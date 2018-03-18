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 Киевские новости
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Все про:выборы (20172) Киев (15540) Россия (68474) транспорт (1161)

 Из-за российских выборов в Киеве изменили некоторые маршруты общественного транспорта

Изменения связаны с перекрытием Воздухофлотского проспекта возле посольства РФ.

В связи с перекрытием полицией Воздухофлотского проспекта возле посольства РФ в Киеве внесены изменения в движение троллейбусов маршрутов №№ 8, 9, 17, 19, 19Д и автобусов маршрута № 119, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса"на своей странице в Facebook.

Троллейбусы маршрута № 8 будут курсировать от ул. Смелянского в Севастопольскую пл. по следующему маршруту: Чоколовский бульвар - ул. Питерская - ул. Курская; далее - по собственной схеме движения;

- троллейбусы маршрута № 9: аэропорт "Киев" - Севастопольская пл. - Чоколовский бульвар - ул. Питерская - ул. Курская, далее - по собственной схеме движения.

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В обратном направлении движение троллейбусов маршрутов №№ 8, 9 организовано следующим образом: пл. Льва Толстого - пр. Победы - ул. Довженко - Дегтяревское путепровод - ул. Довженко - ул. Вадима Гетьмана - Севастопольская пл., далее - по собственной схеме движения;

- троллейбусы маршрута № 17 будут курсировать с пл. Космонавтов по собственной схеме движения; в обратном направлении: ул. Льва Толстого - ул. Победы - ул. Довженко - Дегтяревское путепровод - ул. Довженко - ул. Вадима Гетьмана - Севастопольская пл. - Воздухофлотский просп. - ул. Антонова - пл. Космонавтов;

- троллейбусы маршрута № 19 курсируют с пл. Космонавтов по собственной схеме движения, а в обратном направлении: ул. Ольжича - ул. Елены Телиги - ул. Довженко - ул. Вадима Гетьмана - Севастопольская пл. - ул. Антонова - пл. Космонавтов;

- движение троллейбусов маршрута № 19Д закрыто.

- Движение автобусов маршрута № 119 организовано следующим образом: от ул. Василия Касияна к Соломенской пл. по собственной схеме движения, далее: ул. Липкивского - ул. Льва Толстого - ул. Саксаганского - ул. Победы, далее - по маршруту. В обратном направлении: ул. Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Льва Толстого - ул. Липкивского - Воздухофлотский просп., далее - по собственной схеме движения.

Из-за российских выборов в Киеве изменили некоторые маршруты общественного транспорта 01

Источник: https://censor.net.ua/n3056235
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Та чому? Тепер для щоколадних расєйські "вибори" є щоденно. Бо прутін відпаде...
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Сколько станций метро перекрыто?
Мосты взяты под контроль?
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Чтобы перекрыть метро у посольства Козляндии, его нужно вначале построить. Но упырям не удалось за 4 года хоть один новый троллейбус открыть
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прошлый раз и без выборов 4 станции закрыли...сегодня станций 10-12 будет
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порошенковские нашли предлог, только нет в них смьісла
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Жительница Приморья проголосовала на выборах президента России, после чего скоропостижно скончалась. Об этом сообщает местный портал DEITA.ru.
Инцидент произошел в селе Кролевцы Артемовского городского округа. По словам очевидцев, женщина проголосовала, села в автомобиль и скончалась. Из-за российских выборов в Киеве изменили некоторые маршруты общественного транспорта - Цензор.НЕТ 168
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Свой долг перед х-лом исполнила, как горбуша весной на нересте, и с чистой совестью можно помереть (как та же горбуша ).
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А можно всех нарассеян после выборов в такой автомобиль?
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Сегодня все маршруты должны заканчиваться на Троещине!
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Одразу видно, що не кияни коментують цю новину.)))
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Навіть ліньки було новину прочитати-
В связи с перекрытием полицией Воздухофлотского проспекта возле посольства РФ в Киеве внесены изменения в движение Источник: https://censor.net.ua/n3056235
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Сами себе создаем проблемы, а виноваты другие.
Ну пришла бы эта горстка расиян незаметно, проголосовала бы за своего фюрера и всё...
Нет, нам нужно перекрыть центр столицы, создать себе проблемы и после этого жаловаться... На кого?
Как это повлияло на результат "выборов"?
А имидж страны? Позорище.
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Вы не понимаете. Это было сделано для удобства пассажиров аэропорта Киев, у некоторых из них будет жопа в мыле добираться в Жуляны
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Видите очередь из желающих проголосовать?
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Шоб пьютин не напал)))У нас мусоров больше чем армии,а военкомі ноют,нема кого в армию брати.Так вод 300000 готовых на фронт к отправке.
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Зато теперь можно требовать признать Путина не легитимным .как и ГД РФ. Соображать надо.
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Странно что наше правительство не обявило сегодняшний день в Украине праздничным и Государственным выходным.
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а и правильно,нефиг заежжих кацаплян подвозить на их выборы хуйла
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гыга, расскажи будь добр, как вам, кудрявым, удается стоять в такой позе, что одновременно вопить против разрыва дипломатических связей с кацапией и восхвалять охрану их посольства, выдавая к тому же этот позор якобы патриотическими намерениями?
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Работа такая,что шеф по почте прислал,то и восхваляет.Завтра будет приказ,хуйла тут будет восхвалять.Эта позиция называется,абы мне было хорошо.
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Питарская,Курская,Севастопольская,Дегтярёвская,Льва Тостого,Победы... Это, млин ,Киев или Екатеринбург?
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А чем тебе Севастополь не угодил, не говоря о Дягтеривськой? А проспекту Пабьеды давно пора вернуть нормальное историческое название
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Город славы русских моряков подобаеться? Ладно.
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Козлорылы и Киев называют своей матерью, так что столицу из-за этого переименовывать?
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Это пошто ты князя Олега с дружиной образил?
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как бы в унисон .страна агресор проводит выборы у нас
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Что делают эти ублюдки в Украине??? Эта биомасса ещё что-то и "избирает".
"Хороший москаль - мёртвый москаль."
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Вже 12. Спостерігаю за Майданом. Ліворуціонери, ото ви і є той натовп що перекрив дорогу? А де ж обіцяні мільйони? Бггг.
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А не думаете ли, что вся шумиха с российскими выборами сделана что бы не проводили акции против пети?
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Из-за рос. выборов или из-за митинга за отставку Порошенка?
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Ти диви- і знову Київ ігнорує цих "артистів" Курченко...)))
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ага..все на цензоре..любуются тушкой путена..))))
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Лолита испугалась за себя. Все остальное лишь предлог.
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Я упевнений, що цій хуйляцькій установі місце у Бортничах на ставках аерації
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В раше "выборов" никогда не было , заячий спектакль для старых волков .
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Шел транвай десятий номер
На площадке русский помер (*)
Тянут, тянут мертвеца
Ламцадрида-ламцаца!

(*) Мабуть голосувати їхав?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиИз-за российских выборов в Киеве изменили некоторые маршруты общественного транспорта
 
 
 
 
 
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