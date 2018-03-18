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Все про:Жданов (142) Паралимпиада (170)

 Украина завершила Паралимпиаду седьмым "золотом", - Жданов

Паралимпийская сборная Украины в завершение своего участия в зимних Играх в корейском Пхенчхане получила седьмую золотую медаль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение министра спорта Игоря Жданова в Фейсбук.

В смешанной эстафете 4 по 2,5 километра первыми стали Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова. Они преодолели дистанцию за 24 минут 31,9 секунды.

"Серебро" на счету сборной Канады, которая отстала на 50 секунд, а бронзовым призером стал квартет из Германии.

"Спасибо нашим паралимпийцам, тренерам, гайдам,  персоналу сборной, коллективу НКСИУ за победную миссию в далекой Корее, за каждую добытую награду во имя Украины. Аплодируем вам и гордимся вашими успехами", - пишет министр.

Украина завершила Паралимпиаду седьмым золотом, - Жданов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3056239
 
 
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6 вроде бы, а то что Молодцы, то беспорно
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Я зранку дивився- наче 4-те, та то таке...
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Это очень круто. Но поскольку инфу дает Министр, я бы предпочел от него услышать не достижения наших героев, а о том, в каких условия они живут? Где тренируются? И т.д.
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Он большой мальчик. МОг бы и сам догадаться чем должен заниматься министр.
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Ти диви... А ти вже чітко знаєш, чим саме він займається?
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Прикинь? я знаю чем должен заниматься и вижу чем занимается. Потому и спрашиваю, когда мы услышим то что реально важно? Ты не устал от Климкина про дороги слушать, от Укравтодора про погоду, от синоптиков про войну и т.д.?
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Ні- я такого взагалі не чув. Чи уваги не звертав- мене лише факти від компетентних джерел цікавлять.
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а вы зайдите на фейс, подпишитесь на их страничку и черпайте всю инфу. я так и сделала
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Параолимпийцы завоевали награды не благодоря всяким ждановым , а вопреки и теперь функционеры примазуются к победам Сильных духом Людей
Вся команда МОЛОДЦЫ!!!!
спортсмены
больше делают для положительного имиджа Украины,чем властьимущие хапуги
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Молодцы. Большое вам спасибо. Вы настоящие олимпийцы. Параолимпийцы это те кто выступал перед вами, погрязшие в сплетня, склоках и спорах. А Жданову лучше с вещами на выход.
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Вы на редкость мягки с ...... Полагаю мы поняли, о ком идет речь
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В Италии министерства спорта вообще нет а спорт есть . Зачем вообще нужны эти дармоеды чиновники . поразгонять на **** этих корупционных ублюдков .
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Молодці. Героїчні люди.

Хотя, в 2014 году были на 4-м месте, сейчас на 6-м.
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Молодцы! Вы наши Герои, а Героям в Украине Слава!
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Вы сделали все для победы Украины. Остается надежда, что функционеры и гаранты всего на свете, наконец то устыдятся и последуют вашему героическому примеру
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огласите весь список пожалуйста. Как посетовал доктор Тарраш ,выигравший очередной турнир. Когда в газетной статье о турнире ,репортёр много чего описал,но так ни разу и не назвал победителей турнира!
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В Гугле забанили что ли..?? Или в силу своего врожденного скудоумия пользоваться им не умеешь..??
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А Рашка на каком, без мельдония?))) Гы гы гы))))
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраина завершила Паралимпиаду седьмым "золотом", - Жданов
 
 
 
 
 
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