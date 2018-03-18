EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  3219  197
Материалы по теме:
Все про:выборы (20172) Геращенко Ирина (1073) Россия (68474)

 Россия будет делать все возможное для вмешательства в следующие выборы в Украине, - Ирина Геращенко

Российская Федерация не позволила гражданам Украины в 2014 году принимать участие в президентских и парламентских выборах в оккупированных Крыму и Донбассе, а также будет вмешиваться в будущие выборы в Украине.

Об этом первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно того, что РФ применит симметричный ответ и закроет украинские учреждения в день украинских выборов и не даст украинцам проголосовать, как здесь кое-кто завывает, то напомню, что Россия уже не дала украинцам в оккупированном Крыму и Донбассе избирать Президента и ВР в 2014, и провести местные выборы. Россия будет делать все возможное для вмешательства в следующие выборы в Украине, чтобы ввести пророссийского президента и массированную пятую колонну в ВР. Именно это, а не неработающие участки в России, будут угрозой", - отметила Геращенко. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Еще месяц назад мы предупредили российскую сторону, что не может быть никаких выборов на территории Украины, - Беца. ВИДЕО

Россия будет делать все возможное для вмешательства в следующие выборы в Украине, - Ирина Геращенко 01

Читайте: "Кощунство": в МИД прокомментировали претензии Москвы относительно выборов

Напоминаем, в России 18 марта проходит голосование на выборах президента Российской Федерации. 

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.

Источник: https://censor.net.ua/n3056260
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Хйуло буде робити все можливе щоб пропхати свого соєвого торгового партнера вдруге. Олігархічний режим Вальцманат кремлівського покруча цілком влаштовує. Та й мета в них одна!
 показать весь комментарий
 
 
У иры с ее талантом найти'общий язык'новым презом переживать не стоит.
 показать весь комментарий
 
 
головний месидж), для обрання папа - хуйло нападе,
тому всі хто проти обрання папа) - ахєнти крембля !!!
це треба повторювати - може прокатить другий строк!
 показать весь комментарий
 
 
Нельзя дать кацапам помешать избранию Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
мы Тягнибока поставим. вот твоя россиюшка обрадуется .
 показать весь комментарий
 
 
Нельзя дать кацапам помешать избранию Порошенко.

==========
Так його ше 4 года тому ізбрали. Чи нє? Росія робитиме все можливе для втручання в наступні вибори в Україні, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 134
Нєужелі етот хітрий поц нєлєгітімний ше с той пори?
 показать весь комментарий
 
Єто политика, мадам. А США не будут вмешиваться?
 показать весь комментарий
 
сразу, незамедлительно, как только вмешаются ты их отважно разоблачи!
 показать весь комментарий
 
 
Опять эта феерическая дура говорит всякую лобуду. Да, РФ будет активно пытаться использовать и деньги и своих стороников, чтобы к власти пришли лоляльные к РФ политики. Но , разве Лолите, Кролю, Базарнику, Черепу и прочим крысам майдана кто то мешал укпеплять и создавать нормальную страну, а не разворовывать её с договорняками Рыжим тараканом , Фирташом и прочей шоблой, для которых Украина лишь территория для воровства денег. Что касается проведения выборов РФ в Украине. МИДу Украины было достаточно отказать РФ в проведении выборов на территории Украины и все . А у нас же разгорелся очередной пиар. Что касается не признания выборов в РФ другими странами, она что совсем с головой не дружит ???? А с кем тогда разговаривать , например, о выполнении договоров по ЯО ???????
 показать весь комментарий
 
 
Я також не можу без огиди споглядати писок цієї верескливої істерички.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это политика, мадам. А США не будут вмешиваться?
 показать весь комментарий
 
Тот случай, когда кремлеботы обзывают тебя агентом Госдепа а порохоботы - агентом Кремля.
 показать весь комментарий
 
 
той випадок , коли "кремлеботы и порохоботы" - це одні і тіж самі персонажі ...
 показать весь комментарий
 
 
особливо витірани що слухають руснявий шансон.
 показать весь комментарий
 
 
Конечно будет...Пэтя, которого они крепко держат за яйца, их полностью устраивает...
 показать весь комментарий
 
 
это не нация. это перерожденцы. нация защищает НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ в отличи от перерожденцев которые их сдают в угоду сиюминутному и становятся рабами.
 показать весь комментарий
 
