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 Политика Украины
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 Кольченко с 8 марта находится в штрафном изоляторе колонии в Копейске, - правозащитница Щур

Украинского политзаключенного Александра Кольченко в Российской Федерации на 13 суток поместили в штрафной изолятор в исправительной колонии г. Копейска.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила правозащитница Татьяна Щур, передает Цензор.НЕТ.

"Сашу с 8 марта держат в ШИЗО. Его поместили туда на 13 суток за, якобы, передвижение без охраны именно по тем местам, где он и остальные осужденные, как правило, ходят без охраны: в библиотеку, в столовую... Да, это формальный повод наказать осуждённого, но он применяется лишь тогда, когда это выгодно начальству", - написала Щур. 

Правозащитница напомнила, что Кольченко недавно отсидел в ШИЗО 10 суток в Новый год за "нарушение формы одежды", после получения поздравительной телеграммы от МИД Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинского политзаключенного Кольченко вернули из больницы в колонию: диагноз - аритмия, - журналист Наумлюк

Напоминаем, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд России приговорил Олега Сенцова, украинского кинорежиссера из Симферополя, к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в причастности к терроризму. Сообщником Сенцова российские следователи назвали крымского активиста Александра Кольченко, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

в связи с информацией, распространенной СМИ, об ухудшении состояния здоровья Александра Кольченко, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой предоставить соответствующую информацию.

Также читайте: РФ повторно отказала политзаключенному Кольченко в получении образования. ДОКУМЕНТ

Кольченко с 8 марта находится в штрафном изоляторе колонии в Копейске, - правозащитница Щур 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3056252
 
 
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ДА его уже готят в туз по полной!Курву опустили
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А у нас в Киеве дебилы разбирают конструкции и сдают на металл .
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одні дебіли встановлюють, інші розбирають...
такі зараз часи
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почему только пеця! а ты? чего такого плохого мнения о себе?
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Разбери сегодня - поддержи путина .
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Ну хоть какая-то польза от тех конструкций будет ... ну вот, как такое полиция допустила непонятно ,неужели струсили ???
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Да,а был бы в Украине обвинили бы,что купол хочет обрушить ,повезло хоть предателя из него не делают ...
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Крепись! Здоровья и выдержки! Кати тебе не переможуть.
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Цих двох хлопців треба було міняти на російських переляканих діверсантів, а не гадю.
Це було зрозуміло ще тоді коли рашка з йулєю по всіх каналах розкручували Савченку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКольченко с 8 марта находится в штрафном изоляторе колонии в Копейске, - правозащитница Щур
 
 
 
 
 
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