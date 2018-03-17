 Два похоронных фургона пересекли российскую границу через пункт пропуска "Донецк", - ОБСЕ

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом говорится в Еженедельном отчете Наблюдательной миссии на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" за 13 марта 2018 года.
Отметим, что команды наблюдателей (КН) ОБСЕ работают на двух пунктах пропуска (ПП) - "Донецк" и "Гуково". С противоположной стороны обоих пунктов находится неподконтрольная Украине территория.
Согласно отчету, общее количество пересечений границы отдельными лицами по сравнению с прошлой неделей на обоих ПП уменьшилось. Всего наблюдатели насчитали в обоих направлениях 94 лица в одежде армейского образца.
"КН на обоих ПП продолжают сообщать о семьях, иногда с пожилыми людьми и/или детьми, пересекающих границу со значительным количеством багажа или проезжающих в тяжело нагруженных автомобилях. Было замечено шесть семей, направлявшихся в Российскую Федерацию. В предыдущий отчетный период было зафиксировано пересечение границы тремя семьями в направлении Украины и двумя – в направлении Российской Федерации", - сообщают наблюдатели. В отчете также говорится, что пассажирские автобусы и поезда продолжают пересекать границу РФ.
Большинство транспортных средств, пересекающих границу, имели украинские номерные знаки, выданные в Луганской области, или номерные знаки Российской Федерации. Кроме того, КН зафиксировали пересечение границы в обоих направлениях и транспортными средствами, зарегистрированными в Литве, а также несколькими транспортными средствами с номерными знаками "ЛНР".
"В отчетный период КН в двух отдельных случаях наблюдали пересечение границы на ПП "Донецк" двумя похоронными фургонами. Первый похоронный фургон, зарегистрированный в Российской Федерации, пересек границу в направлении из Украины в Российскую Федерацию 7 марта в 8:47. Второй похоронный фургон пересек границу в направлении из Российской Федерации в Украину 9 марта в 14:32. На нем была надпись на русском языке: "Ритуальная служба "Харон", - говорится в отчете.
6 марта в 18:45 КН на ПП "Донецк" зафиксировала прибытие на пункт пропуска полицейского вэна со стороны Российской Федерации. Он покинул зону пограничного контроля и вернулся в Российскую Федерацию в 18:55.
11 марта в 8:38 машина скорой помощи (марки "УАЗ") с включенным проблесковым маячком въехала на территорию ПП со стороны Российской Федерации. Эта машина (с российскими номерными знаками из Нижегородской области) остановилась в зоне таможенного контроля в той ее части, которая находится вне поля зрения КН. Внутри машины были замечены три фельдшера (мужчины) и женщина в гражданской одежде. В 8:52 автомобиль вернулся на территорию Российской Федерации.
Ни хрена себе. Это никак не связано с законом Лозового? Может с 15 марта уже проще в Россию?..
Я так давно не видел маму.
Орлом двухсотым я прилечу,
На перегной отправлюсь в яму."
"Власність ру на людей завжди давала змогу лаштувати мобілізаційне військо..."
"Кацап ! Ритуальная служба "Харон"
Ждет тебя с радостью для похорон".
мусора не люди - их блокируют
стрим https://www.youtube.com/watch?v=S0wyRTNHSmU
Вопрос: Ты зачем подписываешь свои посты словом "дЫбил". Не надо писать, ВитЁк. И так все ясно. (И так тихо-тихо).. Витя, ты часом не Янек ))))
За-то еще тысяч 200 рублей пробухают самогоном за неделю всей дярёвней с драками, сраньем и рыганьем об убиенном хахлами хорошем парне Ваньке.
Я это в кацапии видел, я помню и знаю, я в средней полосе кацапских лесов служил при СССР и помню, когда 9-ти летнюю девочку-племянницу как за положенное родственники посылают в кацапской деревне в другую деревню за 5 километров за самогоном к своей тетке-самогонщице и девочка кричит возле ворот: - "тётк (в кацапских деревнях гласные слова почти отсутствуют при разговоре) Аксинья, аааа тётк Аксинья, блядь, аткрой варата, блядь такая, папк прислал меня к тебе за "водкой".
А тётка Аксинья ей через форточку отвечает: - "А чё ты пришла, сучка малая, дык пашол твой папк на хуй, видно апять денег тябе на водку ня дал?"...
- Да дал он мне деньги, отвечает 9-летняя российская девочка в дярёвне своей тётке Аксинье, водки дай, сука старая а я тебе папкины деньги атдам.... И тд. и тп.
Если кто думает, что это я сочинил, то сами поезжайте в любую деревню кацапского нечерноземья и вы увидете все своими глазами, если вас там конечно не убьют на "кулачках" между соседними мордовскими, шувашскими, удмуртскими и прочими деревнями.