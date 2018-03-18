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 Политика Украины, Экономика
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 Россия должна Украине по газовым делам 8,5 млрд долл., - Гройсман

Российская Федерация в лице РАО "Газпром" должна Украине по разным газовыми делами более 8 млрд долл.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Мы выиграли Стокгольмский арбитраж. Это 2,5 млрд долл. Еще почти 6 млрд долл. (172 млрд грн) - по иску Антимонопольного комитета Украины (за нарушение антимонопольного законодательства). Это 8,5 млрд долл. Они не хотят этого делать, но куда они денутся ", - сказал глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нафтогаз будет отбирать российский газ в странах ЕС, - Витренко о решении Стокгольмского арбитража

"В нынешней ситуации мы должны объединить все наши усилия для того, чтобы заставить "Газпром" выполнять все свои обязательства. За невыполнение обязательств российский монополист должен нести жесткую ответственность", - подчеркнул Гройсман.

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Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

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Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

Ранее, в январе 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на 85 млрд грн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины.

Ранее Исполнительная служба открыла производство по взысканию с "Газпрома" штрафа АМКУ 172 млрд гривен (половину суммы составляет собственно штраф, половину - пеня за неуплату) и аресту его имущества, после того как Высший хозяйственный суд отказал "Газпрому" в отмене штрафа АМКУ и пени в размере 172 млрд гривен. Сейчас сумма украинских требований еще увеличилась за счет суммы исполнительного сбора (17,193 млрд гривен). Таким образом, исполнительное производство открыто на 189,125 млрд грвн (более $7,1 млрд). В марте 2018 года Министерство юстиции Украины сформировало межведомственную рабочую группу, которая запустит процесс исполнения решения украинского суда о взыскании с "Газпрома" (РФ) 172 млрд грн (около $6 млрд) штрафа Антимонопольного комитета Украины в зарубежных юрисдикциях.

Источник: https://censor.net.ua/n3056236
 
 
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ну так сколько в Молдавии газа собственной добычи?
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сколько в Молдавии газа собственной добычи?
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на тебе на дорожку, может у тебя немного мозгов прибавиться.


Ценообразование на разных типах рынков.
Прежде чем приступить к рассмотрению методик ценообразования, необходимо осознать, что ценовая политика продавца зависит от типа рынка. Экономисты выделяют четыре типа рынков, каждый из которых ставит свои проблемы в области ценообразования.
1. Чистая конкуренция.
Рынок чистой конкуренции состоит из множества продавцов и покупателей какого-либо схожего товарного про-дукта, например пшеницы, меди, ценных бумаг. Ни один отдельный покупатель или продавец не оказывает боль-шого влияния кз уровень текущих рыночных цен товара.
2. Монополистическая конкуренция.
Рынок монополистической конкуренции состоит из множества покупателей и продавцов, совершающих сделки не по единой рыночной цене, а в широком диапазоне цен.
3. Олигополистическая конкуренция.
Олигополистический рынок состоит из небольшого
числа продавцов, весьма чувствительных к политике ценообразования и маркетинговым стратегиям друг друга. Товары могут быть схожими (сталь, алюминий), а могут быть и несхожими (автомобили, компьютеры).
4. Чистая монополия.
При чистой монополии на рынке всего один продавец. В каждом случае ценообразование складывается по-разному. Государственная монополия может с помощью политики цен преследовать достижение самых разных целей. И наоборот, в случае нерегулируемой монополии фирма сама вольна устанавливать любую цену, которую только выдержит рынок.
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Старщий цитату приніс? Добре. То тепер попитай в нього, до якого пункту віднести ціноутворення в Україні, а до якого у Молдові.
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ну так сколько в Молдавии газа собственной добычи?
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Розмова була про ціну. От про ціну розповідай, а не крутись, як вуж між вилами.
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цена зависит от условий на рынке.
ну так сколько в Молдавии газа собственной добычи?
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Яка ціна газу для населення буде у Молдові після зниження і яка буду в Україні?
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Все це добре, але про 6 млрд. доларів якось непереконливо.
Про 2,5 млрд. кацапи окропом пісяли з усіх шпарин, а про 6 млрд. повна тиша.
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Просто Грося великий евгейский математик, у него много претензий к газпрому-как односторонний разрыв контр., газа меньше чем в контракте прокачали, убытки от закупки евгропейского газа, да наверное и моральные посчитал, ему дай волю он и два крыма припишет. В уме выиграл Стокгольмский суд, даже калькулятора не надо, и получилось 6 лэмов.
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Сначала рашка должна. Потом ты эти деньги будешь должен украинцам. Ты же вор.И хозяин твой тоже. Поэтому энтузиазма в чьи руки попадет,нет. Уж лучше вытребовать эти деньги когда власть сменится на нормальную.Не хочу ваши жирные жопы на мальдивах видеть.
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Ребята, может все-таки пойдете клянчить миллиарды у своих "партнеров"? За что должны-то? Вы что, кацапам газ продаете? Ну и народ. За халяву удавится.
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Может что-нибудь новое придумаешь? Клоуны с обезьяним интеллектом. Все мозги проскакали?
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За )(уйла уже проголосовал? Лизнул хозяину?
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Да что с тобой свидомой обезьяной разговаривать.
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Значит лизнул. Теперь скажи: Чечня - круто!
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Він тепер чекає у черзі, аби поцілувати статую хуйла. З кізяків.
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Так возвращайте деньги национализацией имущества газпрома.Не жуйте сопли. Россия должна Украине по газовым делам 8,5 млрд долл., - Гройсман - Цензор.НЕТ 4061
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Целая страна так и живет. Здесь урвут, там урвут. Главное каждый раз по этому поводу перемогу объявляют. Срам.
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Ты ж вроде как признался, что лизнул у )(уйла, на сегодня свой лимит патриотизьма исчерпал, отдохни с кадыровцами.
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не мешай лизунам Луки и Пу между собой поговорить. Где еще они это сделают.
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Эти профессионалы уже задрали парить людям мозг!
Почему мы должны знать все причины их неудач?

