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 Политика Украины
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Все про:выборы (20172) Ильенко (186) националисты (335) Свобода (2658)

 После срыва выборов Путина в Украине, мы проведем большую антиолигархическую акцию, - свободовец Ильенко

Украинские националисты начинают наступление на внутреннего врага, которым является антиукраинская олигархическая система. 3 апреля в столице состоится большая антиолигархическая акция, направленная на защиту интересов украинцев и приведение в себя всей властной верхушки украинского государства.

Об этом 18 марта 2018 во время блокирования выборов российского президента в Киеве заявил заместитель председателя ВО "Свобода", народный депутат Украины Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВО "Свобода".

Он отметил, что националисты доказали свою состоятельность в борьбе с внешним врагом - Россией, и будут делать все для того, чтобы преодолеть врага внутреннего - олигархическую систему.

"Нынешняя ситуация под дипломатическими представительствами страны-агрессора доказывает способность националистов и их защиту национальных интересов, чести и достоинства украинской нации. Сегодня националисты показали, что дают отпор внешнему врагу, несмотря на бездействие нынешней украинской власти. И даже те действия, которые власти начали запоздало совершать, были исключительно потому, что была твердая позиция националистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провозглашенная Бандерой цель - уничтожить Москву - это не фантазии, - Тягнибок

Но в то же время после четырех лет войны, котрая продолжается, до сих пор не расторгнуты дипломатические отношения с оккупантом, в Украине продолжают работать дипломатические представительства страны-агрессора. Мы, националисты, понимаем: так происходит потому, что в Украине есть два врага. Внешний враг - это Московия, а внутренний враг - это олигархат.

Сегодня мы показали свою действенность против внешнего врага. Так же, как украинские националисты вместе со всеми украинцами, которые защищают свою землю, показывают это на фронте московско-украинской войны. И уже скоро мы будем переходить в наступление против антиукраинской олигархической системы. Вернем Украину в украинские руки! " - отметил Андрей Ильенко.

Смотрите: Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускают в диппредставительство россиян, желающих голосовать. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3056255
 
