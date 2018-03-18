 Азаров просит допрашивать его по делу Януковича в режиме видеоконференции, - адвокат Сердюк. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в заявлении Азарова, которое опубликовал в Facebook адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает Цензор.НЕТ.

"Публикую заявление Премьер-министра Украины (2010-2014) Николая Яновича Азарова о его допросе в качестве свидетеля. Заявление от 17.03.2018 г. было передано защите вчера во время личной встречи", - сообщил Сердюк.

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Напомним, в январе 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов объявлены в розыск. По итогам заседания Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене Виктора Януковича 14 февраля 2018 года стало известно, что допросят лишь 16 свидетелей защиты. В том числе Николая Азарова.