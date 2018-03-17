 Два похоронных фургона пересекли российскую границу через пункт пропуска "Донецк", - ОБСЕ

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом говорится в Еженедельном отчете Наблюдательной миссии на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" за 13 марта 2018 года.

Отметим, что команды наблюдателей (КН) ОБСЕ работают на двух пунктах пропуска (ПП) - "Донецк" и "Гуково". С противоположной стороны обоих пунктов находится неподконтрольная Украине территория.

Согласно отчету, общее количество пересечений границы отдельными лицами по сравнению с прошлой неделей на обоих ПП уменьшилось. Всего наблюдатели насчитали в обоих направлениях 94 лица в одежде армейского образца.

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"КН на обоих ПП продолжают сообщать о семьях, иногда с пожилыми людьми и/или детьми, пересекающих границу со значительным количеством багажа или проезжающих в тяжело нагруженных автомобилях. Было замечено шесть семей, направлявшихся в Российскую Федерацию. В предыдущий отчетный период было зафиксировано пересечение границы тремя семьями в направлении Украины и двумя – в направлении Российской Федерации", - сообщают наблюдатели. В отчете также говорится, что пассажирские автобусы и поезда продолжают пересекать границу РФ.

Большинство транспортных средств, пересекающих границу, имели украинские номерные знаки, выданные в Луганской области, или номерные знаки Российской Федерации. Кроме того, КН зафиксировали пересечение границы в обоих направлениях и транспортными средствами, зарегистрированными в Литве, а также несколькими транспортными средствами с номерными знаками "ЛНР".

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"В отчетный период КН в двух отдельных случаях наблюдали пересечение границы на ПП "Донецк" двумя похоронными фургонами. Первый похоронный фургон, зарегистрированный в Российской Федерации, пересек границу в направлении из Украины в Российскую Федерацию 7 марта в 8:47. Второй похоронный фургон пересек границу в направлении из Российской Федерации в Украину 9 марта в 14:32. На нем была надпись на русском языке: "Ритуальная служба "Харон", - говорится в отчете.

6 марта в 18:45 КН на ПП "Донецк" зафиксировала прибытие на пункт пропуска полицейского вэна со стороны Российской Федерации. Он покинул зону пограничного контроля и вернулся в Российскую Федерацию в 18:55.

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11 марта в 8:38 машина скорой помощи (марки "УАЗ") с включенным проблесковым маячком въехала на территорию ПП со стороны Российской Федерации. Эта машина (с российскими номерными знаками из Нижегородской области) остановилась в зоне таможенного контроля в той ее части, которая находится вне поля зрения КН. Внутри машины были замечены три фельдшера (мужчины) и женщина в гражданской одежде. В 8:52 автомобиль вернулся на территорию Российской Федерации.