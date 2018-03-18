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 Отравляющее вещество "Новичок" могли создать бывшие советские ученые, переехавшие на Запад, - Захарова

Заявление спикера российского МИДа Марии Захаровой о причастности ряда европейских государств к происхождению отравляющего вещества названо абсурдным и необоснованным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" опровергла разработку яда "Новичок" в России и СССР. После распада СССР многие советские ученые переехали на Запад и "вывезли с собой технологии", считает официальный представитель МИД РФ. "Наиболее вероятными" источниками происхождения вещества она назвала Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию.

В субботу, 17 марта, министр обороны Чехии Карла Шлехтова заявила, что государство не причастно к созданию отравляющего вещества группы "Новичок", передает DW. По ее мнению, подобные заявления абсурдны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реакция России не меняет позиции Великобритании о причастности РФ к делу Скрипаля, – МИД

Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий также критически отозвался об утверждении, которое "невозможно подкрепить чем-либо". Он назвал слова официального представителя российского МИДа попытками "манипуляции информацией в общественном пространстве".

Швеция также отрицает утверждения о причастности к разработке химического вещества. Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём сочла "неприемлемыми и необоснованными" утверждения российской стороны.

Также читайте: Бывший муж российской шпионки Чепмен, на которую в 2010-м обменяли Скрипаля, умер от передозировки, - Daily Mail

Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Читайте также: Россия в недельный срок вышлет из страны 23 британских дипломатов, – МИД РФ

Мэй сказала, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

Источник: https://censor.net.ua/n3056214
 
 
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"... А еще она называла тебя червяком...Земляным червяком... Гранатами, говорит, Раду забросаю... А добивать выживших буду автоматами... Но главное - называла тебя червяком... Земляным червяком..."

Отравляющее вещество "Новичок" могли создать бывшие советские ученые, переехавшие на Запад, - Захарова - Цензор.НЕТ 648
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Заява Захарової це остаточне визнання росією провини за отруєння 26 громадян Великобританії! Тобто керівництво росії вже зрозуміло що всім все стало відомо і вже навіть не намагаються створювати слідчі комісії, заводити кримінальні справи по факту виходу за межі військових лабораторій військової отруйної речовини! Навіть немає спроби реагувати на надзвичайну ситуацію згідно російських законів та Конституції рф, просто починають озвучувати ідіотські та дебільні відмазки! Де слідчі дії щодо витоку Новічка за межі рф? Немає слідчих дій та арештів, тоді виходить що застосування Новічка було санкціоновано владою, особисто путіним!!!! Це напад зброєю масового ураження на країну НАТО, 26 отруєних громадян Великобританії бойовою хімічною речовиною яка відноситься до хімічної зброї масового ураження!!!!! Це війна з НАТО!!!! Остання спроба карлікового недоумка підняти собі рейтинг перед виборами, смертельна спроба яка знищить росію!
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Это даже не вата - это Шапито с обезьянами и лошадьми на сцене!
Отравляющее вещество "Новичок" могли создать бывшие советские ученые, переехавшие на Запад, - Захарова - Цензор.НЕТ 7520
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Могли создать а могли и Кацапы подло как Полонием - и это вероятней раз в 100
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Ага конечно,и случайно убить Скрипаля,не лошадь не собаку,а именно Скрипаля.
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могли но не создали и точка. да ещё, лишнехромосомным коротка память - ведь говорили им, если один раз наврали, то если даже когда то вдруг скажите правду вам не поверит и будет наказывать, так что нехрен скулить.
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ну вот . а я все ждал когда же . теперь понятно откуда газ взяли . а распылял его наверно наш пилот Волошин с Су-25 Отравляющее вещество "Новичок" могли создать бывшие советские ученые, переехавшие на Запад, - Захарова - Цензор.НЕТ 3147
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Похож на Трампа ,если бы того кинули на 8 лярдов баксов
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А как же подписка о невыезде? Таких ученых за границу не выпускали.
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Сергей Викторович Скрипаль - бывший советский и российский военный разведчик, до 1999 года сотрудник ГРУ, полковник. В 2006 году осуждён в России за государственную измену в форме шпионажа в пользу спецслужб Великобритании и лишён воинского звания. Ихтамнеты,все понимают....
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Осуждён на 13 лет в 2006-м. В следующем году вышел бы на свободу, а может и раньше. Отсидел 5 лет, обменян на Чапмен и К в 2010-м. И смысл его травить? 99%, что траванули британские спецслужбы родным VX (1%, что как Литвиненко траванулся собственной контрабандой). И это правильно. паРашкеу нужно подставлять снова и снова, а отработанные предатели - отличный материал для этой благой цели.
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да Во-Во - а правда, за что вы его траванули...?\ну причину назови...\
и заметь мы же вам верим - и диспетчеру Карлосу, и лётчику Волошину, ну а мальчик в трусиках для нас теперь святой...)
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А вот я не верю, что его траванул Хуйло. Ну вот не верю и всё. Имею право. Не нужно это ему абсолютно.
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ну ты же не маленький ребенок в детском садике типа "верю- не верю" Отравляющее вещество "Новичок" могли создать бывшие советские ученые, переехавшие на Запад, - Захарова - Цензор.НЕТ 7885
это так дети и кацапы воспринимают информацию- верю или нет
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Спалился ты по полной программе кацап. В такую туфту даже вата не верит. Только гордо раздувает щеки, подмигивая друг другу, типа знай наших, во как мы их "хитро уделали".
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Вам виднее, похоже Вы там живёте. А у меня собственное мнение независимое ни от ваты, ни от бандеровцев.
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аааа, ты из тех кто "единственный в Мире знает правду"
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паРашкеу нужно подставлять снова и снова,

