 Нарушений недопуска в российских дипучреждениях на территории Украины не обнаружено, - Денисова

"Сегодня, 18 марта 2018 года, ко мне обратилась уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова относительно недопуска граждан РФ на избирательные участки в российских дипломатических учреждениях на территории Украины. Мною дано поручение региональным представителям Уполномоченного в областях проверить эту информацию", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение, опубликованное на сайте омбудсмена Людмилы Денисовой.

В документе говорится, что представители уполномоченного поручение выполнили. "По результатам выезда в российские дипломатические и консульские учреждения, региональные представители уполномоченного в Одесской, Львовской, Харьковской и Черниговской областях и в г. Киеве проинформировали, что нарушений недопуска обнаружено не было", - сообщается на сайте.

Кроме того указывается, что граждане РФ не обращались относительно нарушений их избирательных прав.

Напомним, 18 марта - в годовщину аннексии Крымского полуострова - в Российской Федерации проходят выборы президента. В бюллетене - восемь кандидатов перечислены по алфавиту.

Министерство иностранных дел Украины в феврале предупредило российский МИД о незаконности выборов и невозможности их проведения в дипучреждениях. Украинскими властями было принято решение о недопуске российских граждан (кроме сотрудников ) в день выборов на территорию дипучреждений. "Мы считаем, что сейчас в обществе есть высокий эмоциональный градус относительно непризнания оккупации и этих выборов, поэтому мы отталкиваемся от того, что нужно обязательно обеспечить безопасность дипломатических представительств, не допустить никаких провокаций", - объяснила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Накануне в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) заявили, что проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму ставит под сомнение их общую легитимность.

По данным первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, в Крыму на участках нет ни одного независимого наблюдателя. Он сообщил, что крымские татары принимают участие в выборах, однако явка очень низкая. Низкая явка не только среди крымских татар. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил: "Нас поразило маленькое количество людей, которые пошли и идут на выборы. Мы ожидали такого от крымскотатарского народа, от наших соотечественников, что они в своем большинстве не пойдут".