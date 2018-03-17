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 Тело лейтенанта ВСУ Свинцицкого нашли в поезде, следовавшем из Хмельницкого в Лисичанск, - 44 ОАБр. ФОТО

В войсковой части отмечают, что оснований утверждать, что военнослужащего убили, нет - насильственных следов не обнаружено.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу 44-й отдельной артиллерийской бригады (44 ОАБр).

"Командование и личный состав в/ч А3215 скорбит по поводу смерти военнослужащего контрактной службы лейтенанта Свинцицкого Максима Александровича, 1995 года рождения, уроженца города Полонное", - говорится в сообщении.

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Тело лейтенанта ВСУ Свинцицкого нашли в поезде, следовавшем из Хмельницкого в Лисичанск, - 44 ОАБр 01

Известно, что военнослужащий следовал к месту несения службы на поезде "Хмельницкий - Лисичанск". Причину смерти пока не определили. "Происшествие внесено в единый реестр досудебных расследований, полиция Житомирщины в рамках открытого уголовного производства проверяет обстоятельства смерти военнослужащего, опрашивает свидетелей, командованием воинской части А3215 назначено служебное расследование", - пишут в 44 ОАБр.

Прощаться с лейтенантом Максимом Свинцицким будут 18 марта, в его родном городе Полонном на Хмельнитчине.

Тело лейтенанта ВСУ Свинцицкого нашли в поезде, следовавшем из Хмельницкого в Лисичанск, - 44 ОАБр 02

Источник: https://censor.net.ua/n3056211
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТело лейтенанта ВСУ Свинцицкого нашли в поезде, следовавшем из Хмельницкого в Лисичанск, - 44 ОАБр. ФОТО
 
 
 
 
 
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