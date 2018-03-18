EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  3651  70
Материалы по теме:
Все про:выборы (20172) Крым (19678) оккупация (6510) Россия (68474)

 В оккупированном Крыму открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России

В оккупированном Крыму и Севастополе утром 18 марта открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

На сайте Избирательной комиссии Крыма говорится, что участки будут работать до 20:00. Известно, что уже успео публично проголосовать марионетка Кремля,  так называемый "глава администрации" оккупиррванного полуострова Сергей Аксенов.

В январе глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывал крымчан всех национальностей бойкотировать выборы президента России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму ставит под сомнение их общую легитимность, - МинВОТ

Отметим, что на Дальнем Востоке открылись самые первые избирательные участки и началось голосование на выборах президента Российской Федерации. В бюллетене - восемь кандидатов перечислены по алфавиту. Открывает список Сергей Бабурин, вторым номером идет Павел Грудинин, третьим - Владимир Жириновский, четвертым - Владимир Путин, пятый номер у Ксении Собчак, шестой - у Максима Сурайкина, седьмой - у Бориса Титова и восьмой - у Григория Явлинского.

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.

Источник: https://censor.net.ua/n3056220
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а сколько будут платить? какие сейчас расценки?
 показать весь комментарий
 
 
Твої гаспада в канаві дохлу коняку доїдають. Хороший нік- лошарен.....зустрінемся о 12 00. На марші.
 показать весь комментарий
 
 
Ні Олександре, я дома. І піду на на марш о 12.00
 показать весь комментарий
 
 
Сніг сипле . Морозець, насипало сантиметрів 10-15 на око.
 показать весь комментарий
 
 
Старі жаліються, що втомилися сніг прибирати.
 показать весь комментарий
 
Я вчора був у селі то майже снігу не було. А сьогодні знову зима. Лороги не чистяться, все добре як завжди.
 показать весь комментарий
 
 
кстати им некогда!
они сейчас "клаву" терзают... В оккупированном Крыму открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России - Цензор.НЕТ 471!
 показать весь комментарий
 
кто это такое? В окупованому Криму відкрилися виборчі дільниці для голосування на виборах президента Росії - Цензор.НЕТ 8019 пардон - ЧТО это за х*йло такое?
 показать весь комментарий
 
 
"Блины, лопаты, сжигание чучел": в сети высмеяли начало выборов Путина в России"Эх, кони, кони, что за кони!"...

В оккупированном Крыму открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России - Цензор.НЕТ 9929 В сети начали появляться шутки и фотографии о выборах в России, которые 17 марта в 22:00 по киевскому времени официально стартовали на Камчатке и Чукотке.

Пользователи пишут, что судя по камерам, на участках на момент начала голосования практически не было людей, но в урнах уже лежало много бюллетеней.
дальше-https://censoru.net/25582-bliny-lopaty-szhiganie-chuchel-v-seti-vysmeyali-nachalo-vyborov-putina-v-rossii.html
 показать весь комментарий
 
 
А дурноголовий морячЁк вже не голосуватиме- він щасливий помер.
 показать весь комментарий
 
 
громко написано-президента России, проще было бы -ботоксного.
 показать весь комментарий
 
 
в Крыму проголосовал Аксенов... а бюлетней в урнах почти до верху!
 показать весь комментарий
 
 
Известно, что уже успео публично проголосовать марионетка Кремля, так называемый "глава администрации" оккупиррванного полуострова Сергей Аксенов.

Я правильно понял...это слово нужно читать как успеЛо..?? Гавно уже успело проголосовать.... В оккупированном Крыму открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России - Цензор.НЕТ 9661

 показать весь комментарий
 
 
Мне интересно а что будет после єтого цирка шапито?
 показать весь комментарий
 
Почнуть славити нового/старого сцаря.

 показать весь комментарий
 
 
Так, це про кримчан не тільки росіяни кажуть, а й українці.
 показать весь комментарий
 
Блины с лопаты начнут раздавать...занимай очередь...
 показать весь комментарий
 
Зачем?Я до их уровня не собираюсь опускаться.
 показать весь комментарий
 
 
чертей закрыли.... В окупованому Криму відкрилися виборчі дільниці для голосування на виборах президента Росії - Цензор.НЕТ 6660



Marat Sayfulin
1 год ·

роиссся на замке!

