 Бездействие Минздрава может оставить без работы тысячи выпускников мединститутов, - Амосова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в Facebook ректор Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерина Амосова

По ее словам, чиновники министерства не смогли дать четкий ответ на простой вопрос, как выпускникам-бюджетникам искать работу и место в интернатуре после прошлогодней отмены т.н. "крепостного права"?



"Из ответа господина заместителя Министра Линчевского я вынесла только одно: "спасение утопающих - дело рук самих утопающих", - пишет Амосова.

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По логике министерства, каждый выпускник должен самостоятельно договариваться о работе с главным врачом или отделом здравоохранения госадминистрации. "Кто раньше "добежит", тот и получит лучшее место? Или раньше "занесет"? А что делать талантливой молодежи без денег?", - спрашивает ректор НМУ.



"Однако не все так плохо. Потому что общество успело получить от Минздрава ценные указатели: "Манту" можно мочить, а джинсы в мороз подкатывать не стоит" - иронично заключила Амосова.

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