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 Общество, За рубежом
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Все про:выборы (20172) посольство Украины (134) Прага (53) протест (4178) Россия (68474) Перебийнис (27)

 В Праге протестовали против российских выборов в оккупированном Крыму, - Перебийнис. ФОТО

В столице Чехии прошел пикет против выборов президента Российской Федерации в украинском Крыму.

Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, передает Цензор.НЕТ.

"В центре Праги - протест против "выборов" Путина в украинском Крыму", - написал он.

В Праге протестовали против российских выборов в оккупированном Крыму, - Перебийнис 01

На фото видно, что люди держат в руках плакаты, на которых по-русски написано "Крым - это Украина, а не место для выборов Путина" и "Российские выборы - всемирный обман".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Единственный президент, которого будет выбирать Крым, - Президент Украины", - Порошенко. ВИДЕО

В Праге протестовали против российских выборов в оккупированном Крыму, - Перебийнис 02

Напомним, 18 марта - в годовщину аннексии Крымского полуострова - в Российской Федерации проходят выборы президента. В бюллетене - восемь кандидатов перечислены по алфавиту. Открывает список Сергей Бабурин, вторым номером идет Павел Грудинин, третьим - Владимир Жириновский, четвертым - Владимир Путин, пятый номер у Ксении Собчак, шестой - у Максима Сурайкина, седьмой - у Бориса Титова и восьмой - у Григория Явлинского.

Также читайте: На Керченской переправе в оккупированном Крыму застрял автомобиль с медалями за участие в выборах Путина

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.

Накануне в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) заявили, что проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму ставит под сомнение их общую легитимность.

По данным первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, в Крыму на участках нет ни одного независимого наблюдателя. Он сообщил, что крымские татары принимают участие в выборах, однако явка очень низкая. Низкая явка не только среди крымских татар. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил: "Нас поразило маленькое количество людей, которые пошли и идут на выборы. Мы ожидали такого от крымскотатарского народа, от наших соотечественников, что они в своем большинстве не пойдут".

Источник: https://censor.net.ua/n3056277
 
 
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мне нравится теория тысяч укусов...Это когда большого медведя мелкими укусами и он в итоге истекает кровью и подыхает
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А чому в Празі?
Приїхали б до Криму і там протестували проти виборів.
Чи в празі комфортніше.
І безпечніше.
І можна потім пива хильнути з рулькою свинячею
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А ты пишешь откуда? с улицы? или с дивана теплого?
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та звідти звідки і ти.
з окопа

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он марку с портретом Хуйла не может на конверт приклеить - а ты его о таком спрашиваешь...)))
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кого я бачу!!! давно ти мене не обсмоктувало.
що, Ксюха VB покликало?
не виходить кам"яна квітка? В Праге протестовали против российских выборов в оккупированном Крыму, - Перебийнис - Цензор.НЕТ 5448
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Вони ж не самогубці.
Та й антипіар хйулу в Європі повинен хтось робити.
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у него слюнки текут от последнего его предложения...)
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наш андрушик на вибори помчав, бач немає сьогодні.
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Где живут - там и протестуют. Это только кацапы карусели в Крыму да и не только устраивют
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С такими акциями по три человека на 15 минут для фото лучше б не позорились .
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Інколи і одиночний пікет дуже дієвий.
Люди пожертвували свій час і сили, ми маємо бути вдячними за це.
Вода камінь точить.
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Ну не знаю . может я в этом не разбираюсь , но мне как то по барабану все эти пикеты .Но если исходить из того что не все такие умные как я , то возможно кто то получает оргазм от этих пикетов .
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Дякуємо чехам, бо це нам підтримка!
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так клоуни для цього й створені щоб смішити
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Що ще тебе смішить? За хуйло вже проголосував?
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Тобто проголосував. Більше питань нема.
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С миру по нитке- голому одежка. А хуйло как был голым королем так им и останется...вяликий сцарь бл...
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а в києві протестували проти порошенка і інсталяцію поламали до єдності крима і україни
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чєхам у Празi порохоботи голови задурили, а ми своїх чехів з галандiї виписуємо
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Явка на 19:00 составила 59%, если вычесть тех кто проголосовал за ху@йло, то возникает вопрос откуда 89% поддержки фюрера ?
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"Нынешнее свидетельство наглого пренебрежения международными правилами - часть уже сложившегося поведения: от аннексии Крыма и кибератак в Украине до хакерских взломов бундестага и российского вмешательства в европейские выборы", - пишет Борис Джонсон. "То, как мы отвечаем на это, многое говорит о нашей стране и о нашем положении в мире, - утверждает Борис Джонсон. - Мы последовательно занимали и занимаем сильную и принципиальную позицию по отношению к Кремлю и встретили широкую международную поддержку". Глава британского МИДа привел в качестве примера международной солидарности с Лондоном поддержку президента Франции, канцлера Германии и президента США. По его словам, британский форин-офис каждый час получает новые заверения в поддержке союзников. Джонсон также указывает, что готовность встать на защиту своих ценностей - это как раз то, что отличает сильную, уверенную в своих силах державу, имеющую интересы и влияние по всему миру. "Сегодня Россия осталась одна, и она совершенно изолирована. Этот факт наиболее наглядно демонстрирует разницу между Британией и Путиным: у нас есть друзья в мире, а у него нет", - заключает в своей статье Борис Джонсон
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Праге протестовали против российских выборов в оккупированном Крыму, - Перебийнис. ФОТО
 
 
 
 
 
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