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 Политика Украины
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Все про:выборы (20172) Крым (19678) Порошенко (14493)

 "Единственный президент, которого будет выбирать Крым, - Президент Украины", - Порошенко. ВИДЕО

Выборы, которые проводит Российская Федерация в оккупированном ею Крыму, являются незаконными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Президента Украины Петра Порошенко, опубликованном на странице в Facebook

Читайте: "Кощунство": в МИД прокомментировали претензии Москвы относительно выборов

Напоминаем, в России 18 марта проходит голосование на выборах президента Российской Федерации. 

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.

Источник: https://censor.net.ua/n3056263
 
 
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Я тебя просвещу: на Севере Италии нет мафии - вся на Юге.
Я не выпытываю, но даю вопрос *в лоб*.
И вообще, лучше пиши мовой, мне так больше нравится. Твой украинский очень красивый, не то что у соевых.
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де ти бачила ту сою? пальма скрізь.
за мафію я, звичайно, пожартував.
то, що ти скажеш за пальму? наскільки пальмова олія нам корисна?
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Если пальма мальдивская/сейшельская - гадость. В Италии на всех печеньях итд пишут "Без добавления пальмового масла". Недавно высылала домой Nutella, и мы случайно поинтересовались, что туда входит. Оказывается, пальмовое масло. Но не во все марки.
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в Україні вже не можу знайти ні цукекри, ні печива без пальми, Щоби надурити народ стали писати рослинне масло, щоби покупець думав, що то соняшникова олія. Але ж і пальма - рослина. Отаке....
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Вроде канцерогенное пальмовое масло.
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А ось подлючий порохобот Роман Ващук Меле таке що і на вуха не натягнеш

"Багато хто з українців живуть у тіні, але співчувають собі - за офіційною статистикою. Так, з одного боку, потрібно говорити про проблеми, терпіння, страждання пенсіонерів і населення, яке живе уздовж лінії розмежування в зоні конфлікту на Донбасі. Але також треба нагадувати тим людям, які переконані, що в Україні живуть тільки на хлібі і воді: що ніде припаркуватися біля Ocean Plaza в суботу і неділю", - сказав Ващук.
В Україні звикли нарікати на результати реформ. Водночас він звернув увагу на те, що катастрофічні економічні прогнози міжнародної і української преси 2014-2016 років не справдилися.
"Результатом є не тільки те, що було досягнуте, а й те, що ми встигли обійти - як найгірший варіант. Ми говорили три роки тому про повний занепад української економіки, а тепер говоримо про проблеми її замало активного зростання", - акцентував посол Канади.
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Вор и балаболка, овощ-2 и методы те-же, но закончит хуже.
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канешна,канешна, вася,доказательств про воровство только нет ...
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Кто слушает соевого брехуна,тот пиараст.
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Тебя никто не слушает, тебя читают , кацапчик))
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Поки один їздить по зоні АТО, нульовим опорникам і госпіталям, інші збирають мітинг за імпічмент цього одного на користь третьої, яка наймає американського лобіста за 700 тис доларів в рік.
Життя бентежить.
https://www.youtube.com/watch?v=kWyWoLrNI9c

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обличчя з 80-х
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Лизун,пока страна воюет ,твой босс греет сраку на островах и вряд ли его ТА война беспокоит....
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Твій бос вже в галандії, так шо переходь у "Родіну".
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8.03.18 На виході з метро Хрещатик... ОГО!!! Палец... В кого стрелять собрался,Урод?

"Єдиний президент, якого обиратиме Крим, - Президент України", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9585
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Ні, це на вході в театр імені Франка.
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реконструктор, а рожок в карман засунув! "Єдиний президент, якого обиратиме Крим, - Президент України", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4840
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Не в моих правилах вступать в полемику, но служивому на фото до стрельбы ещё далеко - автомат без магазина и на предохранителе. Кроме того, АКС-74 в городе - не очень. Хотя бы АКС-74у (укороченный). В Лондоне в центральной части стоят "Бобби" с маленькими автоматами (на вид явно шустрее калаша) с присоединенными магазинами и с пальцами на спусковых крючках.
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в агентов кремля, кто будку не любит
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Ось що мені подобається у Петра Олексійовича-то це оптимізм. І чому лишень тут його не люблять?
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Это не оптимтзм,это уже привычка- ездить п ушам.
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Поки один їздить по зоні АТО, нульовим опорникам і госпіталям, інші збирають мітинг за імпічмент цього одного на користь третьої, яка наймає американського лобіста за 700 тис доларів в рік.
Життя бентежить.
https://www.youtube.com/watch?v=kWyWoLrNI9c


