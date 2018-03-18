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Все про:Луганщина (3732) шахта (767) шахтеры (482) Министерство по вопросам оккупированных територий (219)

 176 шахтеров заблокированы под землей в результате обесточивания 2 шахт на Луганщине, - МинВОТ

В Луганской области в следствие обесточивания двух шахт под землей заблокированы 176 шахтеров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в Твиттер Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"В Луганской области, по информации ЛЭО (Луганское энергетическое объединение), в связи с погодными условиями обесточены Золотое и Карбонит, где на шахтах "Золотое" и "Карбонит" 176 человек заблокированы, ремонтные работы проводятся", - говорится в сообщении.

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По оперативной информации на шахте "Карбонит" заблокировано 93 человека, на шахте "Золотое" - 83.

176 шахтеров заблокированы под землей в результате обесточивания 2 шахт на Луганщине, - МинВОТ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3056273
 
 
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Застрягнути під землею не надто приємно.
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Роте шахтеров это засчитают как пребывание на нуле.
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на нуле конечно безопаснее, все шахтеры мечтают туда попасть.
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Так Карбонит и Золотое, как и Первомайск, в ЛыРе? Или я неправ?
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Карбонит и Золотое - Украина!! Шахтеры, работающие там, имеют долги (немалые) по зарплатам, но работу свою выполняют. Уважьте их труд.. Кстати, в ряды сепарни мало кто ушел, хоть и особой радости от беспросветной нищеты нет..
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Эти два города на линии разграничения.
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нет это наша территория и шахты наши,украинские.В ЛыРе шахта Меньжинского..но ей уже ФСЁ
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Якась фігня! Є запасний вихід, але скоріш за все треба по драбинам підійматись на поверхню 300-500 м, а може і більше!
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Таке саме може і в нас статись, так що краще промовчати.
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Маладой рісбублікє нужон срузькій ізЬік і патроньі, астальнова ґавна нєнадь.
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Помню в СА меня, молодого солдата на точке в Кап Яре старослужащий сержант, который до армии работал на шахте "в забое" из Луганской области обзывал меня "хахлом" недарезаным, а вечерами в курилке он хвастался, что он на шахте имел 470 -600 рублей в месяц, когда все в СССР, кроме Севера, получали от 80 до120 рублей в месяц , а 140 + это уже было для мелкого начальства на производстве.
Для крупного городского начальства при Совке зарплаты доходили до 210-230 рублей, а лугандонцам, благодаря политике партии СССР платили за 6 часов работы "в забое" месячную зарплату 700-750 советских рублей, плюс питание за хуевую работу, плюс оплачиваемый отпуск 36 рабочих дней а не 24, как у всех встрне. И они в лугандонии никогда не считали себя украинцами а считали себя донскими кАзаками.
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Так они и есть самые настоящие донские, только не кАзаки, а КИЗЯКИ.
Примерно как эти персонажи

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия176 шахтеров заблокированы под землей в результате обесточивания 2 шахт на Луганщине, - МинВОТ
 
 
 
 
 
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