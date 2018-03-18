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Все про:назначение (1324) Одесса (4839) Степанов Максим (62) Корогодский Гарик (1)

 Корогодский: Зае##ло, что депутаты должны утверждать директора музея

Бизнесмен и меценат Гарик Корогодский поддержал художника Александра Ройтбурда в вопросе назначения директором Одесского художественного музея.

Как передает Цензор.НЕТ, Корогодский отметил три причины, по которым считает, что Ройтбурд справится с должностью директора. "Он выиграл конкурс – самое важное. Он профессионал. Он не будет воровать – просто поверьте", - написал бизнесмен в своем Facebook.

Кроме того, бизнесмен считает несправедливой процедуру, по которой депутаты должны утверждать кандидата, который прошел отбор комиссии.

"Зае##ла процедура, по которой депутаты должны утверждать известного художника на музей", - добавил Корогодский.

Напомним, конкурс на директора Одесского художественного музея завершился в ноябре 2017 г. На конкурсе победил Александр Ройтбурд. Его главным конкурентом был действующий директор музея, искусствовед Виталий Абрамов, который работал в учреждении много лет. В данный момент Одесский художественный музей находится в плачевном состоянии и катастрофически нуждается в ремонте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кампания против Ройтбурда омерзительна, - глава Одесской ОГА Степанов


Поддержал назначение Ройтбурда и глава Одесской ОГА Максим Степанов.

Сам Ройтбурд намерен в первую очередь улучшить материально-техническое состояние музея, и сделать его его более открытым. В частности, художник намерен продлить время работы музея, разрешить посетителям фотографировать экспонаты и развивать сотрудничество с другими музеями.

Назначить Ройтбурда директором музея губернатора призвали деятели культуры. Поддержал это решение министр культуры, ряд народных депутатов и общественных деятелей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знаменитый "Зеленый театр" в Одессе удалось спасти: на защиту встал местный бизнес

Источник: https://censor.net.ua/n3056275
 
 
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так все остальные вопросы решены, бюджет распилен - что ещё остается
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"Он не будет воровать - просто поверьте"
это слоган петрухе чы гросе на бигборд?
абы тока не подрались...
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Зае##ли такие эксперты по всем вопросам как Корогодоский
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Ройтбурд достойный кандидат - талантливый художник, отличный организатор, достаточно медийный человек и что немаловажно одессит. Вот все хорошо, но не факт что не будет воровать, это бич наш..к сожалению утверждать заранее что не будет воровать опасно, посмотрим как человек пройдет медные трубы. Но в любом случае на фоне одесских деятелей и чиновников Ройбурт честный человек.
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да ладно вам...ондо гыгуля тоже одессит.))
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Меня вот это чучело зае...ывает, когда в Инверии ходит. Тут сидят серьезные люди, а потом это в кедах, розовых очках и цирковом пиджаке с Никулина вышагивает Корогодский: Зае##ло, что депутаты должны утверждать директора музея - Цензор.НЕТ 989
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шукаем позитифф полюбому - кеды-то не на шпильках? Корогодский: Зае##ло, что депутаты должны утверждать директора музея - Цензор.НЕТ 1478
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Оно и на шпильках может Корогодский: Зае##ло, что депутаты должны утверждать директора музея - Цензор.НЕТ 9103 Это еще из приличного. Обычно вообще как жо...а с ручкой одевается. Хер поймешь что это. Хорошо хоть штаны спущенные не носит, пи...р старый.
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Там и дети ходят. Зачем им дядю пид...ра видеть?
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Понятно что Корогодский поддерживает Ройтбурда , а не Степаненко или Коноваленко ..
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Корогодский, если найдет Степаненко или Коноваленко с длинным х...ом, как у коня, будет его так поддерживать, аж из штанов выпрыгивать Корогодский: Зае##ло, что депутаты должны утверждать директора музея - Цензор.НЕТ 9704
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Пид...р он, пассивный. Куда уж яснее. Найдет хорошего еб...ря с любой фамилией, его и поддержит.
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Аааааа. то то я смотрю у него штанишки какие то пёстренькие .
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***
умные родители назвали сына Изяславом.
и он таки выгодно этим пользуется,
представляясь кое-где Славой, а кое-где Изей.
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"Бизнесмен и меценат Гарик Корогодский..."Источник: https://censor.net.ua/n3056275

Невеличкі епізоди біографії взяті з Вікіпедії:
"...В школьные годы подрабатывал игрой в карты и перепродажей дефицитных товаров. После окончания школы в 1975 г. был зачислен в Киевский электромеханический техникум железнодорожного транспорта им. Н. Островского; защитил диплом по специальности «техник-электрик». Работал сторожем в хлебобулочном магазине, электриком в театре зверей...."

