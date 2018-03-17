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 Общество
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Все про:наблюдатель (647) ОБСЕ (3072) Донбасс (15714)

 Два похоронных фургона пересекли российскую границу через пункт пропуска "Донецк", - ОБСЕ

Команды наблюдателей ОБСЕ 7 и 9 марта зафиксировали пересечение границы России на пункте пропуска "Донецк" двумя похоронными фургонами.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом говорится в Еженедельном отчете Наблюдательной миссии на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" за 13 марта 2018 года.

Отметим, что команды наблюдателей (КН) ОБСЕ работают на двух пунктах пропуска (ПП) - "Донецк" и "Гуково". С противоположной стороны обоих пунктов находится неподконтрольная Украине территория.

Согласно отчету, общее количество пересечений границы отдельными лицами по сравнению с прошлой неделей на обоих ПП уменьшилось. Всего наблюдатели насчитали в обоих направлениях 94 лица в одежде армейского образца.

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"КН на обоих ПП продолжают сообщать о семьях, иногда с пожилыми людьми и/или детьми, пересекающих границу со значительным количеством багажа или проезжающих в тяжело нагруженных автомобилях. Было замечено шесть семей, направлявшихся в Российскую Федерацию. В предыдущий отчетный период было зафиксировано пересечение границы тремя семьями в направлении Украины и двумя – в направлении Российской Федерации", - сообщают наблюдатели. В отчете также говорится, что пассажирские автобусы и поезда продолжают пересекать границу РФ.

Большинство транспортных средств, пересекающих границу, имели украинские номерные знаки, выданные в Луганской области, или номерные знаки Российской Федерации. Кроме того, КН зафиксировали пересечение границы в обоих направлениях и транспортными средствами, зарегистрированными в Литве, а также несколькими транспортными средствами с номерными знаками "ЛНР".

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"В отчетный период КН в двух отдельных случаях наблюдали пересечение границы на ПП "Донецк" двумя похоронными фургонами. Первый похоронный фургон, зарегистрированный в Российской Федерации, пересек границу в направлении из Украины в Российскую Федерацию 7 марта в 8:47. Второй похоронный фургон пересек границу в направлении из Российской Федерации в Украину 9 марта в 14:32. На нем была надпись на русском языке: "Ритуальная служба "Харон", - говорится в отчете.

6 марта в 18:45 КН на ПП "Донецк" зафиксировала прибытие на пункт пропуска полицейского вэна со стороны Российской Федерации. Он покинул зону пограничного контроля и вернулся в Российскую Федерацию в 18:55.

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11 марта в 8:38 машина скорой помощи (марки "УАЗ") с включенным проблесковым маячком въехала на территорию ПП со стороны Российской Федерации. Эта машина (с российскими номерными знаками из Нижегородской области) остановилась в зоне таможенного контроля в той ее части, которая находится вне поля зрения КН. Внутри машины были замечены три фельдшера (мужчины) и женщина в гражданской одежде. В 8:52 автомобиль вернулся на территорию Российской Федерации.

Источник: https://censor.net.ua/n3056204
 
 
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Два похоронных фургона пересекли российскую границу через пункт пропуска "Донецк"

Ни хрена себе. Это никак не связано с законом Лозового? Может с 15 марта уже проще в Россию?..
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"А я домой на рашку хочу:
Я так давно не видел маму.
Орлом двухсотым я прилечу,
На перегной отправлюсь в яму."
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Хунта зверствует, шахтеров не дают хоронить на Донбассе, вынуждены хоронить на чужбине.
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это не хунта,а захарченко установил высокие поборы на жмуров-дешевле закопать запаребриком чем на ордло. Два похоронні фургони перетнули російський кордон через пункт пропуску "Донецьк", - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 5462
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...І прийде руссскій мір, і зжере ваш час - Юрій Хащеватський www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=LcQBNLLewpo
"Власність ру на людей завжди давала змогу лаштувати мобілізаційне військо..."
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"Кацап ! Ритуальная служба "Харон"
Ждет тебя с радостью для похорон".
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ритуальное агенство "Телепорт".Под землю быстро и надежно.
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И поглубже, поскольку нечего небеса этой падалью загрязнять.
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Американские авианосцы и эсминцы прибыли в персидский залив для голосования на сирийском зарубежном округе, попкорн на завтра уже готов Два похоронных фургона пересекли российскую границу через пункт пропуска "Донецк", - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 9925

