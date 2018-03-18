 176 шахтеров заблокированы под землей в результате обесточивания 2 шахт на Луганщине, - МинВОТ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в Твиттер Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"В Луганской области, по информации ЛЭО (Луганское энергетическое объединение), в связи с погодными условиями обесточены Золотое и Карбонит, где на шахтах "Золотое" и "Карбонит" 176 человек заблокированы, ремонтные работы проводятся", - говорится в сообщении.

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По оперативной информации на шахте "Карбонит" заблокировано 93 человека, на шахте "Золотое" - 83.