 "МВД и СБУ переведены на усиленный режим несения службы в связи с возможными диверсиями", - Шкиряк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбук сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"Подчеркиваем, что на избирательные участки в посольстве России и консульствах во Львове, Харькове и Одессе будут допущены исключительно лица с дипломатическим статусом.

В городе Одесса поступил анонимный звонок на 102 о заминировании консульства РФ. Правоохранители проверяют данную информацию", - пишет он.

Во представительствами РФ активисты проукраинских организаций проводят мирные акции протеста. В настоящее время грубых правонарушений не зафиксировано, задержанных нету.

Также читайте: СБУ выдворила за пределы Украины криминального "авторитета" из Молдовы. ФОТО

Еще раз призываем к четкому соблюдению законов Украины и недопущению любых правонарушений и провокаций.

"В связи с повышенным уровнем террористической угрозы 18 марта и возможными диверсиями со стороны российских спецслужб, подразделения МВД и СБУ переведены на усиленный режим несения службы, который включает проведение контртеррористических мероприятий", - пишет Шкиряк.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram