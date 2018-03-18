 "Россия становится все более непредсказуемой и агрессивной", - Генсек НАТО Столтенберг

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 18 марта.
"Россия становится все более непредсказуемой и агрессивной", - заявил он. Примером этой тенденции он назвал нападение в Солсбери на экс-агента Сергея Скрипаля с использованием нервно-паралитического вещества.
Он выразил опасения, что Россия будет продвигаться в направлении расширения своего ядерного арсенала. Соответственно, говорит Столтенберг, страны-члены НАТО должны улучшать свою защиту.
"Пока в мире есть ядерное оружие, до тех пор НАТО должно оставаться альянсом с атомными бомбами", - цитирует Столтенберга AFP. Таким образом, отмечает он, политика сдерживания и устрашения будет сохраняться для предупреждения войны и поощрения деэскалации.
Столтенберг ожидает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и другие лидеры государств-членов пересмотрят свои предыдущие решения уже на следующем саммите летом этого года.
Накануне, впрочем, Генсек Альянса заявил, что НАТО стремится к стратегическому партнерству и не хочет возобновлять "холодную войну" с Россией на фоне обвинений в адрес Москвы по делу Скрипаляа.
12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй сказала, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Также Цензор.НЕТ сообщал, что бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков был найден мертвым 12 марта в Лондоне со следами удушения.
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17 марта в МИД России заявили, что РФ вышлет из страны 23 британских дипломатов в ответ на действия Великобритании.
Специально просматривая открытые данные о том, что США намерены или
уже продают нам из вооружений, военной техники и оборудования, чаще
всего оказывается, что это: ПТРК «Джавелин», снайперские системы
«Баррет» и станции контр батарейной борьбы. Если внимательно
присмотреться к таким сообщениям и комментариям, складывается
впечатление о том, что происходит намеренная концентрация внимания
именно на этих позициях, но вполне очевидно, что обо всем никто
рассказывать не будет, ибо это - закрытая, секретная тема.
Тем не менее, мы уже точно знаем, что ВПК уже использует новые узлы и
агрегаты для систем ПВО, что приводит многочисленные комплексы к новой
жизни и новым возможностям. Оно и понятно, ведь системы, способные
принять радикальную модернизацию, могут очень быстро становиться в строй
уже с новыми возможностями и качествами. С другой стороны, некоторые
позиции просто не имеют базы для модернизации, поскольку являются в
принципе новыми.
Понятно, что наиболее нуждающимися в притоке новой техники и оружия
являются флот и авиация. По поводу путей восполнения пробелов именно в
этих областях ВСУ, существуют различные мнения. Но в любом случае,
понятно, что быстро развернуть собственное производство - невозможно,
ибо не хватит ни сил, ни средств и вполне естественно предположить, что
именно по этим направлениям мы и ожидаем реальной помощи партнеров.
Трудно себе представить, что именно выбивают наши военные и как
продвигаются соответствующие переговоры, но кое-что, происходящее в
Штатах прямо сейчас, наводит на некоторые размышления.
Так, еще летом прошлого года, администрация Дональда Трампа, в рамках
общей программы повышения экспортного потенциала США, запустила
программу пересмотра условий экспорта вооружений, произведенных в США.
Как отмечал сам президент, администрация Обамы создала слишком много
искусственных барьеров, которые тормозят промышленность и не дают
американским производителям высокотехнологичных вооружений,
зарабатывать.
В частности, было отмечено неоправданное ограничение на экспорт
боевых дронов. И действительно, обамовские ограничения практически
вывели американских производителей беспилотных летательных аппаратов из
большой игры и на этом рынке стал доминировать Израиль, а вслед за ним и
Китай. Такое положение дел было признано ошибочным и вредным, а потому
начались разработки новых правил в области торговли боевыми
беспилотниками.
На сегодня уже установлены основные критерии машин, которые могут
получить зеленый свет на экспорт. На сегодня БПЛА способный принять на
борт выше 500 кг полезной нагрузки и перевозить ее на расстояние свыше
300, гарантированно попадает под запрет экспорта. Это значит, что
экспортный потенциал ударных дронов стремится к нулю, а именно такие
системы наиболее востребованы. Насколько можно понять, уже согласовано
выведение аппаратов со скоростью ниже 650 км/ч, с любыми
характеристиками грузоподъемности и дальности, из категории «1» -
подлежащих запрету на экспорт. Возможно, речь идет о куда большей
либерализации правил. Ожидается, что в следующем месяце будут
формализованы обновленные правила продаж БПЛА и тогда на экспорт могут
пойти хоть и не самые топовые модели беспилотников, но уже в любом
случае, это могут быть ударные машины.
