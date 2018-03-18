 В оккупированном Крыму открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

На сайте Избирательной комиссии Крыма говорится, что участки будут работать до 20:00. Известно, что уже успео публично проголосовать марионетка Кремля, так называемый "глава администрации" оккупиррванного полуострова Сергей Аксенов.

В январе глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывал крымчан всех национальностей бойкотировать выборы президента России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму ставит под сомнение их общую легитимность, - МинВОТ

Отметим, что на Дальнем Востоке открылись самые первые избирательные участки и началось голосование на выборах президента Российской Федерации. В бюллетене - восемь кандидатов перечислены по алфавиту. Открывает список Сергей Бабурин, вторым номером идет Павел Грудинин, третьим - Владимир Жириновский, четвертым - Владимир Путин, пятый номер у Ксении Собчак, шестой - у Максима Сурайкина, седьмой - у Бориса Титова и восьмой - у Григория Явлинского.

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.