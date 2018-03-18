 "МВД и СБУ переведены на усиленный режим несения службы в связи с возможными диверсиями", - Шкиряк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбук сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.
"Подчеркиваем, что на избирательные участки в посольстве России и консульствах во Львове, Харькове и Одессе будут допущены исключительно лица с дипломатическим статусом.
В городе Одесса поступил анонимный звонок на 102 о заминировании консульства РФ. Правоохранители проверяют данную информацию", - пишет он.
Во представительствами РФ активисты проукраинских организаций проводят мирные акции протеста. В настоящее время грубых правонарушений не зафиксировано, задержанных нету.
Еще раз призываем к четкому соблюдению законов Украины и недопущению любых правонарушений и провокаций.
"В связи с повышенным уровнем террористической угрозы 18 марта и возможными диверсиями со стороны российских спецслужб, подразделения МВД и СБУ переведены на усиленный режим несения службы, который включает проведение контртеррористических мероприятий", - пишет Шкиряк.
пукин кенту помогает...
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Леони́д Мака́рович Кравчу́к (укр. Леонід Макарович Кравчук; род. 10 января 1934 года, село Великий Житин, Волынское воеводство, Польша) - 1-й Президент Украины (5 декабря 1991 года - 19 июля 1994 года).
А служу я тільки Україні.
Стаж!
".... а тут такая, Гадя с минометом из угла , "херк - херк" ... и в дамки..."
это вам там в кацапи это нужно знать ... когда вы "Владимира Владимировича" в очередной раз выбираете ....
http://prportal.com.ua/node/26589