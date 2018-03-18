 На "Чонгаре" проходит акция против проведения Россией незаконных выборов в оккупированном Крыму

На КПВВ "Чонгар" проходит акция протеста против проведения Россией в Крыму незаконных выборов президента. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Около сотни людей собрались сейчас возле контрольного пункта "Чонгар". Они держат как украинские, так и крымскотатарские флаги. Участники так называемой молчаливой акции одеты в маски с надписью "Нет". По их словам, главная цель – показать людям, которые едут в Крым, что сегодняшнее голосование там незаконно, и им не стоит принимать в нем участия. Также они раздают всем, кто направляется в Крым, листовки, в которых прописаны права граждан Украины", - сообщает канал.
Акция будет проходить не менее пяти часов. Кроме того, подобная акция состоится в самом Херсоне на площади Свободы.
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Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.
А что будет когда помрет ?
у нас я заметил,власть можно изменять только революциями и майданами,иначе они сами не уходят
Багато грошей назбирав? На курьоху та чифір в СІЗО на пару років вистачить?
И всё бесплатно!
Ну прям, манна небесная.
На аллее Славы Коминтерновского кладбища на могиле погибшего в Сирии воронежца Романа Филипова произошел пожар. Версия поджога и вандализма оказалась ложной. Могила сгорела от лампадок и свечей - от них загорелись венки. Бдительный сторож, заметив возгорание, принял все меры по его тушению. Однако огонь был такой силы, что пришлось вызывать пожарных
Хочется отметить, что произошло это на 40 день после погребения - когда, по учению Церкви, душа или в рай или в ад идет. Не хочется проводить аналогий, но сгоревшая могила кое о чем говорит...
Китайская военная техника на дорогах России:
https://www.youtube.com/watch?v=jm8E3_wCoVA
денег нет, но вы держитесь!!!
не загнётесь - зря боитесь!
ведь насытился весь мир
"новичком" что дал кумир...
эх страна, где всяк страдает...
чмо - х*йло навыбирает...
выбирает, мается..
по фигу - не каетсяя!!!!
Соотношение сил 50-50. А в РФ всё устаканилось где-то в 95-96 году.