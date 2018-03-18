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Все про:Луганщина (3732) шахта (767) шахтеры (482) Министерство по вопросам оккупированных територий (219)

 Электроснабжение в Золотое и Карбонит подано, люди из шахт выведены, - МинВОТ

В Луганской области сегодня днем были обесточены две шахты. Под землей оставались 176 шахтеров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на микроблог Twitter Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ), около 18:00 работников шахт уже вывели.

"Электроснабжение в Золотое и Карбонит подано, люди из шахт выведены. Спасибо всем за слаженную работу, помощь, оперативность и преданность своей работе", - говорится в сообщении.

Электроснабжение в Золотое и Карбонит подано, люди из шахт выведены, - МинВОТ 01

Напомним, днем 18 марта в связи с погодными условиями были обесточены населенные пункты на Луганщине. В результате, по оперативной информации, на шахте "Карбонит" оставались заблокированными 93 человека, на шахте "Золотое" - 83.

Источник: https://censor.net.ua/n3056278
 
 
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хочу спросить, а у вас там к шахтам нет дизгенераторов, на подобие больниц или других важных обьектов, ведь там под опасностью попадает много людей.
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Генераторів там не ставиили - це перша категорія електропостачання.
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на шахтах ставят по нескольку трансформаторных подстанций, запитанных от разных грэс, переход с одной на другую до часа делов.
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Там нужны мегаватты. Нужна своя электростанция.
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ну молодці,виконали службові обов'язки...
но странно, шо якэсь министерство твитнуло позитифф скоршэ и гроси и петрухи...самоуправство?
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Тысячи ребят ВОИНОВ ВСУ сегодня под Минами и обстрелами -- под смертью в грязи по колена и ледяной воде -- и все СМИ молчат . Сдесь у десятка НЕДОУЧЕНЫХ дебилов по специальности ШАХТЕРЫ свет выключили на работе -- 70 % из которых Предатели УКраины -- ЗАГОЛОСИЛИ !!!! Хорош шахтерских говнюков на руках носить -- Незаслужили и за 4 года войны доказали полностью -- что за ГОВНО они дляч УКраины ... Я донецкий в 7 поколениях и знаю о чем говорю ....
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Ні не дебіл --- всі хто розум мали з школи в інстітути спеціальні учебні заклади пішли -- а весь неппотріб з присмаком дебілізму пішли до Бурси на шахтьора вчитись ... Ось і результат в Донбасі ... Одні дебіли Предателі українського народу в шахтах ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭлектроснабжение в Золотое и Карбонит подано, люди из шахт выведены, - МинВОТ
 
 
 
 
 
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