 Суд оставил соратника Саакашвили Дангадзе под стражей, - адвокат Кругляк

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом, заявил адвокат Роман Кругляк, 16 марта во время заседания суд также "признал нарушение прав Севериона Дангадзе и принял меры для восстановления этих прав, в частности, обязал прокурора не препятствовать свиданием подозреваемого с родными". Кроме того, по словам защитника Дангадзе, судья обязал прокурора провести расследование угроз в адрес матери Дангадзе от неустановленных лиц.

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Напомним, Дангадзе подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 256, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (в частности, речь идет о содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

В конце февраля Апелляционный суд Киева оставил под стражей Севериона Дангадзе, руководителя Киевского областного отделения возглавляемой Михаилом Саакашвили партии "Движение новых сил", гражданина Украины. Как сообщала тогда пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, ему инкриминировали статью 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) и статью 110 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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6 декабря 2017 года Печерский районный суд Киева впервые арестовал Дангадзе без права внесения залога. Как объясняла тогда Сарган, Дангадзе был задержан по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", которая не предусматривает альтернативы залога. Впоследствии арест продолжали.

5 декабря 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал записи телефонных разговоров, вероятно, Севериона Дангадзе и представителя украинского бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России. На пленках собеседники договариваются о финансировании бизнесменом акций протеста в Украине, которые тогда созвал Михаил Саакашвили. Луценко заявил, что Саакашвили получил от Курченко через Дангадзе полмиллиона долларов на деятельность в Украине. В команде Саакашвили это отрицали, называя дело сфабрикованным, а арест Дангадзе незаконным.

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Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста. Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.

Позже Луценко объяснил, что ГПУ подозревает в попытке переворота не Саакашвили, а его "правую руку" Дангадзе.

М.Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Уголовного кодекса Украины: покушение на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

При этом М.Саакашвили, его соратники и адвокаты называют данное дело сфабрикованным, а задержание С.Дангадзе незаконным. М.Саакашвили утверждает, что вообще не знаком с С.Курченко, а аудиозаписи своих разговоров с беглым бизнесменом, как и их экспертизу, называет фальсификацией и подтасовкой.