 
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Не зарано ти передвиборчу кампанію у кожній новині почав? Тут за ВО "Свобода" мова йде.
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Украине нужна деолигархизация, иначе мы все утонем в коррупционном болоте!!!
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Украине нужна дедебилизация!
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Ты за себя переживай.
"Цигель, ай лю-лю, "Михаил Светлов".
Пора концы отдавать. После срыва выборов Путина в Украине, мы проведем большую антиолигархическую акцию, - свободовец Ильенко - Цензор.НЕТ 3689
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Цьому лише нормальне виховання молоді завадить.
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можна їздити у гості до всіх, повна Конча ...тільки май натхнення!
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"..бодливій корові Бог роги не дав .." - які грізні ці "нацики" фейкові ...
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В Україні немає "нациків", провокаторе!!! После срыва выборов Путина в Украине, мы проведем большую антиолигархическую акцию, - свободовец Ильенко - Цензор.НЕТ 534
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" После срыва выборов Путина в Украине"
Шедеврально! Браво. Бис. После срыва выборов Путина в Украине, мы проведем большую антиолигархическую акцию, - свободовец Ильенко - Цензор.НЕТ 4448
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Не примазуййся до дій держави та Авакова- хоча що ще таким лузерам-керівникам лишається...
Маю друзів та навіть родичів серед рядових "Свободівців"- справжні патріоти України. А от їх керівництво- справжнє політичне лайно!
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справжнє лайно це - ти, порохоботе.
а в методичці таких, як ти, написано - вбивати клин між керівництвом Свободи та рядовими членами..
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100%
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так ты подтверждаешь, шо те "национальные жены" и псевдонационалисты - псевдопатриоты на прикорме у Сабакова и державы?
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Теж маю друзів та навіть родичів серед рядових "Свободівців". Частково погоджуюсь... Але Ильенко особисто дуже допомогає політв'язьням та відсотює інтереси АТОшників. Про це не пишуть ЗМІ...
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3 апреля в столице состоится большая антиолигархическая акция, направленная на защиту интересов украинцев и приведение в себя всей властной верхушки украинского государства. Источник: https://censor.net.ua/n3056255
За што мне это всё? Вот этот тупизм, я имею ввиду. Я ведь никому зла не делал. Котов- спасаю. Они меня- любят. А тут- анти...хренвыговоритьчто, дляприведениевсебя... При этом: БОЛЬШОЕ(С).
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Напомнило из сказки - лебедь рак и щука ! После срыва выборов Путина в Украине, мы проведем большую антиолигархическую акцию, - свободовец Ильенко - Цензор.НЕТ 7961
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Лидер снова Тягнибок - за деньги Януковича замутит Майдан 3- и тогда уж точно нам пи...кто не сьеба.. тот не виноват ...вещи в руки хлопцы)))
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А за бабки кого из олигархов проведёте ??? После срыва выборов Путина в Украине, мы проведем большую антиолигархическую акцию, - свободовец Ильенко - Цензор.НЕТ 9398 После срыва выборов Путина в Украине, мы проведем большую антиолигархическую акцию, - свободовец Ильенко - Цензор.НЕТ 9398 После срыва выборов Путина в Украине, мы проведем большую антиолигархическую акцию, - свободовец Ильенко - Цензор.НЕТ 9398
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Сами скинутся. На крайняк курченко подкинет, он сейчас все спонсирует, может и гранатами подсобить
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останні гранати беркутовець в СБУшників кинув - а нових ще не підвезли ... После срыва выборов Путина в Украине, мы проведем большую антиолигархическую акцию, - свободовец Ильенко - Цензор.НЕТ 3169
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Ты не прав. Сеня сумки гранат выносил？Выносил, или ты сабакяну не веришь？
Гадя вообще терминатор, у ние не только гранаты, но рпг с автоматами имеются, или ты югику не веришь？
Только не перепутай, у сени гранаты от курченка, у гади от рубана.
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От ніяк курченко не заспокоїться. Ну нема куди йому гроші дівати! Да порошенківці? Чи всетаки курченко бізнес- партнер гражданіна інкогніто?
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Во всём мире существуют политические партии- социалисты, комунисты, соц.демократы, консерватисты и т.д., и всем понятно если выбрать такую партию, то будем строить такоето общество и будем иметь конкретное будущее. Но для стран совка это лишнее, ними управляют из вне и выбор народа не важен, поэтому придумали партии типа "ЮЛЯ" , "свобода", "Яблоко". Теперь если выбрать БПП, то будем строить парашенизм, а если Юлю, то юляцизм и т.д. Один ляшка и непомню кто себя называет соц.демократом)) дали примерные названия своим партиям и то выбирали не по смыслу, а по звучанию.
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О Ляшке, после его болтовни, о чЮмодане, с тротилом... с дистанционным управлением и убиенными журналистами, с уборщицами... прошу не упоминать. Он- умер. По крайней мере- для меня.
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Да поймите, причём тут ляшко. Когда людей ведут в газовую камеру на убой и при этом предлагают повыбирать кто их будет добивать, ляшка или пэдрик. Никто из кандидатов в президенты не нужен, даже призюдент не нужен)) главное решить что вы хотите построить в Украине. Сейчас я вижу только колониальный-национал-капитализм в самой жуткой форме и движемся мы к .... Вспоминаем чему учили в школе: временное правительство, потом выборы представителей из народа и т.д. Но сначала каждый сам должен понять в каком обществе он хочет жить и какие права иметь.
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Да бросьте. Не призывайте меня ни к чему. Ибо моё хобби- не только черный коп. А ещё: Военная История, которой я, с лет 10-ти, серьезно увлекся. Итого, занимаюсь любимым делом уже 47 лет. И фсё.
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)) Я тоже копаю)) с аськой евро. но по войне не интересно у нас она везде))) дикое поле. я выкопал историю от 3 тысячелетия до нашей эро по сегоднешнюю войну)) знаю всех кто жил на моей земле последние 5 тыс лет))
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Да??? Круто. Ни разу не копал по этой теме. Только Вторая Мировая и пляж. В последние 4 года- только пляж... А у меня Фишеры. 2 и 4. С аськой так и не подружился. Не знаю причины. Вот дискомфортна.
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А я думаю, что это вас тут целое стадо. Теперь понятно.
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Поздно всрались вы,Ильенко. У вас всех маничка такая..Обосраться,а потом усиленно вытираться и предпринимать какие-то действия ? А ведь твои слова,я вам дуракам еще на Майдане говорил. И даже писал. Ты их теперь слово в слово повторяешь. Когда власть упущена и время потеряно. Ценою гибели ,лучших....Вы кличко и кролику поверили. Что вас в коалицию возьмут,места дадут ))) А кинули вас как последних лохов. Какое к вам теперь уважение ?
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вы ещё подеритесь, горячие свободовские головы.
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натягивалка ещё не выросла, щенок. Після зриву виборів Путіна в Україні ми проведемо велику антиолігархічну акцію, - свободівець Іллєнко - Цензор.НЕТ 943
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Тоди чому не робили,Олександре ? Нащо були ти жертви ?
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не підеш до каоліції - агент хуйла.
підеш до коаліції - власть упущена и время потеряно
Власть упущена и время потеряно через 54% однотурових, що повелись на

