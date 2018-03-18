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 Россия 10 лет тайно разрабатывала и накапливала вещество "Новичок", - Джонсон

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что в течение последнего десятилетия Россия тайно работала над созданием смертоносного нервно-паралитического вещества "Новичок".

Об этом чиновник сообщил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"У нас есть доказательства того, что Россия на протяжении последних 10 лет не только вела разработки вещества нервно-паралитического действия с целью совершения убийств, но также создавала и накапливала "Новичок", - сказал министр.

По данным Джонсона, завтра в Великобританию приедут эксперты из Организации по запрещению химического оружия для анализа вещества, с помощью которого отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реакция России не меняет позиции Великобритании о причастности РФ к делу Скрипаля, – МИД

В британском МИД напомнили, что применение газа "Новичок" является нарушением Конвенции о химическом оружии.

Ранее, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй сказала, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков был найден мертвым 12 марта в Лондоне со следами удушения.

Читайте: Украина солидарна с Великобританией относительно ситуации с отравлением в Солсбери, - Порошенко

17 марта в МИД России заявили, что РФ вышлет из страны 23 британских дипломатов в ответ на действия Великобритании.

Источник: https://censor.net.ua/n3056258
 
 
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кацапсінЬі вьі 0.хуй.10... р0йте сибе нору спальтретом Хуйла.
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Если поразмыслить, то это убийство нужно только холодно-расчетливому Путлеру. Чтоб запугать как свою команду, а-то не приведи Господи захотят сменить руководителя, так и все общество как в России так и за рубежом. Мол я вас имел и иметь буду, травил и травить буду. И до вас доберусь. А все потому, что действия западных лидеров какие-то слишком осторожные, несмелые. А надо бы сократить диппредставительство еще больше и не только со стороны ВБ, а и других стран ЕС и США, отменить ЧМ-2018 и законсервировать Северный поток-2 сразу, решительно и однозначно. А то ни бэ, ни мэ. Вот Воффка и обнаглел
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Дивно адже лабораторія, де виробляли колись цей газ - знаходиться в Узбекистані............... Росія 10 років таємно розробляла і накопичувала речовину "Новачок", - Джонсон - Цензор.НЕТ 843
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Никто не может применить подобный сложный ядовитый газ кроме кремля. Слишком сложно определить место проживания жертвы высчитать момент встречи дочери с отцом. Сложно подготовить газ но более сложно провести подготовительную работу. Опасно так же провалить такую операцию, в таком случае можно все потерять, а например Украине невозможно проводить подобную операцию в стране своих покровителей без согласования.
Но кремль может делать подобное преступление, даже при провале как сейчас они спокойно плавают как ни в чем не бывало.
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"Новичек" не является ОВ. Официально не запрещен ООН. Вот и производили.
За 10 лет можно произвести столько, что хватит уничтожить всю Солнечную систему.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия 10 лет тайно разрабатывала и накапливала вещество "Новичок", - Джонсон
 
 
 
 
 
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