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 Политика Украины
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Все про:высылка (15) МИД (4452) дипломаты (216) Климкин (1626) Джонсон_Борис (78)

 Предлагаю Великобритании трудоустроить высланных из РФ дипломатов в Киеве, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил британскому коллеге Борису Джонсону перевести дипломатов из России в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава дипломатического ведомства написал в Twitter.

"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву", - заметил Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия 10 лет тайно разрабатывала и накапливала вещество "Новичок", - Джонсон

Министр также отметил, что сотрудники организации "Британский совет", работу которой намерены  приостановить в Российской Федерации, могут усилить украинское представительство.

Предлагаю Великобритании трудоустроить высланных из РФ дипломатов в Киеве, - Климкин 01

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Также читайте: Реакция России не меняет позиции Великобритании о причастности РФ к делу Скрипаля, – МИД

Мэй сказала, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

17 марта МИД России заявил, что в ответ на действия Великобритании РФ вышлет 23 британских дипломатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3056287
 
 
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Шкода тільки що Джонсон Цензор не читає. Предлагаю Великобритании трудоустроить высланных из РФ дипломатов в Киеве, - Климкин - Цензор.НЕТ 43
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Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава дипломатического ведомства написал в Twitter. Источник: https://censor.net.ua/n3056287
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Клімкін з балкону крикнув в сторону Англії.)))
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...шо, шо з балкону зробив Клімкін ? .. Ви сказали... *)
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Российские дипломаты пытались попасть к Скрипалю, Лондон не пустил Предлагаю Великобритании трудоустроить высланных из РФ дипломатов в Киеве, - Климкин - Цензор.НЕТ 2887
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вы б своих поназначали...трудодатели херовы....
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І де ти таке прочитав? Про мокшанських "дипломатів"
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Нормальна пропозиція. З елементами "суто англійського гумору" та тролінгу.
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Браво! Предлагаю Великобритании трудоустроить высланных из РФ дипломатов в Киеве, - Климкин - Цензор.НЕТ 224
А коли рештки британських дипломатів виженуть з рашки, та запропонувати москалям отримувати британські візи в Україні!
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А что бы въехать в Украину , за британской визой , нужно будет забыть дорогу в Крым , минуя украинскую таможню . Так и научим мацкалей уважать наши законы . ! Предлагаю Великобритании трудоустроить высланных из РФ дипломатов в Киеве, - Климкин - Цензор.НЕТ 7142 .
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Лише деяких росіян- москалів чомусь навчити неможливо апріорі, вони мають горіти в пеклі!
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Господе прости! Обьясните математику из Курска, что нельзя так оскорблять дипломатов Ее Величества
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боря джонсон начальник отдела кадрофф...математик? я думал полуфизик. Пропоную Великій Британії працевлаштувати висланих із РФ дипломатів у Києві, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8398
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Климкин и Ко! Трудоустройте своих соотечественников !
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кацапездалов ... клімкін "уроженец" ХУЙЛОстана ...
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"Дайте ему селедку" ("Собачье сердце")
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Нам парочку дипломатов оставьте. Пожалуй тоже возьмем.
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Идея здоровая. Правда скоро придется дипломатов всех стран где-то трудоустраивать. На московщине останутся только представители ракетного покемона, химического асада и персидских аятол.
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...Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил британскому коллеге Борису Джонсону перевести дипломатов из России в Украину.Источник: https://censor.net.ua/n3056287
ЩО ВОНО "НЕСЕ" ?
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А у нас нет консульской секции Соединённого Королевства и визы надо получать через Польшу ???? Недоработка, однако.

Кстати, и послов Украины во многих странах нет (там, где открыты дипмиссии) - читал, что много вакансий. Могли бы и позаполнять, во время войны дипломатия должна быть активна, как никогда . . .
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Ага. Одних уже пару лет назад трудоустраивали...даже гражданство Украины давали помпезно... Пропоную Великій Британії працевлаштувати висланих із РФ дипломатів у Києві, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7842
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кацапи навіть, коли сруть, остаются рукожопами Пропоную Великій Британії працевлаштувати висланих із РФ дипломатів у Києві, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5481
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А себя потом в Британию? типа я же подсобил по вашим дипломатам, дайте место в Лондоне под Биг-Беном
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Предлагаю Великобритании трудоустроить высланных из РФ дипломатов в Киеве, - Климкин
Класс! -- шутка юмора боится... *)

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Какие британские визы, безвиз уже давно?
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Сидит этот прыщ на крутой зарплате, вояжирует по всему миру, кушает всевозможные ништяки из бюджета и ничем особо не отличился за 4 года, кроме пиздабольства...
А я за него (паршивца ) топИл и ругался на форуме с оппонентами.
А оно, такое же бесполезное чмо, как и весь кабмин вместе с верховной зрадою.
Как же уже эти суки затошнили! - своими пустыми речами, дешёвыми понтами и вороватыми руками!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредлагаю Великобритании трудоустроить высланных из РФ дипломатов в Киеве, - Климкин
 
 
 
 
 
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