 Проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму ставит под сомнение их общую легитимность, - МинВОТ

Об этом говорится в опубликованном ведомством заявлении, передает Цензор.НЕТ.
"Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины решительно осуждает решение российской оккупационной администрации провести 18 марта 2018 года выборы Президента РФ на временно оккупированных Россией территориях Автономной Республики Крым и Севастополя, и в очередной раз призывает крымчан не участвовать в незаконных выборах Президента Российской Федерации на территории полуострова, не поддерживать нелегитимные выборы и воздержаться от любых действий и шагов по участию в президентских выборах на временно в упований территории Украины - Автономной Республики Крым и г.. Севастополе", - подчеркнули в МинВОТ.
В ведомстве напомнили, что международное сообщество признало оккупацию и аннексию АРК и Севастополя незаконными, а действия Российской Федерации были осуждены.
Кроме того, проведение страной-оккупантом выборов в Крыму - это грубое нарушение Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 года, Хельсинкского заключительного акта от 1 августа 1975 года Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН A / RES / 71/205 от 9 декабря 2016 года "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь", Генеральной Ассамблеи ООН №68 / 262 от 27 марта 2014 "Территориальная целостность Украины" и дру международно-правовых актов.
"Согласно Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", в Крыму действует особый правовой режим, согласно которому никаких выборов на территории оккупированного Крыма не проводится, а все органы власти созданы страной-оккупантом и принятые ими решения признаются нелегитимными и незаконными. Учитывая это, выборы Президента РФ на временно оккупированной территории являются незаконными и нелегитимными и ставят под сомнение общую легитимность этих выборов", - подчеркивают в министерстве.
Отметим, что на Дальнем Востоке уже открылись первые избирательные участки и началось голосование на выборах президента Российской Федерации. В бюллетене - восемь кандидатов перечислены по алфавиту. Открывает список Сергей Бабурин, вторым номером идет Павел Грудинин, третьим - Владимир Жириновский, четвертым - Владимир Путин, пятый номер у Ксении Собчак, шестой - у Максима Сурайкина, седьмой - у Бориса Титова и восьмой - у Григория Явлинского.
Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.
Может бизнес кой у кого в Крыму подвис и он боится потерять?
Есть иск в Международный криминальный суд за Крым и Донбасс,готовится иск по убыткам через керченский мост.Но такие суды длятся годами
Какой подарок готовился к 18 марта?
Наживо https://www.youtube.com/watch?v=S0wyRTNHSmU
Брат нового командувача Об'єднаних сил на Донбасі працює на окупантів в Криму Цікавий штрих до портрета нового командувача об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенанта Сергія Наєва (фактично, тепер, головної людини в зоні бойових дій).
Барыга с футбола в рашке ничего не имеет, поэтому согласен на байкот)
Порошенко призвал западные страны бойкотировать чемпионат мира по футболу в россии. россия в прошлом году стала крупнейшим торговым партнером Украины. Согласно официальным данным, в 2017 году общая сумма товарооборота с РФ составила 11 миллиардов долларов США.
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2. Не дозволяє відповідати військовим й захищати своє життя.
3. Коли хлопці гинули в котлах, він ховав гроші в офшори.
4. Продає армії БТР в 3 рази дороще.
5. Продає армії медичні-авто-барахло. Перелічувати можна майже бескінечно.