 "Россия становится все более непредсказуемой и агрессивной", - Генсек НАТО Столтенберг

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 18 марта.

"Россия становится все более непредсказуемой и агрессивной", - заявил он. Примером этой тенденции он назвал нападение в Солсбери на экс-агента Сергея Скрипаля с использованием нервно-паралитического вещества.

Он выразил опасения, что Россия будет продвигаться в направлении расширения своего ядерного арсенала. Соответственно, говорит Столтенберг, страны-члены НАТО должны улучшать свою защиту.

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"Пока в мире есть ядерное оружие, до тех пор НАТО должно оставаться альянсом с атомными бомбами", - цитирует Столтенберга AFP. Таким образом, отмечает он, политика сдерживания и устрашения будет сохраняться для предупреждения войны и поощрения деэскалации.

Столтенберг ожидает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и другие лидеры государств-членов пересмотрят свои предыдущие решения уже на следующем саммите летом этого года.

Накануне, впрочем, Генсек Альянса заявил, что НАТО стремится к стратегическому партнерству и не хочет возобновлять "холодную войну" с Россией на фоне обвинений в адрес Москвы по делу Скрипаляа.

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12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй сказала, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков был найден мертвым 12 марта в Лондоне со следами удушения.

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17 марта в МИД России заявили, что РФ вышлет из страны 23 британских дипломатов в ответ на действия Великобритании.