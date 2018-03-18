 После срыва выборов Путина в Украине, мы проведем большую антиолигархическую акцию, - свободовец Ильенко

Об этом 18 марта 2018 во время блокирования выборов российского президента в Киеве заявил заместитель председателя ВО "Свобода", народный депутат Украины Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВО "Свобода".
Он отметил, что националисты доказали свою состоятельность в борьбе с внешним врагом - Россией, и будут делать все для того, чтобы преодолеть врага внутреннего - олигархическую систему.
"Нынешняя ситуация под дипломатическими представительствами страны-агрессора доказывает способность националистов и их защиту национальных интересов, чести и достоинства украинской нации. Сегодня националисты показали, что дают отпор внешнему врагу, несмотря на бездействие нынешней украинской власти. И даже те действия, которые власти начали запоздало совершать, были исключительно потому, что была твердая позиция националистов.
Но в то же время после четырех лет войны, котрая продолжается, до сих пор не расторгнуты дипломатические отношения с оккупантом, в Украине продолжают работать дипломатические представительства страны-агрессора. Мы, националисты, понимаем: так происходит потому, что в Украине есть два врага. Внешний враг - это Московия, а внутренний враг - это олигархат.
Сегодня мы показали свою действенность против внешнего врага. Так же, как украинские националисты вместе со всеми украинцами, которые защищают свою землю, показывают это на фронте московско-украинской войны. И уже скоро мы будем переходить в наступление против антиукраинской олигархической системы. Вернем Украину в украинские руки! " - отметил Андрей Ильенко.
"Цигель, ай лю-лю, "Михаил Светлов".
Пора концы отдавать.
Мдааа
Шедеврально! Браво. Бис.
Маю друзів та навіть родичів серед рядових "Свободівців"- справжні патріоти України. А от їх керівництво- справжнє політичне лайно!
а в методичці таких, як ти, написано - вбивати клин між керівництвом Свободи та рядовими членами..
За што мне это всё? Вот этот тупизм, я имею ввиду. Я ведь никому зла не делал. Котов- спасаю. Они меня- любят. А тут- анти...хренвыговоритьчто, дляприведениевсебя... При этом: БОЛЬШОЕ(С).
Гадя вообще терминатор, у ние не только гранаты, но рпг с автоматами имеются, или ты югику не веришь？
Только не перепутай, у сени гранаты от курченка, у гади от рубана.
підеш до коаліції - власть упущена и время потеряно
Власть упущена и время потеряно через 54% однотурових, що повелись на
брехню порося.
На оcновании конституции Украины президент который занимается бизнесом
не может быть президентом! То что он вешал лапшу для всех что он передал свои активы фонд Ротшильдов в слепой траст на самом деле этой операции по предаче не произошло.
https://www.youtube.com/watch?v=DS3SCkWPc9w
Ротшильды о продаже Рошен и украинских реформах
вот правда, нужно быть конченным идиотом, чтобы, идя на временную должность, продать всё, что построил за свою жизнь.
Экономическая Власть наступит позже -- и наступит на каждого!
-- так шо -- блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые... *)
Слава Украине!