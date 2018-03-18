EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  668  24
Материалы по теме:
Все про:ГПУ (8554) Мальдивы (17) евромайдан (6664) титушки (431) Крысин (38)

 Крысин координировал работу "титушек" в январе 2014-го по телефону с Мальдив, - прокурор Донской

Подозреваемый в организации отрядов "титушек" на Майдане Юрий Крысин был на Мальдивах 19-22 января 2014 года.

Об этом в интервью Громадському заявил начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы узнали об участии его в этих событиях (похищение, пытки майдановцев в январе-феврале 2014, - ред), он сказал, что это ерунда, потому что в это время он находился на Мальдивах. Он действительно в то время находился на Мальдивах. Но это не мешало ему обрывать телефон в 4-5 утра и вести переговоры с заказчиками, теми, кто у него заказал эту армию "титушек" и самими "титушками", - сказал Донской.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Каждого палача ждет расплата": в Киеве прошел марш "Титушек за решетку" с требованием привлечения к ответственности Крысина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По данным следствия, за работу "титушек" 19-22 января 2014 года Крысин получил от заказчика Алексея Чеботарева около 200 тысяч долларов.

"Они у него спрашивали: "Вот, нам говорят останавливать майдановцев, похищать их. Делать это или нет?". И, находясь на Мальдивах, Крысин говорил: "Да, делайте это. Я приеду, будет хорошее вознаграждение". Когда он вернулся с Мальдив, то за тех лиц, которых он привлекал, он получил очень серьезные деньги", - отметил Донской.

Также смотрите: Крысин покинул суд через "коридор позора", устроенный националистами. ВИДЕО

Также прокурор сказал, что Юрия Крысина допрашивали и по другим эпизодам Майдана. В частности, по делам об убийствах на Майдане, организации и привлечении гражданских лиц, так называемых "титушек" к совершению различных преступлений. Однако, по словам Донского, во время допроса Крысин много умалчивал: "Его показания были неискренними. Тех, кто его привлекал и кого он не хотел сдать, он не давал о них никаких показаний. То есть это такое весьма условное сотрудничество. О своих врагах, недоброжелателях, он дал показания. То есть выборочно, сам для себя решал, где говорить правду. Но основываясь на определенных материалах и доказательствах, которые у нас есть, могу сказать, что знает он и участвовал в гораздо большем количестве событий, чем он пытается это представить", - отметил Донской.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крысин покинул Институт сердца после того, как его облили зеленкой, - Тодуров

Напоминаем, что журналист Вячеслав Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных "титушек" в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия "титушки" сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

Смотрите также: Приговор Крысину, который ранее опубликовал Цензор.НЕТ, засекретили. ДОКУМЕНТ

Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

15 марта Юрий Крысин не явился в Дарницкий райсуд Киева, где слушается дело о похищении и пытках активистов в январе-феврале 2014 года. Адвокат Крысина Евгений Солодко заявил в суде, что его подзащитный не явился из-за "возможной угрозы своей жизни". Вместе с тем, еще один обвиняемый по данному делу Сергей Чемес участвовал в заседании в режиме видеоконференции.

Источник: https://censor.net.ua/n3056289
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я таки не помилився, що слово це чарівне.)))
 показать весь комментарий
 
ахахах. у него с хозяином ПороХуйлом одинаковые вкусы
 показать весь комментарий
 
 
Путёвки из одного Хуйлопрофкома в мальдивский профилакторий им выписуют
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Аааа,так вот оно в чём дело ,петя то крысиный король оказывается .... Крысин координировал работу "титушек" в январе 2014-го по телефону с Мальдив, - прокурор Донской - Цензор.НЕТ 7122 Крысин координировал работу "титушек" в январе 2014-го по телефону с Мальдив, - прокурор Донской - Цензор.НЕТ 7122 Крысин координировал работу "титушек" в январе 2014-го по телефону с Мальдив, - прокурор Донской - Цензор.НЕТ 7122
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не,в Кувейте ...
 показать весь комментарий
 
 
Як не знаєш, то нема чого і писати.
Жартуй з іншими.
 показать весь комментарий
 
 
Та какие там шутки,в администрации крысы подтвердили ...
 показать весь комментарий
 
 
Там на соседнем шезлонге с ним никто не записал в военном беретике и брынящим металлом голосом?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Паця Мальдивийский в курсе?
 показать весь комментарий
 
 
На Мальдівах одні гандони віддихають, шоле? )))
 показать весь комментарий
 
 
А інші чарівні місця на планеті ще є?
Чи на Мальдівах світ клином зійшовся?
 показать весь комментарий
 
Так вот где у них опорняк. Это на Петину экспедицию можно и под таким углом глянуть.
 показать весь комментарий
 
 
Зрадофилы раздули что гарант там отдыхал, а оказывается он связь проверял.
 показать весь комментарий
 
 
с мальдив?люта зависть накрыла пгокугатуру...
просто подарите вылупка свободовцам чы правосекам для правки кармы клиента.
 показать весь комментарий
 
 
ВІЧНА ТА СВІТЛА ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!
І знову підозріле "самогубство". Дуже часто гинуть українські воїни в тилу. Це вже друга подібна смерть тільки за сьогодні - "Командування та особовий склад в/ч А3215 сумує з приводу смерті військовослужбовця контрактної служби лейтенанта #Свінціцького Максима Олександровича, 1995 року народження, уродженця міста Полонне".
Військовий льотчик, Народний герой України Владислав #Волошин застрелився у Миколаєві. Волошин був пілотом штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. Він неодноразово завдавав ударів по російським агресорам в Україні, а всього зробив 33 бойових вильотів.
 показать весь комментарий
 
На Мальдивах у Лолиты конспиративная квартира, где он встречается с агентами. Или с ним встречаются как с агентом
 показать весь комментарий
 
 
Ведь каждый когда нибудь отдыхал в Мальдивах （с）почти （с）
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрысин координировал работу "титушек" в январе 2014-го по телефону с Мальдив, - прокурор Донской
 
 
 
 
 
 вверх