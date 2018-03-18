 Выборы в РФ: Путин набирает более 70%, второй - коммунист Грудинин, третий - Жириновский, - экзитполы

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом свидетельствуют результаты экзитполов ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения).
Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,2%), третье – лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,7%). Ксения Собчак от "Гражданской инициативы" набрала 2,5% голосов, Григорий Явлинский от партии "Яблоко" — 1,6%, Борис Титов от "Партии Роста" — 1,1%, Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза" — 1,0%, Максим Сурайкин от "Коммунистов России" — 0,8%.
Недействительных бюллетеней — 1,2%.
На заседании ЦИК объявили, что по итогам обработки 21,33% бюллетеней Путин лидирует на выборах с 71,97% голосов, передает "Интерфакс". Грудинин занимает второе место с результатом 15,9% голосов. Жириновский также на третьем с 6,9%.
Собчак, по предварительным данным, набрала 1,3% голосов, Явлинский — 0,77%, Бабурин — 0,62, Сурайкин — 0,61% избирателей, Титов — 0,59%.
Экзитпол ВЦИОМ был проведен по заказу ЭИСИ 18 марта 2018 года. Опрос проходил на 1,2 тысячи избирательных участках 68 субъектов России. Всего были опрошены 162,6 тысячи человек.
Такое падение: с 85% до 70%, аж страшно...
То , что во второй тур пройдут либо Тимошенко , либо Гриценко (после объединения с Садовым и "Рухом Новы Сил" ... А скорее всего оба - думаю , что нет такого фактора , который сможет изменить тенденцию !
Работают эти креативщики топорно, беззаконно, но, похоже, их это не останавливает
С. Кивалов
https://twitter.com/SiberianMan/status/975276048123400192/video/1
вот вопрос, кто первый уидёт - хуило или его электорат, котрым есть девиз - сам не жил и внукам не дам.
вот и вес ядерный электорат рашки в Латвие.
http://www.delfi.lv/news/national/politics/foto-pie-krievijas-vestniecibas-noverojama-liela-veletaju-aktivitate.d?id=49851177#!dgs=dgslv-116695:6192183
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Як несподівано .
посмотрим как куйло справитса, проблем всё больше.... стадо кормить нужно.....
Со дня смерти Владимира Сербского прошло 160 лет. В связи с этим событием был собран круглый стол, на котором выступали психиатры с докладами. С их позиции, количество психических заболеваний будет только увеличиваться, причем среди абсолютно разных слоев населения. В настоящее время, каждый пятый в России болеет тем или иным психическим заболеванием.
С точки зрения российских психиатров, положение в стране, связанное с психическими заболеваниями, будет только ухудшаться, стало известно порталу rsute.ru. На сегодняшний день у каждого пятого наблюдается какое-то нарушение, а у каждого второго есть большая вероятность приобрести его на протяжении жизни. Самыми распространенными расстройствами считаются: состояние тревоги, бессонница, ограниченность умственных способностей в старости, депрессия. Считается, что женщины более подвержены к таким заболеваниям. По статистике, депрессия встречается у 26% женщин и только у 12% мужчин.
Врачи очень сильно беспокоятся по этому поводу, так как такие проблемы массово начинают появляться у детей. Анна Портнова является главным детским психиатром Москвы, сообщила, что больше всего психические нарушения встречаются среди детей 6-7 лет, которые должны идти в школу. Такое состояние может быть причиной неправильного общения учителя с ребенком, гнобление в школе и даже переутомление. Это может привести к безразличности, а позже быть поводом суицида.
https://www.youtube.com/watch?v=He8W9EV-ZT4
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