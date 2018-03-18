EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  1538  26
Материалы по теме:
Все про:Крым (19678) оккупация (6510) Польша (4239)

 Польша призвала Россию прекратить оккупацию Крыма

Министерство иностранных дел Польши призвало Россию прекратить оккупацию Крыма и предупредило, что санкции "будут преследовать" Москву, пока она не начнет придерживаться международного права.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.Реалии, соответствующее заявление размещено на сайте польского внешнеполитического ведомства.

"Мы выражаем решительный протест против действий России в отношении Украины. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и считаем Крым частью территории страны. Вместе с демократическим международным сообществом возобновляем призыв к России прекратить оккупацию Крыма и отказаться от выбранной стратегии использования силы в реализации внешней политики", – говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России

В МИД Польши отметили, что действия России приводят к росту нестабильности мировой системы безопасности и угрожают дальнейшей эскалацией напряжения в международных отношениях.

"Мы не согласны с политикой агрессии и запугивания, в частности, в отношении национальных меньшинств в Крыму", – говорится в сообщении.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3056222
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кацапня вже кинулась тікати по Керченському мосту.))
 показать весь комментарий
 
 
Нестыковочка у них с тем мостом.
Во всех смыслах

 показать весь комментарий
 
 
Марно закликати, можна тільки змусити.
 показать весь комментарий
 
У дипломатів своя робота, примушують інші.
 показать весь комментарий
 
А чё случилось? поляков не прнияли в коалицию, ПРО больше не нужно, а кушать то хотца.
 показать весь комментарий
 
Тобто у Орді с-400 поріжуть на брухт. Це добре.
 показать весь комментарий
 
 
Це Лайно не враховує кривизну земної кулі, доказано у Сирії
 показать весь комментарий
 
 
То що грошей нема ми чули від Медведєва ще два роки тому. Я радий що за цей час вои так і не з'явилися.
 показать весь комментарий
 
 
Так... между прочим: 2017 год. Украина рекордно нарастила объемы торговли с Россией, несмотря на санкции Импорт российских товаров вырос почти на 40%
 показать весь комментарий
 
І ці товари з задоволенням купують українці судячи по магазинам.
 показать весь комментарий
 
 
А я і не чую закликів не купувати російські товари. Патріоти воюють виключно з рошенівськими цукерками.
 показать весь комментарий
 
 
Так я не понял, в свете последних мерений куями , кто сейчас поляки и Польша для Украины : 1. окуевшие ляхи от можа да можа , или 2. чОткия посаны , браты и т.д ? Определились, не? Гы.
 показать весь комментарий
 
 
Поляки двуличны. С одной стороны они рьяно поддерживают Украину в борьбе с оккупантами Донбасса и Крыма, а с другой - сами не прочь оттяпать кусок при первом же случае. Если поляки на государственном уровне (вспомните их недавний скандальный закон об ИНП) украинские области называют "Восточной Малопольшей" - как это понимать?
 показать весь комментарий
 
А шо так, поляки?
До вчера не призывала, даже не требовала. Польща закликала Росію припинити окупацію Криму - Цензор.НЕТ 5157
 показать весь комментарий
 
 
Неужели вы на полном серьёзе и в здравом уме считаете , что в наше время Польша, аки сраша готова оттяпать кусок Украины? Не разочаровывайте меня. Западная Беларусь для некоторых поляков - Крэсы Усходнiя, а многие беларусы стонут по Белостоку и Вiльне , и что? Да ни куя! , просто настальжи, немцы тоже помнят, что после 1945 Польше обломилось. Всем нужно вдохнуть поглубже и расслабиццо , и помнить, что у нас у всех, один враг - хуйловская пидер.ация!
 показать весь комментарий
 
 
Ніколи не кажіть ніколи (с). Вибачте за банальне цитування. Не треба не брати до уваги таку небезпеку. Польська пиха непередбачувана. Скажіть, хіба в 20-их роках минулого століття Польщі дуже потрібні були Галичина, Волинь і Полісся з їх доволі вороже налаштованим щодо Польщі населенням? Але ж Польщу розпирала пиха "od morza do morza" і вона пішла на угоду з червоним дияволом.
Зараз єдине, що стримує Польщу -- це, звісно, членство в НАТО (альянс не підтримає жодних авантур) та той факт, що сама Польща відхопила після WWII добрий шматок Німеччини, з якою перед об'єднанням останньої, підписано договір про непорушність кордонів. Отже, якщо Польща поставить під сумнів кордони, то, щонайперше, претензії буде висунуто до неї. Але це не означає, що Польща позбулася імперських мрій.
 показать весь комментарий
 
 
Я беларус, и я не согласен. Сын живёт во Вроцлаве, сам бываю в Польше постоянно и долго, считаю её дружественной страной, сами поляки заняты житейскими заботами и им абсолютно пох на имперские мечты отдельных мудаков. У нас один враг - хуйловская орда Кропка
 показать весь комментарий
 
 
Поляки сочно макнули рашистов.
А те даже не вдумываются, где находятся.
У них один ответ: "А шо ты сделаешь ?"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПольша призвала Россию прекратить оккупацию Крыма
 
 
 
 
 
 вверх