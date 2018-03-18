 Предлагаю Великобритании трудоустроить высланных из РФ дипломатов в Киеве, - Климкин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава дипломатического ведомства написал в Twitter.
"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву", - заметил Климкин.
Министр также отметил, что сотрудники организации "Британский совет", работу которой намерены приостановить в Российской Федерации, могут усилить украинское представительство.
Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй сказала, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
17 марта МИД России заявил, что в ответ на действия Великобритании РФ вышлет 23 британских дипломатов.
А коли рештки британських дипломатів виженуть з рашки, та запропонувати москалям отримувати британські візи в Україні!
ЩО ВОНО "НЕСЕ" ?
Кстати, и послов Украины во многих странах нет (там, где открыты дипмиссии) - читал, что много вакансий. Могли бы и позаполнять, во время войны дипломатия должна быть активна, как никогда . . .
Класс! -- шутка юмора боится... *)
А я за него (паршивца ) топИл и ругался на форуме с оппонентами.
А оно, такое же бесполезное чмо, как и весь кабмин вместе с верховной зрадою.
Как же уже эти суки затошнили! - своими пустыми речами, дешёвыми понтами и вороватыми руками!!!