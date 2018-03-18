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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Всемирный Банк (294) экономика (3421) реформы (2925) Кахконен (2)

 У Украины есть потенциал, чтобы расти быстрее мировой экономики, - представитель Всемирного банка Кахконен

У Украины есть потенциал расти быстрее мировой экономики за счет отложенного роста, но для этого необходимо продолжать реформы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявила глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен.

"Украина может вырасти за счет отложенного роста. Из-за кризиса 2014–2015 годов ВВП страны значительно снизился. Сейчас экономика восстановилась, но экономический рост пока скромный, на уровне 2%. Это означает, что уровень доходов населения еще не вернулся на докризисный уровень. У страны есть потенциал для того, чтобы расти быстрее мировой экономики, но только при условии продолжения реформ", – отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для продолжения финансирования международные источники должны быть уверены, что украинская экономика будет развиваться, - вице-президент ВБ Муллер

Кахконен добавила, что Украина может вырасти за счет развития сельского хозяйства.

"Вас называли житницей Европы. Но потенциал вашего сельского хозяйства еще не реализован. Прежде всего из‑за отсутствия рынка земли. Конечно, нужно еще сделать так, чтобы в страну поверили инвесторы. Это касается и Всемирного банка. Рынок необходим для того, чтобы мы начали инвестировать в сельское хозяйство: транспортную инфраструктуру, орошение и тому подобное", – подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несмотря на приближение избирательной кампании, темпы реформирования государства не уменьшатся, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3056297
 
 
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В Николаеве застрелился Народный Герой Украины, директор скандального аэропорта Владислав Волошин
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KonstantynKorol‏ @KonstantynKorol 7 год7 годин тому

походу там ... пц... и вешали на него ...... деньги с местных бюджетов собирали ..... нужным людям давали освоить ... спишут на директора .... он , как офицер , застрелился ... по ходу так....
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А повинен був стріляти інших. Земля пухом...
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конечно есть. Типо потенциал. А в действительности есть только море дерьма.
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У України було багато різних потенціалів, та всі просрали.
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потенциал у Украины есть если его будет достигать и реализовывать молодежь. а она выезжает из страны.
матери моего знакомого 48. у них дома 10 лет стоит комп. но электронную почту она до сих пор не умеет отправлять, как бы дружбан ее не учил.... а мам всего 4 кнопки нажать
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Вот и бабуля, не надеясь на власть,
Майнит биткоины вечером всласть.
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Прикольно, Сату Кахконэн, я так понял финка, если да - то ее имя с финского переводится как "сказка".
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Да фигня ,главное в Украине доходы олигархов в рост валят ,как нигде и никогда ....мальдивы там, сейшелы,майами У Украины есть потенциал, чтобы расти быстрее мировой экономики, - представитель Всемирного банка Кахконен - Цензор.НЕТ 784 У Украины есть потенциал, чтобы расти быстрее мировой экономики, - представитель Всемирного банка Кахконен - Цензор.НЕТ 784 У Украины есть потенциал, чтобы расти быстрее мировой экономики, - представитель Всемирного банка Кахконен - Цензор.НЕТ 784
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Каждую минуту украинцы платят за плюс в ротердаме 30 000. каждую минуту 30 штук
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банда януковича-путина создала илюзию победы майдана-2 и поставила обворовывать Украину своего верного слугу Барыгу
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Роттердам +++++++++++++ Да святится имя твое Ахметов.
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Доходы Педро Липецко-Мальдивского растут быстрее экономики Украины в десятки раз...

Ну может же, если хочет!
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Потеціал звісно є, залишається лише усунути від влади кримінальну олігархію, очолювану медвечуківцем і ригоаналом Парашенком.

12.02.18 Порошенко заблокировал подписание договора
ОЭСР по борьбе с офшорами
https://biz.censor.net.ua/news/3049911/poroshenko_zablokiroval_podpisanie_dogovora_oesr_po_borbe_s_ofshorami
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українець з продуктивністю праці в 3 рази нижчою, ніж у німця - хоче німецьку зарплату... а борига не платить! свєргнуть мальдівца!!!
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Где ты прочитал что как у немца, лолитный говнотролль?
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Почему-то украинцы, работающие в Польше и Германии, работают продуктивно и зарабатывают нормально.
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Звучит также как примерно фраза, каждый может добиться успеха)))
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И это при том шо всё украли .Для начала нужно вернуть украденную фабрику Карла Маркса ,все облгазы , облэнерго , металлургические предприятия ..
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Українська економика: 2013 2017

номінал ВВП 183 млрд дол 110 млрд дол
держ борг/вал прод 40% 73%
курс долара 7,99 27
міжнар вал резерви 20,4 млрд дол 18млрд дол
кредит банк.портфель 114 40, 4
(екв млрд дол)
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Естественно,Крым ,Донбасс и рынок СНГ давали больше возможностей.
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Готовятся к земле. К её прихватизации.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Украины есть потенциал, чтобы расти быстрее мировой экономики, - представитель Всемирного банка Кахконен
 
 
 
 
 
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