 
а вы Путина выбираете на царство, это лучше?
 показать весь комментарий
 
А в нас є якісь неукраїнські політики чи партії? Чого нам боятися ? Всі ж українські, всі разом в Раді засідають та в різних місцевих радах.
 показать весь комментарий
 
А кто первый вмешался? Теперь через год нам штаны сушить...
 показать весь комментарий
 
Макар Ернстенко 🇺🇦‏ @MakarErnst ад

Подивилися на фейкові вибори у мордорі?Поржали?А тепер заспокойтесь і спустіться на землю.Такі самі "вибори" нам організує "чоколадне ОПГ".З вкидами,з фальсифікаціями і спектаклями.А всіх хто буде заважати,вони або відпиздять,або відпиздять і наречуть агентами кремля.
 показать весь комментарий
 
 
Эта курица боится потерять насиженное место?
 показать весь комментарий
 
 
Головний *спонсор лоліти * .. Росія робитиме все можливе для втручання в наступні вибори в Україні, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 473
.
.
.
.ю\
 показать весь комментарий
 
 
По предварительный данным, путин набрал 117%
 показать весь комментарий
 
так мало ?! Росія робитиме все можливе для втручання в наступні вибори в Україні, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3191
тепер весь кацапський Центрвиборком посадять ... Росія робитиме все можливе для втручання в наступні вибори в Україні, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6067
 показать весь комментарий
 
 
з різницею в часі в них ВЖЕ вечір ....а кой де вже і ніч ..))
 показать весь комментарий
 
НАКУЙ - в будку, свиносабака и не верещи! Росія робитиме все можливе для втручання в наступні вибори в Україні, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8064
 показать весь комментарий
 
 
забавная реакция парней на авто с мордорскими номерами
 показать весь комментарий
 
які "вмешательства"??
расія хотіла поставити кучму-ПОСТАВИЛА.
хотіла поставити януковича-ПОСТАВИЛА.
НАВІТЬ вітя адельгейм(ющенко) як другий варіант(нудний) був поставлений расією.бо у кремлі знали хто він такий,і що воно таке .
расія дуже хотіла гідрантом України поставити Лоліту ,і тому зустрівшись з фірташом та етінзоном у европі ,расіся поставила -ЛОЛІТУ .а мером Києва самого розумного двічіоселедцевого "віталю"

Тільки Алєні небриті та неголені цього не бачать та не розуміють
 показать весь комментарий
 
 
Та ніхуя та Росія не ставила. Просто в нас така якість еліт - одне гівно. А все тому, що народ неймовірно тупий і вже 27 років танцює на граблях. Чого вартий лише випадок на Черкащині, коли після Майдану по чотирьох мажоритарних округах із семи пройшли риги. Реальні такі риги, що вже були депутатами при Янику та дружньо голосували за диктаторські закони.
Що стосується Лоліти, то ніякий він не агент Путлєра. Він просто жадібний барига, що понад усе хоче збагачуватись. Зрозуміло, що Путлєр використовує цю його тупість та жадібність для реалізації своїх планів. Але Лоліта не агент, він просто корисний ідіот.
 показать весь комментарий
 
 
волохов,який ти розумний Росія робитиме все можливе для втручання в наступні вибори в Україні, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7054
шуфрич, це ти ?

Будь ласка національність влади расії та України у студію !!
 показать весь комментарий
 
 
Бидло автоматично записує в жиди кожну людину, яка хоч трохи виділяється з загальної сірої маси. Так що з точки зору бидла таки да, Україною і Росією керують жиди. А серед українців і росіян сволоти немає. Всі такі ідеальні - красиві, розумні, і жили б просто ахуєнно, якби жиди не випили всю воду з крана.
От тільки чотирьох ригів у Черкаській області вибрали ніякі не жиди. Їх вибрали красиві і розумні українці.
 показать весь комментарий
 
 
народ здесь ни причем. это они наступают на грабли и скоро лоб их народ не прикроет. они фальсифицируют выборы, за исключением одного раза - третий тур... за Ющенко. это они на грабли наступают. и они просто хитрые и очень изворотливые и всё технично скидывают на народ. вот, что нужно уяснить народу. в какой стране подсчитывают голоса целый месяц?
 показать весь комментарий
 
То мабуть,треба внести в Раду Закон,як в Китае,та дати Пете булаву назавжди Росія робитиме все можливе для втручання в наступні вибори в Україні, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4356
 показать весь комментарий
 
