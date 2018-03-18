 Нарушений недопуска в российских дипучреждениях на территории Украины не обнаружено, - Денисова

"Сегодня, 18 марта 2018 года, ко мне обратилась уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова относительно недопуска граждан РФ на избирательные участки в российских дипломатических учреждениях на территории Украины. Мною дано поручение региональным представителям Уполномоченного в областях проверить эту информацию", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение, опубликованное на сайте омбудсмена Людмилы Денисовой.
В документе говорится, что представители уполномоченного поручение выполнили. "По результатам выезда в российские дипломатические и консульские учреждения, региональные представители уполномоченного в Одесской, Львовской, Харьковской и Черниговской областях и в г. Киеве проинформировали, что нарушений недопуска обнаружено не было", - сообщается на сайте.
Кроме того указывается, что граждане РФ не обращались относительно нарушений их избирательных прав.
Напомним, 18 марта - в годовщину аннексии Крымского полуострова - в Российской Федерации проходят выборы президента. В бюллетене - восемь кандидатов перечислены по алфавиту.
Министерство иностранных дел Украины в феврале предупредило российский МИД о незаконности выборов и невозможности их проведения в дипучреждениях. Украинскими властями было принято решение о недопуске российских граждан (кроме сотрудников ) в день выборов на территорию дипучреждений. "Мы считаем, что сейчас в обществе есть высокий эмоциональный градус относительно непризнания оккупации и этих выборов, поэтому мы отталкиваемся от того, что нужно обязательно обеспечить безопасность дипломатических представительств, не допустить никаких провокаций", - объяснила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
Накануне в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) заявили, что проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму ставит под сомнение их общую легитимность.
По данным первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, в Крыму на участках нет ни одного независимого наблюдателя. Он сообщил, что крымские татары принимают участие в выборах, однако явка очень низкая. Низкая явка не только среди крымских татар. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил: "Нас поразило маленькое количество людей, которые пошли и идут на выборы. Мы ожидали такого от крымскотатарского народа, от наших соотечественников, что они в своем большинстве не пойдут".
Арестович о Савченко и Рубане
весьма правдоподобно... а видя, как сегодня тухло прошла "акция" в Киеве - реально так могло и планироваться
дві уродженки мокшанії просто спілкуються.
а китайцам бы неплохо было отправить пару эшелонов спирта и пару вагонов калашей на запасные пути в сибирь...и вопрос бы о существовании этой заразы был снят с повестки...
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/sirii-sbili-bombardirovshchik-su-24-1521396212.html
https://www.youtube.com/watch?v=F3BWRL28EVo
Ну и шо ты боишься, кобыла шоколадная, признать шо блокировали и препятствовали? Возмёшь моду у кацапов: всюду врать и всё отрицать?!
Мы (блд!) хотим, шобы наша влада не была похожа на кацапов - если накосячили, то хоть имейте смелость это признать.
Блин, об чём это я...
И к твоему другу Кенесары Касымулы Касымулы, чучела со странным ником, это тоже касается.
И вообще, я вас ( большинство, кроме тех кого знаю по форуму ) не воспринимаю серьёзно, под вашими прокси.
Так шо извини, но пшёл... к чёрту.