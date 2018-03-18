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 Политика Украины
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 Поразило маленькое количество людей, которые пошли и идут на выборы в Крыму, - Чубаров

Низкая явка зафиксирована не только среди крымских татар, но и среди других жителей оккупированного Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Нас поразило маленькое количество людей, которые пошли и идут на выборы. Мы ожидали такого от крымскотатарского народа, от наших соотечественников, что они в своем большинстве не пойдут", - отметил он.

Кроме того, по данным Чубарова, низкая явка зафиксирована не только среди крымских татар, но и среди других жителей Крыма.

Также Чубаров рассказал и о фактах давления на крымских татар.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Придя на избирательный участок, вы поддержите убийц и отдадите им свой свободный Крым", - Джелялов обратился к крымским татарам. ВИДЕО

В свою очередь, первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов заявил: "В Крыму нет ни одного независимого наблюдателя, фактически только общественные активисты, которые хотят и имеют возможность наблюдать за ходом этой избирательной кампании. Никаких иностранных наблюдателей нет, от оппозиционных кандидатов в Крыму также нет наблюдателей. Поэтому все те, кто принимает участие в организации выборов на Крымском полуострове, могут делать все, что угодно".

Он отметил, что крымские татары принимают участие в выборах, однако явка очень низкая. Джелял предполагает, что общая явка крымских татар на выборах президента РФ не превысит 10%.

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Выборы президента России проходят 18 марта 2018 года – в годовщину российской аннексии Крыма. В них принимают участие восемь кандидатов – Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму. 1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.

Источник: https://censor.net.ua/n3056267
 
 
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Если такая явка будет у нас как в Крыму это будет Перемога.
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Ой, щось не віриться у слова Чубарова. Очевидно,що йому хотілося б, щоб так було. На жаль, реалії зовсім інші. Навіть татар значна частина буде голосувати.
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Та хочби і ніхто не прийшов, все одно порахували б, що за Пуйла 99%.
Вразила маленька кількість людей, які пішли і йдуть на вибори в Криму, - Чубаров - Цензор.НЕТ 7835
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Туди вже переселили 300 тис расеян та 50 тис військових яки жили і за полярним колом, ті підуть голосувати аж підстрибувати.
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Ну все...похоже что выборы хуйла в паРаше закончились...ожидаем результатов "экзитполов"...с их 86-ю процентами.....и явкой в 90.... Вразила маленька кількість людей, які пішли і йдуть на вибори в Криму, - Чубаров - Цензор.НЕТ 9873
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоразило маленькое количество людей, которые пошли и идут на выборы в Крыму, - Чубаров
 
 
 
 
 
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