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 Комитет по Brexit британского парламента предлагает перенести дату выхода из ЕС

Если Лондону и Брюсселю не удастся договориться по "ирландскому вопросу", выход Великобритании из ЕС придется перенести.

Комитет по вопросам выхода Великобритании из ЕС (Brexit) в Палате общин британского парламента предложил перенести дату выхода из Евросоюза в связи с затягиванием переговорного процесса, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Стороны до сих пор не могут прийти к согласию относительно некоторых центральных вопросов. Например, о границе между Северной Ирландией и Ирландией.

"Если принципиальные аспекты будущего партнерства не будут определены до октября 2018 года, правительство будет стремиться к расширению переходного периода", - говорится в докладе комитета, обнародованном 18 марта. Переходный период, во время которого Лондону и Брюсселю нужно договориться о том, как будет выглядеть будущее партнерство, заканчивается 29 марта 2019 года.

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Как отмечает агентство AFP, комитет по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза состоит в основном из парламентариев, голосовавших против выхода из ЕС. Его председатель Хилари Бенн из оппозиционной Социал-демократической лейбористской партии заявил, что переговоры по Brexit находятся сейчас в "критической стадии". Если правительство в Лондоне не предложит "реального" плана решения "ирландского" вопроса, переговоры о выходе Великобритании из ЕС могут зайти в тупик, заявил в марте и председатель Европейского совета Дональд Туск.

Напомним, по результатам референдума, состоявшегося 23 июня 2016 года и получившего название Brexit (от "British exit" - Британский выход), 51,9% британцев проголосовали за выход страны из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что уйдет с поста. Президент Европейского совета Дональд Туск, комментируя результаты референдума, заявил, что ЕС решительно настроен сохранить единство на уровне 27 стран.

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Уже во время подсчета голосов на мировых рынках и биржах начался обвал, а курс британского фунта упал до 30-летнего минимума.

Лидеры ЕС в совместном заявлении выступили за быстрый разрыв с Великобританией и призвали задействовать ст. 50 Лиссабонского соглашения о Евросоюзе, в соответствии с которой Великобритания должна направить формальное обращение в ЕС, после чего начнутся переговоры о разрыве. Они не могут длиться более двух лет. Лидеры Евросоюза подчеркивают, что готовы к переговорам с Великобританией. До тех пор, пока они не завершатся, государство будет членом Евросоюза и будет обязано выполнять все нормативные акты ЕС.

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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что, несмотря на результаты референдума, Великобритания остается ключевым другом и партнером Украины. А Президент Петр Порошенко рассчитывает, что санкции против России как страны-агрессора будут продлены.

Источник: https://censor.net.ua/n3056304
 
 
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Чуйка есть, что Британия померла. Сейчас шотландцы с валлийцами, а может и североирландцами покажут англам 50% Комитет по Brexit британского парламента предлагает перенести дату выхода из ЕС - Цензор.НЕТ 399
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Сотрудница (немка) была у своей подруги (англичанки) в гостях спустя месяц после Брексита, спрашиваю: "И как там реакция на Выход? Подруга как голосовала?" Ответ просто потряс!:
"Все её знакомые в шоке. Голосовали в основном пенсионеры, молодые же политически не активны! Говорят, что пенсионерам нужно запретить голосовать, потому что расхлебывать же молодым!"
Разве нам это не знакомо?!!!
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сама идея объединенной европы неплоха. Но сделана была, в итоге, через одно известное место. Мудрые английские пенсы, старой закалки, правильно сделали, что захотели отделится это этого колхоза. Им и так уже навезли туеву хучу мультикультурных бездельников, зачем это им нужно? Что ЕС дал обычным людям из того, что раньше не было? Короче, вот пусть теперь евроколхоз рулится могеринями, меркельшами, а у бритов хоть шанс появися ( хотя, может, уже поздно)
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Дело в том, что есть опасные минимум две черты разделения - пенсы - молодежь и англы и остальные бриты. Мое мнение, что Шотландия вне ЕС точно не будет. Они проведут еще один референдум и выйдут из Британии. Уэльс, видимо, поступит также. Плюс очень большое разделение по линии молодежь - ветераны, т.е. через десяток лет уже Англия, без остальных частей Британии, может вполне вернутся в ЕС. И самое главное, пенсы не поняли, что такое выход из ЕС. Для них тоже будет миллион минусов.
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Мудрые старые англичане сами начали приток эмигрантов - только "своих": индусов и пакистанцев - англоговорящих. Потом начали тонуть в росте криминала - публика, уж, совсем не простая. Но, повесили всех собак на Европу.
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Я, вообще, слышал, что перед Брекзитом очень активно работали нанятые кремлём боты в Фейсбуке. Там были истории про всё: и про распятых мальчиков, про изнасилованных девочек, об униженных немках и т.д. Для влияния на неискушённых домохозяек, которые до этого видели только посты с кошечками и собачками, даная стратегия оказалась более, чем успешная. Например, группу Антимайдан, на которую подписались 1,5 млн. чел, обслуживали не более 20 ботов. Для пуйла - это копейки. Я, почему-то, очень верю в фактор "руки Кремля" для успеха Брекзита. Как минимум, увеличили количество голосов за выход в 2 раза...
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Это все правда. И этот вклад был, пожалуй, решающим.
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ой, не дуріть, хлопці!! Об"єднуватися треба перед світовими викликами, а не навпаки...Підєрація всіма силами намагається розбити, роз"єднати країни, куди тільки сюрло своє не всуне. Одне те, як раділи парашинці виходу Англії- знак вірний того, що це погаюче рішення!!! Та й китайчата з "тихою сапою" крадуться потихеньку, нарощуючи м"язи...Сяо Пінь вже там довіку правитиме, путлєр на черзі...про чен ина й так зрозуміло...
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_Да, обвели путлеровцы англичан вокруг пальца, ровно умственно отсталых, в такое дерьмо втолкнули! Как и голландцев с антиукраинским референдумом. И выборы в США... А переворот в Черногории? А у поляков просто одним махом убили нахер верхушку. М-да... что ещё они должны сделать, чтобы мир проснулся?
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Зато помогали "росту экономики" Латинской Америки. Кокс продавать сейчас, ой, как непросто...
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