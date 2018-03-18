 Россия должна Украине по газовым делам 8,5 млрд долл., - Гройсман

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Мы выиграли Стокгольмский арбитраж. Это 2,5 млрд долл. Еще почти 6 млрд долл. (172 млрд грн) - по иску Антимонопольного комитета Украины (за нарушение антимонопольного законодательства). Это 8,5 млрд долл. Они не хотят этого делать, но куда они денутся ", - сказал глава правительства.
"В нынешней ситуации мы должны объединить все наши усилия для того, чтобы заставить "Газпром" выполнять все свои обязательства. За невыполнение обязательств российский монополист должен нести жесткую ответственность", - подчеркнул Гройсман.
Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.
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Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.
В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.
"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.
Ранее, в январе 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на 85 млрд грн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины.
Ранее Исполнительная служба открыла производство по взысканию с "Газпрома" штрафа АМКУ 172 млрд гривен (половину суммы составляет собственно штраф, половину - пеня за неуплату) и аресту его имущества, после того как Высший хозяйственный суд отказал "Газпрому" в отмене штрафа АМКУ и пени в размере 172 млрд гривен. Сейчас сумма украинских требований еще увеличилась за счет суммы исполнительного сбора (17,193 млрд гривен). Таким образом, исполнительное производство открыто на 189,125 млрд грвн (более $7,1 млрд). В марте 2018 года Министерство юстиции Украины сформировало межведомственную рабочую группу, которая запустит процесс исполнения решения украинского суда о взыскании с "Газпрома" (РФ) 172 млрд грн (около $6 млрд) штрафа Антимонопольного комитета Украины в зарубежных юрисдикциях.
Ценообразование на разных типах рынков.
Прежде чем приступить к рассмотрению методик ценообразования, необходимо осознать, что ценовая политика продавца зависит от типа рынка. Экономисты выделяют четыре типа рынков, каждый из которых ставит свои проблемы в области ценообразования.
1. Чистая конкуренция.
Рынок чистой конкуренции состоит из множества продавцов и покупателей какого-либо схожего товарного про-дукта, например пшеницы, меди, ценных бумаг. Ни один отдельный покупатель или продавец не оказывает боль-шого влияния кз уровень текущих рыночных цен товара.
2. Монополистическая конкуренция.
Рынок монополистической конкуренции состоит из множества покупателей и продавцов, совершающих сделки не по единой рыночной цене, а в широком диапазоне цен.
3. Олигополистическая конкуренция.
Олигополистический рынок состоит из небольшого
числа продавцов, весьма чувствительных к политике ценообразования и маркетинговым стратегиям друг друга. Товары могут быть схожими (сталь, алюминий), а могут быть и несхожими (автомобили, компьютеры).
4. Чистая монополия.
При чистой монополии на рынке всего один продавец. В каждом случае ценообразование складывается по-разному. Государственная монополия может с помощью политики цен преследовать достижение самых разных целей. И наоборот, в случае нерегулируемой монополии фирма сама вольна устанавливать любую цену, которую только выдержит рынок.
ну так сколько в Молдавии газа собственной добычи?
Про 2,5 млрд. кацапи окропом пісяли з усіх шпарин, а про 6 млрд. повна тиша.
Почему мы должны знать все причины их неудач?
Почему мы должны жалеть этих лузеров?
Погасят задолженности по субсидиям и долги облгазов фирташа
«Нас дивує, чому Генпрокуратура не дослідила особисту участь Януковича, Азарова та Бакуліна, який очолював НАК «Нафтогаз України» і мав причетність до передачі «РосУкрЕнерго» 11 млрд куб. м газу? Такий обсяг газу віддали цій структурі, згідно з мировою угодою, яку підписали Азаров і Бакулін за його дорученням», - повідомив Сергій Соболєв.
На переконання парламентарія, черговий міф про те, що ми програли Стокгольмський арбітраж, - це чиста брехня.
«Ці 11 млрд куб. м газу та плюс 1 млрд за те, що Україна зберігала цей газ, виявляється сплатила Україна, а не його структура. Ці обсяги були передані структурі «РосУкрЕнерго» Фірташа тільки тому, що Азаров підписав з ним мирову угоду. І це було зафіксовано у Стокгольмському арбітражі», - нагадав заступник керівника фракції «Батьківщина».
У результаті цієї оборудки, зауважив Соболєв, держава Україна втратила кошти на різниці в ціні, адже газ був закуплений по 154 дол. за тис. куб. м, а віддавати змушена була, коли ціна на газ становила 240 дол.
«Це майже 1,5 млрд дол. - і всі мовчать, роблять вигляд, що нічого не сталося. Генеральний прокурор навіть не доповідає про цей епізод в парламенті», - обурився він.
Політик звернувся до присутнього в парламенті Генпрокурора України з вимогою дослідити всі зазначені факти, з'ясувати, скільки в результаті цієї угоди потрапило в кишені вищезазначених високопосадовців та додати всі ці факти до справи Євгена Бакуліна.
https://ba.org.ua/batkivshhina-pidtrimuye-podannya-genprokuraturi-shhodo-prityagnennya-do-kriminalno%D1%97-vidpovidalnosti-bakulina/
акции, здания, фирмы, заводы, банки
причём если фирма частная, суд должен отсылать её владельца за компенсацией к правительству РФ, ссылаясь на Стокгольм и т.п.
Ще не вмерла Украіна,
И слава, и воля!
Ще намъ, браття-молодці ,
Усміхнеться доля!
Згинуть наші вороги,
Як роса на сонці;
Запануємо, братя й ми
У своій сторонці.
а почему не 85 млрд, или даже 850... если уж от столба цифры берешь, то чего скромничать.
пс: денег от газпрома не будет...совсем.