 В Совете Европы призвали удвоить усилия по устранению проблем, с которыми сталкиваются в Украине дети-рома, - отчет комитета

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, говорится в отчете Комитета.

В документе отмечается, что "Стратегия защиты и интеграции в украинское общество цыганского национального меньшинства на период до 2020 года", которая была принята в 2013 году, уже принесла положительные результаты, в частности, предоставление цыганам идентификационных документов. Однако, авторы отчета подчеркивают, что в других сферах прогресс был незначительным, а цыгане так же страдают от системной дискриминации в доступе к образованию, жилью, медицине и трудоустройству.

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"Сообщалось о неправомерных действиях полиции и преследования некоторых групп, в том числе - рома и подозреваемых нелегальных мигрантов. Массовое насилие против цыган в Лощиновке и вероятный сговор местных властей не были эффективно расследованы и санкционированы", - говорится в отчете. Авторы документа советуют принять все необходимые меры, чтобы немедленно положить конец практике, которая приведет к продолжению сегрегации детей-рома в школах. Также эксперты Совета Европы призывают удвоить усилия по устранению других проблем, с которыми сталкиваются дети-рома.

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Напомним, ситуация в Лощиновке на Одесчине обострилась после того, как 26 августа 2016 года в заброшенном доме на окраине нашли тело восьмилетней девочки. По подозрению в убийстве задержали 21-летнего рома, проживающего в населенном пункте. После этого в селе разгромили несколько ромских домов. В волнениях участвовали более трехсот человек.