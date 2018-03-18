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 Политика Украины
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Все про:Крым (19678) оккупация (6510) Муждабаев (4)

 "Президент Украины! Срочно гоните в ж#пу этих недоношенных креативщиков", - журналист Муждабаев осудил лозунги и конструкции на Майдане. ФОТО

На Майдане разместили конструкции с лозунгами "Алупка - наш", "Ялта - наш".

Как передает Цензор.НЕТ крымскотатарский журналист и активист Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбук осудил размещение на Майдане Незалежности конструкций с лозунгами в защиту оккупированного Крыма.

"То, что наворотили на Майдане, чтобы предотвратить митинг против нынешней власти, как и само это отвратительное антидемократическое намерение, вызывает у меня брезгливость и омерзение. Уверен, что те же чувства сейчас — у всех без исключения крымских татар, кому об этом стало известно. И у борющихся с оккупантами в Крыму, и у живущих в Киеве, - пишет он. - Дебильные, бездарные спекуляции на нашем горе, смешивание с идиотскими лозунгами нашей борьбы в тот день, когда русский фюрер оскверняет Крым своими "выборами", постыдны и неуместны больше любого митинга".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша призвала Россию прекратить оккупацию Крыма

Журналист также обратился в своей публикации к руговодству страны с просьбой демонтировать эти конструкции.

"Президент Украины! Срочно гоните в жопу этих недоношенных креатившиков, которые вас обсели, — иначе и никаких протестов не нужно, чтобы в кратчайшие сроки выставить вас в глазах общества в самом ужасном свете", - написал Муждабаев.

Президент Украины! Срочно гоните в ж#пу этих недоношенных креативщиков, - журналист Муждабаев осудил лозунги и конструкции на Майдане 01
Президент Украины! Срочно гоните в ж#пу этих недоношенных креативщиков, - журналист Муждабаев осудил лозунги и конструкции на Майдане 02

Источник: https://censor.net.ua/n3056224
 
 
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Сможешь объяснить,почему зрады становится все больше,а порохоботов-все меньше?И если и появляется какой нибудь порохобот,то его чмырят все,кому не лень и за человека не считают?
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а где ее больше? "Президенте України! Негайно женіть у д#пу цих недоношених креативників", - журналіст Муждабаєв засудив гасла і конструкції на Майдані - Цензор.НЕТ 3915на михоманданах?или в тырнете?ты хоть успеваешь с аккаунта на другой перключаться,для массовости?
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Для массовости только минстецьки бегают по аккаунтам-то Дрыщатик,то Гыг,то еще кто то.По поводу михомайдана ничего не скажу,он только порохоботов волнует,так как на их Пахана бочку катит,нормальным людям он пофигу.Но Соевый его очконул,потому и устроил дикий пердимонокль с Михо,от страха.Потому и минстецьки с порохоботами чуть что,сразу про михомайдан вспоминают
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а чо все решили,что это креативщики пороха?патамуша нетакойруский муждабаев сказал? "Президенте України! Негайно женіть у д#пу цих недоношених креативників", - журналіст Муждабаєв засудив гасла і конструкції на Майдані - Цензор.НЕТ 8072
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Ты ещё расскажи, что этих натписей там нет- #їхтамнема или то #юлькаворовка
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Выступая на сессии Курултая 29 марта, Ислямов заявил, что без сотрудничества с властями Крыма и России крымским татарам в данный момент не обойтись, что крымские татары могут оказаться заложниками борьбы между крупными государствами и «диссидентами весь народ быть не может»
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Ты дуРашка лучше расскажи которую из натписей рисовал.
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В понедельник Луценко с трибуны ВР скажет, что имеет неоспоримые доказательства против Муждабаева.
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"Если хочешь сил моральных и физических сберечь, ЕШЬТЕ СОЮ ИЗ РОШЕНА - укрепляет грудь и плеч!"
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порошенко политический труп , он помер еще до рождения вадинтур, президент назначенньій , как компромисс между кремлядями и ворамимусорами
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Как это разобрать декорации, так люди ж сразу набегут!
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Это скацапленные напоминают украинцам, чей Крым. Да, и нужно создать картинку для КацТВ.
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Порохоботы-гниды еще те,на все согласны,лишь бы лизнуть дупу гидранта.До такого маразма только они смогли додуматься
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Лопату блинов от его имени выдал его торговый партнёр стецькам за кацапские лозунги: "Алупка- наш" развешеные в Киеве. Это агитация в день выборов.
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Та да,мы помним-все ,кто не лижет соевую обосЂанную дупу,агенты кремля"Президенте України! Негайно женіть у д#пу цих недоношених креативників", - журналіст Муждабаєв засудив гасла і конструкції на Майдані - Цензор.НЕТ 2435
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шота вся зрада такая проислямленная стала... "Президенте України! Негайно женіть у д#пу цих недоношених креативників", - журналіст Муждабаєв засудив гасла і конструкції на Майдані - Цензор.НЕТ 2338.идите лучше хуйла поддержите,ваш день сегодня.
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Сегодня партнера и куратора твоего соевого Пахана выбирают на пост сЦарька,при чем тут остальные?
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Так поросёнко и приучает, а для этого он и нанял стецьков.
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Ага-приучают.Тем что дерибанят оборонный бюджет,поднимают цены на все,создают все условия для коррупции и т.д.
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тебе чего ,гена волноваться? "Президенте України! Негайно женіть у д#пу цих недоношених креативників", - журналіст Муждабаєв засудив гасла і конструкції на Майдані - Цензор.НЕТ 6100ты уже давно приучен и приручен,хуйлом.
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Напомни-у кого бизнес на Рашке,кто дьякон гундяевского прихода,кто платит бабло на содержание рашаармии,кто купил акции раша Бургер-Кинга????И тогда поймешь,кто приручен хуЂлом и чьи приказы исполняет.
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Ты с темы не съезжай, лучше расскажи какую из натписей ты рисовал.
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Тут характерна не критика идиотских лозунгов...
Характерно то, к кому адресовано это обращение "за помощью"...
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Те, кто спамит неприятные для себя мнения, если они не являются откровенно антиукраинскими- долболюбы с московской извилиной Учитесь быть европейцами.
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Надо учиться быть гражданами Украины...
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И это тоже...долболюбы гражданами быть априори не могут Ширнармассами- максимум.
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Касантин, учись говорить мимо своей глупой методички, но при этом помни, что с выделенного на минстець миллиарда тебе ничего не достанется.
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щаз...это для ниг хуже геены огненной-быть хоть в чем то на европейцев похожим...скифы,азияты с раскосыми и жадными очами .
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Ну не можуть порохориги бути іншими, бо в них вата в голові, а у жилах тече бояришник "Президенте України! Негайно женіть у д#пу цих недоношених креативників", - журналіст Муждабаєв засудив гасла і конструкції на Майдані - Цензор.НЕТ 822
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чому гасла по грузинськи ?

