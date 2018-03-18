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 Общество
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Все про:выборы (20172) нарушения (640) Нацполиция (7079) протест (4178) Россия (68474)

 Акции протеста в Украине прошли без серьезных нарушений общественного порядка, - Нацполиция

Украинцы протестовали против проведения российских выборов в оккупированном Крыму в нескольких областных центрах и Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Сегодня, 18 марта, в нескольких областных центрах и в Киеве прошли массовые мероприятия, в том числе - у дипломатических учреждений РФ с целью недопущения выборов президента этой страны. На всех массовых мероприятиях правоохранители обеспечили безопасность граждан. Акции прошли без серьезных нарушений общественного порядка", - говорится в сообщении.

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В Нацполиции отмечают, что наиболее многочисленными стали акции в Киеве и Киевской области.

Так, в Киеве в полицию доставлены трое наиболее активных граждан, причастных к демонтажу конструкций с украинской символикой на Майдане. "После проведения первоочередных действий правоохранители определятся с правовой квалификацией их действий", - отмечают в пресс-службе.

Отметим, что сегодня под генконсульством России во Львове протестующие сожгли мини-копию Кремля, к генконсульству России в Харькове принесли гроб с чучелом Путина и разрисовали автомобиль с дипномерами, возле генконсульства РФ в Одессе активисты в качестве избирательной кабинки установили биотуалет.

Источник: https://censor.net.ua/n3056282
 
 
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Зря автоматчиков выводили в памперсах.))))
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Не надо ,то будет зрелище не для гурманов ... Акции протеста в Украине прошли без серьезных нарушений общественного порядка, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9934
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Ну стырили мысора машину ,ну блокировали машины ,ну прятали рожи ,не показывали документы ,лгали ,матерились,оскорбляли людей а так всё чики-пики !!! Акции протеста в Украине прошли без серьезных нарушений общественного порядка, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5139
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Твоё лицо, когда не нашла в бюллютене ни Брежнева, ни Андропова:

Акции протеста в Украине прошли без серьезных нарушений общественного порядка, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3483
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Походу у Галкина в руках,пульт,её управления Акції протесту в Україні відбулися без серйозних порушень громадського порядку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1835
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От і добре, що українці потроху вчаться висловлювати свою волю мирними засобами- це ознака справжнього громадянського суспільства.
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Особенно, когда руководители страны, все время во время акций протеста из страны линяют.......
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Нажаль, сволота Овоч у нас це вміння трохи зруйнував. Нічого, оговтаємося.
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А що раньше не умели?Чи украинцы дикуны по твоему? Акції протесту в Україні відбулися без серйозних порушень громадського порядку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1368
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Ну добре.Украина справжне громадянське суспільство.То коли,влада подтягнется,до уровня суспiльства,та почне отвечать за базар и посадит трёх друзiв? Акції протесту в Україні відбулися без серйозних порушень громадського порядку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5568
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Я що, влада? Та й Порошенко не сингапурський диктатор.
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Нащо тодi брався за те,що не збирався робити? Акції протесту в Україні відбулися без серйозних порушень громадського порядку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 608
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Это уже не актуально. Теперь все будет гораздо проще. Уторм встанем , а основные персонажи сбежали, а у руля в стране .........
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Шо то Киев не встал на Миху, не любят, видать, люди, когда им пельмени сибирские под видом хинкали подают
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Так і до мітингів справорадикалів люди не спішать, від гріха подалі, мало що в голову свободівцям взбреде, бо крім димових шашок і гранату можуть кинути як в 31.08.2015 під парламентом..
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Не надо постить глупости. Вы все вместе не сделали против хуйла столько, сколько один Саакашвили.
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Я не понимаю, зачем все эти митинги нужны. Уже полгода ходят по Киеву туда-обратно, а нет ни результата, ни народной поддержки. И не будет. Акции протеста в Украине прошли без серьезных нарушений общественного порядка, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8667
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Организаторы не плохо зарабатывают на лохах пенсах Акции протеста в Украине прошли без серьезных нарушений общественного порядка, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2705
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Зато есть полный коминг аут порошенко и всей вашей барыжьей власти. И если украинцы не брезгливы к этим неиссттам, то в мире порошенко уже похоронен вместе с всей вашей воровской сворой. Ждите таких же санкций, которые введены против РФ. А когда вернут миллион ваших заробитчан обратно в нищую Украину, мы посмотрим, сколько людей будет на улицах.
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не рахуючи з3.14зджений ментами фургон з апаратурою для сцени, усе пройшло спокійно.
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а что, должен был быть концерт...?\от же нехорошие полицаи - лишили людей зрелищ...\
а петь-то кто хотел...?
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Не тупи. Это кража имущества, уголовно-наказуемое деяние.
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Ливарюцианеры-почасовики Акции протеста в Украине прошли без серьезных нарушений общественного порядка, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5704
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Акции протеста в Украине прошли без серьезных нарушений общественного порядка з боку громадян. А з боку поліції були порушення? Це буде відомо ...?
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Мусорки отчитались и возгордились...
Идите убивцев и насильников ищите, а не занимайтесь хернёй!
И так уже, аваковские мясники ниже плинтуса в рейтинге доверия, так ещё и политическим сыском подкармливаются! Для этого у нас есть ФСБУ, которым тоже не досуг безопасность Неньки боронить, они больше по бизнесу и по наркоте шарятся, где больше шерсти и кэша к рукам прилипает.
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Если бы на ней не было мусоров было бы вообще хорошо ....
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Если бы на ней был ты, то мог бы трындеть.
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Постраждали металеві їжаки - єдині, хто за шоколад...
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Главного революционера пинком под зад выдворили из Украины, снесли революционный "Зимний дворец" под ВР, угнали грузовик. Что объединяет все три события? Никто не вышел на защиту.
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И что из этого следует? Что в Украине такая же вата, как и в РФ. Один народ. Что вольют в уши, то и носят в головах. Радость-то какая!
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не может страна находиться в постоянных Майданах.
доведут до ручки то будет массовый протест.
кстати, а как вы поживаете? у вас наверное и ваты нет, да?
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Думаю, меньше, чем у вас. Во всяком случае с колорадками и портретами путина никто не ходит, все работают, а страна развивается.
Мирные митинги - это не майданы. Майдан - это народный бунт с непредсказуемыми последствиями, а митинги - это инструмент демократии и форма народовластия, соответствующая современной европейской политической культуре.
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ну вы же призываете не к митингам
и не нужно так от ваты открещиваться, не вам писать подобные вещи, вы ж не полячка.
не искажайте действительность в свою пользу.
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Акции протеста в Украине прошли без серьезных нарушений общественного порядка, - Нацполиция
...ну, то добре... ...пішов я за пивом на заправку... -- зара буду...*)
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...Акции протеста в Украине прошли ..."мальдивский" може "сміливо повертатися до "корита" ...
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зачем протестовать против того что наоборот надо чтобы произошло)
это в интересах Украины же, наверное формальности ради
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У вас тут так смешно - чуть что - в спам. 4 года назад также было. У нас на руднике работает человек 200 - 300 хохлов. Получают рублей 100 - 150 (тысяч). Посылают деньги домой: в Сумы, в Чернигов, в Тарнополь. Завтра поговорю с начальником отдела кадров об увольнении этих людей - пусть едут домой свои семьи обеспечивать. Всем привет. Держитесь в посте. Не желайте ближнему несчастий. Кстати, путевка в Крым в сентябре мне обходится в 23876 рублей.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАкции протеста в Украине прошли без серьезных нарушений общественного порядка, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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