 Кольченко с 8 марта находится в штрафном изоляторе колонии в Копейске, - правозащитница Щур

Об этом на своей странице в Facebook сообщила правозащитница Татьяна Щур, передает Цензор.НЕТ.

"Сашу с 8 марта держат в ШИЗО. Его поместили туда на 13 суток за, якобы, передвижение без охраны именно по тем местам, где он и остальные осужденные, как правило, ходят без охраны: в библиотеку, в столовую... Да, это формальный повод наказать осуждённого, но он применяется лишь тогда, когда это выгодно начальству", - написала Щур.

Правозащитница напомнила, что Кольченко недавно отсидел в ШИЗО 10 суток в Новый год за "нарушение формы одежды", после получения поздравительной телеграммы от МИД Украины.

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Напоминаем, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд России приговорил Олега Сенцова, украинского кинорежиссера из Симферополя, к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в причастности к терроризму. Сообщником Сенцова российские следователи назвали крымского активиста Александра Кольченко, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

в связи с информацией, распространенной СМИ, об ухудшении состояния здоровья Александра Кольченко, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой предоставить соответствующую информацию.

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