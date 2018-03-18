 Крысин координировал работу "титушек" в январе 2014-го по телефону с Мальдив, - прокурор Донской

Об этом в интервью Громадському заявил начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы узнали об участии его в этих событиях (похищение, пытки майдановцев в январе-феврале 2014, - ред), он сказал, что это ерунда, потому что в это время он находился на Мальдивах. Он действительно в то время находился на Мальдивах. Но это не мешало ему обрывать телефон в 4-5 утра и вести переговоры с заказчиками, теми, кто у него заказал эту армию "титушек" и самими "титушками", - сказал Донской.

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По данным следствия, за работу "титушек" 19-22 января 2014 года Крысин получил от заказчика Алексея Чеботарева около 200 тысяч долларов.

"Они у него спрашивали: "Вот, нам говорят останавливать майдановцев, похищать их. Делать это или нет?". И, находясь на Мальдивах, Крысин говорил: "Да, делайте это. Я приеду, будет хорошее вознаграждение". Когда он вернулся с Мальдив, то за тех лиц, которых он привлекал, он получил очень серьезные деньги", - отметил Донской.

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Также прокурор сказал, что Юрия Крысина допрашивали и по другим эпизодам Майдана. В частности, по делам об убийствах на Майдане, организации и привлечении гражданских лиц, так называемых "титушек" к совершению различных преступлений. Однако, по словам Донского, во время допроса Крысин много умалчивал: "Его показания были неискренними. Тех, кто его привлекал и кого он не хотел сдать, он не давал о них никаких показаний. То есть это такое весьма условное сотрудничество. О своих врагах, недоброжелателях, он дал показания. То есть выборочно, сам для себя решал, где говорить правду. Но основываясь на определенных материалах и доказательствах, которые у нас есть, могу сказать, что знает он и участвовал в гораздо большем количестве событий, чем он пытается это представить", - отметил Донской.

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Напоминаем, что журналист Вячеслав Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных "титушек" в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия "титушки" сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

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Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

15 марта Юрий Крысин не явился в Дарницкий райсуд Киева, где слушается дело о похищении и пытках активистов в январе-феврале 2014 года. Адвокат Крысина Евгений Солодко заявил в суде, что его подзащитный не явился из-за "возможной угрозы своей жизни". Вместе с тем, еще один обвиняемый по данному делу Сергей Чемес участвовал в заседании в режиме видеоконференции.