 В оккупированном Крыму открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
На сайте Избирательной комиссии Крыма говорится, что участки будут работать до 20:00. Известно, что уже успео публично проголосовать марионетка Кремля, так называемый "глава администрации" оккупиррванного полуострова Сергей Аксенов.
В январе глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывал крымчан всех национальностей бойкотировать выборы президента России.
Отметим, что на Дальнем Востоке открылись самые первые избирательные участки и началось голосование на выборах президента Российской Федерации. В бюллетене - восемь кандидатов перечислены по алфавиту. Открывает список Сергей Бабурин, вторым номером идет Павел Грудинин, третьим - Владимир Жириновский, четвертым - Владимир Путин, пятый номер у Ксении Собчак, шестой - у Максима Сурайкина, седьмой - у Бориса Титова и восьмой - у Григория Явлинского.
Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.
они сейчас "клаву" терзают... !
В сети начали появляться шутки и фотографии о выборах в России, которые 17 марта в 22:00 по киевскому времени официально стартовали на Камчатке и Чукотке.
Пользователи пишут, что судя по камерам, на участках на момент начала голосования практически не было людей, но в урнах уже лежало много бюллетеней.
дальше-https://censoru.net/25582-bliny-lopaty-szhiganie-chuchel-v-seti-vysmeyali-nachalo-vyborov-putina-v-rossii.html
Я правильно понял...это слово нужно читать как успеЛо..?? Гавно уже успело проголосовать....
Marat Sayfulin
1 год ·
роиссся на замке!
Посольство ерефії зараз.
Доставка можлива лише гелікоптером, катапультуванням або десантуванням
в щель избирательной урны
спичку горящую бросьте.
песни споём у костра!
Чи злива з каміння відбила все бажання і поруйнувала ватні мрії?
Впрочем, не буду отвлекать граждан этой страны: у них важное дело - выбирают себе то, что может оторвать психанувший пылесос:
На Кримі вести пропаганду вже буде ні для кого.
по существу экономики то что ?
2.Янукович
Разрыв бошки
https://www.google.de/search?biw=1280&bih=601&tbm=nws&ei=WCiuWsiTN4e6kwXxnpWwAQ&q=Wahlen+in+Russland+BILD+gratuliert+Putin+zu+seinem+Sieg&oq=Wahlen+in+Russland+BILD+gratuliert+Putin+zu+seinem+Sieg&gs_l=psy-ab.12...12669.39063.0.43206.27.11.0.0.0.0.238.893.6j2j1.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..25.0.0....0.W1U5-OE445w
Как россияне вытесняют крымчан? | Крым.Реалии ТВ (видео)https://ru.krymr.com/a/video/29075576.html