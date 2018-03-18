 Из-за российских выборов в Киеве изменили некоторые маршруты общественного транспорта

В связи с перекрытием полицией Воздухофлотского проспекта возле посольства РФ в Киеве внесены изменения в движение троллейбусов маршрутов №№ 8, 9, 17, 19, 19Д и автобусов маршрута № 119, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса"на своей странице в Facebook.

Троллейбусы маршрута № 8 будут курсировать от ул. Смелянского в Севастопольскую пл. по следующему маршруту: Чоколовский бульвар - ул. Питерская - ул. Курская; далее - по собственной схеме движения;

- троллейбусы маршрута № 9: аэропорт "Киев" - Севастопольская пл. - Чоколовский бульвар - ул. Питерская - ул. Курская, далее - по собственной схеме движения.

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В обратном направлении движение троллейбусов маршрутов №№ 8, 9 организовано следующим образом: пл. Льва Толстого - пр. Победы - ул. Довженко - Дегтяревское путепровод - ул. Довженко - ул. Вадима Гетьмана - Севастопольская пл., далее - по собственной схеме движения;

- троллейбусы маршрута № 17 будут курсировать с пл. Космонавтов по собственной схеме движения; в обратном направлении: ул. Льва Толстого - ул. Победы - ул. Довженко - Дегтяревское путепровод - ул. Довженко - ул. Вадима Гетьмана - Севастопольская пл. - Воздухофлотский просп. - ул. Антонова - пл. Космонавтов;

- троллейбусы маршрута № 19 курсируют с пл. Космонавтов по собственной схеме движения, а в обратном направлении: ул. Ольжича - ул. Елены Телиги - ул. Довженко - ул. Вадима Гетьмана - Севастопольская пл. - ул. Антонова - пл. Космонавтов;

- движение троллейбусов маршрута № 19Д закрыто.

- Движение автобусов маршрута № 119 организовано следующим образом: от ул. Василия Касияна к Соломенской пл. по собственной схеме движения, далее: ул. Липкивского - ул. Льва Толстого - ул. Саксаганского - ул. Победы, далее - по маршруту. В обратном направлении: ул. Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Льва Толстого - ул. Липкивского - Воздухофлотский просп., далее - по собственной схеме движения.