 Комитет по Brexit британского парламента предлагает перенести дату выхода из ЕС

Комитет по вопросам выхода Великобритании из ЕС (Brexit) в Палате общин британского парламента предложил перенести дату выхода из Евросоюза в связи с затягиванием переговорного процесса, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Стороны до сих пор не могут прийти к согласию относительно некоторых центральных вопросов. Например, о границе между Северной Ирландией и Ирландией.

"Если принципиальные аспекты будущего партнерства не будут определены до октября 2018 года, правительство будет стремиться к расширению переходного периода", - говорится в докладе комитета, обнародованном 18 марта. Переходный период, во время которого Лондону и Брюсселю нужно договориться о том, как будет выглядеть будущее партнерство, заканчивается 29 марта 2019 года.

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Как отмечает агентство AFP, комитет по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза состоит в основном из парламентариев, голосовавших против выхода из ЕС. Его председатель Хилари Бенн из оппозиционной Социал-демократической лейбористской партии заявил, что переговоры по Brexit находятся сейчас в "критической стадии". Если правительство в Лондоне не предложит "реального" плана решения "ирландского" вопроса, переговоры о выходе Великобритании из ЕС могут зайти в тупик, заявил в марте и председатель Европейского совета Дональд Туск.

Напомним, по результатам референдума, состоявшегося 23 июня 2016 года и получившего название Brexit (от "British exit" - Британский выход), 51,9% британцев проголосовали за выход страны из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что уйдет с поста. Президент Европейского совета Дональд Туск, комментируя результаты референдума, заявил, что ЕС решительно настроен сохранить единство на уровне 27 стран.

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Уже во время подсчета голосов на мировых рынках и биржах начался обвал, а курс британского фунта упал до 30-летнего минимума.

Лидеры ЕС в совместном заявлении выступили за быстрый разрыв с Великобританией и призвали задействовать ст. 50 Лиссабонского соглашения о Евросоюзе, в соответствии с которой Великобритания должна направить формальное обращение в ЕС, после чего начнутся переговоры о разрыве. Они не могут длиться более двух лет. Лидеры Евросоюза подчеркивают, что готовы к переговорам с Великобританией. До тех пор, пока они не завершатся, государство будет членом Евросоюза и будет обязано выполнять все нормативные акты ЕС.

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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что, несмотря на результаты референдума, Великобритания остается ключевым другом и партнером Украины. А Президент Петр Порошенко рассчитывает, что санкции против России как страны-агрессора будут продлены.