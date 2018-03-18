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 Политика Украины, Общество
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Все про:Минздрав (1492) Амосова (24) медуниверситет (29)

 Бездействие Минздрава может оставить без работы тысячи выпускников мединститутов, - Амосова

Бездействие Министерства здравоохранения Украины может оставить без работы тысячи выпускников мединститутов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в Facebook ректор Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерина Амосова 

По ее словам, чиновники министерства не смогли дать четкий ответ на простой вопрос, как выпускникам-бюджетникам искать работу и место в интернатуре после прошлогодней отмены т.н. "крепостного права"?

"Из ответа господина заместителя Министра Линчевского я вынесла только одно: "спасение утопающих - дело рук самих утопающих", - пишет Амосова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моя задача поменять систему, чтобы перезагрузить университет, - Амосова


По логике министерства, каждый выпускник должен самостоятельно договариваться о работе с главным врачом или отделом здравоохранения госадминистрации. "Кто раньше "добежит", тот и получит лучшее место? Или раньше "занесет"? А что делать талантливой молодежи без денег?", - спрашивает ректор НМУ.

"Однако не все так плохо. Потому что общество успело получить от Минздрава ценные указатели: "Манту" можно мочить, а джинсы в мороз подкатывать не стоит" - иронично заключила Амосова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Административный суд Киева восстановил Амосову в должности ректора Национального медуниверситета

Источник: https://censor.net.ua/n3056276
 
 
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мож дохторам вкупе с дипломами сразу и кайло именное выдавать?
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кусок хлеба у Амосовой за распределение отобрали?
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Що тільки не скажеш аби своє кріселко ректора зберегти.
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В июне 2014 года избрана коллективом Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца на пост ректора.
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ну и что за дрязги и на люд выносить.....эти распределения не всегда в пользу серых и убогих были. разволновались....
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Отправить на пенсию сразу двоих - и Супрун и Амосову. Здравоохранение в Украине от этого НИЧЕГО не потеряет
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Богатыреву ,бутиково-ботоксную, срочно вернуть,тоди Амосова вгамуеться!Трудоустройство -обязанность вуза! Нахрен Вы нужны,если Ваши выпускники никому не нужны?
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Як заскавчала Амосова, коли від корита почали відривати! Насправді, може, багато лікарів справді зайвих, якщо вони не лікують! Гарний спеціаліст ніколи не залишиться без роботи. а слабкі нікому не потрібні!
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гарний специаліст не залишиться без роботи? серьезно?
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а ума не хватает понять ,что выпускник еще не "гарный" специалист? им он может стать не менее чем через 3 года практики , и у этой практики должен быть учитель и не один на которого сможет равняться интерн, он же все таки не куклами иметь дело ,а с людьми, подход в лечении которых не стандартно по методике АП, а сугубо индивидуален ?
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ничего страшного, молодёжь уедет. свидетели перемоги не болеют, правда?
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Типа взятки со студентов взяли, а работать негде. При чем тут Минздрав, обращайтесь в Министерство образования.
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середня заробітня платня молодого лікаря другої категорії 3400 гривнів "брудними".
вони ще спасибі скажуть Бездіяльність МОЗ може залишити без роботи тисячі випускників медінститутів, - Амосова - Цензор.НЕТ 1679
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБездействие Минздрава может оставить без работы тысячи выпускников мединститутов, - Амосова
 
 
 
 
 
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