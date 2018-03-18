 Отравляющее вещество "Новичок" могли создать бывшие советские ученые, переехавшие на Запад, - Захарова

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" опровергла разработку яда "Новичок" в России и СССР. После распада СССР многие советские ученые переехали на Запад и "вывезли с собой технологии", считает официальный представитель МИД РФ. "Наиболее вероятными" источниками происхождения вещества она назвала Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию.
В субботу, 17 марта, министр обороны Чехии Карла Шлехтова заявила, что государство не причастно к созданию отравляющего вещества группы "Новичок", передает DW. По ее мнению, подобные заявления абсурдны.
Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий также критически отозвался об утверждении, которое "невозможно подкрепить чем-либо". Он назвал слова официального представителя российского МИДа попытками "манипуляции информацией в общественном пространстве".
Швеция также отрицает утверждения о причастности к разработке химического вещества. Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём сочла "неприемлемыми и необоснованными" утверждения российской стороны.
Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй сказала, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
и заметь мы же вам верим - и диспетчеру Карлосу, и лётчику Волошину, ну а мальчик в трусиках для нас теперь святой...)
это так дети и кацапы воспринимают информацию- верю или нет
-------------------------
кацапы настолько тупые- что сами себя подставляют и никому другому это делать не нужно)
ты еще расскажи что аргентинский кокс им амеры подкинули
"Не исключен и украинский след", - экс-глава ФСБ Ковалев об отравлении Скрипаля
авторитетный испанский диспетчер Хуан "Раша Тудэй" Карлос, раскрывший в свое время тайну малайзийского "Боинга", в тот роковой день случайно проходил мимо Солсбери и видел, как по улице города прогуливался странный человек в резиновой вышиванке, противогазе с сутрой из "Кобзаря" и пустой пробиркой в руке, громко распевая: "Покохала, покохала я до болю пажилова, пажилова Скрипаля". Хуан еще тогда подумал: "Любят хохлы все-таки петь, но песни все у них какие-то... недобрые, что ли". Потом он вспомнил, что песня, кажется, начиналась со слов "Сел Турчинов, сел Турчинов на тополю", и ему стало по-настоящему страшно...
...
Під час онлайн переписки Меннінг довірилася йому та розказала про конфіденційні військові матеріали, які відправила Wikileaks.
Слідчий з округу Седжвік в Канзасі підтвердив ВВС смерть відомого хакера, але причини поки не повідомляють.
Його батько Маріо написав у Facebook: "З великим сумом і розбитим серцем я маю повідомити всім друзям Адріана, що він помер. Яскравий розум і співчутлива душа пішли від нас, він був моїм любим сином ".
Хакерський рекорд Адріана Ламо включає злом бази даних Microsoft та The New York Times.
только где же взять 140 миллионов доз...?
После отравления Сергей Скрипаля и убийства Николая Глушкова полиция обеспокоена безопасностью других выходцев из России, живущих в Великобритании, - в первую очередь, получивших политическое убежище бывших сотрудников советских и российских спецслужб. Один из них, бывший офицер КГБ и ФСБ Борис Карпичков, рассказал британским журналистам, что 12 февраля получил от бывшего коллеги предупреждение о готовящихся покушениях на жизнь восьмерых политэмигрантов. В этом перечне было и его имя, а также имя Сергея Скрипаля, которое он в тот раз услышал впервые.
"Относительно вероятности "альтернативных версий", не предусматривающих российского участия в организации преступления. Простите великодушно, ну а кто еще? Гренландские эскимосы или индейцы лесов Амазонии?
Мне много в последние дни довелось слышать различного мозгопромывочного дерьма относительно того, что Россия никогда не производила и не имела никаких химических препаратов под названием "Новичок". Знаете, меня подобное словоблудие прямо-таки бесит. Почему? Да, согласен, Россия, не исключено, прямо не участвовала в разработке этого "лекарства". Но в "совке"-то его не только разрабатывали (тому имеется целый ряд документальных материалов - кстати, до недавних пор доступных для любого желающего в интернете), но и вполне конкретным людям даже дали Ленинскую премию. Затем известны случаи, когда эта отрава была опробована на людях. Что самое печальное, во все том же теперь уже бывшем "совке". Если конкретно, то в России. Причем как спецслужбами, так и "в частном порядке". Наиболее широко получивший известность случай - убийство "на коммерческой основе" российского банкира Кивелиди и его секретарши (которая пошла следом в качестве этакого "collateral damage") в 1995 году. В том случае как раз и использовался один из препаратов группы "Новичок".
