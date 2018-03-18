 Поразило маленькое количество людей, которые пошли и идут на выборы в Крыму, - Чубаров

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Нас поразило маленькое количество людей, которые пошли и идут на выборы. Мы ожидали такого от крымскотатарского народа, от наших соотечественников, что они в своем большинстве не пойдут", - отметил он.

Кроме того, по данным Чубарова, низкая явка зафиксирована не только среди крымских татар, но и среди других жителей Крыма.

Также Чубаров рассказал и о фактах давления на крымских татар.

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В свою очередь, первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов заявил: "В Крыму нет ни одного независимого наблюдателя, фактически только общественные активисты, которые хотят и имеют возможность наблюдать за ходом этой избирательной кампании. Никаких иностранных наблюдателей нет, от оппозиционных кандидатов в Крыму также нет наблюдателей. Поэтому все те, кто принимает участие в организации выборов на Крымском полуострове, могут делать все, что угодно".

Он отметил, что крымские татары принимают участие в выборах, однако явка очень низкая. Джелял предполагает, что общая явка крымских татар на выборах президента РФ не превысит 10%.

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Выборы президента России проходят 18 марта 2018 года – в годовщину российской аннексии Крыма. В них принимают участие восемь кандидатов – Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму. 1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.