Под генконсульством России во Львове протестующие сожгли мини-копию Кремля. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"112 Украина".

Около 12:00 митингующие установили мини-копию Кремля и подожгли ее.

Горела конструкция несколько минут, после чего дым рассеялся и митингующие снова разошлись по установленным палаткам", - отметила корреспондент.

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По состоянию на 14:00 на улице под зданием находятся около 50 человек, меры безопасности до сих пор усилены. По периметру дежурят десятки правоохранителей.

Стычек или провокаций нет.

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Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.