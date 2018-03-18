 Франция не признает выборы президента РФ в оккупированном Крыму, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции.
В МИД также отметили, что Франция обеспокоена милитаризацией полуострова и ухудшением ситуации с правами человека, особенно крымских татар.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан приедет в Киев 22 и 23 марта.
Напомним, 18 марта в России, в том числе и в оккупированном ею Крыму, состоялись выборы президента. По данным экзит-полов, на них победил действующий президент Владимир Путин.
В Украине и других странах прошли акции протеста против проведения выборов президента Российской Федерации в украинском Крыму. Под генконсульством России во Львове протестующие сожгли мини-копию Кремля, к генконсульству России в Харькове принесли гроб с чучелом Путина и разрисовали автомобиль с дипномерами, возле генконсульства РФ в Одессе активисты в качестве избирательной кабинки установили биотуалет. Под посольством РФ в Киеве националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать.
Якщо круті, то не визнавайте вибори в цілому.
Раз вы его так называете, значит признаёте, других вариантов нет.
Например долгое время по Птолемею считали что Солнце вращается по эксцентрикам вокруг неподвижной Земли. И по Аристотелю,телега движется до тех пор ,пока её тянет кобыла.
Все эти очевидные постулаты почему не подтвердились.
https://www.dialog.ua/ukraine/147014_1521393519
Отсюда и вести с ней нужно соответственно - признать государством-агрессором, спонсором терроризма,выгнать из всех международных институтов, ввести серьезные экономические и политические санкции.
Непризнание выборов в Крыму - это ни о чем.
А то тут многие думают, что пу во всем виноват.
Хаця б, скарыстаўшыся момантам, "дыпляматаў" усіх павыганяць.
Ведаеце, 4 гады вайны дастаткова, каб вызначыцца тым украінцам, хто жыве ў Расеі, што каму даражэй!
"назло хохлам", особенно в Крыму.
Рад, что надежды многих украинцев оправдались
рашка стабильно и уверенно идет к самоизоляции, с чем всех и поздравляю.
Улыбаемся и машем (с).