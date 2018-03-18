 Не менее пяти пророссийских наемников на Донбассе пострадали из-за взрыва гранаты в кармане одного из них, - штаб АТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АТО.
Согласно сообщению, пострадавшие относятся к так называемой 7-й отдельной мотострелковой бригаде (7 ОМСБР) российско-оккупационных войск.
"Как выяснилось, детонация боеприпаса по неизвестным причинам произошла в кармане одного из боевиков. В результате игры в "карманный бильярд", еще четыре горе-вояки с ранениями различной степени тяжести доставлены в хирургическое отделение больницы в городе Енакиево", - информируют в штабе.
Отмечается, что "непосредственные командиры" пытались скрыть инцидент, "списав" ранения подчиненных на боевые потери. Пока они придумывали логичное объяснение, об инциденте узнало "высшее командование" и широкая общественность.
"Сейчас следственные органы российско-оккупационной администрации пытаются связать взрыв с действиями украинской диверсионной группы", - отмечается в сообщении.
То феерверком взорвешься, ватан !
гранату в очко он тихонько запхал
Дрогнули пальцы-слетела чека
Секундное дело-и нет мудака!
Горіть у пеклі, москалі!
https://www.youtube.com/watch?v=8ElejWT91yk
Украинский "Джавелин" испарил вражеский БМП под Докучаевском:
https://www.youtube.com/watch?v=2J5Cfd3SOJo
...я думал, шо кыно. А мне друганы армейские из России грят: У нас реально так!
...не знаю, как комментировать?
В Киеве в 90хх. было так... ...потом я свалил.
-- нет нигде этой песни! -- но я точно помню, как летел из Борисполя, через Омск на Читу... служба! *)
http://www.ackordofmine.ru/index/via_muzyka_tam_daleko_daljoko_tekst_pesni_s_akkordami/0-7705
Дякую щиро! ... проси шо хош! *)
...уже 9 раз песенку слухаю...
...эх -- молодость моя -- Филадельфия -- бабы с разных стран -- ЛСД туман... ... ЗабВо родное...*)
Ведь оно не навсегда
Брошу я в друзей гранату
Разлетятся кто куда
тихонько по яйцах ее он катал
застряла на пальце с гранаты чека
на ветках висели кишки мудака!
- Товариші студенти! Необережне поводження з учбовою гранатою може привести до того що ваші яйка опиняться на сучку.
- На березі!
- Я сказав на сучку, значить на сучку...
- Березовому...