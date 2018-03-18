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 Политика Украины
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Все про:выборы (20172) Крым (19678) оккупация (6510)

 На Керченской переправе в оккупированном Крыму застрял автомобиль с медалями за участие в выборах Путина

В Севастополь не могут доставить партию медалей, которые планировали раздавать горожанам на выборах президента России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылку на издание "Новая газета", об этом сообщил экс-председатель городского избиркома Валерий Медведев.

"Вынужден сообщить, что машина, доставляющая в Севастополь памятные знаки, в настоящее время задерживается на Керченской переправе. Из-за шторма она работает по фактической погоде, и сейчас в первую очередь пропускают автобусы и легковой транспорт. По прогнозам, грузовик прибудет в Севастополь ближе к ночи", – цитирует Медведева российское издание .

Ранее сообщалось, что в Севастополе всем проголосовавшим 18 марта на выборах президента России выдают памятные медали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После срыва выборов Путина в Украине, мы проведем большую антиолигархическую акцию, - свободовец Ильенко

В России 18 марта проходят выборы президента. Голосование организовано и в Крыму. 

Источник: https://censor.net.ua/n3056256
 
 
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Краще би нагодували...
Що голодним ті медальки..
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шел 2000 день шторма в протоке Керчи мост завалился паром утонул принимавших участие севастопольев расстреляли клятые бандеровцы....
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Та не кажіть- вночі упирів "залізом" саме і треба годувати...)))
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після виборів поїдуть Сирію "визволяти", там їх і нагодують.
ну і наші теж в АТО пригостять.
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и шо, думаете они теперь не проголосуют?
а я думаю, шо там по любому будет 146%, как всегда!
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Та на росії достатньо сьогодні кивнути і вже проголосував за путіна.
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Так шо петя,сеня,турчинов теперь останутся без медалей ??? От халепа .... На Керченской переправе в оккупированном Крыму застрял автомобиль с медалями за участие в выборах Путина - Цензор.НЕТ 4490
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ахаххахаха
я прочитав " автомобіль с педалями"

і ще й так собі думаю....ну сокиру літаючу зробили , то може й авто з педалями теж ... На Керченской переправе в оккупированном Крыму застрял автомобиль с медалями за участие в выборах Путина - Цензор.НЕТ 2220
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тю... шо за проблема?
пройдетесь по квартирам и раздадите... (адреса, пароли, явки... не потеряли же?)
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та да... конечно
Вы правы...
но нельзя же совсем отчаиваться и оставить мендаленосцев без мендалей?
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разстрелять выновных, без медальки останетса кацапчик. ну а если по сути - кремлеботинки приравнивает к нулю любую кацапскую награду - уи там отличишь за возвращение крыма или за участие на выборах - кто там с далека разбирёт - что одному то другому и потом остальные смогут в киоске купить.
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Крысян за медальки начали подкупать))) Денег нет, вы там держитесь.
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Сладкоежке медаль шлите по по почте в Кувейт. До востребования.
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Любопытный факт: если бы Путин не отбил Крым от киевской хунты, у крымских призывников не появился бы шанс умереть в Сирии за Башара Асада, Ротенберга и футбольный клуб Абрамовича.
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к победе хйула,не иначе.
вымолил руцкий народ себе благодать плешивую, с чем его и поздравляем...
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Зато с вымпелами доехал, вы там не переигрывайте))) Так,про фуру с гречкой молчок..))
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Изучив подноготную ватного была которое исторически любит "гриметь" побрякушками на мундире кремлевский карлик и в этот раз применил прием - как заманить дебилов на свои выборы ...
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 6 мин.6 минут назад

Еще

Россия притащила с собой труп разлагающегося совка. Видео из Симферопольского района. Вате хлеба и зредищhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=mUhJFKxfr_c
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"Ето судьба" - скажуть кацапи. "Слава Україні!" - скажуть українці.
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Кацапня, а не хило так и седня запилить .... ну шоб я мог гифки делать с вьіборов без вьібора Хуйла В.В.

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Тільки що!
Біля Європейської площі, де має вирушити автоколона до будинку Порошенка в Козині, затримали ще одного активіста Юрія Тебенка, його везуть до Шевченківського відділення поліції на Герцена 9!
Вчора, коли активісти намагались встановити сцену для Маршу, поліцейські затримали водія вантажівки з частинами сцени і активісти Ігоря Терещенко!
Так поліція розправляється з мирними активістами!
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люди вже до цього звикли, потрібні інші методи.
постійна напруга, протистояння стали звичними, вже ніхто не звертає уваги.
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Не з мирними активістами,а з люмпенами.Нєх'р красти.
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"Ето судьба" - скажуть кацапи. "Слава Україні!" - скажуть українці.
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Я не понял! Было же анонсированное открытие хуйлом "моста"? По мосту везите медальки, чухонцы!
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На Керченской переправе в оккупированном Крыму застрял автомобиль с медалями за участие в выборах Путина
Шла машина тёмным лесом
За каким-то интересом!
Инте-инте интерес...
В общем, дело -- тёмный лес!
Шла машина грузовая,
Даже не подозревая,
Что про этот интерес
Знает ОБХСС!
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На Керченской переправе в оккупированном Крыму застрял автомобиль с медалями за участие в выборах Путина :На Керченській переправі в окупованому Криму застряг автомобіль із медалями за участь у виборах Путіна - Цензор.НЕТ 2382
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Пускай вместо мандалей вручают ватникам орден сутулого lll степени.
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Ну так в чем проблема. рассыпьте медали над крымом из самолета
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Скоро будуть довати медалі ,,ще не сезон,, і ,,вже не езон,,
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если подобные медали действительно существуют в природе, то их завезли бы еще неделю назад. Как и прочее - урны для голосования, системы наблюдения. В последний день такое не делается...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Керченской переправе в оккупированном Крыму застрял автомобиль с медалями за участие в выборах Путина
 
 
 
 
 
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