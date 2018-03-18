 Украина завершила Паралимпиаду седьмым "золотом", - Жданов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение министра спорта Игоря Жданова в Фейсбук.

В смешанной эстафете 4 по 2,5 километра первыми стали Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова. Они преодолели дистанцию за 24 минут 31,9 секунды.

"Серебро" на счету сборной Канады, которая отстала на 50 секунд, а бронзовым призером стал квартет из Германии.

"Спасибо нашим паралимпийцам, тренерам, гайдам, персоналу сборной, коллективу НКСИУ за победную миссию в далекой Корее, за каждую добытую награду во имя Украины. Аплодируем вам и гордимся вашими успехами", - пишет министр.