 "Единственный президент, которого будет выбирать Крым, - Президент Украины", - Порошенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Президента Украины Петра Порошенко, опубликованном на странице в Facebook.

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Напоминаем, в России 18 марта проходит голосование на выборах президента Российской Федерации.

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.