 Россия будет делать все возможное для вмешательства в следующие выборы в Украине, - Ирина Геращенко

Об этом первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно того, что РФ применит симметричный ответ и закроет украинские учреждения в день украинских выборов и не даст украинцам проголосовать, как здесь кое-кто завывает, то напомню, что Россия уже не дала украинцам в оккупированном Крыму и Донбассе избирать Президента и ВР в 2014, и провести местные выборы. Россия будет делать все возможное для вмешательства в следующие выборы в Украине, чтобы ввести пророссийского президента и массированную пятую колонну в ВР. Именно это, а не неработающие участки в России, будут угрозой", - отметила Геращенко.
Напоминаем, в России 18 марта проходит голосование на выборах президента Российской Федерации.
Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.
тому всі хто проти обрання папа) - ахєнти крембля !!!
це треба повторювати - може прокатить другий строк!
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Так його ше 4 года тому ізбрали. Чи нє?
Нєужелі етот хітрий поц нєлєгітімний ше с той пори?
Подивилися на фейкові вибори у мордорі?Поржали?А тепер заспокойтесь і спустіться на землю.Такі самі "вибори" нам організує "чоколадне ОПГ".З вкидами,з фальсифікаціями і спектаклями.А всіх хто буде заважати,вони або відпиздять,або відпиздять і наречуть агентами кремля.
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тепер весь кацапський Центрвиборком посадять ...
расія хотіла поставити кучму-ПОСТАВИЛА.
хотіла поставити януковича-ПОСТАВИЛА.
НАВІТЬ вітя адельгейм(ющенко) як другий варіант(нудний) був поставлений расією.бо у кремлі знали хто він такий,і що воно таке .
расія дуже хотіла гідрантом України поставити Лоліту ,і тому зустрівшись з фірташом та етінзоном у европі ,расіся поставила -ЛОЛІТУ .а мером Києва самого розумного двічіоселедцевого "віталю"
Тільки Алєні небриті та неголені цього не бачать та не розуміють
Що стосується Лоліти, то ніякий він не агент Путлєра. Він просто жадібний барига, що понад усе хоче збагачуватись. Зрозуміло, що Путлєр використовує цю його тупість та жадібність для реалізації своїх планів. Але Лоліта не агент, він просто корисний ідіот.
шуфрич, це ти ?
Будь ласка національність влади расії та України у студію !!
От тільки чотирьох ригів у Черкаській області вибрали ніякі не жиди. Їх вибрали красиві і розумні українці.
- Ты веришь, что кацапы вмешивались в выборы в США?
- Конечно!
- А в выборы в Европе?
- Да.
- А в референдумы в Великобритании и Нидерландах?
- 100%
- А в выборы в Украине в 2014 году?
- Да как тебе в голову могло такое прийти!
Відкриття вона зробила, хай йому.
Вот кацапы и танцуют на радостях на Донецких и Сирийских костях, хотя нужно им плакать и рыдать, долбаным кацапам киселво-соловьевым как баранов охмуренным.
Було б непогано розповісти про втручання ерефії в попередні вибори... Чи може не втручалися?
Специально просматривая открытые данные о том, что США намерены или уже продают нам из вооружений, военной техники и оборудования, чаще всего оказывается, что это: ПТРК «Джавелин», снайперские системы «Баррет» и станции контр батарейной борьбы. Если внимательно присмотреться к таким сообщениям и комментариям, складывается впечатление о том, что происходит намеренная концентрация внимания именно на этих позициях, но вполне очевидно, что обо всем никто рассказывать не будет, ибо это - закрытая, секретная тема.
Тем не менее, мы уже точно знаем, что ВПК уже использует новые узлы и агрегаты для систем ПВО, что приводит многочисленные комплексы к новой жизни и новым возможностям. Оно и понятно, ведь системы, способные принять радикальную модернизацию, могут очень быстро становиться в строй уже с новыми возможностями и качествами. С другой стороны, некоторые позиции просто не имеют базы для модернизации, поскольку являются в принципе новыми.
Понятно, что наиболее нуждающимися в притоке новой техники и оружия являются флот и авиация. По поводу путей восполнения пробелов именно в этих областях ВСУ, существуют различные мнения. Но в любом случае, понятно, что быстро развернуть собственное производство - невозможно, ибо не хватит ни сил, ни средств и вполне естественно предположить, что именно по этим направлениям мы и ожидаем реальной помощи партнеров. Трудно себе представить, что именно выбивают наши военные и как продвигаются соответствующие переговоры, но кое-что, происходящее в Штатах прямо сейчас, наводит на некоторые размышления.
Так, еще летом прошлого года, администрация Дональда Трампа, в рамках общей программы повышения экспортного потенциала США, запустила программу пересмотра условий экспорта вооружений, произведенных в США. Как отмечал сам президент, администрация Обамы создала слишком много искусственных барьеров, которые тормозят промышленность и не дают американским производителям высокотехнологичных вооружений, зарабатывать.
В частности, было отмечено неоправданное ограничение на экспорт боевых дронов. И действительно, обамовские ограничения практически вывели американских производителей беспилотных летательных аппаратов из большой игры и на этом рынке стал доминировать Израиль, а вслед за ним и Китай. Такое положение дел было признано ошибочным и вредным, а потому начались разработки новых правил в области торговли боевыми беспилотниками.
На сегодня уже установлены основные критерии машин, которые могут получить зеленый свет на экспорт. На сегодня БПЛА способный принять на борт выше 500 кг полезной нагрузки и перевозить ее на расстояние свыше 300, гарантированно попадает под запрет экспорта. Это значит, что экспортный потенциал ударных дронов стремится к нулю, а именно такие системы наиболее востребованы. Насколько можно понять, уже согласовано выведение аппаратов со скоростью ниже 650 км/ч, с любыми характеристиками грузоподъемности и дальности, из категории «1» - подлежащих запрету на экспорт. Возможно, речь идет о куда большей либерализации правил. Ожидается, что в следующем месяце будут формализованы обновленные правила продаж БПЛА и тогда на экспорт могут пойти хоть и не самые топовые модели беспилотников, но уже в любом случае, это могут быть ударные машины.
В этой связи хотелось бы заметить, что именно в наших условиях, когда более-менее в порядок приведены средства ПВО и замкнуты в единую систему, ударная составляющая авиации могла бы довольно быстро и эффективно наращиваться именно за счет ударных БПЛА.
В любом случае, через месяц уже можно будет говорить о возможности быстрого поднятия боеспособности наших ВВС: «Есть варианты», поскольку ударные беспилотники предполагают и соответствующее вооружение.
антиколорадос
О том чтобы ему самому бороться с коррупцией и речи нет. Достаточно посмотреть каких он назначает Генпрокуроров - Ярема, Шокин, Луценко....