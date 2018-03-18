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 Политика Украины, Общество
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Все про:Денисова (125) Кушнир (27) омбудсмен (318) увольнение (1399) Лутковская (348)

 Представители уполномоченного по правам человека, работавшие с Лутковской, уволились, - Кушнир

Представитель уполномоченного по вопросам соблюдения права на информацию и представительства в Конституционном суде Ирина Кушнир сообщила, что вместе с Лутковской ушла ее команда.

Об этом она написала на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ

"Спасибо всем заявителям, которые обращались к нам за помощью в защите своего права на доступ к публичной информации. Получая незаконные отказы, вы не останавливались, искали правовые инструменты и все же вместе с нами доказывали, что в этом государстве закон должен быть соблюден всеми, независимо от должности. Вы защищали не только свое право на информацию, вы защищали и мое право жить в государстве, подотчетном гражданскому обществу и контролируемом им. Извиняюсь перед теми заявителями, которые ждали наше реагирования слишком долго. Но Бог свидетель, мы сделали все, что могли, для того, чтобы выжать максимум эффективности из ресурса, который имели", - пишет она.

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Кушнир подчеркнула, что ценила своих коллег и посоветовала новому омбудсмену Денисовой постараться удержать уровень соблюдения закона о доступе. "Для того, чтобы достичь того уровня, на котором сейчас идет применение Закона о доступе, я приносила в жертву свою семью и весь мой коллектив работал в три смены. Поэтому доступ что-то значит для меня. Я знаю, что очень быстро, не привлекая к ответственности, можно разрушить абсолютно все... Если так пойдет... поверьте в этом государстве не только я... думаю, все общественные организации, с которыми мы поднимали сферу, просто утопят вас в море судебных решений", - отметила бывшая представитель уполномоченного по вопросам соблюдения права на информацию и представительства в Конституционном суде Ирина Кушнир.

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Представители уполномоченного по правам человека, работавшие с Лутковской, уволились, - Кушнир 01
Представители уполномоченного по правам человека, работавшие с Лутковской, уволились, - Кушнир 02

Напомним, 15 марта уполномоченным Верховной Рады по правам человека назначена народный депутат Людмила Денисова. Срок полномочий Валерии Лутковской истек 27 апреля 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3056216
 
 
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Люди, которые бегают из партии в партию, в надежде очередной раз зацепиться за депутатство - не заслуживают доверия...
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