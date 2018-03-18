 Не менее пяти пророссийских наемников на Донбассе пострадали из-за взрыва гранаты в кармане одного из них, - штаб АТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АТО.

Согласно сообщению, пострадавшие относятся к так называемой 7-й отдельной мотострелковой бригаде (7 ОМСБР) российско-оккупационных войск.

"Как выяснилось, детонация боеприпаса по неизвестным причинам произошла в кармане одного из боевиков. В результате игры в "карманный бильярд", еще четыре горе-вояки с ранениями различной степени тяжести доставлены в хирургическое отделение больницы в городе Енакиево", - информируют в штабе.

Отмечается, что "непосредственные командиры" пытались скрыть инцидент, "списав" ранения подчиненных на боевые потери. Пока они придумывали логичное объяснение, об инциденте узнало "высшее командование" и широкая общественность.

"Сейчас следственные органы российско-оккупационной администрации пытаются связать взрыв с действиями украинской диверсионной группы", - отмечается в сообщении.