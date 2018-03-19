 "Я не верю в такие технические ошибки", - Кириленко о появлении в эфире двух украинских телеканалов карты страны без оккупированного Крыма

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Если почти одновременно на двух украинских общенациональных телеканалах прямо накануне выборов Путина в России в прямом эфире появляются карты Украины без Крыма, то это уже не случайность, а чья-то целенаправленная работа. Я не верю в такие технические ошибки! Должны быть фамилии", - заявил он.

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Телеканал "UA:Перший" в пятницу, 16 марта, извинился за техническую ошибку. "Сегодня, 16 марта, в вечернем выпуске новостей на UA:Перший в прямом эфире случилась техническая ошибка, в результате которой зрители 27 секунд видели карту Украины с ошибками. В частности, на карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория без полуострова Крым", - сообщили в Facebook канала.

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Извинения в Facebook принес и телеканал СТБ. "Телеканал СТБ приносит свои извинения за недопустимую ошибку, которая произошла в программе "Холостяк" от 16.03.2018 - некорректное графическое изображение карты Украины. Обращаем внимание наших зрителей, что данное изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ о государственных границах Украины, потому что Крым - это Украина! Мы оперативно исправили ошибку во всех видео на официальных страницах канала СТБ. Телеканал в коем случае не снимает с себя ответственности за эту ситуацию. Еще раз приносим извинения перед всеми зрителями", - говорится в посте.