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 Политика Украины
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Все про:Брюссель (500) дипломатия (1060) дипломаты (216) Климкин (1626)

 Климкин в Брюсселе встретится с "Группой друзей Украины в ЕС"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 18-19 марта совершит визит в институты Европейского Союза и НАТО в Брюсселе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

"В рамках визита запланировано участие министра во встрече в формате "Группа друзей Украины в ЕС+Украина" на уровне глав внешнеполитических ведомств государств-членов ЕС с участием Верхового представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Евросоюза нет усталости от Украины, - Могерини

Программой визита предусмотрены встречи Климкина с первым вице-президентом Европейской комиссии по вопросам лучшего управления, межинституционных отношений и верховенства права Франсом Тиммермансом, комиссаром ЕС по вопросам ЕПС и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом, отдельными министрами иностранных дел стран ЕС.

Кроме того, глава МИД Украины примет участие в публичном мероприятии Центра Европейской политики (EPC) "Построение безопасной и крепкой Украины: прогресс и вызовы".

Во время визита в Брюссель Климкин также проведет встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3056261
 
 
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Взагалі то друзів додому запрошують, а не в Брюселі, щоб ніхто не бачив.
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встречатся с друзьями приятно, важно встречатся с теми кто колебается, тех в сторону друзеи надобно переманить, ну а прорассеискими встречатся - время на ветер.
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а "Группа друзей Украины в ЕС" разве не на подпольном положении? Там германская разведка за ними охотится, видно поэтому собираются на явочной квартире в Берне, Цветочная улица, дом 9.
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если за свой счет то нехай едет, а то уже доездились...
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Не пойму одного - Зачем идиота пускать к нормальным людям ?
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В экслюзивных дизайнерских апартаментах, наполненных редчайшими произведениями искуств и изысканными артобьектами, основательно устроенные в жизни джентельмены в дорогих костюмах уютно усядутся в глубоких кожаных креслах перед малахитовым камином и, потягивая столетний французский коньяк, попыхивая доминиканскими сигарами, поведут неторопливую беседу о проблемах далекой и неизвестной им Украины. И каждый, борясь с томной негой полуденной дремоты, мимодумно будет поглядывать на изящные задки снующих секретарш, официанток и горничных, предвкушая невинные радости от многообещающего вечернего досуга.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин в Брюсселе встретится с "Группой друзей Украины в ЕС"
 
 
 
 
 
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