Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в Твиттер Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
"В Луганской области, по информации ЛЭО (Луганское энергетическое объединение), в связи с погодными условиями обесточены Золотое и Карбонит, где на шахтах "Золотое" и "Карбонит" 176 человек заблокированы, ремонтные работы проводятся", - говорится в сообщении.
По оперативной информации на шахте "Карбонит" заблокировано 93 человека, на шахте "Золотое" - 83.
Для крупного городского начальства при Совке зарплаты доходили до 210-230 рублей, а лугандонцам, благодаря политике партии СССР платили за 6 часов работы "в забое" месячную зарплату 700-750 советских рублей, плюс питание за хуевую работу, плюс оплачиваемый отпуск 36 рабочих дней а не 24, как у всех встрне. И они в лугандонии никогда не считали себя украинцами а считали себя донскими кАзаками.
Примерно как эти персонажи