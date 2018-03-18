 Электроснабжение в Золотое и Карбонит подано, люди из шахт выведены, - МинВОТ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на микроблог Twitter Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ), около 18:00 работников шахт уже вывели.

"Электроснабжение в Золотое и Карбонит подано, люди из шахт выведены. Спасибо всем за слаженную работу, помощь, оперативность и преданность своей работе", - говорится в сообщении.

Напомним, днем 18 марта в связи с погодными условиями были обесточены населенные пункты на Луганщине. В результате, по оперативной информации, на шахте "Карбонит" оставались заблокированными 93 человека, на шахте "Золотое" - 83.