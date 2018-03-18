 Акции протеста в Украине прошли без серьезных нарушений общественного порядка, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Сегодня, 18 марта, в нескольких областных центрах и в Киеве прошли массовые мероприятия, в том числе - у дипломатических учреждений РФ с целью недопущения выборов президента этой страны. На всех массовых мероприятиях правоохранители обеспечили безопасность граждан. Акции прошли без серьезных нарушений общественного порядка", - говорится в сообщении.
В Нацполиции отмечают, что наиболее многочисленными стали акции в Киеве и Киевской области.
Так, в Киеве в полицию доставлены трое наиболее активных граждан, причастных к демонтажу конструкций с украинской символикой на Майдане. "После проведения первоочередных действий правоохранители определятся с правовой квалификацией их действий", - отмечают в пресс-службе.
Отметим, что сегодня под генконсульством России во Львове протестующие сожгли мини-копию Кремля, к генконсульству России в Харькове принесли гроб с чучелом Путина и разрисовали автомобиль с дипномерами, возле генконсульства РФ в Одессе активисты в качестве избирательной кабинки установили биотуалет.
а петь-то кто хотел...?
Идите убивцев и насильников ищите, а не занимайтесь хернёй!
И так уже, аваковские мясники ниже плинтуса в рейтинге доверия, так ещё и политическим сыском подкармливаются! Для этого у нас есть ФСБУ, которым тоже не досуг безопасность Неньки боронить, они больше по бизнесу и по наркоте шарятся, где больше шерсти и кэша к рукам прилипает.
доведут до ручки то будет массовый протест.
кстати, а как вы поживаете? у вас наверное и ваты нет, да?
Мирные митинги - это не майданы. Майдан - это народный бунт с непредсказуемыми последствиями, а митинги - это инструмент демократии и форма народовластия, соответствующая современной европейской политической культуре.
и не нужно так от ваты открещиваться, не вам писать подобные вещи, вы ж не полячка.
не искажайте действительность в свою пользу.
...ну, то добре... ...пішов я за пивом на заправку... -- зара буду...*)
это в интересах Украины же, наверное формальности ради