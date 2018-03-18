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 Политика Украины
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Все про:выборы (20172) консульство (332) Львов (3144) Россия (68474)

 Под генконсульством России во Львове протестующие сожгли мини-копию Кремля

Всего под госучреждением протестовали до сотни человек.

Под генконсульством России во Львове протестующие сожгли мини-копию Кремля. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"112 Украина".

Около 12:00 митингующие установили мини-копию Кремля и подожгли ее.

Горела конструкция несколько минут, после чего дым рассеялся и митингующие снова разошлись по установленным палаткам", - отметила корреспондент.

 Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не поехал в оккупированный Крым голосовать на выборах президента РФ, отдал свой голос в Москве

По состоянию на 14:00 на улице под зданием находятся около 50 человек, меры безопасности до сих пор усилены. По периметру дежурят десятки правоохранителей.

Стычек или провокаций нет.

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Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.

Источник: https://censor.net.ua/n3056253
 
 
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вот и живи в говне свинья козломордая.
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я тож так говорил кацапам : лучше бьі помойку убрали ,чем на вьіборьі ходить...а то засрались уже в Мордоре по самое нехочу
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Кстати, зря смеетесь.Этот обряд очень полезен. Во многих странах с древней культурой(вуду), применяется очень эффективно.
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)) Благодари свою бандеровскою богоматерь что наш Президент миролюбив по отношению к свиноферме. Мы смотрим пока на ваши выкрутасы . Но терпению есть предел. Під генконсульством Росії у Львові протестувальники спалили міні-копію Кремля - Цензор.НЕТ 4360
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Тобто сьогодні вийшли "маргінали". Зрозуміло, що від таких нема чого чекати. Ось подихали вони свіжим повітрям і не плакали, а це є добре Під генконсульством Росії у Львові протестувальники спалили міні-копію Кремля - Цензор.НЕТ 8674
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Как вы думаете хуйло сегодня будет рыдать?

Під генконсульством Росії у Львові протестувальники спалили міні-копію Кремля - Цензор.НЕТ 5690
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПод генконсульством России во Львове протестующие сожгли мини-копию Кремля
 
 
 
 
 
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