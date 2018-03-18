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 Политика Украины
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Все про:выборы (20172) протест (4178) Херсонщина (632)

 На "Чонгаре" проходит акция против проведения Россией незаконных выборов в оккупированном Крыму

Акция также пройдет в самом Херсоне.

На КПВВ "Чонгар" проходит акция протеста против проведения Россией в Крыму незаконных выборов президента. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Около сотни людей собрались сейчас возле контрольного пункта "Чонгар". Они держат как украинские, так и крымскотатарские флаги. Участники так называемой молчаливой акции одеты в маски с надписью "Нет". По их словам, главная цель – показать людям, которые едут в Крым, что сегодняшнее голосование там незаконно, и им не стоит принимать в нем участия. Также они раздают всем, кто направляется в Крым, листовки, в которых прописаны права граждан Украины", - сообщает канал.

Акция будет проходить не менее пяти часов. Кроме того, подобная акция состоится в самом Херсоне на площади Свободы.

Читайте также: В оккупированном Крыму открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.

Источник: https://censor.net.ua/n3056241
 
 
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Путин принял Россию без Крыма,а оставит без Сибири.
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Він взагалі руїни держави у спадок залишить.
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Нормы потребления продуктов пленных немцев после ВОВ в 1,5 - 2 раза выше нынешних российских пенсионеров!
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Это еще пока путин жив.
А что будет когда помрет ?
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Он ещё простудится на твоих похоронах.
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Сегодня кацапы выбирают не просто царя, а войну против Украины, отжим территорий соседних стран, убийства жителей других стран. Именно кацапы несут ответственность за предыдущие и будущие преступления своего царька.
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а шо кацы могут сделать,они могут и не ходить на выборы,там итак усё уже решено,так и у нас будет,если парашенко захочет на второй тур
у нас я заметил,власть можно изменять только революциями и майданами,иначе они сами не уходят
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Майдан наживо зараз https://www.youtube.com/watch?v=u3Hb9X10V_c
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-- от пусть меня и не хватает... "Ми непротив!" *)
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Донат (поддержать канал финансово): https://goo.gl/i3723u
Багато грошей назбирав? На курьоху та чифір в СІЗО на пару років вистачить?
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А где про акции по ВСЕЙ Украине за импичмент порошенко ???? Тысячи и тысячи людей кричат порошенко ху*ло и порошенко подонок и они 100% ПРАВЫ !!!!
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Дурнів всюди вистачає- кричіть, тільки гранатами не кидайтеся.
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Ну вообще никто не вышел в хермании На "Чонгаре" проходит акция против проведения Россией незаконных выборов в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2795
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Ну бутусову сказали молчать,иначе закроем.В отличие от шустера з..л.
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только не надо их него жертву делать - он плотно под голодным фронтом, а тот - в калолиции, так, что шатать будку ему не с руки
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Ну так ко мне какие претензии,рабство Украинцам не зря прививали 70 лет ссра.Скоро их нагнут по полной.Будут возмущаться по кухням и гибнуть на фронте.У меня знакомый офицер из идейных,морпех.И тот уже говорит ,за кого воевать,за амофрную массу народа.Бросает летом службу.
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Одни медали раздают, другие - листовки....
И всё бесплатно!
Ну прям, манна небесная.
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НАРОД НА МАЙДАНЕ РАЗБИРАЕТ ПЕТИНЫ ХУДОЖЕСТВА !!! БАНДУ ГЕТЬ !!!!!
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Народ сміється і над "художествами" і над тими, хто з ними "воює")))
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ты не народ ,боюсь что ты идиот а возможно и хуже !!
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Конечно верно ,бояться, что тебе яйца оторвут это мой священный долг,как доброго православного - АМИНЬ.... На КПВВ "Чонгар" відбувається акція проти проведення Росією незаконних виборів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5420
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В Воронеже на 40 день сгорела могила Героя России Лётчика Филипова ( подорвавшего себя гранатой в Сирии )
На аллее Славы Коминтерновского кладбища на могиле погибшего в Сирии воронежца Романа Филипова произошел пожар. Версия поджога и вандализма оказалась ложной. Могила сгорела от лампадок и свечей - от них загорелись венки. Бдительный сторож, заметив возгорание, принял все меры по его тушению. Однако огонь был такой силы, что пришлось вызывать пожарных
Хочется отметить, что произошло это на 40 день после погребения - когда, по учению Церкви, душа или в рай или в ад идет. Не хочется проводить аналогий, но сгоревшая могила кое о чем говорит...
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Если это не фейк, то это капец какой ЗНАК! Сирийский мальчик.
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Убийце самого крепкого здоровья в аду..
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Нда, може в цьому щось і є: на Янковича вінок падав, у Порошенка солдат зомлів на інугурації.....
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экс-депутат Госдумы Илья Пономарев: Пришлось перелететь океан и еще десять часов за рулем, но гражданский долг выполнен. "Птн пнх".

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...я тут за Доярку не голосую! ...на хуйла похожа стала...
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***
денег нет, но вы держитесь!!!
не загнётесь - зря боитесь!
ведь насытился весь мир
"новичком" что дал кумир...

эх страна, где всяк страдает...
чмо - х*йло навыбирает...
выбирает, мается..
по фигу - не каетсяя!!!!
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Трохи підбадьорю північних сусідів. Хоч путєн і пообіцяв у 2019 переселити росіян на Місяц, але я в це не дуже вірю. Так що нам з ними ще довго жити поруч.
На КПВВ "Чонгар" відбувається акція проти проведення Росією незаконних виборів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7141
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тут барижні підстилки переводять рамки на низкий соціальний рівень життя пенсіонерів в Росії, стидливо замовчуючи рівень життя наших пенсіонерів. Мені чхати як живуть пенсіонери в Росії, мене цікавить як виживаємо ми тут в Україні. В Молдові з 01.01.2018 зменшили ціну газу для населення на 20% - таке рішення прийняло Національне агентство з регулювання в енергетиці, повідомляє кореспондент "Укрінформу" в Молдові (https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/17/635078/). А у нас вовкулаки в овечій шкурі все на Росію кивають.
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лохи молдавские и президент у них - лох, хоть и прокацапский - патамушо не имеет акций энергетической компании.
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так так, бідна Молдавія, як же їй ахметових та порошенківців, яценюків та ляшківців, тягнибоківців не хватає для повного щастя.
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Теперь осенью надо ожидать бурления говен в Молдове. Добром там вряд-ли всё закончится.
Соотношение сил 50-50. А в РФ всё устаканилось где-то в 95-96 году.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа "Чонгаре" проходит акция против проведения Россией незаконных выборов в оккупированном Крыму
 
 
 
 
 
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