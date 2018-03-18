 Путин не поехал в оккупированный Крым голосовать на выборах президента РФ, отдал свой голос в Москве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Отмечается, что около 09:30 по Москве (08:30 по киевскому времени) Путин прибыл на участок №2151 в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте Москвы. Сообщается, что во время голосования Путина доступ избирателей на участок не перекрывался.

"Путин предъявил паспорт, получил избирательный бюллетень, после чего направился с ним в кабинку для голосования. Вернувшись, опустил его в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которыми оборудован участок", – говорится в сообщении агентства.

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Напомним, 6 февраля Центральный избирательный комитет РФ зарегистрировал Путина кандидатом в президенты России. Он занимает этот пост с 2000 года, исключая период с 2008-го по 2012 год, когда он был премьер-министром страны. Ранее сообщалось, что Путин мог отправиться голосовать в аннексированный Севастополь.