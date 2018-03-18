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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:МВД (7481) СБУ (12255) Шкиряк (536)

 "МВД и СБУ переведены на усиленный режим несения службы в связи с возможными диверсиями", - Шкиряк

На 10.20 ситуация у дипломатических представительств РФ в Украине спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбук сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"Подчеркиваем, что на избирательные участки в посольстве России и консульствах во Львове, Харькове и Одессе будут допущены исключительно лица с дипломатическим статусом.
В городе Одесса поступил анонимный звонок на 102 о заминировании консульства РФ. Правоохранители проверяют данную информацию", - пишет он.

Во представительствами РФ активисты проукраинских организаций проводят мирные акции протеста. В настоящее время грубых правонарушений не зафиксировано, задержанных нету.

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Еще раз призываем к четкому соблюдению законов Украины и недопущению любых правонарушений и провокаций.

"В связи с повышенным уровнем террористической угрозы 18 марта и возможными диверсиями со стороны российских спецслужб, подразделения МВД и СБУ переведены на усиленный режим несения службы, который включает проведение контртеррористических мероприятий", - пишет Шкиряк.

МВД и СБУ переведены на усиленный режим несения службы в связи с возможными диверсиями, - Шкиряк 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3056229
 
 
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Главное что б Вертеп в футболка Russia не состоялся!
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Не так давно американский ученый Скотт Стивенс обвинил Россию в использовании против США климатического оружия. По словам ученого, российская сторона, использовав секретную установку («Сура»), работающую по принципу электромагнитного генератора, создала ураган «Катрина» и направила его на США.

"МВС і СБУ переведено на посилений режим несення служби у зв'язку з можливими диверсіями", - Шкіряк - Цензор.НЕТ 2212

пукин кенту помогает...
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Хуйло постарается устроить провокации в Украине, чтобы показать как стабильно живёт вата под его правлением.
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петя-мальдивский в качестве президента Украины и есть основная провокация от ху*ла ....
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О, так что Порох агент Кремля? Вон оно как хитро-подло. А я то думал...
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Банду Геть! о 12 на майдані, потім о 13 годині сьогодні активісти на авто їдуть до будинку Офшоренко
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Тільки сильно не женіть, ожеледиця, ще поб'єтеся. І звинуватите в цьому Порошенко.
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Сегодня у Сашка праздник
1. Воскресенье - двойная оплата
2. Лег он спать в 23.00, проснулся в 6.00 - переработки очень много
3. Стець премию накинет и если повезет, то сам Петр грамоту вручит
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Я вже десятки років живу за таким графіком-23 відбій, 6-підйом. З 1991 року.
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По выслуге, ужедолжен быть на пенсии, тфу на подачке..
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То чого ж ви тут так скавчите, що "подачка" мала?
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Т.е. на Кравчука еще не работал...с Кучмы начинал
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Вчи матчастину, москалику.
Леони́д Мака́рович Кравчу́к (укр. Леонід Макарович Кравчук; род. 10 января 1934 года, село Великий Житин, Волынское воеводство, Польша) - 1-й Президент Украины (5 декабря 1991 года - 19 июля 1994 года).
А служу я тільки Україні.
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За живое задел...так ты всех обслуживал.
Стаж!
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Он вчера, в субботу ,наплевав на Тору, шо секретар-пианист наяривал... Там тройной тариф, и трудовой стаж к пенсии... Там Гадя награды лишается...може перепадет Саньку
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Уничтожение власти мальдивского барыги и его холуёв это не диверсия это обязанность каждого честного гражданина Украины !!!!!!
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Придут люди к памятнику Шевченко и будут коверкать Заповит!
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Главные диверсанты это Зорян и Шкиряк😠😝
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а ще є Антоніна і Геращенко, теж близнюки однокрашанкові
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Шкура,ахмета иди посади в Киеве ! Деятель ,херов...
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Та то святэ... Щаз загрызет гыг крестоводвиженский
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говорящая голова Шкиряк Катмандуйский забыл сказать, что все диверсии запланированы и инициируются с Банковой.
".... а тут такая, Гадя с минометом из угла , "херк - херк" ... и в дамки..."
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"под куполом" цирка выступление на канате ...
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Сегодня тот день, что стоит 1000 грн согласно "Жить по-новому"
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диверсии именно на 18 марта ,Карл , не на 8 не 9 не на 10 а именно на 18
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Ну так выборы хуйла на Росее, или ты не знал?
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не , а должен был знать?
это вам там в кацапи это нужно знать ... когда вы "Владимира Владимировича" в очередной раз выбираете ....
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Иван Бурылов, написавший слово "комедия" на бюллетене для голосования, осуждённый за это на 8 лет лагерей. СССР. 1947 г.