Алупка-наш ... "Президенте України! Негайно женіть у д#пу цих недоношених креативників", - журналіст Муждабаєв засудив гасла і конструкції на Майдані - Цензор.НЕТ 2307
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Кацапы вообще тупые,не могут нормально сложить фразу,как и порохоботы.Одного поля ягоды
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воно й помітно, ти на одній фермі з ними працюєш.
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И ты вылезло уже из бана,соевое недоразумение?Прикольно-все порохососы в срочном порядке кинулись лизать дупу гидранта.Очередной зашквар?
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а ти чмо чому не на марші, чи в екстра порядку фотошоп освоюєш, щоб мільйони протестуючих малювати?
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На каком марше?Это только порохоботов волнует,всякие маршы.Потому и Майдан застраивают своим дебилизмом.Ты уже снял эти надписи?А чмо-это ты о себе.Хотя,порохоботы-это даже не чмо,это конченый гниды.
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"на одній фермі"
Такі безглузді бульки тільки безмозгий порохобот може пускати.
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а то ви на різних фермах, ну як хочеш.
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Після того як подивився на ці "гасла", в мене тільки одна думка: "Де я? Це якийсь прокацапський 3,14здець, дуже сильно бздить пуйлом!"
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Поздравляю стецьков с их национальным выбором- сегодня День Хуйла. Кацапы обещали сделать всё. Ну, всё не всё но, отметилися.
"Президенте України! Негайно женіть у д#пу цих недоношених креативників", - журналіст Муждабаєв засудив гасла і конструкції на Майдані - Цензор.НЕТ 885
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[URL=http://piccy.info/view3/12163847/37f42f01a75ddf3e126e253e21d95e15/]"Президенте України! Негайно женіть у д#пу цих недоношених креативників", - журналіст Муждабаєв засудив гасла і конструкції на Майдані - Цензор.НЕТ 8852http://i.piccy.info/i9/f63eb3e3c41050a953d0a55cea586933/1521364265/49467/1230167/6459876_500.jpg[/IMG][/URL][URL=http://i.piccy.info/a3c/2018-03-18-09-11/i9-12163847/445x375-r]"Президенте України! Негайно женіть у д#пу цих недоношених креативників", - журналіст Муждабаєв засудив гасла і конструкції на Майдані - Цензор.НЕТ 8852http://i.piccy.info/a3/2018-03-18-09-11/i9-12163847/445x375-r/i.gif[/IMG][/URL]
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Якщо дані лозунги -робота креативщиків Порошенко,то раджу просто НЕ ЗАБУТИ цього до виборів...


Бо тоді Порошенко вбив черговий цвях у домовину свого Президентства..
Хоча.. Зараз політтехнологи Гаранта відпрацьовують інший варіант -
Україну зробити Суто Парламентською більшістю(БПП) і сильним Прем"єром Порошенко..


