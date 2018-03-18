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Все про:беспилотник (507) разведка (1837) Россия (68474) США (13424) Донбасс (15718)

 Американский беспилотник в ходе выполнения задания над Донбассом совершил серию подлетов к границам РФ

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в ходе проведения многочасового разведывательного полета вдоль линии разграничения на Донбассе несколько раз приближался к российским рубежам.

Это, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник с бортовым номером 05-2024, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилии, с утра в течение 11 часов летал вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, находясь в контролируемом Украиной воздушном пространстве.

По данным, полученным "Интерфаксом", в ходе полета американский разведчик осуществил не менее семи пролетов на расстоянии приблизительно 40-55 км от граничащих с Луганской областью Украины районами Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент он находился над Новопсковским районом Луганской области на высоте около 16 тыс. метров.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину более 200 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России.

Тяжелый американский беспилотник в воскресенье утром вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями в сторону российской границы. Он начал курсировать вдоль линии разграничения на Донбассе, совершая полет на расстоянии приблизительно 70-80 км от нее.

Вечером беспилотник ушел из воздушного пространства над Донбассом.

Самый большой в мире разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину до 200 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4B Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн, а размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. метров. Стоимость стратегического беспилотника RQ-4B Global Hawk оценивается в $140 млн, а час его полета обходится в $31 тыс.

С начала текущего года беспилотник ВВС США RQ-4B регулярно используется для ведения разведки вблизи территорией "ДНР" и "ЛНР", а также у российских границ в регионе Балтики и на Черном море. В минувшую пятницу был зафиксирован 11-часовой полет аналогичного американского беспилотника у границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3056300
 
 
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Троллят кацапов, но самое интересное, что они его не засекли потому, что земля круглая Американский беспилотник в ходе выполнения задания над Донбассом совершил серию подлетов к границам РФ - Цензор.НЕТ 1802
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Судя по тексту, этот ястреб не особенно прятался.
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Американский беспилотник в ходе выполнения задания над Донбассом совершил серию подлетов к границам РФ :Американский беспилотник в ходе выполнения задания над Донбассом совершил серию подлетов к границам РФ - Цензор.НЕТ 3223
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а говорили..что американских наблюдателей на выборах хуйла не будет.. Американский беспилотник в ходе выполнения задания над Донбассом совершил серию подлетов к границам РФ - Цензор.НЕТ 8482
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Т. е с начала года Штаты плотно занялись разведкой расии из нашего неба... Это неспроста.
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Это уже стало хорошей традицией, рашисты тоже согласны.
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ну а шо?

В Сирии час назад сбили ихтамнетный Су-24 в районе Восточного Каламуна. Оба пилота погибли. Видеоподтверждение от Эль Мюрида.
НА ВОПРОС ГДЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА=))
ВАТАНАМ ВИДЕО
https://twitter.com/Hlopak_/status/975396920452460544
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лучший комментарий=))

Юкропка‏ @Ukropka_75 6 ч.6 часов назад

Мне интересно, а они успели проголосовать?
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Пора проявить Украинское гостеприимство и разместить базу безпилотников поближе,примером Миргород или ещё ближе к рашке. Зачем тратить время на полеты к необходимым целям, время деньги.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАмериканский беспилотник в ходе выполнения задания над Донбассом совершил серию подлетов к границам РФ
 
 
 
 
 
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