Еще одно замечание, теперь уж основанное на моих личных познаниях и опыте. Мне достоверно известно, что российские спецслужбы убивают, занимаются так называемыми "внесудебными расправами". Причем не только "международных террористов" либо лиц, непосредственно с ними связанных (в соответствии с соответствующим законом в этой области, принятым Государственной Думой и утвержденной президентом РФ в 2006 году). Потому как, согласно тем сведениям, что мне удалось получить, в последние несколько лет российские спецслужбы негласно распространили действие этого резинового закона, фактически адаптировав его в отношении любого человека на земле - кого они по тем или иным "критериям" определили в число либо "предателей", либо ненавистных политических врагов, либо просто "представляющих опасность государственным интересам" России (читай: Путина и его ближайшего окружения)."
И так всю свою историю: то финны на них нападут в Финляндии, то поляки в польском Бресте, то венгры в Будапеште, то чехи в Праге, то молдаване в Приднестровье, то грузины в Грузии, то украинцы в Украине, то сирийцы в Сирии... Теперь англичане в Солсбери. Или, по версии МИДа РФии, словаки, чехи, шведы... и т.д.
Ага, переехавшие на Запад советские ученые создали полоний и "Новичок", чтобы убивать исключительно врагов путина, как на Западе, так и в самой россии, а путин как обычно ни при чем.
Россия постоянно врет и изворачивается, чтобы не отвечать за терроризм и постоянные убийства людей, а в ее абсурдные, лживые истории уже никто не верит.
- це не новачок
- росія тут не причетна
- це колишні вчені з росії
- ....далі буде...
Новые меры против России обсуждают Владимир Буковский, Юлий Нисневич, Андрей Федоров
Юлий Нисневич: Нет! И Мэй говорит, что "пока у нас есть уверенность в том, что это так". Она не говорит, что это доказано.
Там сейчас идет очень серьезная внутренняя кухня. Дело в том, что это вещество, которое есть у британских спецслужб, они отказались передавать России, но готовы передать в комиссию по химическому оружию ООН. В данном случае они идут правовым путем. То есть они сделали это достоянием компетентных служб, которые подтвердят или не подтвердят их выводы. И вот после того, как последует подтверждение (или не последует, но, скорее всего, последует), дальше будут предприняты следующие шаги.Андрей Федоров: Действительно, для Великобритании сейчас принципиально важны не те выводы, которые они сделали на первом этапе, а заключение Организации по запрещению химического оружия. Мы можем оспаривать выводы Великобритании пропагандистские, политические и так далее, но если будет официальное заключение ОЗХО, то это мы оспорить уже не сможем.
Юлий Нисневич: Но мы будем оспаривать.
Андрей Федоров: Конечно, мы можем оспаривать, но это будет уже другой уровень дискуссии, другой уровень обсуждения вопроса.
Андрей Федоров: Если речь идет о газе "Новичок", то это не подтасуешь. Это одна из тех наработок, которые нельзя на кухне в другой стране сделать. Еще со времен Советского Союза есть уникальные вещи.
Владимир Кара-Мурза-старший: Значит, тем более наши рисковали тем, что его использовали.
Юлий Нисневич: Поэтому я и говорю, что это какая-то странная история.
Андрей Федоров: Да, есть определенные странности. Ведь все, что сейчас происходит вокруг этой истории, связано не с самим Скрипалем, а с тем, что газ имеет российское происхождение. И с этой точки зрения Россия находится в сложной ситуации. С одной стороны, мы говорим: "Нет, этого не может быть! У нас все запасы газа уничтожены". Но если Организация по запрещению химического оружия докажет, что это был "Новичок", российский газ, то тогда будет сделан вывод о том, что Россия либо не контролирует, либо имеет секретные лаборатории по производству таких веществ. Тогда нам еще хуже будет.
Юлий Нисневич: Год назад официально было объявлено, что уничтожены все запасы химоружия в России.
Андрей Федоров: А если будет версия о том, что у нас, оказывается, существуют секретные лаборатории, - это будет примерно то же самое, как было в Ираке.
https://www.svoboda.org/a/29102422.html
Но в их биографиях вы назовете этих ученых российскими, верно, Маша?
Просто добавите, как уж водится, что не поняли те ученые тонкостей политики "переходного периода 90-х годов" (это когда оставшиеся в РФ ученые мерли как мухи от голодухи и разрухи и выживали только за счет грантов Сороса), но что ученые те, несомненно, ваши, родные, российские, равно как и все их научные достижения.
Двуличие оно такое двуличие, Маша.
- это были местные отряды самообороны;
- за спиной отрядов самообороны стояли наши войска;
- российские войска блокировали подразделения ВСУ
А на деле регулярные войска параши