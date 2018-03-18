 Польша призвала Россию прекратить оккупацию Крыма

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.Реалии, соответствующее заявление размещено на сайте польского внешнеполитического ведомства.

"Мы выражаем решительный протест против действий России в отношении Украины. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и считаем Крым частью территории страны. Вместе с демократическим международным сообществом возобновляем призыв к России прекратить оккупацию Крыма и отказаться от выбранной стратегии использования силы в реализации внешней политики", – говорится в заявлении.

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В МИД Польши отметили, что действия России приводят к росту нестабильности мировой системы безопасности и угрожают дальнейшей эскалацией напряжения в международных отношениях.

"Мы не согласны с политикой агрессии и запугивания, в частности, в отношении национальных меньшинств в Крыму", – говорится в сообщении.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.