Питання просте -звідки впевненість ,що він буде мати більшість ? )))))
Випише Чурова з Москви ? ))
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А ты думаешь, что такую фигню в центре Киева мог повесить Саакашвили или Сакварелидзе? Не, ну реально, как минимум Кличко имеет полномочия. По-сути, это "Ёлка-2" которую соорудили, чтобы недопустить демонстрации.
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Що то ти, Дудра, сильно "порозумнішав" - ще недавно ти по-іншому співав.
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прохання до всіх..


НАДАТИ ФАКТИ.


Хто Замовив дану "роботу",хто виконав..

інакше це все наше "бла-бла" без наслідків..
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Людина зараз на Майдані і ніяких написів не знаходить.
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наступне питання -ХТО вкинув цей фотошоп ?Бо якщо це фотошоп -то дуже креативно.. але це не означає,що його автору не мають бути відірвані яйця..НА МАЙДАНІ.
Це "інформаційний вкид",навіть диверсія .З НАСЛІДКАМИ..

Не дурість.
ПРОЩАТИ НЕ МОЖНА.
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Хто вкинув? Консерва Муджабаєв і вкинув, треба ж срач підігріти в дату виборів пахана.
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как я посмотрю, так там много чего уже нет. И ты хочешь сказать, что вот это на фото Алексея петрова и есть авторский замысел? Таков был дизайн? Голые трубы и пара жёлтых и голубых полотен? Хуйловская тема в украинском исполнении- #їхтамнема
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Знайшов в нього на Фейсбуці стрім зі всіма банареми, дійсно було і мабуть таки вночі зняли.
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Сейчас пришла новая методичка, которая говорит, что это сцена Саакашвили
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по моєму,Муджабаєв "спалився".

хороший був журналіст.. ((
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По моему,порохоботы-дебилы.И не могут найти в инете фотки этого гуана,а их там валом от разных людей
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ага, завтра і в нього підлеглі Луценка найдуть гранати та зброю
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Опечатка случилась в предложении "Журналист также обратился в своей публикации к руговодству". Должно быть так: обратился к роговодству.
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Очередной зашквар соевых.Порохоботы,давайте,объясняйте что Соевый Гидрант тут не при чем и все это фэйк.Отрабатывайте батончик от куратора на вечер,Кто первый отметится из порохососной шушеры?-------""""Кипрская компания с украинскими корнями Xomeric Holdings Ltd cтала крупнейшим акционером Burger King в России
В конце февраля Xomeric Holdings Ltd выкупила почти 17% акций сети у банка ВТБ. Таким образом совокупная доля украинцев в сети российских закусочных - более 35%.

Учредитель Xomeric - фонд, связанный с украинской группой ICU банкиров Макара Пасенюка и Константина Стеценко. ICU известна своей работой на Петра Порошенко. Структуры Пасенюка ранее участвовали в процессе предпродажной подготовки принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко кондитерской фабрики Roshen.

Также известно, что до назначения главой НБУ компанию ICU возглавляла Валерия Гонтарева.
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стецьки уже нашли выход, кука на соседней ветке уже продаёт это как сцену Саакашвили
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Все правильно написано: город Алупка - наш, а чий конкретно - це вже деталі.
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Для соевых дебилов и порохососов-смотрите видео,оно есть здесь https://www.facebook.com/alex.mochanov/videos/2040414432876331/
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в Крыму украинцев около 2 миллионов, а татар - 200 тысяч, а ведут себя так, как будто они там пиздец какие важные, и без них Крыма не было, нет и не будет. Крым - это Украина, а не татарстан, а татары там - нацменшины. Крым же твой, татарин, так хуле ты в Киеве делаешь? От страха трясешься? Он же только ваш и больше ничей - так пиздуйте от туда русишей выбивать, активисты блин, орут о великих крымских татарах и прячутся в столице до освобождения украинцами типа "их" Крыма. То, что написали на украинских флагах вас не должно волновать, уважали бы вас, так бы себя вести не стали
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Ото ж і я пишу, це торгові партнери вітають кацапів з Днем скрепного Хуйла, показуючи кацапському телезбоченню, що ми #адиннарот.
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ну то есть если я правильно понял муджапарова и зрадоботов, за все что кто то вывесит на улицах украинских городов, отвечает Порошенко?
"Эй Порошенко у нас тут урна с мусором, никто 2 дня не убирает" )))
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Фу-у, дійсно якийсь деілізм. Повісить таких креативщиків замість тих лозунгів
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Муджабаев все никак н еопределится - он с умными или с красивыми.
Флюгер х....в
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Президент Украины! Срочно гоните в ж#пу этих недоношенных креативщиков", - журналист Муждабаев осудил лозунги и конструкции на Майдане. ФОТО
 
 
 
 
 
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