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 Минобразования одобрило "Сборник материалов по правовому воспитанию" для использования в школах

Школьники смогут систематизировать знания о судебной системе Украины и даже защищать при необходимости свои права в судебном порядке.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Судова влада України", говорится в официальном письме и.о. директора Государственного научного учреждения Министерства образования и науки Украины "Институт модернизации содержания образования" Ю.И. Завалевского. Минобразования рекомендовало сборник для использования в учреждениях общего среднего образования.

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Согласно сообщению, "Сборник материалов по правовому воспитанию" разработан с участием педагогов и членов рабочей группы Коммуникационного комитета системы правосудия при финансовой поддержке Государственной судебной администрации Украины. Авторы пособия - педагоги в сфере правоведения Нинель Клименко, Алла Усатая, Александр Наровлянский, Элла Сытник и судья хозяйственного суда Харьковской области, член Совета судей Украины и Рабочей группы Коммуникационного комитета системы правосудия Татьяна Суярко.

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"Этот сборник включает разработки учебно-правовых мер для учеников средней школы, целью которых является систематизация знаний учащихся о судебной системе Украины, формирование умений и навыков детей работать в команде, защищать при необходимости свои права в судебном порядке, работать с нормативно-правовой базой, применять полученные знания в практической деятельности, способствовать формированию правовой культуры и популяризировать институт судебной власти среди молодежи", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3056215
 
 
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Можно подумать в порошенковских коррупционных судах можно какие-то права защищать.....
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Будь ласка, подаруйте цей посібник усім нашим політикам та їх прихильникам, а особливо борцунам з барижною владою, бо вони люблять звиздіти про закони, не прочитавши жодного з них.
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Права детей потив родителЕй...*) -- тут с этим проблема... -- детей с малолетства натаскивают за Волю и Свободу -- хрен по попке ремешком ударишь... ...или даже кричать на дитятю неможна -- ...не дай бог, карманных денег родители не додадут -- всё по возрастам расписано -- сразу на них в полицию заявляй! ...или в Югентамт... ... то пыздэць!

Столкнулся с этим -- ...не согласен в корне! -- а шо делать? -- привык и я...*)
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ребёнка нужно успеть воспитать пока он лежит поперёк кровати...
только потом можно пожинать плоды своегоего воспитания...
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... из жидкого состояния их воспитывать надо! -- так некогда ж... ...и за всеми не угонишься...*)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМинобразования одобрило "Сборник материалов по правовому воспитанию" для использования в школах
 
 
 
 
 
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