 Климкин в Брюсселе встретится с "Группой друзей Украины в ЕС"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

"В рамках визита запланировано участие министра во встрече в формате "Группа друзей Украины в ЕС+Украина" на уровне глав внешнеполитических ведомств государств-членов ЕС с участием Верхового представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини", - сказано в сообщении.

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Программой визита предусмотрены встречи Климкина с первым вице-президентом Европейской комиссии по вопросам лучшего управления, межинституционных отношений и верховенства права Франсом Тиммермансом, комиссаром ЕС по вопросам ЕПС и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом, отдельными министрами иностранных дел стран ЕС.

Кроме того, глава МИД Украины примет участие в публичном мероприятии Центра Европейской политики (EPC) "Построение безопасной и крепкой Украины: прогресс и вызовы".

Во время визита в Брюссель Климкин также проведет встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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