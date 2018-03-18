 Выборы в РФ: Путин набирает более 70%, второй - коммунист Грудинин, третий - Жириновский, - экзитполы

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом свидетельствуют результаты экзитполов ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения).

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,2%), третье – лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,7%). Ксения Собчак от "Гражданской инициативы" набрала 2,5% голосов, Григорий Явлинский от партии "Яблоко" — 1,6%, Борис Титов от "Партии Роста" — 1,1%, Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза" — 1,0%, Максим Сурайкин от "Коммунистов России" — 0,8%.

Недействительных бюллетеней — 1,2%.

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На заседании ЦИК объявили, что по итогам обработки 21,33% бюллетеней Путин лидирует на выборах с 71,97% голосов, передает "Интерфакс". Грудинин занимает второе место с результатом 15,9% голосов. Жириновский также на третьем с 6,9%.

Собчак, по предварительным данным, набрала 1,3% голосов, Явлинский — 0,77%, Бабурин — 0,62, Сурайкин — 0,61% избирателей, Титов — 0,59%.

Экзитпол ВЦИОМ был проведен по заказу ЭИСИ 18 марта 2018 года. Опрос проходил на 1,2 тысячи избирательных участках 68 субъектов России. Всего были опрошены 162,6 тысячи человек.

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