реготав до нестями, галіма жидівска фарца та катала....
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та да,до гепы харьковского ему учиццо и учиццо.одын червоненко ондо страждайе на ньюсван за всю державу...збрэхав,рабинович тоже мучиццо.
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Как сказал один одесский художник "...3.14дор, которое совращает малолетних и садит их на наркоту, сосет у всех, кому нужно, и также в прямом смысле, покупающее у себя свои же картины, будет еще и директором Одесского музея? Пусть будет, но тогда это будет не наш музей"
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Кучка не самых умных и абсолютно не авторитетных организмов (депутаты), продолжают нам насаждать свои вкусы и понятия. И мы с этим ничего не можем поделать, до обидного...
Кучка упоротых воров и моральных извращенцев, продолжают нам диктовать свои гремучие правила жизни - не спросив нашего мнения.
Потому, кажный из нас для себя должен определиться - поддерживать их дурноватые фантазии (законы?), или жить по нормальным человеческим правилам.
Да, это стёмно. Но зато честно!
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А имя 3,14тараса можно озвучить, бо их много во владе и кого конкретно ты имеешь ввиду?
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Когда ихние рожи начнут отчитываться за свою сраную работу.
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На днях у Дніпрі помер наш воїн Марк Гудзовський, є якісь питання щодо його національності у Олега Петровича ?
Дость вже цих російських поділів на людей і недолюдей!
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а яке боєць АТО відношення має до 3,14тараса шо хоче прихватизувати українській музей?
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А никого не заело, что у нас вообще решения принимают т.н. "депутаты", ставшими оными по таким причинам:
1) По партийным спискам ( брат Допы, как вопиющий пример))))
2) Купивши избирателей баблом, стройматериалами, или дорогой у село (Герега, Ляшко и куча таких же)
3) Хорошо поет и танцует (В свое время Вакарчук, Руслана, Огневич)
4) Распиарен в результате вовиной многогодовочки (на С начинается, сами знете о ком)
5) Хорошо подлизывает существующим на данный момент властям (На букву Г, губы такие сочные, из Одессы)))
6) Были замечены или пострадали на Майдане, АТО, или в результате Михомайданов всяких (козак Гаврылюк, человек- маегери, забыл, как его там и т.д.)
7) Пищущие в массмедиа по заказу тех или иных сил
8) Чещущие пенсам про Пабеду, саветский саюз и дружбу меж народами (ОПОРЫГИ)
9) Любящие вкусные шикалатные конхветы (не уточняю, бо забанят)
10) Дали или дают кому надо (что именно дают - не уточняю по указанной выше)
Список неполный, можно продолжать долго.
Это что, все народники, умницы, державники?? Половина без образования или просто дятлы - кто эти люди и с какой радости их надо содержать всех, недоторканных. И главное - что они назаконотворить то могут? Че это за хрень такая?

ПЫСЫ: Ату, модератор! Вдруг когда нибудь депутатом станешь))))
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Бля, чуть в кресла не упал Корогодський: Заї ## ло, що депутати мають затвердити директора музею - Цензор.НЕТ 5421 Хотя тут скорее картина называется "Питину пиз...а"
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модератое, в чому справа, це ж шедевр художника ройтбурда. айяйайай
Корогодський: Заї ## ло, що депутати мають затвердити директора музею - Цензор.НЕТ 1200 .
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Фєєрічьно!
Дублюю ссилкою, якщо модератор раптом вирішить перетворити на хрестика цей істінно-шедевральний опус пана Ройбурда.
https://ic.pics.livejournal.com/roytburd/13334313/56198/56198_original.jpg
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ой, та дайте бідному єврею українськійй музей в оренду хоча б на день. Корогодський: Заї ## ло, що депутати мають затвердити директора музею - Цензор.НЕТ 6977
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Художник - человек предвзятый, поэтому и музей будет идти на поводу его вкусов. Блин, а мне больше нравится Венера Милосская, чем картины, написанные дерьмом.
Поэтому директором музея может быть только исскуствовед, который одинаково разбирается и в лубке, и в классицизме и в импрессионизме...
Нехрен жокея ставить директором всего коммунального транспорта - так и на ишаках будем ездить...
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<Сам Ройтбурд намерен в первую очередь улучшить материально-техническое состояние музея, и сделать его его более открытым. В частности, художник намерен продлить время работы музея, разрешить посетителям фотографировать экспонаты и развивать сотрудничество с другими музеями.> Да ясное дело - порнуху пиарить - может и круглосуточно откроет. Корогодський: Заї ## ло, що депутати мають затвердити директора музею - Цензор.НЕТ 9419 Дожились.. Корогодський: Заї ## ло, що депутати мають затвердити директора музею - Цензор.НЕТ 1893
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От куда ЗАКАЗЫВАЮТ таких " меценатов"...ну и РОЖА.
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Там рыги из оккупационного блока мутят воду на пустом месте
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКорогодский: Зае##ло, что депутаты должны утверждать директора музея
 
 
 
 
 
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