 Россия будет делать все возможное для вмешательства в следующие выборы в Украине, - Ирина Геращенко

Об этом первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно того, что РФ применит симметричный ответ и закроет украинские учреждения в день украинских выборов и не даст украинцам проголосовать, как здесь кое-кто завывает, то напомню, что Россия уже не дала украинцам в оккупированном Крыму и Донбассе избирать Президента и ВР в 2014, и провести местные выборы. Россия будет делать все возможное для вмешательства в следующие выборы в Украине, чтобы ввести пророссийского президента и массированную пятую колонну в ВР. Именно это, а не неработающие участки в России, будут угрозой", - отметила Геращенко.

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Напоминаем, в России 18 марта проходит голосование на выборах президента Российской Федерации.

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.