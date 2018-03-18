 На "Чонгаре" проходит акция против проведения Россией незаконных выборов в оккупированном Крыму

На КПВВ "Чонгар" проходит акция протеста против проведения Россией в Крыму незаконных выборов президента. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Около сотни людей собрались сейчас возле контрольного пункта "Чонгар". Они держат как украинские, так и крымскотатарские флаги. Участники так называемой молчаливой акции одеты в маски с надписью "Нет". По их словам, главная цель – показать людям, которые едут в Крым, что сегодняшнее голосование там незаконно, и им не стоит принимать в нем участия. Также они раздают всем, кто направляется в Крым, листовки, в которых прописаны права граждан Украины", - сообщает канал.

Акция будет проходить не менее пяти часов. Кроме того, подобная акция состоится в самом Херсоне на площади Свободы.

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Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.