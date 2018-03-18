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Все про:дети (2982) розыск (589) убийство (4793)

 Полиция Киева просит помощи в установлении матери, которая выбросила новорожденного ребенка в мусорку

Предварительно установлено, что тело девочки в контейнер выбросили на улице Теремковской.

Как передает Цензор.НЕТ, полиция Киева просит помощи в розыске злоумышленницы.

Напомним, 14 марта 2018 в мусорном контейнере на территории завода по переработке вторичного сырья правоохранители обнаружили тело младенца. В рамках уголовного производства, начатого по факту убийства матерью новорожденного ребенка следственный отдел Голосеевского управления полиции проводит досудебное расследование по ст. 117 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство многодетной матери в Фастове заказал совладелец бизнеса, - Нацполиция

При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что мусор привезли от дома на улице Теремковской, 3 Голосеевского района столицы. Установлено: тело девочки мать выбросила в период с 8 по 14 марта.

Сейчас столичные правоохранители проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление свидетелей и очевидцев происшествия. Поэтому обращаемся к жителям столицы с просьбой предоставить информацию, которая может помочь в становлении роженицы.

Сообщить данные можно обратившись в Голосеевский управления полиции (улица Голосеевская, 15) или по телефонам: 102, 525-04-04, 067-379-55-70.

Источник: https://censor.net.ua/n3056237
 
 
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Такого жодна тварина не зробить- лише нЕлюд.
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хух мля новая полиция просит помощи ---акуеть мля ...недополиция лучше напишите в заголовке . такие бабки тратить на МВД и толку
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Новая полиция должна возле каждой мусорки камеру поставить, или полицейского?
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Ставить не надо надо, что бы участковые были нормальные, но Вы правы, да все не уследишь к сожалению(
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Чучело ватнолобое, это нормальная практика во всем мире. А если ты такое умное, так поди и найди эту мать, уепок цапский
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он думает что беременные на учете в полиции стоят, и ходят отмечаться к участковому вместе с урками которые вышли по УДО... у них на роисе наверно именно так и есть
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Тварь последняя, неужели не можно ребенка на пороге в больнице или другого учреждения оставить Поліція Києва просить допомоги у встановленні матері, яка викинула новонароджену дитину на смітник - Цензор.НЕТ 6576
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-- у нас тут тоже... ...преступления против детей и стариков зашкаливают. Это что-то общечеловеческое -- сдвиг по фазе...
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Бідність, відсутність в суспільстві ідеології, диспропорція в рівні житті між багатими та бідними, іуди від владних органів, продажні політичні партії - все це та інші фактори доводять людей до сказу: люди вішаются, вбивають одне одного, спиваються, продають своїх дітей. Бариги знищують українців як націю, як народ.
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Тушку Пятраляксеича пора найти там, а не тело младенца.
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Петя -Лолита убивает Украину! Довел людей до края. Мать конечно преступница, но кто ее к этому подвел? Ответ очевиден.
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Раніше при Радянській владі вбивство людини було ЧП, з із столиці комісії та слідчо-оперативні групи приїжджали. А зараз людське життя обезцінилось, зараз долар сліпить очі вилупкам, які тільки і марять, якби з народу лишню копійку стягнути.
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канешна... поэтому чикатилу ловили с 1978 по 1990 год, и вместо него посадили и расстреляли кучу невинных людей.
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не спорю, перекоси були, однак такого розгулу злочинності не було як бри баригах. Раніше в кожному селі майже був дільничний, мав транспорт, хоч би мотоцикол, бензином колгоспи забезпечували його до небалуй. Працював оперативний апарат. А зараз - дітвору в поліцію з бігбордів понабирали, який міністр та генпрокурор, така й правоохоронна система.
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В 1965 в Ставропольском крае начал свою «деятельность» самый, пожалуй, титулованный из советских маньяков - Анатолий Сливко. Он состоял в КПСС, в 1977 получил звание «заслуженного учителя РСФСР», значился «ударником коммунистического труда», избирался депутатом Невинномысского горсовета, вообще являлся местной знаменитостью. А жертв своих находил среди членов детско-юношеского туристического клуба «Чергид», которым и руководил. Над детьми - мальчиками - он проводил «научные эксперименты»: привязывал к деревьям за руки и за шею, а веревку, привязанную к ногам, тянул на себя; подвешивал в петле до потери сознания и т.д. Всё это снимал на киноплёнку. За 20 лет через «эксперименты» прошло 42 ребёнка, ещё 7 мальчиков он убил, над трупами изощрённо глумился. Арестован в конце декабря 1985, осуждён и расстрелян в тюрьме Новочеркасска в 1989.
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В 1971 первое преступление совершил Геннадий Михасевич. Он действовал в Белоруссии, в районе между городами Витебск и Полоцк, из-за чего и был назван «витебским душителем» (о нём «Следствие вели...» рассказывала неделей ранее). За 12 лет он убил 36 женщин, причём пик убийств пришёлся на последний, 1984 год: аж 12 случаев. Всех жертв он душил, либо косынкой, либо шарфом, либо пучком травы. При этом работал заведующим ремонтными мастерскими, имел семью, был дружинником! Как и в случае с Чикатило (см. ниже), доблестная советская милиция накосячила по полной программе: по обвинению в убийствах осудили 14 невиновных человек, «выбивая» признания с помощью пыток. Один из этих 14-ти был расстрелян, другой пытался покончить с собой, третий отсидел 10 лет, четвёртый после 6-летнего заключения ослеп... По приговору суда Михасевича расстреляли в 1987.
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шикарная оперативная работа в ссср была. еще примеры привести ?
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Панове, це нічого не значить, маньяки існували у всі часи і у всіх країнах. Але такого бардака як нині - в Україні був хібащо після Жовтневої революції та війни 1941-1945 року.
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ну вы про оперативную работу разговор завели... я вам привел примеры, что оперативная работа в ссср - была то еще говно. маньяков по 10-20 лет ловили. выбивали показания, пытали и сажали невинных
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так у нас нині взагали про оперативну роботу забули, бо її ніхто не знає з одноєї сторони, з іншої - не фінансується.
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А про стан роботи оперів тоді - подивись документальні передачі про "Легенди кримінального розшуку" , нині ж поліція тільки сомплі може розпускати,даже міліція - і то там донедавна щось робилось, але за пару років до її розформування оперативну роботу і там фактично не фінансували, все на особистому ентузіазмі шло
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Уверен это Надя Савченко. После несостоявшегося теракта она родила от Захарченко или рубана и решила убить ребенка. Луценко должен этот факт добавить к 124 страницам преступной деятельности Савченко.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция Киева просит помощи в установлении матери, которая выбросила новорожденного ребенка в мусорку
 
 
 
 
 
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