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 Политика Украины
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Все про:выборы (20172) Крым (19678) МИД (4452) Россия (68474) Франция (1880)

 Франция не признает выборы президента РФ в оккупированном Крыму, - МИД

Париж поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции.

В МИД также отметили, что Франция обеспокоена милитаризацией полуострова и ухудшением ситуации с правами человека, особенно крымских татар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нарушений недопуска в российских дипучреждениях на территории Украины не обнаружено, - Денисова

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан приедет в Киев 22 и 23 марта.

Напомним, 18 марта в России, в том числе и в оккупированном ею Крыму, состоялись выборы президента. По данным экзит-полов, на них победил действующий президент Владимир Путин.

В Украине и других странах прошли акции протеста против проведения выборов президента Российской Федерации в украинском Крыму. Под генконсульством России во Львове протестующие сожгли мини-копию Кремля, к генконсульству России в Харькове принесли гроб с чучелом Путина и разрисовали автомобиль с дипномерами, возле генконсульства РФ в Одессе активисты в качестве избирательной кабинки установили биотуалет. Под посольством РФ в Киеве националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать.

Источник: https://censor.net.ua/n3056290
 
 
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хуйло брежнева уже вроде пересидело на кремлевской табуретке.
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Формально еще нет (хуйла 4 года подменял медвед), а фактически уже догнал - 18 лет.
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І це вже не перша країна. Та як це вплине на визнання виборів в цілому...А ніяк!!!
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Что такое ??? Как вы смеете отходить от линии отца родного- шоколадного !!!!!!
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Заявили. И что дальше ??????? Н И Ч Е Г О !!!!!!!!!!!!!!!!! ситуация в Украине показала, что российский газ стоит дороже, т.н. "европейских ценностей".
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ага особенно ценны зарин, заман, новичок...
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И это показало, что пропан-бутан стоит дороже. Чем ответили на вмешательство во внутренние дела ??? Выслали 23 дипломата, русские ответили тем же. А пропан-бутан как качали, так и качают........
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Видишь ли расеянский тролль, 23 дипломата это только пролог, что будут делать с кремлепутами. И дело даже не в аресте активов Ротенбергов и Абрамовича. Франция кровно заинтересована в низложении режима Асада, так что зашквар вагнеровцев это прелюдия к зачистке от асадово-путинского присутствия на Ближнем Востоке, а нефть и газ можно тогда беспрепятственно качать из Катара, ОАЕ, а там глядишь и Алиев со своим ТАНАПом присоседится. А далее в Италию и в ЕС. И плакал Тогда Южный поток и т.п.
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Вот когда это все будет, вот тогда и будем об этом говорить. А пока, мы имеем только высылку дипломатов и всё. факты вещь упрямая. Я понимаю, что очень возможно, что это только "разогрев", а может быть на этом все и остановится. Поживем увидим. Я комментирую только факты.
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южный проток давно плакал и выродился в турецкий. а сегодня и турецкий плачет.
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Не признает "выборы"лигитимными из за Крыма или не признает в Крыму?это две большие разницы.Результат "выборов" один на все регионы,как можно тут отделить результат московии и результат Крыма?
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обструкцию путину из за крыма никто не устроит.
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Интересно президент Зимбабве уже поздравил Хуйла с победой?
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Ты не поверишь, но Мугабе объявлен импичмент, а нового ещё не выбрали.
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Это капец, но я уверен братский народ Зимбабве, найдет возможность и без президента поздравить одним из первых переизбранное Хуйло... Франція не визнає вибори президента РФ в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 1641 Франція не визнає вибори президента РФ в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 7179
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а я уверен что народ зимбабве и не знает о братве из мокши
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Тобто путіна потім не будуть запрошувати у Францію.
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приглашать будут, но и нос воротить тоже будут.
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Только ту часть его, которая небыла "избрана" в Крыму.
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это ж нелегитимное хуйло какое-то выходит.. Франция не признает выборы президента РФ в оккупированном Крыму, - МИД - Цензор.НЕТ 7752
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Нажаль, поки не виходить, але таки хУЙЛО!
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Назовем это свим именем: это просто пук. И не более. В Крыму не признали, но признали по остальной РФ.
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Наркобарон Кремля недавно заявил : найдём всех везде,никто из предателей не скроется.Отравляет Скрыпаля с дочерью, но это не мы.Маразматик и дебил. Франция не признает выборы президента РФ в оккупированном Крыму, - МИД - Цензор.НЕТ 8140
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А в Криму що проходили окремі "вибори"?
Якщо круті, то не визнавайте вибори в цілому.
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хуйло может "на бис" еще раз "выборы" провести чтобы всем доказать что расийцы за него. Франція не визнає вибори президента РФ в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 6067
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расийцы и за петуха из говна проголосуют если прикажут. Said_ имел ввиду европу
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от і все - всі країни (в т.ч і Україна) визнають легітимними вибори Хуйла ... а все інше - лише порожні слова Франція не визнає вибори президента РФ в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 9598
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Уже завтра по всем нашим каналам будут визжать - "Президент Путин".
Раз вы его так называете, значит признаёте, других вариантов нет.
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Хороший фильм сегодня показали на телеканале "Настоящее время" о становлении банды Наркобарона вначале 90-х годов.И о Колумбийской наркоте и краже бабла при Собчаке и тд,,ничего не забыли.Маладца ребята.
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В Крыму не признают, а в целом? Ведь если нарисуют процентов 90%, то Крым погоды не сделает.
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Это будет иметь какие-то конкретные правовые последствия?
Например долгое время по Птолемею считали что Солнце вращается по эксцентрикам вокруг неподвижной Земли. И по Аристотелю,телега движется до тех пор ,пока её тянет кобыла.
Все эти очевидные постулаты почему не подтвердились.
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Не признавать полностью. И по рашистской Конституции и по Международному праву.
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А печенегам доп...и усілякі недоволення Европейців. Орда має свою політику і це її кредо.
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Наркобарон не лигитимен с 2012 года,когда на третий срок двинул.Остальное просто туфта и отсебятина.в новостях сказали : Дуче назначили на 5 срок. Франція не визнає вибори президента РФ в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 6492
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Путин набрал 91,7% в Крыму и 92% медалек в Севастополе
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ну не знаю...мож жабоедам просто нравиццо делать обрезание по миллиметру в тыждэнь?
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Путин давно в Кремле лифтом не пользуется. Франція не визнає вибори президента РФ в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 4569
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Фальсификации, административный ресурс, оголтелая пропаганда все это конечно было. Но нужно во первых признаться самому себе - РФ путена выбрала в фашистском, шовинистическом угаре
Отсюда и вести с ней нужно соответственно - признать государством-агрессором, спонсором терроризма,выгнать из всех международных институтов, ввести серьезные экономические и политические санкции.
Непризнание выборов в Крыму - это ни о чем.
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Фашистский режим Дуче Муссолини просуществовал в Италии 21 год, с 1922 по 1943 год.Так что Дуче Кремля побьёт рекорд итальянского братана. Франція не визнає вибори президента РФ в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 974
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Не знаю. Вот не знаю я причины своей злости. Мне хочется материться черными матюками. А я это умею, бо многих боцманов слышать приходилось. Школа у меня- лучше не бывает. Это я к тому, что я не понимаю причины этого супер-экстра внимания наших СМИ к этому действу. Уже писал я: надо было полностью, абсолютно, всецело- запустить этот цирк в игнор! Ваааще не упоминать об этом действе, для баранов. Так нет!!! Весь день- одно и тоже... Зачем???!!! Вот ЗАЧЕМ???
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тобі показати список власників українських ЗМІ?
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Не надо. И так матерюсь. Пока что- просто на кухне. Тока коты слышат. И даже они- уже волнуются.
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Так я это гавно уже годы просто игнорирую. Это о квартале. А дизель этот... клянусь: я тока песню "8 марта" слышал. И то, тока потому, что УКРНЕТ его мне навязал, самым наглейшим образом.
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а чё, дизель-шоу сча прикольно выдают Франція не визнає вибори президента РФ в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 2940 политики минимум, юмор пока присутствует, я частенько ржу с них.
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Не знаю я. Просто не смотрю. Я ваааще- тока футбол смотрю, по ТВ. Это при всем при том, что жена везде эти дисплеи натыкала. Слава Богу- есть одно место, где их нет- туалет. Но, это- пока(!) нет...
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Кошмар... Как хорошо, что жена уже спит... А то ведь- креативненько. Спасибо вам. Немного развеселили.
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Ну что бы все поняли, что касабы полностью поддерживают политику своего фюрера.
А то тут многие думают, что пу во всем виноват.
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Почерпнути порцію гумору щоби потролити кацапів (хто зареєстрований і на їхніх ресурсах).
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Украіна павінна заявіць аб непрызнанні выбараў прэзыдэнта Расеі. Толькі, падаецца мне, што сённяшняя ўлада ўсё яшчэ ня здольная (не хоча) перахопваць ініцыятыву...

