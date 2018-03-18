 На Керченской переправе в оккупированном Крыму застрял автомобиль с медалями за участие в выборах Путина

Как передает Цензор.НЕТ со ссылку на издание "Новая газета", об этом сообщил экс-председатель городского избиркома Валерий Медведев.
"Вынужден сообщить, что машина, доставляющая в Севастополь памятные знаки, в настоящее время задерживается на Керченской переправе. Из-за шторма она работает по фактической погоде, и сейчас в первую очередь пропускают автобусы и легковой транспорт. По прогнозам, грузовик прибудет в Севастополь ближе к ночи", – цитирует Медведева российское издание .
Ранее сообщалось, что в Севастополе всем проголосовавшим 18 марта на выборах президента России выдают памятные медали.
В России 18 марта проходят выборы президента. Голосование организовано и в Крыму.
Що голодним ті медальки..
ну і наші теж в АТО пригостять.
а я думаю, шо там по любому будет 146%, как всегда!
я прочитав " автомобіль с педалями"
і ще й так собі думаю....ну сокиру літаючу зробили , то може й авто з педалями теж ...
пройдетесь по квартирам и раздадите... (адреса, пароли, явки... не потеряли же?)
Вы правы...
но нельзя же совсем отчаиваться и оставить мендаленосцев без мендалей?
вымолил руцкий народ себе благодать плешивую, с чем его и поздравляем...
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Біля Європейської площі, де має вирушити автоколона до будинку Порошенка в Козині, затримали ще одного активіста Юрія Тебенка, його везуть до Шевченківського відділення поліції на Герцена 9!
Вчора, коли активісти намагались встановити сцену для Маршу, поліцейські затримали водія вантажівки з частинами сцени і активісти Ігоря Терещенко!
Так поліція розправляється з мирними активістами!
постійна напруга, протистояння стали звичними, вже ніхто не звертає уваги.
Шла машина тёмным лесом
За каким-то интересом!
Инте-инте интерес...
В общем, дело -- тёмный лес!
Шла машина грузовая,
Даже не подозревая,
Что про этот интерес
Знает ОБХСС!