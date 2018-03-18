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 В Совете Европы призвали удвоить усилия по устранению проблем, с которыми сталкиваются в Украине дети-рома, - отчет комитета

Члены общин рома все еще страдают от системной дискриминации, выяснили в Консультативного комитета Совета Европы по рамочной конвенции о защите национальных меньшинств в Украине.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, говорится в отчете Комитета.

В документе отмечается, что "Стратегия защиты и интеграции в украинское общество цыганского национального меньшинства на период до 2020 года", которая была принята в 2013 году, уже принесла положительные результаты, в частности, предоставление цыганам идентификационных документов. Однако, авторы отчета подчеркивают, что в других сферах прогресс был незначительным, а цыгане так же страдают от системной дискриминации в доступе к образованию, жилью, медицине и трудоустройству.

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"Сообщалось о неправомерных действиях полиции и преследования некоторых групп, в том числе - рома и подозреваемых нелегальных мигрантов. Массовое насилие против цыган в Лощиновке и вероятный сговор местных властей не были эффективно расследованы и санкционированы", - говорится в отчете. Авторы документа советуют принять все необходимые меры, чтобы немедленно положить конец практике, которая приведет к продолжению сегрегации детей-рома в школах. Также эксперты Совета Европы призывают удвоить усилия по устранению других проблем, с которыми сталкиваются дети-рома.

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Напомним, ситуация в Лощиновке на Одесчине обострилась после того, как 26 августа 2016 года в заброшенном доме на окраине нашли тело восьмилетней девочки. По подозрению в убийстве задержали 21-летнего рома, проживающего в населенном пункте. После этого в селе разгромили несколько ромских домов. В волнениях участвовали более трехсот человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3056217
 
 
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Это сейчас блть самая важная проблема в Украине!
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забирайте, сердобольные, их себе, всех и безвозмездно.
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они такие учёные, что свистнут кошелек и не заметишь
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Про вчених не знаю,а в культурі та мистецтві у нас є роми- поетеса Раїса Набаранчук (Рані Романі), актриса музично-драматичного ромського театру «Романс» Міла Крикунова, президентка ромського жіночого фонду «Чіріклі» Юлія Кондур.

Подробнее читайте на Громадськом радио: https://hromadskeradio.org/ru/programs/rankova-hvylya/v-ukrayini-znimayut-kino-pro-vydatnyh-romskyh-zhinok
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ну то что брынчать и выть под гитару они умеют- я знаю. а вот ученые,инженеры или выдающиеся врачи- вот это вопрос..
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А тут уже вопрос к самим ромам-почему своих детей не посылают учиться,почему у них ещё сохраниля дикий обычай женить и выдавать замуж несовершеннолетних детей,куда им после этого учиться.Их дети не учатся не потому что их притесняют люди или государство,а потому что родители этого не хотят(не все конечно).
И по поводу соплей Совета Европы-так пускай они озаботятся сначала ромами Евролы,проконтролируют чем там занимаются их дети.Я видела европейских ромов,и по-моему наши ромы выглядят и живут намного лучше.
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У Львові ці сволочі толпами серед білого дня людей грабують, поліція тільки розводить руки, а тут виявляється ще іхні права притісняють?!
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цыгане так же страдают от системной дискриминации в доступе к образованию, жилью, медицине и трудоустройству

Что за бред европидарасов, где это они видели, чтобы цыгане работали.
Пусть лучше поговорят о системной дискриминации украинцев, которых постоянно обворовывают цыгане.
А еще лучше, пусть забирают их к себе в ЕС, цыгане их за это хорошо "отблагодарят".
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Роми різні бувають, але мабуть говорять про тих, що не хочуть працювати. Багато країн пробували їх змінити, але нічого не вийшло.
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Надо посоветовать Совету Европы обсудить проблему посещения школ детьми-рома с цыганскими баронами (например, Румынии).

Как живут цыганские бароны в Румынии
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Совете Европы призвали удвоить усилия по устранению проблем, с которыми сталкиваются в Украине дети-рома, - отчет комитета
 
 
 
 
 
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