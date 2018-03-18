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 Политика Украины
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Все про:пограничники (1055) смерть (4731) Донецкая область (3872)

 На КПВВ в Донецкой области взорвалась граната, погиб пограничник

Еще один военный получил ранения.

В Донецкой области в результате взрыва гранаты на контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" погиб один пограничник Краматорского погранотряда, еще один военный получил ранения,. передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Вечером в одном из блиндажей у пограничного наряда, осуществляющего прикрытие и охрану КПВВ "Майорск", пока что по неизвестным причинам, взорвалась ручная осколочная граната. В результате двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. К сожалению, один из пограничников 1996 года рождения от полученных ранений скончался в больнице, состояние другого - средней тяжести", - говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что по факту случившегося назначено специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства трагического случая.

Источник: https://censor.net.ua/n3056225
 
 
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Обезьяны
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підтримую!!!!
закривайте коментарі... що обговорювати?
(пораненому - одужання, загиблому - вічний спокій!)
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Угу, і нехай далі лугандонія по дві дивізії щодоби туди-сюди через КПВВ шоркається.
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Согласен, комментарии лучше закрыть. И ещё лучше закрыть Мальдивского порохобота "Саша Крест". Тот ещё лизоблюд и приспособленец!
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Правильно, закрывайте комменты и глаза... Так проще, не видишь проблемы, её вроде бы как и нет... Прикордонники в зоне бывшей АТО абсолютно лишний сегмент, который разводит там неимоверную коррупцию, от безделья занимающихся пьянством и баловством с оружием, и боеприпасами, что влечет за собой вот такие последствия...
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а хто буде паспорти у лугандонців перевіряти? ЗСУ чи НГУ?, це вата в коментах зайвий сегмент. Тоді треба взагалі КПП зачиняти.
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А нечего разводить эти сопли про нашилюди... Эти все КПВВ только для того чтобы рубить бабло... В 2015 году настоящие наши люди из Авдеевки, Константиновки и других регионов Донбасса вместе со мной с оружием в руках защищали территориальную целостность нашей страны, а эти все катания туда сюда за пенсиями и за жратвой, это все от лукавого... Поверьте мне...
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якщо прибрати прикордонників, Україна тоді визнає це внутрішним конфліктом, тому що НГУ у нього функції в середині країни.
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Загиблому - Царство Небесне, пораненому - швидкого одужання...
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В гранатном подсумке для запалов отдельный кармашек. Граната снаряжается запалом либо по команде "Гранату(ы) к бою" либо при самостоятельном принятии решения, но исключительно перед её применением. Если снаряженная граната не была применена, то перед укладкой в подсумок запал обязательно вывинчивается.
Вывод: это либо преступная халатность, либо диверсия.
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Наверняка халатность. В районе боевых действий многие носят гранаты с вкрученными запалами, когда они у тебя постоянно под рукой, чувство опасности от этих предметов притупляется.
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Не Украина а проходной двор,то в Раду входят с гранатами и пистолетами,то в части ВСУ с гранатами,то на склады боеприпасов с газовыми горелками и регулярно,осталось только с автомобилем из взрывчаткой заехать на наши АЭС.
Растет однако боеготовность нашей Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа КПВВ в Донецкой области взорвалась граната, погиб пограничник
 
 
 
 
 
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