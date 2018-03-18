 Акции протеста в Украине прошли без серьезных нарушений общественного порядка, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Сегодня, 18 марта, в нескольких областных центрах и в Киеве прошли массовые мероприятия, в том числе - у дипломатических учреждений РФ с целью недопущения выборов президента этой страны. На всех массовых мероприятиях правоохранители обеспечили безопасность граждан. Акции прошли без серьезных нарушений общественного порядка", - говорится в сообщении.

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В Нацполиции отмечают, что наиболее многочисленными стали акции в Киеве и Киевской области.

Так, в Киеве в полицию доставлены трое наиболее активных граждан, причастных к демонтажу конструкций с украинской символикой на Майдане. "После проведения первоочередных действий правоохранители определятся с правовой квалификацией их действий", - отмечают в пресс-службе.

Отметим, что сегодня под генконсульством России во Львове протестующие сожгли мини-копию Кремля, к генконсульству России в Харькове принесли гроб с чучелом Путина и разрисовали автомобиль с дипномерами, возле генконсульства РФ в Одессе активисты в качестве избирательной кабинки установили биотуалет.