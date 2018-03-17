 Проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму ставит под сомнение их общую легитимность, - МинВОТ

Об этом говорится в опубликованном ведомством заявлении, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины решительно осуждает решение российской оккупационной администрации провести 18 марта 2018 года выборы Президента РФ на временно оккупированных Россией территориях Автономной Республики Крым и Севастополя, и в очередной раз призывает крымчан не участвовать в незаконных выборах Президента Российской Федерации на территории полуострова, не поддерживать нелегитимные выборы и воздержаться от любых действий и шагов по участию в президентских выборах на временно в упований территории Украины - Автономной Республики Крым и г.. Севастополе", - подчеркнули в МинВОТ.

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В ведомстве напомнили, что международное сообщество признало оккупацию и аннексию АРК и Севастополя незаконными, а действия Российской Федерации были осуждены.

Кроме того, проведение страной-оккупантом выборов в Крыму - это грубое нарушение Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 года, Хельсинкского заключительного акта от 1 августа 1975 года Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН A / RES / 71/205 от 9 декабря 2016 года "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь", Генеральной Ассамблеи ООН №68 / 262 от 27 марта 2014 "Территориальная целостность Украины" и дру международно-правовых актов.

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"Согласно Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", в Крыму действует особый правовой режим, согласно которому никаких выборов на территории оккупированного Крыма не проводится, а все органы власти созданы страной-оккупантом и принятые ими решения признаются нелегитимными и незаконными. Учитывая это, выборы Президента РФ на временно оккупированной территории являются незаконными и нелегитимными и ставят под сомнение общую легитимность этих выборов", - подчеркивают в министерстве.

Отметим, что на Дальнем Востоке уже открылись первые избирательные участки и началось голосование на выборах президента Российской Федерации. В бюллетене - восемь кандидатов перечислены по алфавиту. Открывает список Сергей Бабурин, вторым номером идет Павел Грудинин, третьим - Владимир Жириновский, четвертым - Владимир Путин, пятый номер у Ксении Собчак, шестой - у Максима Сурайкина, седьмой - у Бориса Титова и восьмой - у Григория Явлинского.

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.