Посольство ерефії зараз.
В окупованому Криму відкрилися виборчі дільниці для голосування на виборах президента Росії - Цензор.НЕТ 4285
 показать весь комментарий
 
 
Щоб жодний ватан не прорвався В окупованому Криму відкрилися виборчі дільниці для голосування на виборах президента Росії - Цензор.НЕТ 7277
Доставка можлива лише гелікоптером, катапультуванням або десантуванням
 показать весь комментарий
 
 
вообще эти выборы не должно признать мировое сообщество.Так как они не законным по мировым законам.В Крыму путин вообще не имеет права проводить выборы президента россии.То есть Крым - это украинская территория и все население является украинцами.Пусть даже и в оккупации.Но эти выборы не законные по существующим мировым законам и правилам.просто Путин присоединил часть территории и решил там добавить своего лехтората!!!фейк,а не выборы!!!
 показать весь комментарий
 
 
*главный режиссёр - постановщик - циничный харант.
 показать весь комментарий
 
***
в щель избирательной урны
спичку горящую бросьте.
песни споём у костра!
 показать весь комментарий
 
 
Є черги біля дільниць?
Чи злива з каміння відбила все бажання і поруйнувала ватні мрії?
 показать весь комментарий
 
 
Очередей нет...но урны уже забиты бюлетнями под завязку....
 показать весь комментарий
 
 
Голосуй не голосуй..все одно получишь...хуй_ло... В окупованому Криму відкрилися виборчі дільниці для голосування на виборах президента Росії - Цензор.НЕТ 7018
 показать весь комментарий
 
Любопытно, и в какой это стране Гуглу задают такие каверзные вопрос.
Впрочем, не буду отвлекать граждан этой страны: у них важное дело - выбирают себе то, что может оторвать психанувший пылесос:
В окупованому Криму відкрилися виборчі дільниці для голосування на виборах президента Росії - Цензор.НЕТ 5795
 показать весь комментарий
 
 
Незгодні поїдуть до Сибіру прибирати сніг і будувати "голубьіе города".
На Кримі вести пропаганду вже буде ні для кого.
 показать весь комментарий
 
а что с экономикой? впервые за 30 лет такая низкая инфляция 3%
 показать весь комментарий
 
да такое везде найти можно, даже в центре Киева.
по существу экономики то что ?
 показать весь комментарий
 
думал жирного троля нашел, а оказалась пустышка
 показать весь комментарий
 
Какие еще избирательные участки для голосования в Крыму? Ведь выборы только аж в 2019-м! 31 березня 2019-го! А-у!
 показать весь комментарий
 
Интересно, а )(уйло за )(уйла уже проголосовал? В окупованому Криму відкрилися виборчі дільниці для голосування на виборах президента Росії - Цензор.НЕТ 7649
 показать весь комментарий
 
и шо, идут иуды на енти участки? скоко платят нынче иудам?
 показать весь комментарий
 
Кто они жители Крыма? С двумя паспортами или с одним? Пойдут голосовать за оккупанта или нет? Если пойдут те у кого Украинский паспорт ещё сохранился в шухляде, то зачем тогда выделяют из бюджета деньги на обучение в высших заведениях на льготных условиях их детей?
 показать весь комментарий
 
 
Этоженашилюди! Онижемогутобидеться! Мышебратья!
 показать весь комментарий
 
На рабсие вырабы "прип№здента рабсии". Махинации охватили всю бензоколонку и даже вышли за пределы лепрозория - я про Крым. Быдло, которое еще пока не закопали в Украине, Сирии, Молдове, Грузии, Азербайджане и т.д. спешит отдать свой голос за сЦаря, сЦик делает вид, что считает...
 показать весь комментарий
 
ВИДЕО

Как россияне вытесняют крымчан? | Крым.Реалии ТВ (видео)https://ru.krymr.com/a/video/29075576.html
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ оккупированном Крыму открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России
 
 
 
 
 
 вверх