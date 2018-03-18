 Корогодский: Зае##ло, что депутаты должны утверждать директора музея

Как передает Цензор.НЕТ, Корогодский отметил три причины, по которым считает, что Ройтбурд справится с должностью директора. "Он выиграл конкурс – самое важное. Он профессионал. Он не будет воровать – просто поверьте", - написал бизнесмен в своем Facebook.
Кроме того, бизнесмен считает несправедливой процедуру, по которой депутаты должны утверждать кандидата, который прошел отбор комиссии.
"Зае##ла процедура, по которой депутаты должны утверждать известного художника на музей", - добавил Корогодский.
Напомним, конкурс на директора Одесского художественного музея завершился в ноябре 2017 г. На конкурсе победил Александр Ройтбурд. Его главным конкурентом был действующий директор музея, искусствовед Виталий Абрамов, который работал в учреждении много лет. В данный момент Одесский художественный музей находится в плачевном состоянии и катастрофически нуждается в ремонте.
Поддержал назначение Ройтбурда и глава Одесской ОГА Максим Степанов.
Сам Ройтбурд намерен в первую очередь улучшить материально-техническое состояние музея, и сделать его его более открытым. В частности, художник намерен продлить время работы музея, разрешить посетителям фотографировать экспонаты и развивать сотрудничество с другими музеями.
Назначить Ройтбурда директором музея губернатора призвали деятели культуры. Поддержал это решение министр культуры, ряд народных депутатов и общественных деятелей.
это слоган петрухе чы гросе на бигборд?
абы тока не подрались...
умные родители назвали сына Изяславом.
и он таки выгодно этим пользуется,
представляясь кое-где Славой, а кое-где Изей.
Невеличкі епізоди біографії взяті з Вікіпедії:
"...В школьные годы подрабатывал игрой в карты и перепродажей дефицитных товаров. После окончания школы в 1975 г. был зачислен в Киевский электромеханический техникум железнодорожного транспорта им. Н. Островского; защитил диплом по специальности «техник-электрик». Работал сторожем в хлебобулочном магазине, электриком в театре зверей...."
реготав до нестями, галіма жидівска фарца та катала....
Кучка упоротых воров и моральных извращенцев, продолжают нам диктовать свои гремучие правила жизни - не спросив нашего мнения.
Потому, кажный из нас для себя должен определиться - поддерживать их дурноватые фантазии (законы?), или жить по нормальным человеческим правилам.
Да, это стёмно. Но зато честно!
Дость вже цих російських поділів на людей і недолюдей!
1) По партийным спискам ( брат Допы, как вопиющий пример))))
2) Купивши избирателей баблом, стройматериалами, или дорогой у село (Герега, Ляшко и куча таких же)
3) Хорошо поет и танцует (В свое время Вакарчук, Руслана, Огневич)
4) Распиарен в результате вовиной многогодовочки (на С начинается, сами знете о ком)
5) Хорошо подлизывает существующим на данный момент властям (На букву Г, губы такие сочные, из Одессы)))
6) Были замечены или пострадали на Майдане, АТО, или в результате Михомайданов всяких (козак Гаврылюк, человек- маегери, забыл, как его там и т.д.)
7) Пищущие в массмедиа по заказу тех или иных сил
8) Чещущие пенсам про Пабеду, саветский саюз и дружбу меж народами (ОПОРЫГИ)
9) Любящие вкусные шикалатные конхветы (не уточняю, бо забанят)
10) Дали или дают кому надо (что именно дают - не уточняю по указанной выше)
Список неполный, можно продолжать долго.
Это что, все народники, умницы, державники?? Половина без образования или просто дятлы - кто эти люди и с какой радости их надо содержать всех, недоторканных. И главное - что они назаконотворить то могут? Че это за хрень такая?
ПЫСЫ: Ату, модератор! Вдруг когда нибудь депутатом станешь))))
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Дублюю ссилкою, якщо модератор раптом вирішить перетворити на хрестика цей істінно-шедевральний опус пана Ройбурда.
https://ic.pics.livejournal.com/roytburd/13334313/56198/56198_original.jpg
Поэтому директором музея может быть только исскуствовед, который одинаково разбирается и в лубке, и в классицизме и в импрессионизме...
Нехрен жокея ставить директором всего коммунального транспорта - так и на ишаках будем ездить...