 "Президент Украины! Срочно гоните в ж#пу этих недоношенных креативщиков", - журналист Муждабаев осудил лозунги и конструкции на Майдане. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ крымскотатарский журналист и активист Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбук осудил размещение на Майдане Незалежности конструкций с лозунгами в защиту оккупированного Крыма.

"То, что наворотили на Майдане, чтобы предотвратить митинг против нынешней власти, как и само это отвратительное антидемократическое намерение, вызывает у меня брезгливость и омерзение. Уверен, что те же чувства сейчас — у всех без исключения крымских татар, кому об этом стало известно. И у борющихся с оккупантами в Крыму, и у живущих в Киеве, - пишет он. - Дебильные, бездарные спекуляции на нашем горе, смешивание с идиотскими лозунгами нашей борьбы в тот день, когда русский фюрер оскверняет Крым своими "выборами", постыдны и неуместны больше любого митинга".

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Журналист также обратился в своей публикации к руговодству страны с просьбой демонтировать эти конструкции.

"Президент Украины! Срочно гоните в жопу этих недоношенных креатившиков, которые вас обсели, — иначе и никаких протестов не нужно, чтобы в кратчайшие сроки выставить вас в глазах общества в самом ужасном свете", - написал Муждабаев.