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кацапы настолько тупые- что сами себя подставляют и никому другому это делать не нужно)
ты еще расскажи что аргентинский кокс им амеры подкинули
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Я так подозреваю, что травонули, до кого в конкретно данный момент смогли дотянутся. Этот Скрипаль, им скорее всего особо и не нужен был. Но Хуйлу, надо было сделать очередную многоходовочку. Может от кокса вату отвлечь. Может показать пиндосам, что мы вас в любой момент травонуть можем, кто его знает, что там в голове у чувака живущего в альтернативной реальности.
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Может-может..., да не может нихрена. Хоть сами себя не обманывайте. На кону СП-2, выборы, миротворцы в Лугандоне, смягчение санкций и прочие плюшки. И тут хлоп - Хуйло приказывает разозлить британцев. Самим-то не смешно?
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кАнечно, кАнечно, обосРашка ниучемниванаватая, они все сами. Верим, верим.)
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Обидно, Чехия, Словакия, Великобритания, Швеция, а где Украина, где упоминание о Правом секторе? Украина точно может сделать этот газ, на основе топливных сборок для атомных станций Украины от Вестингауз, вернее не сделать, а он автоматически будет выделяться в реакторах советской разработки.
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Эта алкашка хоть понимает смысл звуков выдуных из её гортани ?
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Це вона спонтанно. Думаю, вона знаходиться під враженням фільмів про Фантомаса, або про Джеймса Бонда (у світлі скандалу з отруєнням британського громадянина). В цих фільмах деякі негативні персонажі викрадали вчених які десь на задвірках цивілізації створювали для цих персонажів зброю, за допомогою якої ті хотіли створити якийсь "новий порядок", або керувати світом. Це у захерової в уяві Мей стала Фантомасом, Трамп - Доктором Зло, а російські вчені - викраденими цими політиками виробниками зброї масового ураження. І все це робиться для того, аби кацапського главстєрха пуцькіна позбавитити тріумфу з домашнім ЧС - 2018 з футболу. Цієї фантазії у машки захерової безумовно не виникло б, якби аргентинський кокс дійшов до кацапського МЗС. А так - дика ломка, вживання неперевірених замінників аргентинського кокаїну і такий ось результат.
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А по боингу сколько официальных противоречащих даже друг-другу сказок "с картинками" было рассказано... Отравляющее вещество "Новичок" могли создать бывшие советские ученые, переехавшие на Запад, - Захарова - Цензор.НЕТ 2795
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Нам дико, а их к такому с детства готовят...

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Так кто же покохал-то аж до болю пажилова Скрипаля? - В. Рыбников
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О, ну мы это уже проходили, поток версий кацапских лживых одна тупее другой, когда сбили малайзийский боинг и всё прочее
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точно! Боинг мы не сбивали, но они там и так все мертвые летели.
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врёт совсем как порошенко
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Помер 37-річний хакер Адріан Ламо, відомий передачею інформації, завдяки якій арештували американського солдата Челсі Меннінг.
Під час онлайн переписки Меннінг довірилася йому та розказала про конфіденційні військові матеріали, які відправила Wikileaks.
Слідчий з округу Седжвік в Канзасі підтвердив ВВС смерть відомого хакера, але причини поки не повідомляють.
Його батько Маріо написав у Facebook: "З великим сумом і розбитим серцем я маю повідомити всім друзям Адріана, що він помер. Яскравий розум і співчутлива душа пішли від нас, він був моїм любим сином ".
Хакерський рекорд Адріана Ламо включає злом бази даних Microsoft та The New York Times.
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это уже не смешно Срочно нужны психиатры с мировым признанием а если не поможет вызывайте специалистов по эвтаназии Люди спасайте планету ЭТО ЗАРАЗНО Отравляющее вещество "Новичок" могли создать бывшие советские ученые, переехавшие на Запад, - Захарова - Цензор.НЕТ 2595
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стоять - вот зачем отвлекать людей с мировым признанием...?
только где же взять 140 миллионов доз...?
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Как все предсказуемо и примитивно,ничего нового.
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...Захерову саму создали бывшие советские учёные, когда им делать было нехер в ожидании, на пограничном переходе...
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рукожопы однако...)))\бурят и то не так делают...(с)\
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Оно ребёнок выходного дня.Да и то когда деньги остались только на тройник...
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Так і є, це диспетчер Карлос з Борисполя бачив.
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Одного не могу понять, на куя нам всякую муть ретранслируют? Захарова-путин-лавров, это хуоотсосы. Давайте будем смотреть что происхотдет в Украине и задавать вопросы Пете и Коле.
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А этот ученый на Запад еще не выехал.
Отравляющее вещество "Новичок" могли создать бывшие советские ученые, переехавшие на Запад, - Захарова - Цензор.НЕТ 6088
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Бывшие сотрудники КГБ - о деле Скрипаля

