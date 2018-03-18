 Минобразования одобрило "Сборник материалов по правовому воспитанию" для использования в школах

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Судова влада України", говорится в официальном письме и.о. директора Государственного научного учреждения Министерства образования и науки Украины "Институт модернизации содержания образования" Ю.И. Завалевского. Минобразования рекомендовало сборник для использования в учреждениях общего среднего образования.

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Согласно сообщению, "Сборник материалов по правовому воспитанию" разработан с участием педагогов и членов рабочей группы Коммуникационного комитета системы правосудия при финансовой поддержке Государственной судебной администрации Украины. Авторы пособия - педагоги в сфере правоведения Нинель Клименко, Алла Усатая, Александр Наровлянский, Элла Сытник и судья хозяйственного суда Харьковской области, член Совета судей Украины и Рабочей группы Коммуникационного комитета системы правосудия Татьяна Суярко.

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"Этот сборник включает разработки учебно-правовых мер для учеников средней школы, целью которых является систематизация знаний учащихся о судебной системе Украины, формирование умений и навыков детей работать в команде, защищать при необходимости свои права в судебном порядке, работать с нормативно-правовой базой, применять полученные знания в практической деятельности, способствовать формированию правовой культуры и популяризировать институт судебной власти среди молодежи", - говорится в сообщении.