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тільки чомусь мовчать міномети днр-лнр, коли він їздить. Ще й він їздив по панамські офшори у 2014-му, подумки, коли котли у "зоні ато" кипіли, патріотичні такі офшори
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Ну не по 500 000 тысяч долларов просцыкать за неделю на Мальдивах.И счас скажи,что он всё это заработал своими мозолями...
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мозоли у тебя на локтях и коленях, вася аренбурхский.....
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Токо не тебя, шоколадный ушлёпок.
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"будет выбирать Крым" - от щедрий на "буде" пане пердизенте
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ухохатываюсь с таких дебилов как ты, стену марающих
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Хрю -хрю , бе-бе .
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В бессильной злобе татаромордва позорная оккупантская захлебывается желчью на любое выступление нашего президента! Смотрите, анализируйте и делайте выводы украинцы ,хто падлюки вражеские и популисты балаболы,желающие уничтожить Украину любой ложью и ценой...
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поросенко то сам и приучает..и кажется уже есть результаты...скоро вынесут к чертям собачьим из президентских апартаментов..
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Карпушину... Ты и есть падлюка проплаченая..Платят почасово или посменно? "Єдиний президент, якого обиратиме Крим, - Президент України", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5347
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Пусть выберут любого кто пересажает эту фирташевскую мафию.Кто вернёт недра и леса народу а Кацапии покажет фак!И уберёт со всех облэнерго гудковую бражку.Кто сделает реальные реформы.А то уже запас терпения иссякает.Выбираем и слушаем,кто и что нам предложит.МожетПэтя предложит и пообещает?
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эта беспринципная свиня не уважает даже своих соплеменников - Представитель Кувейта жестко выступил против делегатов Израиля во время конференции Межпарламентского союза, которая проходила в России. Он назвал израильских делегатов оккупантами!!!

P.S. Израильско-кувейтские отношения
Государства Израиль и Кувейт не имеют дипломатических отношений. Кувейт запрещает въезд на свою территорию всем лицам, имеющим израильский паспорт, а также любому человеку, который, как может быть доказано, посещал Израиль в прошлом. Израиль, напротив, не имеет каких-либо въездных или торговых ограничений против кувейтских граждан. В период войн между арабскими странами и Израилем, Вооружённые силы Кувейта участвовали против Государства Израиль.

Кувейт бойкотирует израильские товары.[2] В январе 2014 года Кувейт бойкотировал конференцию по возобновляемой энергии в Абу-Даби, так как в ней принимали участие представители еврейского государства.[3
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За Мальдивского точно не проголосую, как и за Хуйла сегодня.
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Поздравляю вас, гражданин, соврамши! Крым только что выбрал Президента России.
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крим не повернеться в в державу жидів, це аксіома
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чим зараз Україна відрізняється від Росії, а парашенко від путіна?
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Но это будешь не ты ..не тешь себя надеждой.. "Єдиний президент, якого обиратиме Крим, - Президент України", - Порошенко - Цензор.НЕТ 3700
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https://ukr.lb.ua/world/2018/03/18/392891_slovachchini_znovu_viyshli.html -
ось тут живуть ЛЮДИ -а в УКРАЇНІ поки тільки РАБИ і порохососи...
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он, конечно-же, имел в иду Юлию Владимировну Тимошенко. Хе-хе.
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БРАВО ПОРОШЕНКО-НЕ УДИВЛЮСЬ,ЕСЛИ И СЛЕДУЮЩИЕ ВЫБОРЫ ВЫ ВЫИГРАЕТЕ В ПЕРВОМ ТУРЕ,А ТО ЧТО ВАТА СКУЛИТ,ТАК ЭТО ЛИШНЕЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ,ВАШИХ ЗАСЛУГ.
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Можешь не тешить себя надеждами думаю что в ближайшем будущем мы навсегда простимся с этой мордой единственное тем можешь себя утешить то что будешь носить ему передачки где и будет заслуженное место барыги
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Единственный президент, которого будет выбирать Крым, - Президент Украины", - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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