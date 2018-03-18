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Все про:выборы (20172) Путин (23639) Россия (68474) экзитпол (137)

 Выборы в РФ: Путин набирает более 70%, второй - коммунист Грудинин, третий - Жириновский, - экзитполы

На выборах президента Российской Федерации в первом туре победил действующий президент Владимир Путин, набрав 73,9% голосов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом свидетельствуют результаты экзитполов ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения).

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,2%), третье – лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,7%). Ксения Собчак от "Гражданской инициативы" набрала 2,5% голосов, Григорий Явлинский от партии "Яблоко" — 1,6%, Борис Титов от "Партии Роста" — 1,1%, Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза" — 1,0%, Максим Сурайкин от "Коммунистов России" — 0,8%.

Недействительных бюллетеней — 1,2%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Единственный президент, которого будет выбирать Крым, - Президент Украины", - Порошенко. ВИДЕО

На заседании ЦИК объявили, что по итогам обработки 21,33% бюллетеней Путин лидирует на выборах с 71,97% голосов, передает "Интерфакс". Грудинин занимает второе место с результатом 15,9% голосов. Жириновский также на третьем с 6,9%. 

Собчак, по предварительным данным, набрала 1,3% голосов, Явлинский — 0,77%, Бабурин — 0,62, Сурайкин — 0,61% избирателей, Титов — 0,59%.

Экзитпол ВЦИОМ был проведен по заказу ЭИСИ 18 марта 2018 года. Опрос проходил на 1,2 тысячи избирательных участках 68 субъектов России. Всего были опрошены 162,6 тысячи человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не поехал в оккупированный Крым голосовать на выборах президента РФ, отдал свой голос в Москве

Источник: https://censor.net.ua/n3056285
 
 
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Обидно,понимаешь....Как 70% ? Совсем обидно....Надо эти подозрительные комиссии немедленно расстрелять!
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А чего так?
Такое падение: с 85% до 70%, аж страшно... Выборы в РФ: Путин набирает более 70%, второй - коммунист Грудинин, третий - Жириновский, - экзитполы - Цензор.НЕТ 3203
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Правнуки Юровского, внуки вертухаев... им всегда нужен ВОЖДЬ и.. порка. Для НИХ хорошая порка заменяет наркотики.
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У нас тоже вполне может быть , на первом месте -Порошенко , на втором Рабинович, на третьем - Ляшко. В свете последних событий мы от рашки ушли недалеко.
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Поросенко не может быть первым , а Рабинович точно не может быть вторым .

То , что во второй тур пройдут либо Тимошенко , либо Гриценко (после объединения с Садовым и "Рухом Новы Сил" ... А скорее всего оба - думаю , что нет такого фактора , который сможет изменить тенденцию !
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Вы вообще не понимаете всю тяжесть ситуации. Может быть ещё излюбленный финт порошенко - вадинтур. Второе, ваше предположение верно при условии честных выборов, а их не будет. Третье, если ситуация будет таковой: что второго тура не избежать, то тут тоже есть варианты. Он может во второй тур пропихнуть бойку. Или. Вообще перед выборами , оценив ситуацию, вдруг нападет торговый партнёр и тогда нужно будет срочно вводить военное положение и никаких выборов.
Работают эти креативщики топорно, беззаконно, но, похоже, их это не останавливает
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Неужели выборы выиграло х.йло .?? . Не может быть . !!
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Вова однотуровый,без интриг,у нас тоже однотуровый балбес,очень жадный,алчный,и так любит копировать путлера.
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"Главное не то, как голосуют, а как считают"
С. Кивалов
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ну шо сказать..пьедестал, вполне, в нынешнем духе, кацапов...Пуйло, коммуняки и, так, чиста поржать, Вольфыча впихнули в призеры
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Украина - единственная страна, где россияне могли спокойно не пойти на выборы.
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В параше не менее 10% "явки" и "голосов" за Хуйло обеспечили "мёртвые души": Вибори в РФ: Путін набирає понад 70%, другий - комуніст Грудінін, третій - Жириновський, - екзит-пол - Цензор.НЕТ 3221
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Я вижу,что нас ждёт похожее,или у нас перепись населения провели,или приняли новые законы о выборах???
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Крым, за Путина 92%, даже если накрутили рано им ещё возвращатся в Украину.
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абс без зависти, изгои неделю будут праздновать, а вторую похмеляться
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Очередь желающих проголосовать у посольства pоссии растянулась на 250 метров

вот вопрос, кто первый уидёт - хуило или его электорат, котрым есть девиз - сам не жил и внукам не дам.



