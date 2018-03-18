 Призываем Германию запретить депутатам поездки в оккупированный Крым, - посол Украины Мельник

Об этом посол написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной политический авантюрист Ульрих Эйме нелегально пробрался в аннексированный Крым. Призываем Федеральное правительство наконец запретить такие вояжи граждан, а руководство фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге - отмежеваться от преступных действий, которые вредят имиджу партии", - высказался посол Украины.

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Напомним, 3 февраля 2018 года в оккупированный Крым прибыли 9 немецких депутатов от правой партии "Альтернатива для Германии". В рамках визита они планировали обсудить с оккупационными "властями" вопрос снятия санкций и признание Крыма русским. Правительство Германии подвергло критике этот визит.