 В Праге протестовали против российских выборов в оккупированном Крыму, - Перебийнис. ФОТО

Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, передает Цензор.НЕТ.

"В центре Праги - протест против "выборов" Путина в украинском Крыму", - написал он.

На фото видно, что люди держат в руках плакаты, на которых по-русски написано "Крым - это Украина, а не место для выборов Путина" и "Российские выборы - всемирный обман".

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Напомним, 18 марта - в годовщину аннексии Крымского полуострова - в Российской Федерации проходят выборы президента. В бюллетене - восемь кандидатов перечислены по алфавиту. Открывает список Сергей Бабурин, вторым номером идет Павел Грудинин, третьим - Владимир Жириновский, четвертым - Владимир Путин, пятый номер у Ксении Собчак, шестой - у Максима Сурайкина, седьмой - у Бориса Титова и восьмой - у Григория Явлинского.

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Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.

Накануне в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) заявили, что проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму ставит под сомнение их общую легитимность.

По данным первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, в Крыму на участках нет ни одного независимого наблюдателя. Он сообщил, что крымские татары принимают участие в выборах, однако явка очень низкая. Низкая явка не только среди крымских татар. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил: "Нас поразило маленькое количество людей, которые пошли и идут на выборы. Мы ожидали такого от крымскотатарского народа, от наших соотечественников, что они в своем большинстве не пойдут".