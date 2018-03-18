 Польша призвала Россию прекратить оккупацию Крыма

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.Реалии, соответствующее заявление размещено на сайте польского внешнеполитического ведомства.
"Мы выражаем решительный протест против действий России в отношении Украины. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и считаем Крым частью территории страны. Вместе с демократическим международным сообществом возобновляем призыв к России прекратить оккупацию Крыма и отказаться от выбранной стратегии использования силы в реализации внешней политики", – говорится в заявлении.
В МИД Польши отметили, что действия России приводят к росту нестабильности мировой системы безопасности и угрожают дальнейшей эскалацией напряжения в международных отношениях.
"Мы не согласны с политикой агрессии и запугивания, в частности, в отношении национальных меньшинств в Крыму", – говорится в сообщении.
Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
Во всех смыслах
До вчера не призывала, даже не требовала.
Зараз єдине, що стримує Польщу -- це, звісно, членство в НАТО (альянс не підтримає жодних авантур) та той факт, що сама Польща відхопила після WWII добрий шматок Німеччини, з якою перед об'єднанням останньої, підписано договір про непорушність кордонів. Отже, якщо Польща поставить під сумнів кордони, то, щонайперше, претензії буде висунуто до неї. Але це не означає, що Польща позбулася імперських мрій.
А те даже не вдумываются, где находятся.
У них один ответ: "А шо ты сделаешь ?"