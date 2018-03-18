 На Керченской переправе в оккупированном Крыму застрял автомобиль с медалями за участие в выборах Путина

Как передает Цензор.НЕТ со ссылку на издание "Новая газета", об этом сообщил экс-председатель городского избиркома Валерий Медведев.

"Вынужден сообщить, что машина, доставляющая в Севастополь памятные знаки, в настоящее время задерживается на Керченской переправе. Из-за шторма она работает по фактической погоде, и сейчас в первую очередь пропускают автобусы и легковой транспорт. По прогнозам, грузовик прибудет в Севастополь ближе к ночи", – цитирует Медведева российское издание .

Ранее сообщалось, что в Севастополе всем проголосовавшим 18 марта на выборах президента России выдают памятные медали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После срыва выборов Путина в Украине, мы проведем большую антиолигархическую акцию, - свободовец Ильенко

В России 18 марта проходят выборы президента. Голосование организовано и в Крыму.