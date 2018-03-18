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Все про:выборы (20172) минирование (647) Одесса (4839) Нацполиция (7079)

 Информация о минировании консульства РФ в Одессе не подтвердилась, – Нацполиция

Сейчас принимаются меры по установлению личности правонарушителя.

Информация о минировании Гагаринского плато в Одессе, где находится консульство РФ, не подтвердилась, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области на своей странице в Facebook.

"Сообщение о минировании Гагаринского плато в Одессе оказалось ложным. В ходе обследования территории взрывоопасных предметов не обнаружено", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению личности правонарушителя и привлечению его к ответственности.

Информация о минировании консульства РФ в Одессе не подтвердилась, – Нацполиция 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На "Чонгаре" проходит акция против проведения Россией незаконных выборов в оккупированном Крыму

Ранее сообщалось, что на спецлинию "102" поступило сообщение о якобы минировании Гагаринского плато. Это территория, на которой расположены жилые дома и консульство РФ. Отмечалось, что в ходе проверки правоохранители эвакуировали около 300 человек.

В России сегодня, 18 марта, проходят выборы президента страны. Дата проведения выборов - 18 марта - была утверждена не сразу, изначально они планировались на 11-е число. Однако после внесения изменений в законодательство РФ в 2018 году было решено провести выборы в день, на который выпала четвертая годовщина незаконной оккупации украинского Крыма. Именно 18 марта 2014 года был подписан "договор о принятии в состав РФ двух новых субъектов". Ими стали "Республика Крым" и "город федерального значения Севастополь". За два дня до этого на полуострове прошел нелегитимный референдум "о вхождении в состав РФ".

Читайте также: В оккупированном Крыму открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.

Источник: https://censor.net.ua/n3056243
 
 
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один раз в 6 лет можно и на халяву пожевать... зато потом...
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Правонарушітєль відомий - це гарант порушення конституції раші.
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Ретельніше треба перевіряти. До завтра як мінімум. У таких справах поспішати не треба.
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Треба закрити російські представництва та забути про ці гадючники.
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Для этого надо прекратить дипломатические отношения с рашей , а нам не дадут это сделать "глубоко обеспокоенные" "гаранты" .
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Цікаво, а при Сталіні під час війни також були німецькі консульства в СРСР? Якщо війна, то розриваються всі дипломатичні і економічні стосунки, а у нас кричать про війну по всіх телеканалах, і в той же час торгуємо з Росією як ні в чому не бувало.......Здається мені, війна просто для когось ширма, щоб відволікати увагу народу як з одного боку так і з другого.
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Наверное я бы согласился с вами, однако ваша трактовка "другого боку" и уравнение его с украинским вызывает у меня подозрение о вашей закамуфлированности....
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а то можна подумати, що в Росії народ правит, чи там не такі торбохвати як і в нас? Влада Рад закінчилася що в Росії, що в Україні в кінці 90-х минулого століття, балом править капітал, якому начхати на людське життя.Що там Путін один з найбагатший людей Росії, що в нас Порошенко, що там бідний Іван кінці з кінцями зводить, що в нас Кирило думає як ту зарплату в 3-4 тис. грн по дірам розпихати.
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жалко - в пчелки....іди попідспівуй баригам, як вони осучаснення пенсій прповодять та льгот.
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По справедливости надо эту личность установить и наградить
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В рамках борьбы с минированиями пидаРассейских дип.консульств их надо полностью закрыть, а персонал выслать для последующих голосований на родине.
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А шо,там же биотуалет поставили,може хто и "заминировал".
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Если "мина" в туалете - то "миноровали" украинцы, а если возле - то рассеяне.
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В пидорашке если "заминировать" по телефону участок, сразу бросают трубку. Походу они получили инструкции не реагировать на такие звонки.
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...шо-то, а последнее время, слишком часто стали не взорвавшиеся американские бомбы в Бундесе находить -- то в Регенсбурге одну... ...то уже 2 раза в Нюрнберге... ...за истекшие полгода...
...и все по 500 кг. -- не меньше!

-- народ из квартир выселяют, в радиусе 1.5 километра...
А шо мне ещё тут за Одессу-Маму сказать хорошего? *)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИнформация о минировании консульства РФ в Одессе не подтвердилась, – Нацполиция
 
 
 
 
 
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