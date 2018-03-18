 Информация о минировании консульства РФ в Одессе не подтвердилась, – Нацполиция

Информация о минировании Гагаринского плато в Одессе, где находится консульство РФ, не подтвердилась, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области на своей странице в Facebook.

"Сообщение о минировании Гагаринского плато в Одессе оказалось ложным. В ходе обследования территории взрывоопасных предметов не обнаружено", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению личности правонарушителя и привлечению его к ответственности.

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Ранее сообщалось, что на спецлинию "102" поступило сообщение о якобы минировании Гагаринского плато. Это территория, на которой расположены жилые дома и консульство РФ. Отмечалось, что в ходе проверки правоохранители эвакуировали около 300 человек.

В России сегодня, 18 марта, проходят выборы президента страны. Дата проведения выборов - 18 марта - была утверждена не сразу, изначально они планировались на 11-е число. Однако после внесения изменений в законодательство РФ в 2018 году было решено провести выборы в день, на который выпала четвертая годовщина незаконной оккупации украинского Крыма. Именно 18 марта 2014 года был подписан "договор о принятии в состав РФ двух новых субъектов". Ими стали "Республика Крым" и "город федерального значения Севастополь". За два дня до этого на полуострове прошел нелегитимный референдум "о вхождении в состав РФ".

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Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.