 Военный летчик, Народный герой Украины Владислав Волошин застрелился в Николаеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 18 марта, в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство путем выстрела из боевого пистолета 29-летний и. о. директора одного из коммунальных предприятий области.

Семья находилась дома вместе с мужчиной, выстрел из комнаты услышала жена. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений", - говорится в сообщении полиции Николаевской области.

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По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы. По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство", как того требует процедура в подобных случаях. Ведется следствие.

По информации "НикВести", погибшим является военный летчик Владислав Волошин, который последние несколько месяцев руководил областным коммунальным предприятием "Николаевский международный аэропорт".

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Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Он неоднократно наносил удары по российским агрессорам в Украине, а всего совершил 33 боевых вылета. После точного удара по российским десантникам под Новокатериновкой 29 августа 2014 года его самолет сбили. Он катапультировался и приземлился на территории, оккупированной врагом. Со сломанной рукой благодаря координации куратора из штаба АТО ему удалось пройти мимо блокпостов российско-террористических войск и выбраться к позициям ВСУ.

Из армии Владислав уволился по семейным обстоятельствам, в связи с болезнью младшего ребёнка. Волошин награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

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