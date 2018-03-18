 Франция не признает выборы президента РФ в оккупированном Крыму, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции.

В МИД также отметили, что Франция обеспокоена милитаризацией полуострова и ухудшением ситуации с правами человека, особенно крымских татар.

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Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан приедет в Киев 22 и 23 марта.

Напомним, 18 марта в России, в том числе и в оккупированном ею Крыму, состоялись выборы президента. По данным экзит-полов, на них победил действующий президент Владимир Путин.

В Украине и других странах прошли акции протеста против проведения выборов президента Российской Федерации в украинском Крыму. Под генконсульством России во Львове протестующие сожгли мини-копию Кремля, к генконсульству России в Харькове принесли гроб с чучелом Путина и разрисовали автомобиль с дипномерами, возле генконсульства РФ в Одессе активисты в качестве избирательной кабинки установили биотуалет. Под посольством РФ в Киеве националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать.