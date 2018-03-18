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Все про:выборы (20172) Москва (2484) Путин (23639)

 Путин не поехал в оккупированный Крым голосовать на выборах президента РФ, отдал свой голос в Москве

Действующий президент России проголосовал на президенстких выборах РФ на избирательном участке в Российской академии наук в Москве. Ранее анонсировалось голосование Путина в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Отмечается, что около 09:30 по Москве (08:30 по киевскому времени) Путин прибыл на участок №2151 в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте Москвы. Сообщается, что во время голосования Путина доступ избирателей на участок не перекрывался.

"Путин предъявил паспорт, получил избирательный бюллетень, после чего направился с ним в кабинку для голосования. Вернувшись, опустил его в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которыми оборудован участок", – говорится в сообщении агентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акция под посольством РФ в Киеве: националисты не пускают в диппредставительство россиян, желающих голосовать. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Напомним, 6 февраля Центральный избирательный комитет РФ зарегистрировал Путина кандидатом в президенты России. Он занимает этот пост с 2000 года, исключая период с 2008-го по 2012 год, когда он был премьер-министром страны. Ранее сообщалось, что Путин мог отправиться голосовать в аннексированный Севастополь.

Источник: https://censor.net.ua/n3056228
 
 
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Ну и рожи...так и светятся от счастья и радости)
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Мне тоже понравились их счастливые и справедливые морды лица.
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***
ах! какие красивые рожи!
ах! какая прекрасные речи!..
почему-же, мне хочется все-же -
эти рожи.... хоть плевком... изувечить!?..
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С такими лицами только под танки со связкой гранат бросаться.
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Рожи бюджетников выведенные за шкирку такие и есть..
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не дали бояры опохмелиться,вот и загрустили ... Путін не поїхав до окупованого Криму голосувати на виборах президента РФ, віддав свій голос у Москві - Цензор.НЕТ 9239
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***
руцкий дух презираю кляня,
давит ненависть мне ягодицы :
плох - не тот, кто богаче меня!
плох - кто руцким говном гордится.
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Напоминают лица с Михомайдана.
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Боится попасть в "Миротворец". А вы на Тоху гнали.
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***
Смешно и грустно с вас ребята,
коль чужды вашим головам
к вам обращенные когда-то
простые гения слова:

"Стадам не нужен дар свободы,
Их должно резать или стричь,
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич."
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Оно выборы себя с парадной формой ушей пришло или с повседневной?
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Сегодня , вроде, эрзянин пришел. Мокшанин для подстраховки в Крыме околачивается.
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Эрзянин в карты продул другим хуйлокопиям, кому голосовать идти.
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Путин предъявил паспорт, получил избирательный бюллетень, после чего направился с ним в кабинку для голосования.Источник: https://censor.net.ua/n3056228

Небось, за Ксюху голосовал - надоел бардак, порядка хочет.
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кошка бросила котят...невпервой ,рускавым не привыкать
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Ну,теперь нет оснований толстяку помещать его на "Миротворец " ))
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сразу видно, что учительница русского языка писала
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Излияния - возлияние боярышнику капец закончиться
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-Вова, а почему по русскому у тебя двойка ?!
-Потому , что слово «ослаблять»-- это глагол, а не
сожительница осла , как говорила бабушка.
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Стесняюсь спросить "воле излияния" или "Вове излияния"?
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Стареет хуйло. Раньше со стерхами летал, на дно Байкала опускался. Да и здоровье уже не то.И на хрена ему это президенство. Сидел бы на дачке , кулумбичку удобрял. И страна бы от него отдохнула.
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Он ещё совершенно не износился. Ангела Меркель четвёртый раз, а Анлиская королица уже как лет 60 наверное и ничего. Пускай работает.
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Дык это, Степа Лиходеич. Мозги то у Ангелы и аглицкой королицы и у твоего кумира то разной степени изношенности. Ты Леонида Ильича, царствие ему небесное пусть только снится, помнишь? Вот он то уже и дошел до этой степени маразма.Глаза то разуй.
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Выборы фюрера в путлеростане - "образец" свободного волеизъявления.
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Підсцикає дворовий "стєрх", бо знае, що вибори в Криму не є легітимними. Сам не лізе, а інших підставляє... Путін не поїхав до окупованого Криму голосувати на виборах президента РФ, віддав свій голос у Москві - Цензор.НЕТ 1750
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Он же только вернулся с Крыма, нафига ему было туда ехать голосовать?
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Бо криса твоє х-йло. Заскочив на хвилинку і втік. А голосувать там сцить ніпадєццкі Путін не поїхав до окупованого Криму голосувати на виборах президента РФ, віддав свій голос у Москві - Цензор.НЕТ 4334
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Мог бы в Киев или в Львов прийти проголосовать. Участки тоже есть. Аваков бы запустил. А националисты выпустили... Кишки.
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-- тело, впэртое у воду, выпирает на свободу -- силой выпертой воды, тела -- впэртого туды!
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... и лєопЬЕрдовьІ штані на фсе сторАні - равні?!
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Хуйло поняло,что никто в цивилизованном мире не признает его легитимность,если поедет в Крым! Крым - это Украина! Так шо отдавать будете его назад Украине,кокошники.
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Какашники - правильнее!!! Вся жизнь в дерьме начиная от скульптур заканчивая хуйлом Путін не поїхав до окупованого Криму голосувати на виборах президента РФ, віддав свій голос у Москві - Цензор.НЕТ 2726
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Манеха переборщили эскулапы при закачке ботокса в хуйла...
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зрозумів він що буде стопудовонелітимний якщо проголосує у Криму) нафіга ризикувати, і взагалі краще повернути Крим в Україну.
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Вот это интрига...и за кого же оно проголосовало..???
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та куда ему такой нарисовали )) хахаха смешно, хер больше чем само пуйло, по законам физики так не бывает. Только по законам кацапской пропаганды может быть )
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Наверное, как и большинство, за какое-то х-ло. Путін не поїхав до окупованого Криму голосувати на виборах президента РФ, віддав свій голос у Москві - Цензор.НЕТ 5219
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Писали, сам за себя. Хотя это вряд ли изменит общий расклад сил.
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Якось роздивлявся такий собі раритет - журнали "Мурзилка" від 1937-1938 років. Було там таке дуже промовисте фото: інтер'єр - кімната комуналки, повні злидні. Пролетарська мама одягається в якесь лахміття (зимове), Біля неї стоїть донечка років п'яти і каже "Какая тьі, мама, счастливая! Тьі идешь голосовать за товарища сталина!"
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За 80 лет ничего не изменилось на московии.
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Ну и за кого же кремлёвский маньяк проголосовал. Я так думаю за собчак.
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Усрался! (Да простит модератор).И этот карлик хочет мир поставить на колени. Лавров показал, как Срассия будет подыматься с колен.
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Шнур уже давно правду сказал о выборах и о кандидатак в расеи - "выборы,выборы кандидаты пи......ры" так и есть.....
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"Путин предъявил паспорт, получил избирательный бюллетень, после чего направился с ним в кабинку для голосования. Вернувшись, опустил его в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)...

Тобто росіяньським азиком (КОИБ) це хуйловий комплекс обробки ібаньків...
Нічого дивного. Як завжди він видасть 137 відсоткову явку та 97,7 вітсотків "за" уйла.
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ох як же ж зараз когось ця новина розірве
це ж треба - Путін НЕ ПРИЇХАВ!!!
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В черговий раз пиздонув,що "тіпа" буде голосувати в Криму.От наче дрібниця,а не збрехати - вже ніяк...
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Неужели бабки пролетариата начал экономить...
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стопудово путен проголосував за сабчак ..........
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Ну просто акуєть,як цікаво, подія світового значення.путєн проголосував на лєнінскам праспекте.От якби він там здох,тоді це було б цікаво.А так-чергова пародія...
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На некоторых участках что бы проголосовать , до кабинки ещё нужно доскакать. Путін не поїхав до окупованого Криму голосувати на виборах президента РФ, віддав свій голос у Москві - Цензор.НЕТ 8738 .
Путін не поїхав до окупованого Криму голосувати на виборах президента РФ, віддав свій голос у Москві - Цензор.НЕТ 6326.
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***
блестят, сверкают, но внутри навоз...
и тысчи раз народ обманут...
не искривить планеты нашей ось
ни путину, ни жирику, ни глупой даме...
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В Роиссе для двойников хуйла можно отдельный участок голосования открывать. Правда, как они по одному паспорту голосовать будут?
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он и так уже не легитимный, по конституции РФ он не может баллотироваться 3 й раз подряд
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Хуйло побоялось голосовать в Крыму, так как проголосовав в Крыму, мировое сообщество может не признаеть его легитимными президентом РФ.
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Кто бы сомневался, ведь Хуйло это и Брехло
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Ну ка выдай нам боярыня , бюлетень ..Воевода нас послал , за царя проголосовать . Путін не поїхав до окупованого Криму голосувати на виборах президента РФ, віддав свій голос у Москві - Цензор.НЕТ 2566 .
Путін не поїхав до окупованого Криму голосувати на виборах президента РФ, віддав свій голос у Москві - Цензор.НЕТ 6658.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин не поехал в оккупированный Крым голосовать на выборах президента РФ, отдал свой голос в Москве
 
 
 
 
 
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