 Азаров просит допрашивать его по делу Януковича в режиме видеоконференции, - адвокат Сердюк. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в заявлении Азарова, которое опубликовал в Facebook адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает Цензор.НЕТ.
"Публикую заявление Премьер-министра Украины (2010-2014) Николая Яновича Азарова о его допросе в качестве свидетеля. Заявление от 17.03.2018 г. было передано защите вчера во время личной встречи", - сообщил Сердюк.
Напомним, в январе 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов объявлены в розыск. По итогам заседания Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене Виктора Януковича 14 февраля 2018 года стало известно, что допросят лишь 16 свидетелей защиты. В том числе Николая Азарова.
НЕ ВІРЮ !!!
Уже выступали клоун луцик, клоун шоколадка, клоун шапочка....
Теперь клоун кровосися хочет выступить.
Как-то обидно. И грустно.
сами не можете - моссаду заявку пошлите,може воны у вильный час клоунов доставят в Киев.
Они бы (гпУ) насущными делами больше озаботились, чем нас дешёвым фуфлом кормить.
Уже наелись мы до тошноты...