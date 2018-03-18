 Самые счастливые люди живут в Финляндии, - ООН. ИНФОГРАФИКА

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООН, об этом говорится во Всемирном докладе о счастье за 2018 год.

Ежегодный Всемирный доклад о счастье (World Happinness Report, 2018) содержит рейтинг стран мира по уровню счастья их населения. Авторы доклада сравнили 156 стран по шести показателям: уровень дохода, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, свобода, отношение к коррупции и щедрость. В этом году самой счастливой страной мира признана Финляндия.

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Доклад 2018 года имеет важное нововведение - дополнительный рейтинг 117 стран по уровню счастья иммигрантов. Для самих авторов открытием стало то, что десятка стран-лидеров и в том, и в другом списках совпадают. Помимо Финляндии, в нее вошли Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия - их состав не меняется вот уже два года.

Среди стран СНГ лучше всего дела cо счастьем обстоят в Узбекистане - они оказались на 44-ом месте. Россия с прошлого года опустилась с 49-го на 59-е место. Сразу вслед за ней идет Казахстан: он занимает 60-ю строку. Самый большой прорыв совершил Того, поднявшись за год на 17 позиций. Теперь его место в самом конце рейтинга занимает Бурунди.

Авторы привлекают внимание к тому, что самые счастливые страны - не обязательно самые богатые. Гораздо важнее уровень социальной поддержки и надежности институтов власти в глазах жителей.

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Украина в рейтинге заняла 138 место - между Суданом и Того.





