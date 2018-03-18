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 Общество
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Все про:ООН (2409) рейтинг (1103) счастье (30)

 Самые счастливые люди живут в Финляндии, - ООН. ИНФОГРАФИКА

В десятку стран, где живут самые счастливые люди, вошли Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООН, об этом говорится во Всемирном докладе о счастье за 2018 год.

Ежегодный Всемирный доклад о счастье (World Happinness Report, 2018) содержит рейтинг стран мира по уровню счастья их населения. Авторы доклада сравнили 156 стран по шести показателям: уровень дохода, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, свобода, отношение к коррупции и щедрость. В этом году самой счастливой страной мира признана Финляндия.

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Доклад 2018 года имеет важное нововведение - дополнительный рейтинг 117 стран по уровню счастья иммигрантов. Для самих авторов открытием стало то, что десятка стран-лидеров и в том, и в другом списках совпадают. Помимо Финляндии, в нее вошли Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия - их состав не меняется вот уже два года.

Среди стран СНГ лучше всего дела cо счастьем обстоят в Узбекистане - они оказались на 44-ом месте. Россия с прошлого года опустилась с 49-го на 59-е место. Сразу вслед за ней идет Казахстан: он занимает 60-ю строку. Самый большой прорыв совершил Того, поднявшись за год на 17 позиций. Теперь его место в самом конце рейтинга занимает Бурунди.

Авторы привлекают внимание к тому, что самые счастливые страны - не обязательно самые богатые. Гораздо важнее уровень социальной поддержки и надежности институтов власти в глазах жителей.

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Украина в рейтинге заняла 138 место - между Суданом и Того.

Самые счастливые люди живут в Финляндии, - ООН 01
Самые счастливые люди живут в Финляндии, - ООН 02
Самые счастливые люди живут в Финляндии, - ООН 03

Источник: https://censor.net.ua/n3056218
 
 
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А почему фины такие счастливые? Потому, что вовремя успели сказать угро-рашкам "Раша-гудбай!" и отстоять свою независимость!
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Мне кажется, что основное своё удовольствие они получили, когда накрошили пол миллиона ватников в "Бело-Финскую"...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСамые счастливые люди живут в Финляндии, - ООН. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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