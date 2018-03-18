 Россия 10 лет тайно разрабатывала и накапливала вещество "Новичок", - Джонсон

Об этом чиновник сообщил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"У нас есть доказательства того, что Россия на протяжении последних 10 лет не только вела разработки вещества нервно-паралитического действия с целью совершения убийств, но также создавала и накапливала "Новичок", - сказал министр.

По данным Джонсона, завтра в Великобританию приедут эксперты из Организации по запрещению химического оружия для анализа вещества, с помощью которого отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля.

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В британском МИД напомнили, что применение газа "Новичок" является нарушением Конвенции о химическом оружии.

Ранее, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй сказала, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков был найден мертвым 12 марта в Лондоне со следами удушения.

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17 марта в МИД России заявили, что РФ вышлет из страны 23 британских дипломатов в ответ на действия Великобритании.