 
У нас вiльна краiна, то внеси будь ласка!
 показать весь комментарий
 
Така ж вiльна,як i безкоштовний газ.Лише деклорациями в Конституции,вона вiльна Росія робитиме все можливе для втручання в наступні вибори в Україні, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 1114
 показать весь комментарий
 
Спрашиваю порохобота:
- Ты веришь, что кацапы вмешивались в выборы в США?
- Конечно!
- А в выборы в Европе?
- Да.
- А в референдумы в Великобритании и Нидерландах?
- 100%
- А в выборы в Украине в 2014 году?
- Да как тебе в голову могло такое прийти!
 показать весь комментарий
 
 
он волохов за педро так .опу рве що аж стройматеріал расейський з ушей лізе
 показать весь комментарий
 
 
і коновалов тут такий же як во лохов
 показать весь комментарий
 
 
ДУРА сопливая, она это уже давно делает, спроси у своего шефа-мертведчука.
 показать весь комментарий
 
 
Сосать у немытых овцейобов-твоя рюсськая народная традиция и не нужно ее навязывать другим народам. Росія робитиме все можливе для втручання в наступні вибори в Україні, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 1028
 показать весь комментарий
 
 
он бесится, ему на дань кадыровцам немного не хватило, вот жену и забрали на пару дней отработать.
 показать весь комментарий
 
так педірация це вже робить- подивіться лише тут на кількість ватних трололохів денно і ношно обсираючих Пороха
 показать весь комментарий
 
 
а ось як це вже зараз відбувається -
Росія робитиме все можливе для втручання в наступні вибори в Україні, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4147
 показать весь комментарий
 
 
дурненька І.Геращенко. Зараз у ВР сидить зо дві фракції, що працюють неприкрито на москву. So what?
Відкриття вона зробила, хай йому.
 показать весь комментарий
 
 
Кацапские чмошники еше в ночь на 31 декабря себе "выбрали" кегебню собой ленинградского маньяка-чмошника с 2000 года до 2024 года собой крепостными рабами рулить.
Вот кацапы и танцуют на радостях на Донецких и Сирийских костях, хотя нужно им плакать и рыдать, долбаным кацапам киселво-соловьевым как баранов охмуренным.
 показать весь комментарий
 
Кому ж як не їй найкраще знати про плани ерефії щодо наступних виборів в Україні?
Було б непогано розповісти про втручання ерефії в попередні вибори... Чи може не втручалися?
 показать весь комментарий
 
 
Пан Володимир, я за Гриценко як голосував так голосувати за нього й буду.
 показать весь комментарий
 
ну в первом понятно, а во втором туре ? я в прошлый раз за Гриценко, а дебилы в одном туре и выбрали ....
 показать весь комментарий
 
С каждым днём, глядя на наше правительство, всё больше осознаю, я сука, скорее всего агент Кремля, глядя на оборонную кухню понимаю, что я агент НАТО, а Пэтя мне вообще внушает опасения что я тройной агент - Хуйла, Госдепа и ЕС
 показать весь комментарий
 
 
тоді, як би без втручання рабсеї, кум куйла зміг би впливати на політику в Україні і президент рахує його ефективним діячем?
 показать весь комментарий
 
 
Все, кто против олигархов, - агенты Кремля. Их всех надо выслать в Польшу или найти у них в сумке гранаты.
 показать весь комментарий
 
 
Вон Россия патриота Пэтю всеми средствами дискредитирует... Даже его завод в Липецке содержит...
 показать весь комментарий
 
 
Ха-ха. Порошенко безальтернативный. Все остальные кандидаты, - это вмешательство.
 показать весь комментарий
 
 
Ира читает других,потом заявляет тоже,но уже от своего имени.
 показать весь комментарий
 
Единственным кандидатом устраивающего Россию есть нынешний президент-барыга, посему вмешательство России будет всячески поддерживаться нашими властями.
 показать весь комментарий
 
 
ЗасРашку вполне устроит нынешняя воровская шоколадная жопа, активно разворовавшая страну с подельниками. ПаРашу совершенно не беспокоят громкие и пафосные лозунги и угрозы, которыми однотуровый громко сотрясает воздух, направив свою опухшую физиономию на северо-восток. Им нравится, что под видом реформ и покращення, соевая команда ура-патриотичных воров и жулья, рядясь в вышиванки, болбоча аглицкою мовою и делая громкие заявы, грозно тряся щеками и сверкая глазками, все больше опускает нищую и воюющую страну в трясину
 показать весь комментарий
 
