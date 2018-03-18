 Корогодский: Зае##ло, что депутаты должны утверждать директора музея

Как передает Цензор.НЕТ, Корогодский отметил три причины, по которым считает, что Ройтбурд справится с должностью директора. "Он выиграл конкурс – самое важное. Он профессионал. Он не будет воровать – просто поверьте", - написал бизнесмен в своем Facebook.

Кроме того, бизнесмен считает несправедливой процедуру, по которой депутаты должны утверждать кандидата, который прошел отбор комиссии.



"Зае##ла процедура, по которой депутаты должны утверждать известного художника на музей", - добавил Корогодский.



Напомним, конкурс на директора Одесского художественного музея завершился в ноябре 2017 г. На конкурсе победил Александр Ройтбурд. Его главным конкурентом был действующий директор музея, искусствовед Виталий Абрамов, который работал в учреждении много лет. В данный момент Одесский художественный музей находится в плачевном состоянии и катастрофически нуждается в ремонте.

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Поддержал назначение Ройтбурда и глава Одесской ОГА Максим Степанов.



Сам Ройтбурд намерен в первую очередь улучшить материально-техническое состояние музея, и сделать его его более открытым. В частности, художник намерен продлить время работы музея, разрешить посетителям фотографировать экспонаты и развивать сотрудничество с другими музеями.



Назначить Ройтбурда директором музея губернатора призвали деятели культуры. Поддержал это решение министр культуры, ряд народных депутатов и общественных деятелей.

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