Почему мы должны жалеть этих лузеров?
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эй вы, подхуйловники! у вас открепительные талоны или вы уже досрочно всеподданейше обрадовались еще шесть лет быть быдлом...ишь сколько сюда набежало
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Даже если гипотетически представить, рассея выплатит эти деньги... и что с того? Грося, разве ты на эти деньги откроешь новые рабочие места, дашь кредит под малый процент для развития бизнеса, выделишь больше на армию, а не Собакову или больше в бюджете будет на науку, литературу, кино? Хрен там!!! Всё это будет разворовано... так, что сделай рожу попроще и не умничай, неуч...
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да ладно, прям таки и разворовано?
Погасят задолженности по субсидиям и долги облгазов фирташа
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Не вмер Данило, так болячка задавила...
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ох як у запоребриків припікає від того що україна відстоює свою позицію !
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Просто мокшанє хильнули на "ізбіратєльних участках" дешевої горілки, закусили халявною консервою і пішли воювати з "хахламі" в інтернет. Звісно ті, хто ходити ще може, та знає, що таке інтернет.
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та нее... там уже поменяли технологию. Там теперь тоже телевизор показывают
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чушь,В Бресте,РБ очередь на участок стояла,ни горилки,ни консерв..
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Верим, верим. Очередь до самого Ратно была.
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Україна з малої літери - палишся ольгінський соєботе
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кук.А ну прокоментуй і як,це влада відстоює Україну??!!


«Нас дивує, чому Генпрокуратура не дослідила особисту участь Януковича, Азарова та Бакуліна, який очолював НАК «Нафтогаз України» і мав причетність до передачі «РосУкрЕнерго» 11 млрд куб. м газу? Такий обсяг газу віддали цій структурі, згідно з мировою угодою, яку підписали Азаров і Бакулін за його дорученням», - повідомив Сергій Соболєв.

На переконання парламентарія, черговий міф про те, що ми програли Стокгольмський арбітраж, - це чиста брехня.

«Ці 11 млрд куб. м газу та плюс 1 млрд за те, що Україна зберігала цей газ, виявляється сплатила Україна, а не його структура. Ці обсяги були передані структурі «РосУкрЕнерго» Фірташа тільки тому, що Азаров підписав з ним мирову угоду. І це було зафіксовано у Стокгольмському арбітражі», - нагадав заступник керівника фракції «Батьківщина».

У результаті цієї оборудки, зауважив Соболєв, держава Україна втратила кошти на різниці в ціні, адже газ був закуплений по 154 дол. за тис. куб. м, а віддавати змушена була, коли ціна на газ становила 240 дол.

«Це майже 1,5 млрд дол. - і всі мовчать, роблять вигляд, що нічого не сталося. Генеральний прокурор навіть не доповідає про цей епізод в парламенті», - обурився він.

Політик звернувся до присутнього в парламенті Генпрокурора України з вимогою дослідити всі зазначені факти, з'ясувати, скільки в результаті цієї угоди потрапило в кишені вищезазначених високопосадовців та додати всі ці факти до справи Євгена Бакуліна.
https://ba.org.ua/batkivshhina-pidtrimuye-podannya-genprokuraturi-shhodo-prityagnennya-do-kriminalno%D1%97-vidpovidalnosti-bakulina/

Росія винна Україні за газовими справами 8,5 млрд дол., - Гройсман - Цензор.НЕТ 5224
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Під "Україною" воно має на увазі банду вальцмана, а скільки вони самі заборгували Українцям? Росія винна Україні за газовими справами 8,5 млрд дол., - Гройсман - Цензор.НЕТ 8753
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Коли кацапи щось комусь віддавали? Грося думкою багатіє.)))
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нужно во исполнение решения суда арестовать и национализировать ( а потом продать) имущество РФ в Украине на указанную сумму
акции, здания, фирмы, заводы, банки
причём если фирма частная, суд должен отсылать её владельца за компенсацией к правительству РФ, ссылаясь на Стокгольм и т.п.
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А шо "стокгольм" так и написал: "арестовывать непричастных"?
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От воно i прийшло
Ще не вмерла Украіна,

И слава, и воля!
Ще намъ, браття-молодці ,
Усміхнеться доля!
Згинуть наші вороги,
Як роса на сонці;
Запануємо, братя й ми
У своій сторонці.
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Россия должна Украине по газовым делам 8,5 млрд долл., - Гройсман

а почему не 85 млрд, или даже 850... Росія винна Україні за газовими справами 8,5 млрд дол., - Гройсман - Цензор.НЕТ 8400 если уж от столба цифры берешь, то чего скромничать.
пс: денег от газпрома не будет...совсем. Росія винна Україні за газовими справами 8,5 млрд дол., - Гройсман - Цензор.НЕТ 7307
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия должна Украине по газовым делам 8,5 млрд долл., - Гройсман
 
 
 
 
 
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