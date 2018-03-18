 После срыва выборов Путина в Украине, мы проведем большую антиолигархическую акцию, - свободовец Ильенко

Об этом 18 марта 2018 во время блокирования выборов российского президента в Киеве заявил заместитель председателя ВО "Свобода", народный депутат Украины Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВО "Свобода".

Он отметил, что националисты доказали свою состоятельность в борьбе с внешним врагом - Россией, и будут делать все для того, чтобы преодолеть врага внутреннего - олигархическую систему.

"Нынешняя ситуация под дипломатическими представительствами страны-агрессора доказывает способность националистов и их защиту национальных интересов, чести и достоинства украинской нации. Сегодня националисты показали, что дают отпор внешнему врагу, несмотря на бездействие нынешней украинской власти. И даже те действия, которые власти начали запоздало совершать, были исключительно потому, что была твердая позиция националистов.

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Но в то же время после четырех лет войны, котрая продолжается, до сих пор не расторгнуты дипломатические отношения с оккупантом, в Украине продолжают работать дипломатические представительства страны-агрессора. Мы, националисты, понимаем: так происходит потому, что в Украине есть два врага. Внешний враг - это Московия, а внутренний враг - это олигархат.

Сегодня мы показали свою действенность против внешнего врага. Так же, как украинские националисты вместе со всеми украинцами, которые защищают свою землю, показывают это на фронте московско-украинской войны. И уже скоро мы будем переходить в наступление против антиукраинской олигархической системы. Вернем Украину в украинские руки! " - отметил Андрей Ильенко.

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