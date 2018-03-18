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 Политика Украины
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 Азаров просит допрашивать его по делу Януковича в режиме видеоконференции, - адвокат Сердюк. ДОКУМЕНТ

Экс-премьер Николай Азаров просит разрешить ему участвовать в судебном заседании по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича в режиме видеоконференции из Москвы.

Об этом говорится в заявлении Азарова, которое опубликовал в Facebook адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает Цензор.НЕТ.

"Публикую заявление Премьер-министра Украины (2010-2014) Николая Яновича Азарова о его допросе в качестве свидетеля. Заявление от 17.03.2018 г. было передано защите вчера во время личной встречи", - сообщил Сердюк.

Азаров просит допрашивать его по делу Януковича в режиме видеоконференции, - адвокат Сердюк 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В суде над Януковичем хотят до конца апреля допросить 13 оставшихся свидетелей и провести дебаты сторон

Азаров просит допрашивать его по делу Януковича в режиме видеоконференции, - адвокат Сердюк 02
Азаров просит допрашивать его по делу Януковича в режиме видеоконференции, - адвокат Сердюк 03

Также читайте: Суд над Януковичем: заявления адвокатов беглого президента. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Напомним, в январе 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов объявлены в розыск. По итогам заседания Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене Виктора Януковича 14 февраля 2018 года стало известно, что допросят лишь 16 свидетелей защиты. В том числе Николая Азарова.

Источник: https://censor.net.ua/n3056292
 
 
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и видеоконференцию на украинском языке . народ хоть поприкалывается .
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Заява від Азарова українською мовою без помилок...
НЕ ВІРЮ !!!
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Что то я смотрю суд над Яныком все больше превращается в цирк.
Уже выступали клоун луцик, клоун шоколадка, клоун шапочка....
Теперь клоун кровосися хочет выступить.
Как-то обидно. И грустно.
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И ты выступил, но на цензоре, красавчик)
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А где же он в данный момент находится? Азаров просит допрашивать его по делу Януковича в режиме видеоконференции, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 2055
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где,блин,наши ССО?
сами не можете - моссаду заявку пошлите,може воны у вильный час клоунов доставят в Киев.
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Еще один нафталин. Великий учитель пороха и сени.))))
Азаров просит допрашивать его по делу Януковича в режиме видеоконференции, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 3837 Азаров просит допрашивать его по делу Януковича в режиме видеоконференции, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 8953
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Че, деньги кончились ? Лучше и дешевле усыпить.
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давай киля порадуй нас, только на мове, хоть насмеюсь до сыта а то жизнь такая мрачная....
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І синочка азаровського також...до купи)))
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Эта псевдо заява не отвечает требованиям даже портновского КПК. Посыл на "листування з офіційними органами РФ...", уже дискредитирует любые показания. Не указаны обстоятельства. которые может подтвердить столь охрененно важный свидетель. Подпись от имени деграданта и колоборанта не заверена никаким органом даже нацистской пидерации /эту писульку может написать и уборщица/. Факт псевдоугроз беглецу не доказанный и голословный. В заяве напроч отсутствуют ссылки хоть на какую-нибудь норму права, что говорит о том, что явно лепил офанаренно проффесиональный юрист.
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Рубашечка с костюмчиком такие, шо хочется киле перевод отправить, или табличку ""женемапасижюр""😀
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Тібе віклічуть кілі тріба біде. Сіди тіхісінько за пірібріком і не звізді. Їж кіпісту і грібі ліпітою сніг. Азаров просит допрашивать его по делу Януковича в режиме видеоконференции, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 9241
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Ещё один клоун в картавом цирке нарисовался.
Они бы (гпУ) насущными делами больше озаботились, чем нас дешёвым фуфлом кормить.
Уже наелись мы до тошноты...
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Ёлы-палы... Какие люди... и- без охраны.(с) Выше верно отметили- он здорово сдал. Конкретно сдал. Допросите его, поскорее, бо следующие фото, как я понимаю- будут уже в некрологе. Да, Коля, оной раз ты умел, повеселить... Вот Вовчик наш нынешний- так не умеет. Ну. разве что когда говорит, что все дороги отремонтировал.бИ расстояние ремонта указывает. И я понимаю, что Луну мы уже проехали.
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тарифи з цінами були досить непоганими, все познаємо у порівнянні, все решта пусті балачки
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Спустя годы уже непонятно,какого хрена он убегал.Сидел бы себе в парламенте спокойно от оппоблока.Никто бы ему ничего по существу не предъявил...Ну пришлось бы,конечно,чем-то поделиться,но...Оставался бы системным политическим игроком.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАзаров просит допрашивать его по делу Януковича в режиме видеоконференции, - адвокат Сердюк. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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