брехню порося.
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Надо было никого не слушать,а подымать гасла о свержении олигархии. И назвать эти имена. - Народ поддержал бы. Вы это упустили. И это на вашей совести. Лучше Свободы ,тогда никого не было.
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Так как взять в коалицию тех, кто пролетел на выборах...?!... - только по можеритарке прошло несколько Свободовцев и все...!...
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Порошенко на оcновании Украинской Конституции не может быть у власти!
На оcновании конституции Украины президент который занимается бизнесом
не может быть президентом! То что он вешал лапшу для всех что он передал свои активы фонд Ротшильдов в слепой траст на самом деле этой операции по предаче не произошло.
https://www.youtube.com/watch?v=DS3SCkWPc9w
Ротшильды о продаже Рошен и украинских реформах
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Классный лохторат о диабетика. путают понятия владеть и распоряжаться😀
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напомни-ка мне, Трамп продал свой бизнес?
вот правда, нужно быть конченным идиотом, чтобы, идя на временную должность, продать всё, что построил за свою жизнь.
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оурім акцій так ви нічого і незробили деребанете місцеві бюджети і піаритесь
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О, я же говорил, шо кук окончательно на соседней веткес катушек слетит, так и вышло😀
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Он слетел уже давно. Один только призыв "разогнать Новую Почту" чего стОит. Один из самых упоротых порохоботов.
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А ты заметил, что у сои антиукраинские картинки появляются у первых, ну как антиукраинские новости на кацапских рашатудой？
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Вы вообще в курсе , сколько свободовцев погибло за Украину.? Ты что сделал , кук? Строчил за деньги в инете?
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я вкурсі як свободівців ми прогонили з райради за деребан ! знаючи їхніх діяів в себе на місці можу зробити висновки що це за партія
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Кук, вы или не пейте больше, или не пишите. А то уже вообще ничего непонятно
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шо, фсё? Порошенко уже не интересен? После срыва выборов Путина в Украине, мы проведем большую антиолигархическую акцию, - свободовец Ильенко - Цензор.НЕТ 1935
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Так Свободовци "карлсона" не любят, или уже полюбили...?!...
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Треба було набагато раніше долучатися до протестних акцій з вимогами антиолігархізації та імпічмента порохохряку
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Коррупция в Украине рулит, все в ее руках - Рада, Администрация, суды, прокуратура, менты, СМИ. А националисты все какой-то фигней занимаются.
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Сейчас в Украине, худо-бедно, строится политическая власть. ...взамен коммуняцкой и блатной...
Экономическая Власть наступит позже -- и наступит на каждого!

-- так шо -- блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые... *)
Слава Украине!
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Шо,опять передел собственности как в 1917,1992х годах начнется?Опять "Кто был никем тот станет всем?"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле срыва выборов Путина в Украине, мы проведем большую антиолигархическую акцию, - свободовец Ильенко
 
 
 
 
 
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