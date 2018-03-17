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 Политика Украины
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 Суд оставил соратника Саакашвили Дангадзе под стражей, - адвокат Кругляк

Печерский районный суд Киева отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест соратнику лидера партии "Рух нових сил" и экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили Севериону Дангадзе.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом, заявил адвокат Роман Кругляк, 16 марта во время заседания суд также "признал нарушение прав Севериона Дангадзе и принял меры для восстановления этих прав, в частности, обязал прокурора не препятствовать свиданием подозреваемого с родными". Кроме того, по словам защитника Дангадзе, судья обязал прокурора провести расследование угроз в адрес матери Дангадзе от неустановленных лиц.

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Напомним, Дангадзе подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 256, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (в частности, речь идет о содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

В конце февраля Апелляционный суд Киева оставил под стражей Севериона Дангадзе, руководителя Киевского областного отделения возглавляемой Михаилом Саакашвили партии "Движение новых сил", гражданина Украины. Как сообщала тогда пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, ему инкриминировали статью 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) и статью 110 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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6 декабря 2017 года Печерский районный суд Киева впервые арестовал Дангадзе без права внесения залога. Как объясняла тогда Сарган, Дангадзе был задержан по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", которая не предусматривает альтернативы залога. Впоследствии арест продолжали.

5 декабря 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал записи телефонных разговоров, вероятно, Севериона Дангадзе и представителя украинского бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России. На пленках собеседники договариваются о финансировании бизнесменом акций протеста в Украине, которые тогда созвал Михаил Саакашвили. Луценко заявил, что Саакашвили получил от Курченко через Дангадзе полмиллиона долларов на деятельность в Украине. В команде Саакашвили это отрицали, называя дело сфабрикованным, а арест Дангадзе незаконным.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Луценко пообщался с пикетчиками его дома, требовавшими освобождения Дангадзе: "Как вы можете защищать того, кто из Москвы возит деньги?". ВИДЕО

Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста. Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.

Позже Луценко объяснил, что ГПУ подозревает в попытке переворота не Саакашвили, а его "правую руку" Дангадзе.

М.Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Уголовного кодекса Украины: покушение на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

При этом М.Саакашвили, его соратники и адвокаты называют данное дело сфабрикованным, а задержание С.Дангадзе незаконным. М.Саакашвили утверждает, что вообще не знаком с С.Курченко, а аудиозаписи своих разговоров с беглым бизнесменом, как и их экспертизу, называет фальсификацией и подтасовкой.

Источник: https://censor.net.ua/n3056206
 
 
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Мусора угнали грузовик Руху Новых Сил Саакашвили, которым везли сцену и звуковую апаратуру на майдан



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Вот пока митинги будут называться "митинги Руху Новых Сил Саакашвили" - на них ходить не будут. Надо объединятся, а не обзывать всех порохоботами, кто не с Саакашвили. В 2013-2014 люди выходили не за Юлю или Сеню.
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Неужели за Петю?
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Боюся навіть уявити чим вони там займаються.
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Грузовик угнан в сопровождении эскорта полицейской машины с красными и синими маячками
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Спроси у куратора куда везут оборудование
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вот видишь - сопровождают с почётом...\а то угнали - угнали...)\
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Назар Приходько‏ @nazareye

Режисером-постановником треш-шапіто на Майдані, під назвою "Алупка - наш!" є ніхто інший, як скандально відомий..Прибрежный Лис‏ @ponaduse 1 ч.1 час назад

Прибрежный Лис Ретвитнул(а) Назар Приходько

є ніхто інший, як скандально відомий Сергій Проскурня.В нашому культурно-мистецькому середовищі про нього є приказка: "Якщо в театрі йде х.йня - значить ставив Проскурня". Це багато що пояснює. Pauluskp‏ @pauluskp 3 ч.3 часа назад

На фото тот самый дебил, Сергей Проскурня - автор надписей на Майдане "Алупка - наш", "Спасибо деду за победу 1918", "Можем повторить". Так выглядит отрыжка совка в сине-желтых цветах.Суд залишив соратника Саакашвілі Дангадзе під вартою, - адвокат Кругляк - Цензор.НЕТ 7231
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Какого это все происходит?
Почему нельзя получить ответы на простые вопросы?
-
Даже вот один, элементарный.
Все 3 Генпрокуроры Порошенка его кумовья - Ярема, Шокин и Луценко...
Да у Петра 5ро детей итого 5 кумов и 5 кум - т.е. еще 7 штук на подходе...
что это за ерунда?
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Взяли ни за что человека посадили, мрази порошенковские. Чтобы никто им не мешал страну разворовывать.
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Чистий садизм соєвого холуя Путіна.
Насильно вислати з країни Саакашвілі, головного підозрюванного в "перевороті" - знущатись над його побратимом Донгадзе звинувачуючі його в тому ж перевороті.
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любопытно, а почему Саакашвили не борется за своего стронника, за свою правую руку Дангадзе?.. уехал в Нидерланды, забыл, бросил всех своих сторонников...
как-то это не мужски и не по президентски!
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Вас Петро дезинформировал.
Куратор малоумный!
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Саакашвилли был на судах по Донгадзе и говорил, что давайте делайте все по сути.
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О, вже тепліше...
Ще спитайте, чи він витягнув тих прибитих, яким кримінал світить за незаконні дії на кордоні, коли його вгодовану тушу тягнули.
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Надеюсь этот судья попадет в список Магнитнского, мразь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд оставил соратника Саакашвили Дангадзе под стражей, - адвокат Кругляк
 
 
 
 
 
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