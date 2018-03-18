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 Не менее пяти пророссийских наемников на Донбассе пострадали из-за взрыва гранаты в кармане одного из них, - штаб АТО

По данным украинской разведки, по меньшей мере пять пророссийских наемников в Донецкой области получили ранения в результате детонирования ручной гранаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АТО.

Согласно сообщению, пострадавшие относятся к так называемой 7-й отдельной мотострелковой бригаде (7 ОМСБР) российско-оккупационных войск.

"Как выяснилось, детонация боеприпаса по неизвестным причинам произошла в кармане одного из боевиков. В результате игры в "карманный бильярд", еще четыре горе-вояки с ранениями различной степени тяжести доставлены в хирургическое отделение больницы в городе Енакиево", - информируют в штабе.

Отмечается, что "непосредственные командиры" пытались скрыть инцидент, "списав" ранения подчиненных на боевые потери. Пока они придумывали логичное объяснение, об инциденте узнало "высшее командование" и широкая общественность.

"Сейчас следственные органы российско-оккупационной администрации пытаются связать взрыв с действиями украинской диверсионной группы", - отмечается в сообщении.

Не менее пяти пророссийских наемников на Донбассе пострадали из-за взрыва гранаты в кармане одного из них, - штаб АТО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3056294
 
 
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Если гранату засунешь в карман,
То феерверком взорвешься, ватан !
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Получленец в Донецке сегодня гулял
гранату в очко он тихонько запхал
Дрогнули пальцы-слетела чека
Секундное дело-и нет мудака!
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Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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гарний досвід), треба видати всім по гранаті і зобов"язати ходити в п"ятьох! Не менее пяти пророссийских наемников на Донбассе пострадали из-за взрыва гранаты в кармане одного из них, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 8104 Не менее пяти пророссийских наемников на Донбассе пострадали из-за взрыва гранаты в кармане одного из них, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 8104 Не менее пяти пророссийских наемников на Донбассе пострадали из-за взрыва гранаты в кармане одного из них, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 8104
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ну тому у кого эта умная и хорошая граната рванула, тому то всё или одна нога там другая там
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В результате игры в "карманный бильярд" - побольше б таких "игроков".Но как бы там не было,а дебилы все равно ищут след УкрДРГ.Дна у кацапов просто нет.Как и мозгов.
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чемпионаты проводить по карманному бильярду лугондоном и домбабве!
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Я бы даже проспонсировал такой чемпионат Не менее пяти пророссийских наемников на Донбассе пострадали из-за взрыва гранаты в кармане одного из них, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 9204 .Смотрел бы холодными зимними вечерами,как яйца обдроченцев разлетаются в разные стороны.
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Пьяные мокшанские наёмники утопили САУ на Донбассе:

https://www.youtube.com/watch?v=8ElejWT91yk
Украинский "Джавелин" испарил вражеский БМП под Докучаевском:

https://www.youtube.com/watch?v=2J5Cfd3SOJo
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самозашквар дамбасятины очень неплох в любое время суток.
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Есть фильм "Майор" -- российский...
...я думал, шо кыно. А мне друганы армейские из России грят: У нас реально так!
...не знаю, как комментировать?

В Киеве в 90хх. было так... ...потом я свалил.
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...мне ближе "Чужая" -- типа, ностальгия по молодости ... *)
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А мне, в 90-х песня нравилась... Не знаю исполнителя, и даже текст- особо не помню уже. Тока помню:"Гвардии майо-о-о-ор никому не ну-у-у-ужен"(с). Шо-то такое...
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...я тоже одну помню -- никак найти не могу...: "Города, в которых я не побывал. Девушки, с которыми не танцевал..." -- в самолёте её крутили...
-- нет нигде этой песни! -- но я точно помню, как летел из Борисполя, через Омск на Читу... служба! *)
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Фига се -- она!!! -- просто 40 лет с плеча долой... ...ну, 38 точно...
Дякую щиро! ... проси шо хош! *)
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Прошу: если у тебя нет кота- заведи. А лучше- двух.
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....не, не не...! я ж токо развёлся после 26 лет семейной жизни и двух дочек --- .... там котов, кошек, собачек, кроликов, свинок, хомячков, рыбок... -- было немеряно... ...можно я чуток отдохну? -- спасибо! *)
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Ну, как желаешь. А у меня- трое. Я не совсем представляю- как бы я без них жил. Щас вот девочка одна появилась. 6-го октября. Представляешь: самый оживленный перекресток, в Мариуполе... угол Мира и Строителей... я, на своем Супер-Запоре стартую, бо справа Мицубиси-Паджеро-Спорт, которого я сделал на предыдущем перекрестке, влегкую... а значит- он знает, что Запорик- не простой... и очень хочет взять реванш... и хрена бы ему выгорело, если бы не эта кошечка, которой было, как максимум- 2 недели... пришлось остановиться, с лёту. Теперь, Большая Берта- самая счастливая кошка на этой Планете. Вокруг неё- все. И я, и жена, и двое моих котов, которые порвали бы всё, что вторглось на их территорию. А вот Большую Берту- полюбили.
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...а... -- птичек я ещё пропустил! -- попугайчиков всех сортов и куропаточек... ... со всеми ихними яйцами... ...*)
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Проси шо-нить другое -- для себя!
...уже 9 раз песенку слухаю...
...эх -- молодость моя -- Филадельфия -- бабы с разных стран -- ЛСД туман... ... ЗабВо родное...*)
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Детство кончится когда-то
Ведь оно не навсегда
Брошу я в друзей гранату
Разлетятся кто куда
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сепар с гранатой в кармане играл
тихонько по яйцах ее он катал
застряла на пальце с гранаты чека
на ветках висели кишки мудака!

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во время посещения общежития Захарченко застрял в лифте, причем произошло это в тот момент, когда он находился в кабине один, а охрана - снаружи. Как рассказал блогер Фашик Донецкий, главный террорист "ДНР" настолько испугался, что закатил истерику: кричал, не скупился на нецензурную брань. В общем, было заметно, что "герой" здорово напуган. Наверное, вспоминал в этот момент о последних минутах жизни своего полевого командира и карателя Моторолы, взорванного как раз в лифте. В это время охранники Захарченко пытались открыть дверь лифта, колотя в нее прикладами автоматов. Захараст в лифте в темноте орал и клял все на свете так, как будто он увидел Яроша в кабине, который с хитрой ухмылкой тихонько сказал ему: ну всьо, приїхали. https://prefiks.win/2018/03/18/oral-klyal-vse-na-svete-budto-uvidel-ya/
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Кто знает условия этой игры "корманный бильярд"? А то аж интересно стало, как 4 мудака взорвали шары пятому мудаку!
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Интересные гранаты у этих вояк, при взрыве в кармане все оказались живы, а карман то хоть порвало?
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Слабое утешение после гибели нашего пограничника от подобного случая.
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Розповідав молодий фахівець - випускник КПІ (випуск 1990): служили на військовій кафедрі капітан Береза і прапорщик Сучок. Завжди один одного піддражнювали, особливо перед студентами.
- Товариші студенти! Необережне поводження з учбовою гранатою може привести до того що ваші яйка опиняться на сучку.
- На березі!
- Я сказав на сучку, значить на сучку...
- Березовому...
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)))) одно мона сказать точно, если граната была в заднем кармане штанов, то этому проруссо рукава вместе с руками пообрывало подчистую, до самой жопы ))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНе менее пяти пророссийских наемников на Донбассе пострадали из-за взрыва гранаты в кармане одного из них, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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