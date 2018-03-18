 У Украины есть потенциал, чтобы расти быстрее мировой экономики, - представитель Всемирного банка Кахконен

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявила глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен.

"Украина может вырасти за счет отложенного роста. Из-за кризиса 2014–2015 годов ВВП страны значительно снизился. Сейчас экономика восстановилась, но экономический рост пока скромный, на уровне 2%. Это означает, что уровень доходов населения еще не вернулся на докризисный уровень. У страны есть потенциал для того, чтобы расти быстрее мировой экономики, но только при условии продолжения реформ", – отметила она.

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Кахконен добавила, что Украина может вырасти за счет развития сельского хозяйства.

"Вас называли житницей Европы. Но потенциал вашего сельского хозяйства еще не реализован. Прежде всего из‑за отсутствия рынка земли. Конечно, нужно еще сделать так, чтобы в страну поверили инвесторы. Это касается и Всемирного банка. Рынок необходим для того, чтобы мы начали инвестировать в сельское хозяйство: транспортную инфраструктуру, орошение и тому подобное", – подчеркнула она.

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