После отравления Сергей Скрипаля и убийства Николая Глушкова полиция обеспокоена безопасностью других выходцев из России, живущих в Великобритании, - в первую очередь, получивших политическое убежище бывших сотрудников советских и российских спецслужб. Один из них, бывший офицер КГБ и ФСБ Борис Карпичков, рассказал британским журналистам, что 12 февраля получил от бывшего коллеги предупреждение о готовящихся покушениях на жизнь восьмерых политэмигрантов. В этом перечне было и его имя, а также имя Сергея Скрипаля, которое он в тот раз услышал впервые.

"Относительно вероятности "альтернативных версий", не предусматривающих российского участия в организации преступления. Простите великодушно, ну а кто еще? Гренландские эскимосы или индейцы лесов Амазонии?

Мне много в последние дни довелось слышать различного мозгопромывочного дерьма относительно того, что Россия никогда не производила и не имела никаких химических препаратов под названием "Новичок". Знаете, меня подобное словоблудие прямо-таки бесит. Почему? Да, согласен, Россия, не исключено, прямо не участвовала в разработке этого "лекарства". Но в "совке"-то его не только разрабатывали (тому имеется целый ряд документальных материалов - кстати, до недавних пор доступных для любого желающего в интернете), но и вполне конкретным людям даже дали Ленинскую премию. Затем известны случаи, когда эта отрава была опробована на людях. Что самое печальное, во все том же теперь уже бывшем "совке". Если конкретно, то в России. Причем как спецслужбами, так и "в частном порядке". Наиболее широко получивший известность случай - убийство "на коммерческой основе" российского банкира Кивелиди и его секретарши (которая пошла следом в качестве этакого "collateral damage") в 1995 году. В том случае как раз и использовался один из препаратов группы "Новичок".

Еще одно замечание, теперь уж основанное на моих личных познаниях и опыте. Мне достоверно известно, что российские спецслужбы убивают, занимаются так называемыми "внесудебными расправами". Причем не только "международных террористов" либо лиц, непосредственно с ними связанных (в соответствии с соответствующим законом в этой области, принятым Государственной Думой и утвержденной президентом РФ в 2006 году). Потому как, согласно тем сведениям, что мне удалось получить, в последние несколько лет российские спецслужбы негласно распространили действие этого резинового закона, фактически адаптировав его в отношении любого человека на земле - кого они по тем или иным "критериям" определили в число либо "предателей", либо ненавистных политических врагов, либо просто "представляющих опасность государственным интересам" России (читай: Путина и его ближайшего окружения)."
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Эта кобыла сама -то хоть понимает про что ржет ?
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опять немытая марфа голос подала. Видно диппочта из Колумбии пришла.
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А я уверен, что какая-то из кремлёвских башен хуйла подставляет. Стопудов.
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Захпрова: - Разработка "Новичка" в России? Ихтамнет.
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Чому ж тоді ті кляті західняки не випробували отруту на "казламордій" речниці МЗС Кацяпії, чи на його "конємордому" очільнику?
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Отравляющее вещество "Новичок" могли создать бывшие советские ученые, переехавшие на Запад, - Захарова - Цензор.НЕТ 8422

И так всю свою историю: то финны на них нападут в Финляндии, то поляки в польском Бресте, то венгры в Будапеште, то чехи в Праге, то молдаване в Приднестровье, то грузины в Грузии, то украинцы в Украине, то сирийцы в Сирии... Теперь англичане в Солсбери. Или, по версии МИДа РФии, словаки, чехи, шведы... и т.д.
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Создать ФОВ для профильного химика не бог весть какая проблема. В боевых отравляющих в-вах вообще нет какой-то особенной загадки. Сложность именно в том, чтобы суметь им воспользоваться, знать как доставить, иметь агентуру способную работать с такими кейсами. Это целая история которую никакой отдельно взятый ботаник в своей голове не вывезет. Это только в голливудских фильмах про шпионов, достаточно узнать какую-то сверхформулу и ты в дамках, в реальной жизни всё с точностью до наоборот, формула это даже не пол дела.
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Отравляющее вещество "Новичок" могли создать бывшие советские ученые, переехавшие на Запад, - Захарова

