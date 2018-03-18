 Полиция Киева просит помощи в установлении матери, которая выбросила новорожденного ребенка в мусорку

Как передает Цензор.НЕТ, полиция Киева просит помощи в розыске злоумышленницы.

Напомним, 14 марта 2018 в мусорном контейнере на территории завода по переработке вторичного сырья правоохранители обнаружили тело младенца. В рамках уголовного производства, начатого по факту убийства матерью новорожденного ребенка следственный отдел Голосеевского управления полиции проводит досудебное расследование по ст. 117 Уголовного кодекса Украины.

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При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что мусор привезли от дома на улице Теремковской, 3 Голосеевского района столицы. Установлено: тело девочки мать выбросила в период с 8 по 14 марта.

Сейчас столичные правоохранители проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление свидетелей и очевидцев происшествия. Поэтому обращаемся к жителям столицы с просьбой предоставить информацию, которая может помочь в становлении роженицы.

Сообщить данные можно обратившись в Голосеевский управления полиции (улица Голосеевская, 15) или по телефонам: 102, 525-04-04, 067-379-55-70.