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 Политика Украины
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 Проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму ставит под сомнение их общую легитимность, - МинВОТ

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) осудило проведение выборов президента РФ на оккупированных территориях.

Об этом говорится в опубликованном ведомством заявлении, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины решительно осуждает решение российской оккупационной администрации провести 18 марта 2018 года выборы Президента РФ на временно оккупированных Россией территориях Автономной Республики Крым и Севастополя, и в очередной раз призывает крымчан не участвовать в незаконных выборах Президента Российской Федерации на территории полуострова, не поддерживать нелегитимные выборы и воздержаться от любых действий и шагов по участию в президентских выборах на временно в упований территории Украины - Автономной Республики Крым и г.. Севастополе", - подчеркнули в МинВОТ.

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В ведомстве напомнили, что международное сообщество признало оккупацию и аннексию АРК и Севастополя незаконными, а действия Российской Федерации были осуждены.

Кроме того, проведение страной-оккупантом выборов в Крыму - это грубое нарушение Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 года, Хельсинкского заключительного акта от 1 августа 1975 года Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН A / RES / 71/205 от 9 декабря 2016 года "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь", Генеральной Ассамблеи ООН №68 / 262 от 27 марта 2014 "Территориальная целостность Украины" и дру международно-правовых актов.

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"Согласно Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", в Крыму действует особый правовой режим, согласно которому никаких выборов на территории оккупированного Крыма не проводится, а все органы власти созданы страной-оккупантом и принятые ими решения признаются нелегитимными и незаконными. Учитывая это, выборы Президента РФ на временно оккупированной территории являются незаконными и нелегитимными и ставят под сомнение общую легитимность этих выборов", - подчеркивают в министерстве.

Отметим, что на Дальнем Востоке уже открылись первые избирательные участки и началось голосование на выборах президента Российской Федерации. В бюллетене - восемь кандидатов перечислены по алфавиту. Открывает список Сергей Бабурин, вторым номером идет Павел Грудинин, третьим - Владимир Жириновский, четвертым - Владимир Путин, пятый номер у Ксении Собчак, шестой - у Максима Сурайкина, седьмой - у Бориса Титова и восьмой - у Григория Явлинского.

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.

Источник: https://censor.net.ua/n3056210
 
 
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Почему суды не начались по отчуждению имущества?
Может бизнес кой у кого в Крыму подвис и он боится потерять?
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Украина с 2014 года подала против России в Европейский суд по правам человека пять исков по Крыму и Донбассу. Иски могут рассматривать в течение 5-7 лет.По оценке Минюста, сумма поданных исков достигает $1 трлн.
Есть иск в Международный криминальный суд за Крым и Донбасс,готовится иск по убыткам через керченский мост.Но такие суды длятся годами
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А он в Катериновку уже под этой фамилией ездил? Уже просто не успеваю за методичками....
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ааа.... А в Катериновку он ездил как Вальцман?
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Фамилии менять там не проблема...трудно уследить.
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Это все понятно, но а какие будут выводы и последствия? Неужели Петя перестанет звонить в Кремль своему шефу? Сотрясание воздуха и все! Понты для лохов.
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Нарешті поставили питання про легітимність "виборів" в цілому. Це треба було робити ще на виборах у держдуру.
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Проверить бы какую продукцию Липецкая выпускает....с лого Путина шоколадки уже мы видели.
Какой подарок готовился к 18 марта?
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Поліція вкрала автомбіль активістів майданівців
Наживо https://www.youtube.com/watch?v=S0wyRTNHSmU
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ИМХО, из того, что сказано, самым серьезным было бы включение в союз тюркских государств отдельные регионы РФ (напр., Башкирию и Татарстан). Посмотрим, насколько это получится.
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Там заводы Порошенко,Авакова,Фирташа
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Порошенко: Горжусь тем, что мы создали независимую систему борьбы с коррупцией Проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму ставит под сомнение их общую легитимность, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 6798
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"Буду резать, буду бить - с кем останешься дружить?" - совдеповская древненькая считалочка на прятках у деток. Все по делу, дети - наши глаза, уши и мысли.
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Лілія Светлова‏ @liliasvitlova

Брат нового командувача Об'єднаних сил на Донбасі працює на окупантів в Криму Цікавий штрих до портрета нового командувача об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенанта Сергія Наєва (фактично, тепер, головної людини в зоні бойових дій).
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Адесса‏ @alisaod2016

Барыга с футбола в рашке ничего не имеет, поэтому согласен на байкот) Проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму ставит под сомнение их общую легитимность, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 7282
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UKROPw777‏ @7w7w7w 34 хв.34 хвилини тому

Порошенко призвал западные страны бойкотировать чемпионат мира по футболу в россии. россия в прошлом году стала крупнейшим торговым партнером Украины. Согласно официальным данным, в 2017 году общая сумма товарооборота с РФ составила 11 миллиардов долларов США.
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Порошенко: Через 5 минут начинаем бомбардировку Гвинеи
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Россия и без этого стремительно превращается в ИГИЛ...
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TranceFM‏ @mr_TranceFM 60 хв.60 хвилин тому

Це каже той хто: 1. Кришуе сепарів усіх рівнів.
2. Не дозволяє відповідати військовим й захищати своє життя.

3. Коли хлопці гинули в котлах, він ховав гроші в офшори.

4. Продає армії БТР в 3 рази дороще.

5. Продає армії медичні-авто-барахло. Перелічувати можна майже бескінечно.
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Напомни про що - мож і я.


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Попередження обом.
Адміністрація форуму.

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Це "фотошоп" ці "плокати" розвісів... Проведення виборів президента РФ в окупованому Криму ставить під сумнів їхню загальну легітимність, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 6793
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Помню , как на симферопольском вокзале ЖД к камню в память о депортации крымских татар подошёл человек в возрасте и положил цветы со слезами (это было в 90-х), запомнилось мне почему-то, потому что было искренне.
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...А наприкінці 80-х були "сезони", коли людей не зовсім слов'янської зовнішності не пускали на рейси "мацква-сімферополь". Дізнався про це від двох моєї знайомих-киян. 1-й - єврей, трохи з "горськими" рисами. Він показав ментам совєцький паспорт, де була націлнальність ЄВРЕЙ і сказав що ніколи так не писався своїм єврейством, як зараз. 2-й - має родоводі молдован, чому до нього причепилися - невідомо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму ставит под сомнение их общую легитимность, - МинВОТ
 
 
 
 
 
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