 
Есть варианты
Росія робитиме все можливе для втручання в наступні вибори в Україні, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9282

Специально просматривая открытые данные о том, что США намерены или уже продают нам из вооружений, военной техники и оборудования, чаще всего оказывается, что это: ПТРК «Джавелин», снайперские системы «Баррет» и станции контр батарейной борьбы. Если внимательно присмотреться к таким сообщениям и комментариям, складывается впечатление о том, что происходит намеренная концентрация внимания именно на этих позициях, но вполне очевидно, что обо всем никто рассказывать не будет, ибо это - закрытая, секретная тема.
Тем не менее, мы уже точно знаем, что ВПК уже использует новые узлы и агрегаты для систем ПВО, что приводит многочисленные комплексы к новой жизни и новым возможностям. Оно и понятно, ведь системы, способные принять радикальную модернизацию, могут очень быстро становиться в строй уже с новыми возможностями и качествами. С другой стороны, некоторые позиции просто не имеют базы для модернизации, поскольку являются в принципе новыми.
Понятно, что наиболее нуждающимися в притоке новой техники и оружия являются флот и авиация. По поводу путей восполнения пробелов именно в этих областях ВСУ, существуют различные мнения. Но в любом случае, понятно, что быстро развернуть собственное производство - невозможно, ибо не хватит ни сил, ни средств и вполне естественно предположить, что именно по этим направлениям мы и ожидаем реальной помощи партнеров. Трудно себе представить, что именно выбивают наши военные и как продвигаются соответствующие переговоры, но кое-что, происходящее в Штатах прямо сейчас, наводит на некоторые размышления.
Так, еще летом прошлого года, администрация Дональда Трампа, в рамках общей программы повышения экспортного потенциала США, запустила программу пересмотра условий экспорта вооружений, произведенных в США. Как отмечал сам президент, администрация Обамы создала слишком много искусственных барьеров, которые тормозят промышленность и не дают американским производителям высокотехнологичных вооружений, зарабатывать.
В частности, было отмечено неоправданное ограничение на экспорт боевых дронов. И действительно, обамовские ограничения практически вывели американских производителей беспилотных летательных аппаратов из большой игры и на этом рынке стал доминировать Израиль, а вслед за ним и Китай. Такое положение дел было признано ошибочным и вредным, а потому начались разработки новых правил в области торговли боевыми беспилотниками.
На сегодня уже установлены основные критерии машин, которые могут получить зеленый свет на экспорт. На сегодня БПЛА способный принять на борт выше 500 кг полезной нагрузки и перевозить ее на расстояние свыше 300, гарантированно попадает под запрет экспорта. Это значит, что экспортный потенциал ударных дронов стремится к нулю, а именно такие системы наиболее востребованы. Насколько можно понять, уже согласовано выведение аппаратов со скоростью ниже 650 км/ч, с любыми характеристиками грузоподъемности и дальности, из категории «1» - подлежащих запрету на экспорт. Возможно, речь идет о куда большей либерализации правил. Ожидается, что в следующем месяце будут формализованы обновленные правила продаж БПЛА и тогда на экспорт могут пойти хоть и не самые топовые модели беспилотников, но уже в любом случае, это могут быть ударные машины.
В этой связи хотелось бы заметить, что именно в наших условиях, когда более-менее в порядок приведены средства ПВО и замкнуты в единую систему, ударная составляющая авиации могла бы довольно быстро и эффективно наращиваться именно за счет ударных БПЛА.
В любом случае, через месяц уже можно будет говорить о возможности быстрого поднятия боеспособности наших ВВС: «Есть варианты», поскольку ударные беспилотники предполагают и соответствующее вооружение.
антиколорадос
 показать весь комментарий
 
Все возможное делает Порошенко на радость Хуйла чтобы обесценить плоды Революции Достоинств. Уровень коррупции в Украине зашкаливает, а Порошенко борется с теми кто пытается бороться против коррупции.
О том чтобы ему самому бороться с коррупцией и речи нет. Достаточно посмотреть каких он назначает Генпрокуроров - Ярема, Шокин, Луценко....
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия будет делать все возможное для вмешательства в следующие выборы в Украине, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
 вверх