Ага, переехавшие на Запад советские ученые создали полоний и "Новичок", чтобы убивать исключительно врагов путина, как на Западе, так и в самой россии, а путин как обычно ни при чем.
Россия постоянно врет и изворачивается, чтобы не отвечать за терроризм и постоянные убийства людей, а в ее абсурдные, лживые истории уже никто не верит.
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18.03.18 00:22 Отравляющее вещество "Новичок" могли создать бывшие советские ученые, переехавшие на Запад, - Захарова Докажи, п-ть на телевидение не мешки таскать, Чуркин допи-ся в ООН и ушёл в мир иной
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Як це все нагадує "боїнг":
- це не новачок
- росія тут не причетна
- це колишні вчені з росії
- ....далі буде...
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На днях подслушала очень интересный разговор по этому поводу на Радио Свобода
Новые меры против России обсуждают Владимир Буковский, Юлий Нисневич, Андрей Федоров

Юлий Нисневич: Нет! И Мэй говорит, что "пока у нас есть уверенность в том, что это так". Она не говорит, что это доказано.
Там сейчас идет очень серьезная внутренняя кухня. Дело в том, что это вещество, которое есть у британских спецслужб, они отказались передавать России, но готовы передать в комиссию по химическому оружию ООН. В данном случае они идут правовым путем. То есть они сделали это достоянием компетентных служб, которые подтвердят или не подтвердят их выводы. И вот после того, как последует подтверждение (или не последует, но, скорее всего, последует), дальше будут предприняты следующие шаги.Андрей Федоров: Действительно, для Великобритании сейчас принципиально важны не те выводы, которые они сделали на первом этапе, а заключение Организации по запрещению химического оружия. Мы можем оспаривать выводы Великобритании пропагандистские, политические и так далее, но если будет официальное заключение ОЗХО, то это мы оспорить уже не сможем.

Юлий Нисневич: Но мы будем оспаривать.
Андрей Федоров: Конечно, мы можем оспаривать, но это будет уже другой уровень дискуссии, другой уровень обсуждения вопроса.
Андрей Федоров: Если речь идет о газе "Новичок", то это не подтасуешь. Это одна из тех наработок, которые нельзя на кухне в другой стране сделать. Еще со времен Советского Союза есть уникальные вещи.
Владимир Кара-Мурза-старший: Значит, тем более наши рисковали тем, что его использовали.
Юлий Нисневич: Поэтому я и говорю, что это какая-то странная история.
Андрей Федоров: Да, есть определенные странности. Ведь все, что сейчас происходит вокруг этой истории, связано не с самим Скрипалем, а с тем, что газ имеет российское происхождение. И с этой точки зрения Россия находится в сложной ситуации. С одной стороны, мы говорим: "Нет, этого не может быть! У нас все запасы газа уничтожены". Но если Организация по запрещению химического оружия докажет, что это был "Новичок", российский газ, то тогда будет сделан вывод о том, что Россия либо не контролирует, либо имеет секретные лаборатории по производству таких веществ. Тогда нам еще хуже будет.
Юлий Нисневич: Год назад официально было объявлено, что уничтожены все запасы химоружия в России.
Андрей Федоров: А если будет версия о том, что у нас, оказывается, существуют секретные лаборатории, - это будет примерно то же самое, как было в Ираке.
https://www.svoboda.org/a/29102422.html
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"После распада СССР многие советские ученые переехали на Запад и "вывезли с собой технологии", считает официальный представитель МИД РФ. " Источник: https://censor.net.ua/n3056214

Но в их биографиях вы назовете этих ученых российскими, верно, Маша?
Просто добавите, как уж водится, что не поняли те ученые тонкостей политики "переходного периода 90-х годов" (это когда оставшиеся в РФ ученые мерли как мухи от голодухи и разрухи и выживали только за счет грантов Сороса), но что ученые те, несомненно, ваши, родные, российские, равно как и все их научные достижения.

Двуличие оно такое двуличие, Маша.
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у кремлядей ничего нового, опять десятки версий, как и со сбитым ими малазийским боингом, громче всех "держи вора" кричит сам вор
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Все как всегда. Вранье хуйло по мере разоблачения, об оккупации Крыма
- это были местные отряды самообороны;
- за спиной отрядов самообороны стояли наши войска;
- российские войска блокировали подразделения ВСУ
А на деле регулярные войска параши

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОтравляющее вещество "Новичок" могли создать бывшие советские ученые, переехавшие на Запад, - Захарова
 
 
 
 
 
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