Два похоронных фургона пересекли российскую границу через пункт пропуска "Донецк", - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4758
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А кацапів мабуть не цікавить, що їх родичі гинуть в Україні.
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Так они там каждый день ездят, что за новость?
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Может и ездят,но в ОБСЕ имнно 7 и 9 марта зафиксировали.А это уже новость-у ОБСЕ улучшилось зрение
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9-го приехал из Сирии с зажмуренным вагнеровцем.
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В сторону нарасії - мало , дуже мало.. Ешелонами потрібно вивозити генетичне сміття туди.. Слава Воїнам ЗСУ... Бережи , Боже, хлопців і дівчат ЗСУ..
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Точно, карусель мертвяков на выборах организовывать.
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Рух Новых Сил Саакашвили пытаются установить сцену на майдані 17.03.2018

мусора не люди - их блокируют
стрим https://www.youtube.com/watch?v=S0wyRTNHSmU


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Говорят машину с апаратурой заблокировали, активистов задержали и повезли в Шевченковский райотдел. Скурвленные, это правда или нет? Ну, если не знаете, тогда давайте новость про ПОПандопула и то как он в Катериновку детям подарки првез.
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А ты жопу под Лаврушников подставил уважаемый и Люлю в Лабутенах ???
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Не понял.. Виктор Крндратюк, а ты можешь освободить свою полость рта от детородного органа ПОПандопула и повторить еще раз то, что ты хотел сказать? Только не спеши....
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Витя, ты не груби. У тебя из ж*пы свисает использованное резиновое изделие с надписью "привет от ПОПандопула". Нет Витя у тебя друзей. ))))
Вопрос: Ты зачем подписываешь свои посты словом "дЫбил". Не надо писать, ВитЁк. И так все ясно. (И так тихо-тихо).. Витя, ты часом не Янек ))))
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Проблеми в тебе...
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Якраз я можу подивитись без проблем чи встановили сцену, чи ні, а в нього на це розуму не вистачає, тому і перетворився вже на хрестик.
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пали в бою за ладью боярина Сечина, да за палаты князя Владимира
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Мабуть поважні особи були, бо зазвичай закопують по посадках.
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Каждый коренной шахтер желает быть похороненным в Бурятии
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спешат на выборы )(уйла и боятся опоздать? Два похоронні фургони перетнули російський кордон через пункт пропуску "Донецьк", - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4378
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Здоровья всем зашкваренным расиянам
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2 фургона во время перемирия. Перемирие, кстати, почти настоящее. Сколько же они везут в периоды обострения?
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За-то жена с ребенком в Мухосранске под Пензяками получит единоразово штук рублей в 40 зарплат и будет бздеть даже прийти на похороны своего мужа на кладбище помянуть
За-то еще тысяч 200 рублей пробухают самогоном за неделю всей дярёвней с драками, сраньем и рыганьем об убиенном хахлами хорошем парне Ваньке.

Я это в кацапии видел, я помню и знаю, я в средней полосе кацапских лесов служил при СССР и помню, когда 9-ти летнюю девочку-племянницу как за положенное родственники посылают в кацапской деревне в другую деревню за 5 километров за самогоном к своей тетке-самогонщице и девочка кричит возле ворот: - "тётк (в кацапских деревнях гласные слова почти отсутствуют при разговоре) Аксинья, аааа тётк Аксинья, блядь, аткрой варата, блядь такая, папк прислал меня к тебе за "водкой".

А тётка Аксинья ей через форточку отвечает: - "А чё ты пришла, сучка малая, дык пашол твой папк на хуй, видно апять денег тябе на водку ня дал?"...
- Да дал он мне деньги, отвечает 9-летняя российская девочка в дярёвне своей тётке Аксинье, водки дай, сука старая а я тебе папкины деньги атдам.... И тд. и тп.

Если кто думает, что это я сочинил, то сами поезжайте в любую деревню кацапского нечерноземья и вы увидете все своими глазами, если вас там конечно не убьют на "кулачках" между соседними мордовскими, шувашскими, удмуртскими и прочими деревнями.
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В Москве полиции дали задание охранять дворовых собак,на которых нанесли фосфорной краской слово Путин и эти путинские псы бегают по городу, и веселят избирателей- штаб Собчак
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В посадках на Донбассе лежат в пыли густой , наркеши с Малой Бронной и зеки с Моховой
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ихтамнеты за поребрик поехали раз и навсегда. зоробитчане так сказать, - выхватили своих 9 грамм.
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не мелочатся, фургонами ихтамнетов считают
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"Мёртвые души", рукописи не горят. А это фекалии.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДва похоронных фургона пересекли российскую границу через пункт пропуска "Донецк", - ОБСЕ
 
 
 
 
 
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