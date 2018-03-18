 У Украины есть потенциал, чтобы расти быстрее мировой экономики, - представитель Всемирного банка Кахконен

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявила глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен.
"Украина может вырасти за счет отложенного роста. Из-за кризиса 2014–2015 годов ВВП страны значительно снизился. Сейчас экономика восстановилась, но экономический рост пока скромный, на уровне 2%. Это означает, что уровень доходов населения еще не вернулся на докризисный уровень. У страны есть потенциал для того, чтобы расти быстрее мировой экономики, но только при условии продолжения реформ", – отметила она.
Кахконен добавила, что Украина может вырасти за счет развития сельского хозяйства.
"Вас называли житницей Европы. Но потенциал вашего сельского хозяйства еще не реализован. Прежде всего из‑за отсутствия рынка земли. Конечно, нужно еще сделать так, чтобы в страну поверили инвесторы. Это касается и Всемирного банка. Рынок необходим для того, чтобы мы начали инвестировать в сельское хозяйство: транспортную инфраструктуру, орошение и тому подобное", – подчеркнула она.
===
KonstantynKorol @KonstantynKorol 7 год7 годин тому
походу там ... пц... и вешали на него ...... деньги с местных бюджетов собирали ..... нужным людям давали освоить ... спишут на директора .... он , как офицер , застрелился ... по ходу так....
матери моего знакомого 48. у них дома 10 лет стоит комп. но электронную почту она до сих пор не умеет отправлять, как бы дружбан ее не учил.... а мам всего 4 кнопки нажать
Майнит биткоины вечером всласть.
Ну может же, если хочет!
12.02.18 Порошенко заблокировал подписание договора
ОЭСР по борьбе с офшорами
https://biz.censor.net.ua/news/3049911/poroshenko_zablokiroval_podpisanie_dogovora_oesr_po_borbe_s_ofshorami
номінал ВВП 183 млрд дол 110 млрд дол
держ борг/вал прод 40% 73%
курс долара 7,99 27
міжнар вал резерви 20,4 млрд дол 18млрд дол
кредит банк.портфель 114 40, 4
(екв млрд дол)