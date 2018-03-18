 В Совете Европы призвали удвоить усилия по устранению проблем, с которыми сталкиваются в Украине дети-рома, - отчет комитета

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, говорится в отчете Комитета.
В документе отмечается, что "Стратегия защиты и интеграции в украинское общество цыганского национального меньшинства на период до 2020 года", которая была принята в 2013 году, уже принесла положительные результаты, в частности, предоставление цыганам идентификационных документов. Однако, авторы отчета подчеркивают, что в других сферах прогресс был незначительным, а цыгане так же страдают от системной дискриминации в доступе к образованию, жилью, медицине и трудоустройству.
"Сообщалось о неправомерных действиях полиции и преследования некоторых групп, в том числе - рома и подозреваемых нелегальных мигрантов. Массовое насилие против цыган в Лощиновке и вероятный сговор местных властей не были эффективно расследованы и санкционированы", - говорится в отчете. Авторы документа советуют принять все необходимые меры, чтобы немедленно положить конец практике, которая приведет к продолжению сегрегации детей-рома в школах. Также эксперты Совета Европы призывают удвоить усилия по устранению других проблем, с которыми сталкиваются дети-рома.
Напомним, ситуация в Лощиновке на Одесчине обострилась после того, как 26 августа 2016 года в заброшенном доме на окраине нашли тело восьмилетней девочки. По подозрению в убийстве задержали 21-летнего рома, проживающего в населенном пункте. После этого в селе разгромили несколько ромских домов. В волнениях участвовали более трехсот человек.
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И по поводу соплей Совета Европы-так пускай они озаботятся сначала ромами Евролы,проконтролируют чем там занимаются их дети.Я видела европейских ромов,и по-моему наши ромы выглядят и живут намного лучше.
Что за бред европидарасов, где это они видели, чтобы цыгане работали.
Пусть лучше поговорят о системной дискриминации украинцев, которых постоянно обворовывают цыгане.
А еще лучше, пусть забирают их к себе в ЕС, цыгане их за это хорошо "отблагодарят".
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