"МВС і СБУ переведено на посилений режим несення служби у зв'язку з можливими диверсіями", - Шкіряк - Цензор.НЕТ 1903
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В портки свои загляни...это от туда опять завоняло.....
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Народ уже перекрыл Воздухофлотский возле козлиного посольства. Шкиряк, пора гнать туда беркутню, освобождать торговых партньоров!
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Я вообще считаю всем надо знать ,что делать и какие действия предпринимать в случае чрезвычайных ситуаций связанных с агрессией россии. А то в Днепре до фронта 250 км. и будет хаос среди населения .
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Сегодня в 8ч.30м. по турецкому времени Армии Турции и ССО-сирийская свободная армия( большая часть сост.одэрбэйджанцы,а не туркоман советское.они в этой компании потеряли до 200ч.убитыми) ЗАНЯЛИ г. АФЭРИН ( Великолепный с одэри(азэри)) , а не африн советское.Были установленны флаги Турции и ССО. Города Кавказской Пэриджанской Империи отданные англичанами арабью в прошлом веке освобождаются. Эти города Афэрин,Азиз(дорогой),УлуБаба=Древний дед(альБаб?),АлаБей( а не Алеппо),АлаАтаАга( а не Латакия)=Алый Отец Господин,ЭрАга(Рака)=муж Господин,Гулу=ЮхуУлу=сон древний и т.д. Следующим будет МэнБэйУдж(Манбидж)=Я бек конца(имеется ввиду от наз. ГанаУдж=Гянджа=Константинополь одэрский).Как утверждают местные арабы в нач.20в.там жили "9 легион империи) одэры и арабы пришлые.
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И сделано это было в 103 годовщину Чанахгалинской битвы 1 мировой.когда турки потеряли страшное количество убитыми,но всех раздалбали и превратили в бегство.
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Самая главная угроза для Украины - воровская власть!!
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Так сказав Петлюра - і віддав команду розстрілювати робочих Арсеналу в Києві. Бариги ще тоді хотіли зберегти поміщицьку Україну, тепер надолужують втрачений час.
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-- о! -- точно -- на Афэрин позавчера турки наехали. ...а тож по радио всего не упомнишь... -- ещё и на скорости 90 км. в час...*)
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А шо там Петя...у него пердак уже в боевом режиме? пора минировать метро?
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пока только грузовик с оборудованием минирован
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"Писатели, писатели уборные маратели: не лучше ль вас писатели послать к е... матери"!
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На расии "выбры", везде должен быть дурдом
"МВС і СБУ переведено на посилений режим несення служби у зв'язку з можливими диверсіями", - Шкіряк - Цензор.НЕТ 2114
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. схема "роботи" фабрики тролів під дахом мінстець на Наші гроші ..проявилися на цьому ресурсі ..їх легко визначити .. в ІГНОР цих злочинців .. а до-поки документування ідентифікація ..
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Это латентные агенты кремлядей, топящие за иуд Украины.
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Зорин со Шкиряком - кумиры любого бюджетника. А кто бы не хотел за бабулети налогоплательщика: "Хватай манду - лети у Катманду"!
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шкиряк обьікновенньій ходячий кушатель за счёт обворованньіх порошенком и охметовьім граждан
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цей шкіряк все життя нічого не робив..був завжди аба менеджером, або заступником когось..шо й продовжує успішно "робити" і по цей день
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"МВД и СБУ переведены на усиленный режим несения службы в связи с возможными диверсиями", - Шкиряк
 
 
 
 
 
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