Хаця б, скарыстаўшыся момантам, "дыпляматаў" усіх павыганяць.

Ведаеце, 4 гады вайны дастаткова, каб вызначыцца тым украінцам, хто жыве ў Расеі, што каму даражэй!
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слишком сильно завязаны были, невозможно резко оборвать все.... такова селяви. Франція не визнає вибори президента РФ в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 2480
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Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон нашел доказательства причастности спецслужб Наркобарона к отравлению семьи Скрыпаля.Дальше будет веселее.
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Он уже в миде не работает? В сктланд ярд перешел?
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"Отжать Анну". Позор Путина на встрече с Макрономhttps://youtu.be/ycqIWsdLcqQ Франція не визнає вибори президента РФ в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 9915
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на ядерный щит СССР никто не нападал,сам с дуба рухнул без единого выстрела.
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в Сирии разбили в хлам уникальный танк Кремлевских фашистов который сконструировали итальянские инженеры и техники.
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Т.е. когда Макрон будет пожимать руку Путину, то постарается не касаться мезинца, т.к. он выбран от Крыма
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Думаю большая половина голосовала по принципу
"назло хохлам", особенно в Крыму.
Рад, что надежды многих украинцев оправдались
рашка стабильно и уверенно идет к самоизоляции, с чем всех и поздравляю.
Улыбаемся и машем (с).
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Яка ху йня,малята -вони не визнають вибори в Криму!!!!!!!!!!!!!!. Ну і ЩО з цього?. Франція не визнає вибори президента РФ в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 4307
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Бред. А если бы Путлер выиграл бы именно за счет голосов с Крыма - Запад признал бы президентом другого кандидата?
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запал на нефтяной игле... куда денутся
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФранция не признает выборы президента РФ в оккупированном Крыму, - МИД
 
 
 
 
 
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