 "Единственный президент, которого будет выбирать Крым, - Президент Украины", - Порошенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Президента Украины Петра Порошенко, опубликованном на странице в Facebook.
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Напоминаем, в России 18 марта проходит голосование на выборах президента Российской Федерации.
Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.
Я не выпытываю, но даю вопрос *в лоб*.
И вообще, лучше пиши мовой, мне так больше нравится. Твой украинский очень красивый, не то что у соевых.
за мафію я, звичайно, пожартував.
то, що ти скажеш за пальму? наскільки пальмова олія нам корисна?
"Багато хто з українців живуть у тіні, але співчувають собі - за офіційною статистикою. Так, з одного боку, потрібно говорити про проблеми, терпіння, страждання пенсіонерів і населення, яке живе уздовж лінії розмежування в зоні конфлікту на Донбасі. Але також треба нагадувати тим людям, які переконані, що в Україні живуть тільки на хлібі і воді: що ніде припаркуватися біля Ocean Plaza в суботу і неділю", - сказав Ващук.
В Україні звикли нарікати на результати реформ. Водночас він звернув увагу на те, що катастрофічні економічні прогнози міжнародної і української преси 2014-2016 років не справдилися.
"Результатом є не тільки те, що було досягнуте, а й те, що ми встигли обійти - як найгірший варіант. Ми говорили три роки тому про повний занепад української економіки, а тепер говоримо про проблеми її замало активного зростання", - акцентував посол Канади.
Життя бентежить.
https://www.youtube.com/watch?v=kWyWoLrNI9c
Життя бентежить.
https://www.youtube.com/watch?v=kWyWoLrNI9c
P.S. Израильско-кувейтские отношения
Государства Израиль и Кувейт не имеют дипломатических отношений. Кувейт запрещает въезд на свою территорию всем лицам, имеющим израильский паспорт, а также любому человеку, который, как может быть доказано, посещал Израиль в прошлом. Израиль, напротив, не имеет каких-либо въездных или торговых ограничений против кувейтских граждан. В период войн между арабскими странами и Израилем, Вооружённые силы Кувейта участвовали против Государства Израиль.
Кувейт бойкотирует израильские товары.[2] В январе 2014 года Кувейт бойкотировал конференцию по возобновляемой энергии в Абу-Даби, так как в ней принимали участие представители еврейского государства.[3
ось тут живуть ЛЮДИ -а в УКРАЇНІ поки тільки РАБИ і порохососи...