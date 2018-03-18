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 Политика Украины
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 Призываем Германию запретить депутатам поездки в оккупированный Крым, - посол Украины Мельник

Украинский посол в Германии Андрей Мельник призвал Федеральное правительство запретить немецким депутатам поездки на оккупированный Крымский полуостров.

Об этом посол написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной политический авантюрист Ульрих Эйме нелегально пробрался в аннексированный Крым. Призываем Федеральное правительство наконец запретить такие вояжи граждан, а руководство фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге - отмежеваться от преступных действий, которые вредят имиджу партии", - высказался посол Украины.

Призываем Германию запретить депутатам поездки в оккупированный Крым, - посол Украины Мельник 01

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Напомним, 3 февраля 2018 года в оккупированный Крым прибыли 9 немецких депутатов от правой партии "Альтернатива для Германии". В рамках визита они планировали обсудить с оккупационными "властями" вопрос снятия санкций и признание Крыма русским. Правительство Германии подвергло критике этот визит.

Источник: https://censor.net.ua/n3056298
 
 
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мельник. а может для начала ты предложишь лолите кокориной прекратить поставки электрики и газа на крысм и чтобы вальцман прекратил гешефт с русней в мордовии?
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а для чого вони туди їздять - відпочивати?
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Посел такой же баран в международной политике, как и его самонадУвный шеф. Федеральное правительство не может запретить членам бундестага делать то, что им мочой стукнет в голову. У них на это просто нет прав. Здесь вопрос не в правах, а в личной порядочности или, если хотите, в деньгах, полученных от шлобирующей группировки шремдера.
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Ulrich Oehme в марте засветился в Сирии в правительстве Ассада и в Ираке (без визы),за что критизируется. Сейчас Крым... Поговаривают что AFD и партия Национальный Фронт во Франции во главе Марин Ле Пен спонсируются у кремля. У последней скандал был из-за денег на выборочную компанию.
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Он сам с собой разговаривал? где ответ Федерального правительства?
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