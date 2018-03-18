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 Политика Украины
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Все про:выборы (20172) Денисова (125) нарушения (640) омбудсмен (318) Россия (68474) Москалькова (20)

 Нарушений недопуска в российских дипучреждениях на территории Украины не обнаружено, - Денисова

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обратилась к украинской коллеге Людмиле Денисовой 18 марта.

"Сегодня, 18 марта 2018 года, ко мне обратилась уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова относительно недопуска граждан РФ на избирательные участки в российских дипломатических учреждениях на территории Украины. Мною дано поручение региональным представителям Уполномоченного в областях проверить эту информацию", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение, опубликованное на сайте омбудсмена Людмилы Денисовой.

В документе говорится, что представители уполномоченного поручение выполнили. "По результатам выезда в российские дипломатические и консульские учреждения, региональные представители уполномоченного в Одесской, Львовской, Харьковской и Черниговской областях и в г. Киеве проинформировали, что нарушений недопуска обнаружено не было", - сообщается на сайте.

Кроме того указывается, что граждане РФ не обращались относительно нарушений их избирательных прав.

Напомним, 18 марта - в годовщину аннексии Крымского полуострова - в Российской Федерации проходят выборы президента. В бюллетене - восемь кандидатов перечислены по алфавиту.

Министерство иностранных дел Украины в феврале предупредило российский МИД о незаконности выборов и невозможности их проведения в дипучреждениях. Украинскими властями было принято решение о недопуске российских граждан (кроме сотрудников ) в день выборов на территорию дипучреждений. "Мы считаем, что сейчас в обществе есть высокий эмоциональный градус относительно непризнания оккупации и этих выборов, поэтому мы отталкиваемся от того, что нужно обязательно обеспечить безопасность дипломатических представительств, не допустить никаких провокаций", - объяснила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Накануне в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) заявили, что проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму ставит под сомнение их общую легитимность.

По данным первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, в Крыму на участках нет ни одного независимого наблюдателя. Он сообщил, что крымские татары принимают участие в выборах, однако явка очень низкая. Низкая явка не только среди крымских татар. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил: "Нас поразило маленькое количество людей, которые пошли и идут на выборы. Мы ожидали такого от крымскотатарского народа, от наших соотечественников, что они в своем большинстве не пойдут".

Источник: https://censor.net.ua/n3056286
 
 
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https://www.youtube.com/watch?v=WzTqYJLWR0Y

