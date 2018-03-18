 Отравляющее вещество "Новичок" могли создать бывшие советские ученые, переехавшие на Запад, - Захарова

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" опровергла разработку яда "Новичок" в России и СССР. После распада СССР многие советские ученые переехали на Запад и "вывезли с собой технологии", считает официальный представитель МИД РФ. "Наиболее вероятными" источниками происхождения вещества она назвала Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию.

В субботу, 17 марта, министр обороны Чехии Карла Шлехтова заявила, что государство не причастно к созданию отравляющего вещества группы "Новичок", передает DW. По ее мнению, подобные заявления абсурдны.

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Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий также критически отозвался об утверждении, которое "невозможно подкрепить чем-либо". Он назвал слова официального представителя российского МИДа попытками "манипуляции информацией в общественном пространстве".

Швеция также отрицает утверждения о причастности к разработке химического вещества. Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём сочла "неприемлемыми и необоснованными" утверждения российской стороны.

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Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

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Мэй сказала, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".