В этой связи хотелось бы заметить, что именно в наших условиях, когда
более-менее в порядок приведены средства ПВО и замкнуты в единую
систему, ударная составляющая авиации могла бы довольно быстро и
эффективно наращиваться именно за счет ударных БПЛА.
В любом случае, через месяц уже можно будет говорить о возможности
быстрого поднятия боеспособности наших ВВС: «Есть варианты», поскольку
ударные беспилотники предполагают и соответствующее вооружение.
Специально просматривая открытые данные о том, что США намерены или уже продают нам из вооружений, военной техники и оборудования, чаще всего оказывается, что это: ПТРК «Джавелин», снайперские системы «Баррет» и станции контр батарейной борьбы. Если внимательно присмотреться к таким сообщениям и комментариям, складывается впечатление о том, что происходит намеренная концентрация внимания именно на этих позициях, но вполне очевидно, что обо всем никто рассказывать не будет, ибо это - закрытая, секретная тема.
Тем не менее, мы уже точно знаем, что ВПК уже использует новые узлы и агрегаты для систем ПВО, что приводит многочисленные комплексы к новой жизни и новым возможностям. Оно и понятно, ведь системы, способные принять радикальную модернизацию, могут очень быстро становиться в строй уже с новыми возможностями и качествами. С другой стороны, некоторые позиции просто не имеют базы для модернизации, поскольку являются в принципе новыми.
Понятно, что наиболее нуждающимися в притоке новой техники и оружия являются флот и авиация. По поводу путей восполнения пробелов именно в этих областях ВСУ, существуют различные мнения. Но в любом случае, понятно, что быстро развернуть собственное производство - невозможно, ибо не хватит ни сил, ни средств и вполне естественно предположить, что именно по этим направлениям мы и ожидаем реальной помощи партнеров. Трудно себе представить, что именно выбивают наши военные и как продвигаются соответствующие переговоры, но кое-что, происходящее в Штатах прямо сейчас, наводит на некоторые размышления.
Так, еще летом прошлого года, администрация Дональда Трампа, в рамках общей программы повышения экспортного потенциала США, запустила программу пересмотра условий экспорта вооружений, произведенных в США. Как отмечал сам президент, администрация Обамы создала слишком много искусственных барьеров, которые тормозят промышленность и не дают американским производителям высокотехнологичных вооружений, зарабатывать.
В частности, было отмечено неоправданное ограничение на экспорт боевых дронов. И действительно, обамовские ограничения практически вывели американских производителей беспилотных летательных аппаратов из большой игры и на этом рынке стал доминировать Израиль, а вслед за ним и Китай. Такое положение дел было признано ошибочным и вредным, а потому начались разработки новых правил в области торговли боевыми беспилотниками.
На сегодня уже установлены основные критерии машин, которые могут получить зеленый свет на экспорт. На сегодня БПЛА способный принять на борт выше 500 кг полезной нагрузки и перевозить ее на расстояние свыше 300, гарантированно попадает под запрет экспорта. Это значит, что экспортный потенциал ударных дронов стремится к нулю, а именно такие системы наиболее востребованы. Насколько можно понять, уже согласовано выведение аппаратов со скоростью ниже 650 км/ч, с любыми характеристиками грузоподъемности и дальности, из категории «1» - подлежащих запрету на экспорт. Возможно, речь идет о куда большей либерализации правил. Ожидается, что в следующем месяце будут формализованы обновленные правила продаж БПЛА и тогда на экспорт могут пойти хоть и не самые топовые модели беспилотников, но уже в любом случае, это могут быть ударные машины.
В этой связи хотелось бы заметить, что именно в наших условиях, когда более-менее в порядок приведены средства ПВО и замкнуты в единую систему, ударная составляющая авиации могла бы довольно быстро и эффективно наращиваться именно за счет ударных БПЛА.
В любом случае, через месяц уже можно будет говорить о возможности быстрого поднятия боеспособности наших ВВС: «Есть варианты», поскольку ударные беспилотники предполагают и соответствующее вооружение.
антиколорадос
...хуйла он испугался... *)
БушаТрампа на этот раз вряд-ли будут