Арестович о Савченко и Рубане

весьма правдоподобно... а видя, как сегодня тухло прошла "акция" в Киеве - реально так могло и планироваться
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и шо такое Арестович? Это в минстеце какой то авторитет? Вон лучше расскажи как это оказалося, что месяц тому заявляли о недопустимости выборов, а кацапы говорят, что им никто не мешал голосовать.
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Какая там концентрация сои? На встречу блохеров его приглашали?
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вообще то решение о недопуске козлостанцев к выборам на территории Неньки - сильный ход. Взамен Репостан в 19-м году должен, по идее, ответить тем же. И , таким образом, проголосовавших за Жопоблок будет меньше
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Оце нормальна уповноважена з прав людини- "їхтамнема"!)))
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А как насчёт её заводиков в Крыму ? Работают на оккупантов ???
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Чого ти до заводіков доіпався? А те,що росіяни воюють в АТО на боці українців і кацапів жмурять-то теж провокація і зрада? Людину оцінюють по справах ,а не по заводіках чи родичах!
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Такой коммент для кацапов саме то.)))
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Это я вообще-то ваш коммент так оценила.)))
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Та я пять раз перечитал. И, что характерно, все больше аналогичных постов появляется именно любителей соевого долбодятла.
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Да ? Ну тогда милок,оцени офшорного главкома ,бросившего свою армию и свалившего загорать на Мальдивы ...Ждёмс оценок ...
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и что, войска побежали в отсутствие главкома?
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я на работу езжу троллейбусом номер 1 (в Киеве). И что удивительно - кондукторы постоянно проводят с пассажирами "политинформацию", как все плохо.
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Петро будет губернатором Крыма
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Ага. Уже Янукович стал губернатором Донецка
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смішно,блін...
дві уродженки мокшанії просто спілкуються.
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молодец. знатный стеб. "нарушений недопуска не обнаружено..."
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Правильный рулеж. Респект Денисовой - зачетно начала работу на новой должности Нарушений недопуска в российских дипучреждениях на территории Украины не обнаружено, - Денисова - Цензор.НЕТ 4341
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Какой Контролёр? Я люблю читать Стругацких, многие места помню наизусть - не было там Контролёра...
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Это самый плохой дубликат запасного Путина????? Нарушений недопуска в российских дипучреждениях на территории Украины не обнаружено, - Денисова - Цензор.НЕТ 8143
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вот этот сумасшедший машинист электропоезда и заведет козломордию в китайский депо...
а китайцам бы неплохо было отправить пару эшелонов спирта и пару вагонов калашей на запасные пути в сибирь...и вопрос бы о существовании этой заразы был снят с повестки...
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"нарушений недопуска обнаружено не было" Нарушений недопуска в российских дипучреждениях на территории Украины не обнаружено, - Денисова - Цензор.НЕТ 4026
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- Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила об отсутствии серьезных нарушений на выборах.
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" Нарушений НЕДОПУСКА???!!!"... " При наличии отсутствия....( 12 стульев)"
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А что смущает? Правительством было принято решение о недопуске, нарушений этого решения не зафиксировано. Тот редкий случай, когда власть и народ действовали согласованно.
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Как бы да.. Однако грамотно говорится так -- "... нарушений РЕШЕНИЯ о недопуске не было"... Кстати - ты САМ - именно так и сказал....
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"демоны были,но они-самоликвидировались" Нарушений недопуска в российских дипучреждениях на территории Украины не обнаружено, - Денисова - Цензор.НЕТ 1236
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Матвиенко: у Москвы есть набор мер, чтобы поставить Лондон на место Нарушений недопуска в российских дипучреждениях на территории Украины не обнаружено, - Денисова - Цензор.НЕТ 4602
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У Вальки-стакан есть только набор из 0,5, 0,7 и 1 литра
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...проинформировали, что нарушений недопуска обнаружено не было... Молодец Денисова! Так с тоооооненьким юморком...
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Хе-хе. Усі кацапи пішли нах без виключення Нарушений недопуска в российских дипучреждениях на территории Украины не обнаружено, - Денисова - Цензор.НЕТ 7647
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Недопуск граждан вражеской страны к выборам их же вождя на нашей территории это нарушения прав ватников или предотвращение беззакония ?
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В Белоруссии проголосовало 22 тысячи россиян. Судя по всему в Украине удалось не допустить до выборов тысяч 50.Это 0.о5%. Или при явке 60% -это 0.08% от проголосовавших. Менее одной десятой процента. Осталось подождать ,чего это будет стоить .
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Денисовой большой плюс!!! .. так художественно (!!!) кацапов давно не троллили! Нарушений недопуска в российских дипучреждениях на территории Украины не обнаружено, - Денисова - Цензор.НЕТ 5115
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Дуже вчасно Рада звільнила минулого омбутсмена Лутковську з партії регіонів, вона зараз б почала скиглити.
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Выбрали слепую шалаву, которая с первых дней в своей должности, начинает с брехни.
Ну и шо ты боишься, кобыла шоколадная, признать шо блокировали и препятствовали? Возмёшь моду у кацапов: всюду врать и всё отрицать?!
Мы (блд!) хотим, шобы наша влада не была похожа на кацапов - если накосячили, то хоть имейте смелость это признать.
Блин, об чём это я...
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Ватник, пукан пылает, не дали тебе в Украине проголосовать за педофила плешивого?
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так звичайно треба підтримати пуйла і червоний килим постелити расеянам? від зради до любові до рф недалеко.
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Ты не умеешь воспринимать написанный текст. Толи мозгов не хватает, толи ты из кацапии.
И к твоему другу Кенесары Касымулы Касымулы, чучела со странным ником, это тоже касается.
И вообще, я вас ( большинство, кроме тех кого знаю по форуму ) не воспринимаю серьёзно, под вашими прокси.
Так шо извини, но пшёл... к чёрту.
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Так это же кацапы. Их хуйло пороху позычил.)))
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помолова ти фото своє засвіти а то а то невідомо може ти вже стара.
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Как мое фото и мой возраст относятся к твоему месту проживания? Так где ты живешь? Такой сложный вопрос? Почему уже второй воинственный бот под прокси боится ответить?
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Украина - единственная страна, где россияне могли спокойно не пойти на выборы.
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о судьбе пилота ничего не известно. самолет упал на подконтрольной боевикам территории.
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Иди отмечай выборы хуйла. Оно неожиданно победило
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Твоя подружка ботоксная Тимошенко уже поздравила плешивого педофила с неожиданной победой Нарушений недопуска в российских дипучреждениях на территории Украины не обнаружено, - Денисова - Цензор.НЕТ 9592
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Можно узнать откуда такое убожество Кенесары Касымулы Касымулы появилось на форуме?
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А что так? Ты бомж? У тебя нет постоянного места жительства?
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А, чем ближе к выборам парашенки, тем больше такого экскремента и будет
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Иди собирай конструкции твоего опухшего диабетика, их разобрали😀
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А должна была ответить правду - Да. Препятствовали, ограничивали. Из-за Крыма и Донбасса! А так повела себя, как кацапка. Говоря на белое черное.
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Зачем? Ты это сделал. Этого достаточно. Порушень недопуску в російських дипустановах на території України не виявлено, - Денісова - Цензор.НЕТ 1296
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треба бити окупанта його ж зброєю, усе вірно вона зробила.
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А Сергій Гранін где у нас проживает? А то тут вы плодитесь каждый день под новыми никами.
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А вы пани и панове не заметили, сколько сейчас кацапов под украинскими прокси с украинскими флажками серут на Цензоре пропутиноидные выепоны из ленинграда ??? Нарушений недопуска в российских дипучреждениях на территории Украины не обнаружено, - Денисова - Цензор.НЕТ 7900
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а скільки їх буде перед виборами ще більше в рази.
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ну правильно...как кацапня попросила-так и проверили..нарушений недопуска нет.попросили бы проверить нарушения допуска-был бы другой ответ Порушень недопуску в російських дипустановах на території України не виявлено, - Денісова - Цензор.НЕТ 5620
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Недопуски по факту были повсеместно. Одобряю ли я их? Много скорее да. Но начинать свой путь обмудсмена со лжи плохой симптом
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Не стоит играть словами и в своих поступках уподобляться парашке...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНарушений недопуска в российских дипучреждениях на территории Украины не обнаружено, - Денисова
 
 
 
 
 
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