вот и вес ядерный электорат рашки в Латвие.

http://www.delfi.lv/news/national/politics/foto-pie-krievijas-vestniecibas-noverojama-liela-veletaju-aktivitate.d?id=49851177#!dgs=dgslv-116695:6192183
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Улыбнуло - по результатам экзитполов недействительных бюллетеней 1,2%...
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Типа кто-то признавался, что испортил бюллетень . . . Ага, так и поверил.
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Путин набирает более 70%

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Як несподівано .

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Странные оне.Могли бы сначала огласить результат, а потом проводить выборы.Герои избирательной компании - Панфиловцы могли и 200% дать.
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Путін пересидить всіх: якщо не змінити Вальцмана, Гройсмана та іншу привладну ворувату іудню - то Україна не переживе наступні 6 років.
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70% и больше - это пиррова победа для туПина.... это говорит о том что народ даёт добро гэбне и чекистам толкать страну глубже в ж*пу из которой уже 8-ой год нет выхода....
посмотрим как куйло справитса, проблем всё больше.... стадо кормить нужно.....
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Российские психиатры взволнованы тем, что в стране увеличивается число психических нарушений

Со дня смерти Владимира Сербского прошло 160 лет. В связи с этим событием был собран круглый стол, на котором выступали психиатры с докладами. С их позиции, количество психических заболеваний будет только увеличиваться, причем среди абсолютно разных слоев населения. В настоящее время, каждый пятый в России болеет тем или иным психическим заболеванием.
С точки зрения российских психиатров, положение в стране, связанное с психическими заболеваниями, будет только ухудшаться, стало известно порталу rsute.ru. На сегодняшний день у каждого пятого наблюдается какое-то нарушение, а у каждого второго есть большая вероятность приобрести его на протяжении жизни. Самыми распространенными расстройствами считаются: состояние тревоги, бессонница, ограниченность умственных способностей в старости, депрессия. Считается, что женщины более подвержены к таким заболеваниям. По статистике, депрессия встречается у 26% женщин и только у 12% мужчин.
Врачи очень сильно беспокоятся по этому поводу, так как такие проблемы массово начинают появляться у детей. Анна Портнова является главным детским психиатром Москвы, сообщила, что больше всего психические нарушения встречаются среди детей 6-7 лет, которые должны идти в школу. Такое состояние может быть причиной неправильного общения учителя с ребенком, гнобление в школе и даже переутомление. Это может привести к безразличности, а позже быть поводом суицида.
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tut nicego novogo da i 2 mesto ili 3 takyje samyje po umu.U nix drugyx nikogda i nebylo vse tam umstveno otsalyje
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Нелегитимный президент в нелегитимной стране. Сплошные вбросы воровской шоблы.
https://www.youtube.com/watch?v=He8W9EV-ZT4
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а может это и не так плохо, шо эта ботоксная крыса опять у кацапов будет керувать-скорее накроется кацапия с этой тварью
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а сколько горя успеет принести? Все чаще речи о войне третьей.
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Да єти бюллетени никто в Рашке нне считает и считать не будет. Положено Путлеру иметь 75% +/-1% так он их получит и без всякого подсчета, как бы вата не голосовала! Еще время тратить на подсчитывание бюллетеней, кому это надо. Тем более бюллетени в Рашке уничтожают сразу после голосования чтоб солблазна не было их пересчитать!
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Нахуя нам эта статистика,мы не рассияне,и так знаем что это все пиздежь.Переназначение Х...ла без выбора.
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Та хто б там що не говорив, підтримка путіна в росії є-і це факт. Росія стала гравцем у світі-і це теж факт. А нам просто треба діяти оптимально в ситуації, яка, складається і намагатись оптимально приймати рішення на користь України.Але от чи діє оптимально наша влада?і чи може вийти щось добре для нас в ситуації, яка складається?
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англійский міністр порадив цьому "гравцю" відійти та не метушитись.
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А там через 5 лет принимается закон как недавно в Китае и можно править дальше.
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Першим *фуйло * поздоровить ...Лол....! Вибори в РФ: Путін набирає понад 70%, другий - комуніст Грудінін, третій - Жириновський, - екзит-пол - Цензор.НЕТ 7872
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВыборы в РФ: Путин набирает более 70%, второй - коммунист Грудинин, третий - Жириновский, - экзитполы
 
 
 
 
 
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