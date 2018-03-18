 "Президент Украины! Срочно гоните в ж#пу этих недоношенных креативщиков", - журналист Муждабаев осудил лозунги и конструкции на Майдане. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ крымскотатарский журналист и активист Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбук осудил размещение на Майдане Незалежности конструкций с лозунгами в защиту оккупированного Крыма.
"То, что наворотили на Майдане, чтобы предотвратить митинг против нынешней власти, как и само это отвратительное антидемократическое намерение, вызывает у меня брезгливость и омерзение. Уверен, что те же чувства сейчас — у всех без исключения крымских татар, кому об этом стало известно. И у борющихся с оккупантами в Крыму, и у живущих в Киеве, - пишет он. - Дебильные, бездарные спекуляции на нашем горе, смешивание с идиотскими лозунгами нашей борьбы в тот день, когда русский фюрер оскверняет Крым своими "выборами", постыдны и неуместны больше любого митинга".
Журналист также обратился в своей публикации к руговодству страны с просьбой демонтировать эти конструкции.
"Президент Украины! Срочно гоните в жопу этих недоношенных креатившиков, которые вас обсели, — иначе и никаких протестов не нужно, чтобы в кратчайшие сроки выставить вас в глазах общества в самом ужасном свете", - написал Муждабаев.
Характерно то, к кому адресовано это обращение "за помощью"...
Алупка-наш ...
Такі безглузді бульки тільки безмозгий порохобот може пускати.
Бо тоді Порошенко вбив черговий цвях у домовину свого Президентства..
Хоча.. Зараз політтехнологи Гаранта відпрацьовують інший варіант -
Україну зробити Суто Парламентською більшістю(БПП) і сильним Прем"єром Порошенко..
Питання просте -звідки впевненість ,що він буде мати більшість ? )))))
Випише Чурова з Москви ? ))
НАДАТИ ФАКТИ.
Хто Замовив дану "роботу",хто виконав..
інакше це все наше "бла-бла" без наслідків..
Це "інформаційний вкид",навіть диверсія .З НАСЛІДКАМИ..
Не дурість.
ПРОЩАТИ НЕ МОЖНА.
хороший був журналіст.. ((
В конце февраля Xomeric Holdings Ltd выкупила почти 17% акций сети у банка ВТБ. Таким образом совокупная доля украинцев в сети российских закусочных - более 35%.
Учредитель Xomeric - фонд, связанный с украинской группой ICU банкиров Макара Пасенюка и Константина Стеценко. ICU известна своей работой на Петра Порошенко. Структуры Пасенюка ранее участвовали в процессе предпродажной подготовки принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко кондитерской фабрики Roshen.
Также известно, что до назначения главой НБУ компанию ICU возглавляла Валерия Гонтарева.
"Эй Порошенко у нас тут урна с мусором, никто 2 дня не убирает" )))
" дмитро кук
ох і банери там на тій сцені нічого куратори нового неможуть придумати
18.03.2018 11:40
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Флюгер х....в