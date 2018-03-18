 Путин не поехал в оккупированный Крым голосовать на выборах президента РФ, отдал свой голос в Москве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
Отмечается, что около 09:30 по Москве (08:30 по киевскому времени) Путин прибыл на участок №2151 в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте Москвы. Сообщается, что во время голосования Путина доступ избирателей на участок не перекрывался.
"Путин предъявил паспорт, получил избирательный бюллетень, после чего направился с ним в кабинку для голосования. Вернувшись, опустил его в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которыми оборудован участок", – говорится в сообщении агентства.
Напомним, 6 февраля Центральный избирательный комитет РФ зарегистрировал Путина кандидатом в президенты России. Он занимает этот пост с 2000 года, исключая период с 2008-го по 2012 год, когда он был премьер-министром страны. Ранее сообщалось, что Путин мог отправиться голосовать в аннексированный Севастополь.
ах! какие красивые рожи!
ах! какая прекрасные речи!..
почему-же, мне хочется все-же -
эти рожи.... хоть плевком... изувечить!?..
руцкий дух презираю кляня,
давит ненависть мне ягодицы :
плох - не тот, кто богаче меня!
плох - кто руцким говном гордится.
Смешно и грустно с вас ребята,
коль чужды вашим головам
к вам обращенные когда-то
простые гения слова:
"Стадам не нужен дар свободы,
Их должно резать или стричь,
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич."
Небось, за Ксюху голосовал - надоел бардак, порядка хочет.
-Потому , что слово «ослаблять»-- это глагол, а не
сожительница осла , как говорила бабушка.
https://www.google.de/search?biw=1280&bih=601&tbm=nws&ei=WCiuWsiTN4e6kwXxnpWwAQ&q=Wahlen+in+Russland+BILD+gratuliert+Putin+zu+seinem+Sieg&oq=Wahlen+in+Russland+BILD+gratuliert+Putin+zu+seinem+Sieg&gs_l=psy-ab.12...12669.39063.0.43206.27.11.0.0.0.0.238.893.6j2j1.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..25.0.0....0.W1U5-OE445w
Тобто росіяньським азиком (КОИБ) це хуйловий комплекс обробки ібаньків...
Нічого дивного. Як завжди він видасть 137 відсоткову явку та 97,7 вітсотків "за" уйла.
це ж треба - Путін НЕ ПРИЇХАВ!!!
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блестят, сверкают, но внутри навоз...
и тысчи раз народ обманут...
не искривить планеты нашей ось
ни путину, ни жирику, ни глупой даме...
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