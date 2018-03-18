 Предлагаю Великобритании трудоустроить высланных из РФ дипломатов в Киеве, - Климкин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава дипломатического ведомства написал в Twitter.

"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву", - заметил Климкин.

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Министр также отметил, что сотрудники организации "Британский совет", работу которой намерены приостановить в Российской Федерации, могут усилить украинское представительство.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

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Мэй сказала, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

17 марта МИД России заявил, что в ответ на действия Великобритании РФ вышлет 23 британских дипломатов.